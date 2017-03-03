دليل اختيار الوان الجدران والاثاث ب 18 صورة

نقدم لكم هنا مجموعة من الصور لنفس المساحة لكن باختيار عدة نماذج من التصاميم للجدران والارضيات والوانها كي تصبح لديكم القدرة على معرفة تأثير الالوان على المساحة ومدى انسجام الالوان مع الأثاث وهي معرفة تمهيدية قد تساعدكم في التصميم الداخلي لمنازلكم بشكل ذاتي.

يجب مراعاة كل من ارتفاع الجدران ونوعية خامة الأرضيات حيث أنها تعمل فارق كبير في الانسجام اللوني في الفضاء العام. كما انه من اللازم مراعاة كمية الضوء الطبيعي وحجم الشبابيك ولون الستائر! كل هذه العناصر يجب التفكير بها مسبقاً لانها تشكل عوامل مؤثرة في الفضاء العام في شكله النهائي! لذا من الأفضل عمل رسم مسبق سواء باليد او استخدام الكمبيوتر لأخذ فكرة عن الشكل النهائي لاختياراتكم واختبار تناسقها بالشكل المطلوب قبل التنفيذ.

الآن لنأخذ جولة لهذه النماذج ونتمنى أن تنال إعجابكم