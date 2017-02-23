8 أحواض استحمام سترغب في اقتناء إحداها الآن!

حوض استحمام هادئ الإطلالة لا يحمل أي سمات معقدة أو تفاصيل.. لونه أبيض ناصع كما هو واضح أمامنا في الصورة وتصميمه بيضاوي الشكل عصري بكل المقاييس يستحوذ على مساحة صغيرة من الحمام ويمكنك وضعه في أي مكان به متى شئت!