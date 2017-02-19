16 تصميم مميز لشوايات الفناء والمواقد الخشبية

الكثير من الناس يفضلون الاستمتاع بحفلات الشواء في الهواء الطلق للاستمتاع بتناول وجبة في أجواء الطبيعة الساحرة خاصةً في المساء في الأيام الأخيرة من فصل الصيف، وفي هذا المحتوى الرائع سنقوم بعرض عدد من الشوايات والمواقد التي يتم تصميمها في فناء المنزل أو في الحديقة لاستلهام عدد من الأفكار المميزة لإقامة حفلات شواء لا مثيل لها.
نموذج رائع لشواية تجمع بين طابع البساطة والأناقة من خلال الاتجاه النمط الريفي في تصميمها، حيث تم تصميمها باستخدام الطوب الحراري بطريقة هندسية رائعة، وتم الاستعانة بسقف منزلق من البلاط لمنع تراكم المياه في الأعلى، كما توجد في الأعلى أيضًا مدخنة مُخصصة للتخلص من ضغط الأبخرة، تحتوي الشواية أيضًا على بعض الرفوف لتخزين الفحم وأدوات الشواء المختلفة للحصول عليها بسهولة عند احتياجهم.
شواية متكاملة تم تصميمها في الهواء الطلق لتكون بمثابة مطبخ متكامل للشواء، حيث تم تصميمها لتكون عبارة عن جزأين متكاملين، الجزء الأول شواية حديثة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات غطاء والجزء الآخر عبارة عن فرن حجري لطهي البيتزا وأسفله مساحة صغيرة لتخزين الحطب، الشواية مُصممة بطريقة متكاملة ومميزة تجعلها كقطعة ديكور فنية لتزيين الحدائق بصرف النظر عن أهميتها.
تصميم شواية فريد من نوعه، حيث تم تصميمها في مساحة محاطة بلاط الفسيفساء باللونين الأزرق والأبيض. مساحة الشواء التي أمامنا مقسمة إلى جزأين، أحدهما يحتوي على الشواية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والجزء الآخر مساحة أعداد كبيرة ذات قاعدة خشبية مما عمل على خلق مزيد من التناسق والانسجام.
تصميم مميز شواية كبيرة تم تنفيذها على غرار النمط الاستعماري، مكونة من طابقين، الطابق السفلي فقط لتخزين الخشب والفحم، أما الطابق العلوي يحتوي على فرن وشواية، كما يوجد مدخنة كبيرة في الأعلى لخروج الدخان والأبخرة. الشواية مُصممة من الأحجار باللون البيج والرمادي الذي يتناسب مع النمط الاستعماري الذي يتميز بالفخامة.
تصميم بسيط شواية صغيرة معدنية يمكن حملها ليتم إلى أي مكان، كما يمكن أن يتم وضعها في حديقة المنزل وفي أي ساحة فارغة.
شوايات الغاز الحديثة كما نعلم أنها تسمح بالسيطرة على درجات الحرارة وأسهل في الاستخدام من شوايات الفحم الأخرى، كما أنها تتميز بتصميمات عصرية مميزة، وكما نرى في هذا النموذج أنه تم تصميم الشواية داخل المطبخ بطريقة متكاملة ومندمجة مع مساحة الإعداد والمواقد.
تصميم مميز شواية مصنوعة من الحجر الصلب والطوب الحراري، مقسمة إلى عدد من الوحدات والأرفف التي تستخدم في أغراض التخزين، الجمع بين هذا النوع من الأحجار والطوب الحراري أضاف لمسة النمط الريفي البسيط.
مدفأة كبيرة مصنوعة من الأحجار مختلفة الأحجام تم ترتيبها بطريقة عشوائية رائعة، تم تصميم مساحة الشواء في المنتصف، وفي الأسفل تم تصميم اثنين من المدافئ الصغيرة لتوفير أجواء أكثر راحة ودفء في أيام الشتاء القارس.
تصميم مميز الشواية على الطراز الحديث، مكونة من الموقد في المنتصف، وعلى جانبيه تم تصميم خزانات لأغراض تخزين أدوات الشواء. في الأعلى تم تصميم مساحة إعداد من الرخام الأسود المعاصر، وهذا التصميم يعد الحل الأمثل للشوايات المتنقلة التي تتناسب مع أي مكان.
للاستمتاع بحفلات شواء متكاملة ربما تحتاج إلى موقد لاعداد بعض الأطعمة الأخرى التي لا تحتاج لدرجات حرارة عالية، ففي هذا النموذج الرائع لمساحة الشواء تم تصميم الشواية بجوار الموقد الصغير، والجدير بالذكر هنا أن الجمع بين الطوب الحراري والفولاذ المقاوم للصدأ عمل على خلق مساحة مميزة للطهي في الهواء الطلق.
تصميم رائع شواية مصنوعة يدويًا من الأسمنت والطوب الحراري، مع إضافة بعض اللمسات الأخرى التي تعطي مزيد من أجواء الطابع الريفي المريح، كما تم تصميم بعض الوحدات لتخزين الخشب والفحم.
حلم الجميع في الحصول على مساحة شواء متكاملة مميزة قريبة من الحديقة أصبح حقيقة، ففي هذا التصميم الرائع تم تنفيذ شواية في مكان خاص بجانبها بار لتناول المشروبات أثناء تناول المشويات، تم إضافة عدد من الديكورات واللمسات الديكورية المميزة التي أضافت لهذا التصميم مزيد من الأناقة والفخامة.
تم تصميم شواية مُعلقة حديثة على جدار حجري، مما يسمح لك بتجربة شواء أفضل في أجواء عصرية رائعة.
نرى في هذا التصميم أن الشوايات المعدنية تعتبر الخيار الأمثل وذلك لأنها سهلة التنظيف وطويلة الأمد كما أنها أكثر أمنًا ومقاومة لتراكم الشحوم والأبخرة.
تصميم رائع شواية بسيطة مثبتة على قاعدة خشبية، تحتوي على سطح من الرخام الأبيض مما أضاف مزيد من الهدوء والبساطة على هذا التصميم، هذا النموذج يعتبر التصميم الأنسب الذي يعمل على خلق أجواء مريحة داخل الفناء والاستمتاع بحفلات شواء لا تنسى.
تم تصميم مساحة الشواء في الهواء الطلق، لتجمع هذه المساحة بين النمط الريفي والنمط المودرن، فقد تم تصميم الشواية من الطوب اللبن بطريقة هندسية رائعة، كما تم تصميم بقية التصميم من الخشب لتوفير مساحة كبيرة لتخزين الأواني وأدوات المطبخ.
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