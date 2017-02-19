16 تصميم مميز لشوايات الفناء والمواقد الخشبية

نموذج رائع لشواية تجمع بين طابع البساطة والأناقة من خلال الاتجاه النمط الريفي في تصميمها، حيث تم تصميمها باستخدام الطوب الحراري بطريقة هندسية رائعة، وتم الاستعانة بسقف منزلق من البلاط لمنع تراكم المياه في الأعلى، كما توجد في الأعلى أيضًا مدخنة مُخصصة للتخلص من ضغط الأبخرة، تحتوي الشواية أيضًا على بعض الرفوف لتخزين الفحم وأدوات الشواء المختلفة للحصول عليها بسهولة عند احتياجهم.