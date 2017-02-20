15 تصميم مميز لألواح السرير الخلفية

تتميز الأسرة التي تحتوي على ألواح خلفية بأنها توفر أسلوب مميز لغرف النوم، فهي تُعطي دفء وراحة لغرفة النوم. وفي يومنا الحالي يحرص الأشخاص على أن توفر غرفة النوم الراحة والأناقة في نفس الوقت، لذا بدأ استخدام الأسرة ذات الألواح الخلفية بأنماط مختلفة مثل النمط الاسكندنافي والنمط الانتقائي والعديد من الأنماط الأخرى.

وهناك بعض العناصر التي علينا مراعاتها عند اختيار الألواح الخلفية للسرير أو رأس السرير مثل مدى ملاءمتها لحجم ولون الغرفة، وما إذا كنت ترغب باستخدام ألواح خلفية مدهونة أو ذات شكل مميز باستخدام ألوان وخامات وتصميمات مبتكرة. ونعرض هنا بعض الأفكار لتصميمات ألواح السرير الخلفية بخامات مختلفة مثل الحديد أو الخشب أو المُبطنة بالأقمشة.