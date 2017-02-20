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15 تصميم مميز لألواح السرير الخلفية

Mai Elkholy Mai Elkholy
FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
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تتميز الأسرة التي تحتوي على ألواح خلفية بأنها توفر أسلوب مميز لغرف النوم، فهي تُعطي دفء وراحة لغرفة النوم. وفي يومنا الحالي يحرص الأشخاص على أن توفر غرفة النوم الراحة والأناقة في نفس الوقت، لذا بدأ استخدام الأسرة ذات الألواح الخلفية بأنماط مختلفة مثل النمط الاسكندنافي والنمط الانتقائي والعديد من الأنماط الأخرى.

وهناك بعض العناصر التي علينا مراعاتها عند اختيار الألواح الخلفية للسرير أو رأس السرير مثل مدى ملاءمتها لحجم ولون الغرفة، وما إذا كنت ترغب باستخدام ألواح خلفية مدهونة أو ذات شكل مميز باستخدام ألوان وخامات وتصميمات مبتكرة. ونعرض هنا بعض الأفكار لتصميمات ألواح السرير الخلفية بخامات مختلفة مثل الحديد أو الخشب أو المُبطنة بالأقمشة.

1. استخدام عناصر غير تقليدية للألواح الخلفية

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

نرى في هذا النموذج أنه تم الاعتماد على البساطة في تصميم الالواح الخلفية للسرير، حيث تم استخدام ألواح خشبية على هيئة نافذة.

2. ألواح خلفية لغرفة نوم معاصرة

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

في هذا النموذج تم استخدام ألواح خلفية مرتفعة من شأنها أن تبرز مساحة الغرفة وتمنحها طابع أنيق بسيط.

3. ألواح خلفية بعرض الغرفة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

تم في هذا النموذج صنع الالواح الخلفية للسرير ن الخشب بعرض الحائط وبألوان محايدة مما منح الغرفة دفء خاص.

4. سرير بسقف مرتفع

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

في هذا النموذج نلاحظ أنه تم فصل السرير عن الجدار بألواح خشبية خلفية مرتفعة لصنع سقف جزئي للسرير، ويتميز هذا التصميم بأنه فصل الجدران الصماء عن خلفية السرير بشكل أحدث توازن في الغرفة.

5. استخدام ألواح خلفية عتيقة

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

التناقض بين التصميم العتيق لألواح السرير الخلفية والأثاث العصري بالغرفة هو ما يُعطي هذه الغرفة أسلوبها المميز، حيث تم استخدام ألواح طاولة قديمة تجمع ما بين ألوان صدأ النحاس ومجموعة من الألوان التي تعطيها شكلها المميز.

6. استخدام الألوان لتحقيق توازن مثالي بالغرفة

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov غرفة نوم
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

نلاحظ في هذه الغرفة غلبة الألوان المحايدة من الأبيض والرمادي الداكن لذا تم استخدام اللون البرتقالي لإعطاء الغرفة مظهر حيوي عصري مميز.

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7. الطراز الشرقي: تصميم الألواح الخشبية بطريقة هندسة المنيماليست

Zig Zag bed room キリコ設計事務所 غرفة نوم
キリコ設計事務所

Zig Zag bed room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

استخدام ألواح الخشب الطبيعي الذي يأتي من الغابات يضفي مزيد من الصفاء إلى تصميم الغرفة الكلي، حيث تم استخدام هذه الألواح بألوان فاتحة مما أضاف مزيد من الهدوء على أجواء الغرفة، كما أنه كان لاستخدام الأخشاب في تصميم الأرفف المعلقة والسقف دور كبير في إضافة مزيد من الأناقة والرقي.

8. سرير مُثبت بألواح حديدية

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

تعتبر رؤوس السرير الأمامية والخلفية جزء لا يتجزأ من تصميم السرير، وفي هذا التصميم تم إحداث مزيد من التناسق من خلال استخدام الرأس الأمامي والخلفي متشابهان أحدهما أكثر طولُا من الآخر.

9. تصميم رأس السرير من الحديد الفورجيه المصمم على الطريقة الكلاسيكية

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group غرفة نوم
Mebius Group

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

هذا السرير الرائع يحتوي على رأس خلفي من الحديد المطاوع الفورجيه باللون الأبيض الذي يتناسب مع النمط العام للغرفة.

10. سرير بلوح خلفي عصري يتناسب مع الكثير من أنماط التصميم

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design غرفة نوم
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

تم اختيار اللوح الخلفي للسرير ليكون على هيئة أحجار متراصة باللون الرمادي، وهذا اللوح يتناسب بحد كبير مع جدار الطوب الرائع، وعلى جانبي السرير تم وضع اثنين من وحدات الإضاءة المودرن لإبراز أناقة هذه المساحة.

11. ألواح سرير خلفية خشبية مزودة بوحدات إضاءة مميزة

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci غرفة نوم
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

الألواح الخلفية المُصنعة تعتبر من الأشياء الهامة التي تبرز مدى أناقة الغرفة، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على الألواح الخشبية المُصنعة المزودة بوحدات إضاءة خافتة لتعزيز أجواء الهدوء والاسترخاء.

12. ألواح خلفية مزينة بنقوش عربية كثيرة

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

مما لا شك فيه أن هذا التصميم الرائع يذكرك بالطابع التاريخي العربي القديم في اختيار الجدران التي تحتوي على الكثير من التفاصيل.

13. خلفية سرير لعشاق النمط الريفي

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 غرفة نوم
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

الخشب الذي تم استخدامه هنا لظهر هذا السرير خشب طبيعي لم يتعرض لأي من عمليات التصنيع أو النحت، مما أضاف لمسة طبيعية ساحرة على أجواء هذه الغرفة الرائعة.

14. خلفية سرير مُقسمة مميزة

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting غرفة نوم
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

بدلًا من التصميمات التقليدية لخلفيات الأسرة المُثبتة على حائط خرساني، ففي هذا النموذج قد تم الاتجاه لفتح الحائط أعلى السرير للحصول على تصميم مميز وفريد من نوعه.

15. خلفية أسرة خشبية باللون الأحمر المُشرق

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

يمكنك استخدام خلفيات الأسرة الخشية بألوان مميزة تتناسب مع نمط الغرفة الهادئ، وهذا التصميم بالتأكيد يتناسب مع غرف نوم الشباب الفرعية.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 16 تصميم مميز لشوايات الفناء والمواقد الخشبية.

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15 تصميم مميز لألواح السرير الخلفية

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