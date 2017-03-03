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دليل اختيار الوان الجدران والاثاث ب 18 صورة

جحا جحا
Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
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نقدم لكم هنا مجموعة من الصور لنفس المساحة لكن باختيار عدة نماذج من التصاميم  للجدران والارضيات والوانها كي تصبح لديكم القدرة على معرفة تأثير الالوان على المساحة ومدى انسجام الالوان مع الأثاث وهي معرفة تمهيدية قد تساعدكم في التصميم الداخلي لمنازلكم بشكل ذاتي.

يجب مراعاة كل من ارتفاع الجدران ونوعية خامة الأرضيات حيث أنها تعمل فارق كبير في الانسجام اللوني في الفضاء العام. كما انه من اللازم مراعاة كمية الضوء الطبيعي وحجم الشبابيك ولون الستائر! كل هذه العناصر يجب التفكير بها مسبقاً لانها تشكل عوامل مؤثرة في الفضاء العام في شكله النهائي! لذا من الأفضل عمل رسم مسبق سواء باليد او استخدام الكمبيوتر لأخذ فكرة عن الشكل النهائي لاختياراتكم واختبار تناسقها بالشكل المطلوب قبل التنفيذ.

الآن لنأخذ جولة لهذه النماذج ونتمنى أن تنال إعجابكم

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Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

2

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

3

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

4

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

5

Wohnwelt Modern, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

6

Wohnwelt Modern, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

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7

Wohnwelt Country, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

8

Wohnwelt Country, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

9

Wohnwelt Country, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

10

Wohnwelt Country, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

11

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

12

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

13

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

14

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

15

Wohnwelt Exotic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

16

Wohnwelt Exotic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

17

Wohnwelt Exotic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

18

Wohnwelt Exotic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa
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