15 تصميم مميز لألواح السرير الخلفية

تتميز الأسرة التي تحتوي على ألواح خلفية بأنها توفر أسلوب مميز لغرف النوم، فهي تُعطي دفء وراحة لغرفة النوم. وفي يومنا الحالي يحرص الأشخاص على أن توفر غرفة النوم الراحة والأناقة في نفس الوقت، لذا بدأ استخدام الأسرة ذات الألواح الخلفية بأنماط مختلفة مثل النمط الاسكندنافي والنمط الانتقائي والعديد من الأنماط الأخرى.
وهناك بعض العناصر التي علينا مراعاتها عند اختيار الألواح الخلفية للسرير أو رأس السرير مثل مدى ملاءمتها لحجم ولون الغرفة، وما إذا كنت ترغب باستخدام ألواح خلفية مدهونة أو ذات شكل مميز باستخدام ألوان وخامات وتصميمات مبتكرة. ونعرض هنا بعض الأفكار لتصميمات ألواح السرير الخلفية بخامات مختلفة مثل الحديد أو الخشب أو المُبطنة بالأقمشة.
نرى في هذا النموذج أنه تم الاعتماد على البساطة في تصميم الالواح الخلفية للسرير، حيث تم استخدام ألواح خشبية على هيئة نافذة.
في هذا النموذج تم استخدام ألواح خلفية مرتفعة من شأنها أن تبرز مساحة الغرفة وتمنحها طابع أنيق بسيط.
تم في هذا النموذج صنع الالواح الخلفية للسرير ن الخشب بعرض الحائط وبألوان محايدة مما منح الغرفة دفء خاص.
في هذا النموذج نلاحظ أنه تم فصل السرير عن الجدار بألواح خشبية خلفية مرتفعة لصنع سقف جزئي للسرير، ويتميز هذا التصميم بأنه فصل الجدران الصماء عن خلفية السرير بشكل أحدث توازن في الغرفة.
التناقض بين التصميم العتيق لألواح السرير الخلفية والأثاث العصري بالغرفة هو ما يُعطي هذه الغرفة أسلوبها المميز، حيث تم استخدام ألواح طاولة قديمة تجمع ما بين ألوان صدأ النحاس ومجموعة من الألوان التي تعطيها شكلها المميز.
نلاحظ في هذه الغرفة غلبة الألوان المحايدة من الأبيض والرمادي الداكن لذا تم استخدام اللون البرتقالي لإعطاء الغرفة مظهر حيوي عصري مميز.
استخدام ألواح الخشب الطبيعي الذي يأتي من الغابات يضفي مزيد من الصفاء إلى تصميم الغرفة الكلي، حيث تم استخدام هذه الألواح بألوان فاتحة مما أضاف مزيد من الهدوء على أجواء الغرفة، كما أنه كان لاستخدام الأخشاب في تصميم الأرفف المعلقة والسقف دور كبير في إضافة مزيد من الأناقة والرقي.
تعتبر رؤوس السرير الأمامية والخلفية جزء لا يتجزأ من تصميم السرير، وفي هذا التصميم تم إحداث مزيد من التناسق من خلال استخدام الرأس الأمامي والخلفي متشابهان أحدهما أكثر طولُا من الآخر.
هذا السرير الرائع يحتوي على رأس خلفي من الحديد المطاوع الفورجيه باللون الأبيض الذي يتناسب مع النمط العام للغرفة.
تم اختيار اللوح الخلفي للسرير ليكون على هيئة أحجار متراصة باللون الرمادي، وهذا اللوح يتناسب بحد كبير مع جدار الطوب الرائع، وعلى جانبي السرير تم وضع اثنين من وحدات الإضاءة المودرن لإبراز أناقة هذه المساحة.
الألواح الخلفية المُصنعة تعتبر من الأشياء الهامة التي تبرز مدى أناقة الغرفة، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على الألواح الخشبية المُصنعة المزودة بوحدات إضاءة خافتة لتعزيز أجواء الهدوء والاسترخاء.
مما لا شك فيه أن هذا التصميم الرائع يذكرك بالطابع التاريخي العربي القديم في اختيار الجدران التي تحتوي على الكثير من التفاصيل.
الخشب الذي تم استخدامه هنا لظهر هذا السرير خشب طبيعي لم يتعرض لأي من عمليات التصنيع أو النحت، مما أضاف لمسة طبيعية ساحرة على أجواء هذه الغرفة الرائعة.
بدلًا من التصميمات التقليدية لخلفيات الأسرة المُثبتة على حائط خرساني، ففي هذا النموذج قد تم الاتجاه لفتح الحائط أعلى السرير للحصول على تصميم مميز وفريد من نوعه.
يمكنك استخدام خلفيات الأسرة الخشية بألوان مميزة تتناسب مع نمط الغرفة الهادئ، وهذا التصميم بالتأكيد يتناسب مع غرف نوم الشباب الفرعية.
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