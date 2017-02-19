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16 تصميم مميز لشوايات الفناء والمواقد الخشبية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify بلكونة أو شرفة
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الكثير من الناس يفضلون الاستمتاع بحفلات الشواء في الهواء الطلق للاستمتاع بتناول وجبة في أجواء الطبيعة الساحرة خاصةً في المساء في الأيام الأخيرة من فصل الصيف، وفي هذا المحتوى الرائع سنقوم بعرض عدد من الشوايات والمواقد التي يتم تصميمها في فناء المنزل أو في الحديقة لاستلهام عدد من الأفكار المميزة لإقامة حفلات شواء لا مثيل لها.

1. شواية من الطوب الحراري مُصممة على غرار النمط الريفي

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

نموذج رائع لشواية تجمع بين طابع البساطة والأناقة من خلال الاتجاه النمط الريفي في تصميمها، حيث تم تصميمها باستخدام الطوب الحراري بطريقة هندسية رائعة، وتم الاستعانة بسقف منزلق من البلاط لمنع تراكم المياه في الأعلى، كما توجد في الأعلى أيضًا مدخنة مُخصصة للتخلص من ضغط الأبخرة، تحتوي الشواية أيضًا على بعض الرفوف لتخزين الفحم وأدوات الشواء المختلفة للحصول عليها بسهولة عند احتياجهم.

2. شواية بسيطة من الطوب اللبن مُصممة بأسلوب عصري مميز

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

شواية متكاملة تم تصميمها في الهواء الطلق لتكون بمثابة مطبخ متكامل للشواء، حيث تم تصميمها لتكون عبارة عن جزأين متكاملين، الجزء الأول شواية حديثة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات غطاء والجزء الآخر عبارة عن فرن حجري لطهي البيتزا وأسفله مساحة صغيرة لتخزين الحطب، الشواية مُصممة بطريقة متكاملة ومميزة تجعلها كقطعة ديكور فنية لتزيين الحدائق بصرف النظر عن أهميتها.

3. تصميم شواية من بلاط الفسيفساء

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تصميم شواية فريد من نوعه، حيث تم تصميمها في مساحة محاطة بلاط الفسيفساء باللونين الأزرق والأبيض. مساحة الشواء التي أمامنا مقسمة إلى جزأين، أحدهما يحتوي على الشواية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والجزء الآخر مساحة أعداد كبيرة ذات قاعدة خشبية مما عمل على خلق مزيد من التناسق والانسجام.

4. شواية مُصممة على طريقة النمط الاستعماري

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie GardenFire pits & barbecues
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

تصميم مميز شواية كبيرة تم تنفيذها على غرار النمط الاستعماري، مكونة من طابقين، الطابق السفلي فقط لتخزين الخشب والفحم، أما الطابق العلوي يحتوي على فرن وشواية، كما يوجد مدخنة كبيرة في الأعلى لخروج الدخان والأبخرة. الشواية مُصممة من الأحجار باللون البيج والرمادي الذي يتناسب مع النمط الاستعماري الذي يتميز بالفخامة.

5. شواية معدنية صغيرة قابلة للحمل والتنقل

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria بلكونة أو شرفة
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

تصميم بسيط شواية صغيرة معدنية يمكن حملها ليتم إلى أي مكان، كما يمكن أن يتم وضعها في حديقة المنزل وفي أي ساحة فارغة.

6. شواية غاز عصرية

Covered Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Covered Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

شوايات الغاز الحديثة كما نعلم أنها تسمح بالسيطرة على درجات الحرارة وأسهل في الاستخدام من شوايات الفحم الأخرى، كما أنها تتميز بتصميمات عصرية مميزة، وكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الشواية داخل المطبخ بطريقة متكاملة ومندمجة مع مساحة الإعداد والمواقد.

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7. شواية من الطوب الحراري مُقسمة إلى وحدات منفصلة

Barbecue au charbon 940, chemoa.fr chemoa.fr GardenFire pits & barbecues
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

تصميم مميز شواية مصنوعة من الحجر الصلب والطوب الحراري، مقسمة إلى عدد من الوحدات والأرفف التي تستخدم في أغراض التخزين، الجمع بين هذا النوع من الأحجار والطوب الحراري أضاف لمسة النمط الريفي البسيط.

