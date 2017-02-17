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6 أفكار عملية لحمام مثالي

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
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في مقال اليوم سنشارك معكم 6 حيل ستحول حمامات منازلكم لمستوى جديد من الأناقة والروعة. فالحمام هو مساحة مهملة في أغلب الأحيان على الرغم من إحتياجها للصيانة والإهتمام الدائم، فهو دائماً معرض لمشاكل في السباكة وغيره. 

عند تصميم وتزين الحمام يجب مراعاة صعوبة الحصول على مساحة عملية بالإضافة للمزايا الجمالية، والتي تزداد صعوبة في المساحات الأصغر. ولذلك فيجب الإهتمام بعمل تصاميم مبتكرة وجذابة للحصول على حمام مريح وعملي..

اليوم جئنا لكم ب6 أفكار رائعة ستودون الحصول على أفكار مماثلة لها في منازلكم.

​1.الحصول على دفئ في الحمام

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الخشبهو خامة مستخدمة بكثرة في كلاً من البناء والتصاميم الداخلية والديكور سواء ويكون استخدامه أنيق وعملي في كل الأحوال. فهو خامة دافئة وجميلة بالإضافة لقلة استخدامه بشكل تقليدي في الحمامات فقد يخاف البعض من تعرضه للرطوبة والذي قد يعرض الخشب إلى التعفن.

الحقيقة هي أنه من أجل الحصول على خشب مناسب للاستخدام في الحمام يجب اختيار نوع مناسب من الخشب مع معالجته بطريقة معينة،  والتي ستمكنك من الحصول على مساحة أنيقة ودافئة تشبه المنتجعات السياحية.

​2.خامات عاكسة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اللعب بشكل المرايات والإطارات، واستخدام الزجاج مثل المثال الذي أمامنا يعطينا تصميم رائع وجذاب بصرياً بالإضافة لكونه عملي ومؤثر في المساحات الضيقة، فيمكنك استخدام أكثر من شكل للإطارات بتصاميم مختلفة، حيث أنه يضيف لها اتساع ويعكس الإضاءة.

​3.ستارة رومانسية

DECORACIÓN de INTERIORES. Casa Vintage, La Florinda La Florinda BathroomDecoration
La Florinda

La Florinda
La Florinda
La Florinda

يمكن لستارة الدوش أن تحول الحمام تماماً إلى نمط مختلف وطراز من عالم آخر. فيمكنك الاستعانة بالستارة أو بأي عنصر اكسسواري آخر ليعطي النتيجة المراد الوصول إليها.

​4.أرفف ظاهرة

Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design BathroomShelves
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

في هذا الجزء من الحمام وبسبب قلة المساحات التخزينية تم اللجوء لعمل أرفف أنيقة ومتناسبة مع شكل، طراز وألوان الحمام. فهي تساعد في وضع المستحضرات والمناشف بالإضافة للاكسسوارات المزينة للحمام كما أنها تكون أحياناً فرصة رائعة لتوزيع الإضاءة.

​5.أحواض غسيل للأيدي فقط

Remodelación Vivienda Baño, info8385 info8385 BathroomSinks
info8385

info8385
info8385
info8385

في هذا الحمام وقع الإختيار على حوض شكله غير تقليدي، فهو صغير جداّ حيث يسمح بغسيل الأيدي فقط بالإضافة لكونه مناسب للمساحة الصغيرة المتاحة في هذا الحمام الصغير. فهذا الإختيار جعل من الحوض بؤرة بصرية وجمالية بالإضافة لكونها عملية أيضاً، فهو إختيار رائع لحمامات الضيوف.

​6.الحرص على وجود خزانة مغلقة لتخزين ما لا نريد إظهاره

Baños, Opiusly Opiusly BathroomStorage
Opiusly

Opiusly
Opiusly
Opiusly

وجود خزانة مغلقة مهم في الحمامات حيث أنه يشارك في تخبئة الأغراض المتعددة وتخزينها بحيث لا تراها العين من مناشف، مناديل ورقية، صابون ومستحضرات، والتي قد تخلق إزدحام بصري وفوضى حول الحمام إذا لم يتم وضعها في مكانها الصحيح.

ميزة أخرى من مزايا الخزانة هي أنها تجعلك توفر وقتك في الحصول على ما تريد بسهولة وبدون الحاجة للخروج من الحمام للحصول عليها.

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