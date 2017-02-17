6 أفكار عملية لحمام مثالي

في مقال اليوم سنشارك معكم 6 حيل ستحول حمامات منازلكم لمستوى جديد من الأناقة والروعة. فالحمام هو مساحة مهملة في أغلب الأحيان على الرغم من إحتياجها للصيانة والإهتمام الدائم، فهو دائماً معرض لمشاكل في السباكة وغيره.
عند تصميم وتزين الحمام يجب مراعاة صعوبة الحصول على مساحة عملية بالإضافة للمزايا الجمالية، والتي تزداد صعوبة في المساحات الأصغر. ولذلك فيجب الإهتمام بعمل تصاميم مبتكرة وجذابة للحصول على حمام مريح وعملي..
اليوم جئنا لكم ب6 أفكار رائعة ستودون الحصول على أفكار مماثلة لها في منازلكم.
الخشبهو خامة مستخدمة بكثرة في كلاً من البناء والتصاميم الداخلية والديكور سواء ويكون استخدامه أنيق وعملي في كل الأحوال. فهو خامة دافئة وجميلة بالإضافة لقلة استخدامه بشكل تقليدي في الحمامات فقد يخاف البعض من تعرضه للرطوبة والذي قد يعرض الخشب إلى التعفن.
الحقيقة هي أنه من أجل الحصول على خشب مناسب للاستخدام في الحمام يجب اختيار نوع مناسب من الخشب مع معالجته بطريقة معينة، والتي ستمكنك من الحصول على مساحة أنيقة ودافئة تشبه المنتجعات السياحية.
اللعب بشكل المرايات والإطارات، واستخدام الزجاج مثل المثال الذي أمامنا يعطينا تصميم رائع وجذاب بصرياً بالإضافة لكونه عملي ومؤثر في المساحات الضيقة، فيمكنك استخدام أكثر من شكل للإطارات بتصاميم مختلفة، حيث أنه يضيف لها اتساع ويعكس الإضاءة.
يمكن لستارة الدوش أن تحول الحمام تماماً إلى نمط مختلف وطراز من عالم آخر. فيمكنك الاستعانة بالستارة أو بأي عنصر اكسسواري آخر ليعطي النتيجة المراد الوصول إليها.
في هذا الجزء من الحمام وبسبب قلة المساحات التخزينية تم اللجوء لعمل أرفف أنيقة ومتناسبة مع شكل، طراز وألوان الحمام. فهي تساعد في وضع المستحضرات والمناشف بالإضافة للاكسسوارات المزينة للحمام كما أنها تكون أحياناً فرصة رائعة لتوزيع الإضاءة.
في هذا الحمام وقع الإختيار على حوض شكله غير تقليدي، فهو صغير جداّ حيث يسمح بغسيل الأيدي فقط بالإضافة لكونه مناسب للمساحة الصغيرة المتاحة في هذا الحمام الصغير. فهذا الإختيار جعل من الحوض بؤرة بصرية وجمالية بالإضافة لكونها عملية أيضاً، فهو إختيار رائع لحمامات الضيوف.
وجود خزانة مغلقة مهم في الحمامات حيث أنه يشارك في تخبئة الأغراض المتعددة وتخزينها بحيث لا تراها العين من مناشف، مناديل ورقية، صابون ومستحضرات، والتي قد تخلق إزدحام بصري وفوضى حول الحمام إذا لم يتم وضعها في مكانها الصحيح.
ميزة أخرى من مزايا الخزانة هي أنها تجعلك توفر وقتك في الحصول على ما تريد بسهولة وبدون الحاجة للخروج من الحمام للحصول عليها.