8. شواية من الطوب كبيرة مزودة بمدافئ سُفلية

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

مدفأة كبيرة مصنوعة من الأحجار مختلفة الأحجام تم ترتيبها بطريقة عشوائية رائعة، تم تصميم مساحة الشواء في المنتصف، وفي الأسفل تم تصميم اثنين من المدافئ الصغيرة لتوفير أجواء أكثر راحة ودفء في أيام الشتاء القارس.

9. شواية مميزة على الطراز الحديث

BBQ Area Design Outdoors Limited GardenFire pits & barbecues
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

تصميم مميز الشواية على الطراز الحديث، مكونة من الموقد في المنتصف، وعلى جانبيه تم تصميم خزانات لأغراض تخزين أدوات الشواء. في الأعلى تم تصميم مساحة إعداد من الرخام الأسود المعاصر، وهذا التصميم يعد الحل الأمثل للشوايات المتنقلة التي تتناسب مع أي مكان.

10. تصميم مطبخ متكامل في مساحة الشواء

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

للاستمتاع بحفلات شواء متكاملة ربما تحتاج إلى موقد لاعداد بعض الأطعمة الأخرى التي لا تحتاج لدرجات حرارة عالية، ففي هذا النموذج الرائع لمساحة الشواء تم تصميم الشواية بجوار الموقد الصغير، والجدير بالذكر هنا أن الجمع بين الطوب الحراري والفولاذ المقاوم للصدأ عمل على خلق مساحة مميزة للطهي في الهواء الطلق.

11. نموذج شواية يمكن تصميمها بالكامل يدويًا

Fireplaces, La Fleche Design La Fleche Design Living roomAccessories & decoration
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

تصميم رائع شواية مصنوعة يدويًا من الأسمنت والطوب الحراري، مع إضافة بعض اللمسات الأخرى التي تعطي مزيد من أجواء الطابع الريفي المريح، كما تم تصميم بعض الوحدات لتخزين الخشب والفحم.

12. شواية ذات تصميم كلاسيكي فاخر

homify بلكونة أو شرفة Wood effect
homify

homify
homify
homify

حلم الجميع في الحصول على مساحة شواء متكاملة مميزة قريبة من الحديقة أصبح حقيقة، ففي هذا التصميم الرائع تم تنفيذ شواية في مكان خاص بجانبها بار لتناول المشروبات أثناء تناول المشويات، تم إضافة عدد من الديكورات واللمسات الديكورية المميزة التي أضافت لهذا التصميم مزيد من الأناقة والفخامة.

13. الجمع بين الطابع المودرن المنيا ليست

Barbecues tout inox Design, chemoa.fr chemoa.fr GardenFire pits & barbecues
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

تم تصميم شواية مُعلقة حديثة على جدار حجري، مما يسمح لك بتجربة شواء أفضل في أجواء عصرية رائعة.

14. شواية صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ

A chaque loisirs son tapis : vélo, moto, barbecue, jeux..., ITAO ITAO GardenFire pits & barbecues
ITAO

ITAO
ITAO
ITAO

نرى في هذا التصميم أن الشوايات المعدنية تعتبر الخيار الأمثل وذلك لأنها سهلة التنظيف وطويلة الأمد كما أنها أكثر أمنًا ومقاومة لتراكم الشحوم والأبخرة.

15. شواية خشبية بسيطة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تصميم رائع شواية بسيطة مثبتة على قاعدة خشبية، تحتوي على سطح من الرخام الأبيض مما أضاف مزيد من الهدوء والبساطة على هذا التصميم، هذا النموذج يعتبر التصميم الأنسب الذي يعمل على خلق أجواء مريحة داخل الفناء والاستمتاع بحفلات شواء لا تنسى.

16. الجمع بين الأسلوب المعاصر والريفي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تم تصميم مساحة الشواء في الهواء الطلق، لتجمع هذه المساحة بين النمط الريفي والنمط المودرن، فقد تم تصميم الشواية من الطوب اللبن بطريقة هندسية رائعة، كما تم تصميم بقية التصميم من الخشب لتوفير مساحة كبيرة لتخزين الأواني وأدوات المطبخ.

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