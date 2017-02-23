8 أحواض استحمام سترغب في اقتناء إحداها الآن!

اختيار حوض استحمام أنيق ومناسب لمساحة الحمام أمر يستحوذ على تفكير أغلبنا في الفترة التي تسبق تشطيب الحمام.. فالاختيارات باتت عديدة والبدائل المتاحة متنوعة لدرجة تحيرك! لذا قررنا اليوم أن نسهل عليك مهمة البحث بتقديم 8 تصميمات مذهلة لأحواض استحمام كلًا منها له سمة خاصة تميزه ستبهرك بسحرها.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى حفظ النموذج الأنسب لذوقك وبيتك!
النموذج الأول يأتي لنا من نمط الديكور الريفي والذي تغلب عليه البساطة والهدوء إلى حد كبير. حوض الاستحمام كما نرى هنا قمة في الرقي والأناقة -رغم بساطة تصميمه- وذلك بفضل تلك الأحجار الضخمة التي تحيط به من الخارج وتتناغم مع تلك المستخدمة في السقف والجدران.
الإسكندينافي
حوض استحمام هادئ الإطلالة لا يحمل أي سمات معقدة أو تفاصيل.. لونه أبيض ناصع كما هو واضح أمامنا في الصورة وتصميمه بيضاوي الشكل عصري بكل المقاييس يستحوذ على مساحة صغيرة من الحمام ويمكنك وضعه في أي مكان به متى شئت!
حوض استحمام كبير في هيئة مسبح صغير تصميمه! مربع الشكل، مغلف بلمسات خشبية من الخارج، ومرصع بسيراميك بني فاخر برسومات هندسية متناهية الصغير. على أطراف حوض الاستحمام يوجد مساحة لوضع الشموع توفر إضاءة خافتة تتناغم مع تلك السبوتات السقفية ويمكن أيضًا استغلالها في رص المناشف ولا مانع ببعض الإكسسوارات الصغيرة التي تليق بطبيعة الحمام.
حوض استحمام كبير ورائع عبارة عن بانيو سبا يضمن لك قضاء دقائق من الاسترخاء والاستجمام مع الاستمتاع بالتدليك.
يحيط بالبانيو سبا جدران وأرضيات جميعها رخامية بيضاء اللون بتعرجات رمادية طفيفة تضفي إلى الحمام فخامة ورقي أساسه روعة النمط المينيمال!
النمط البلدي والنقوش وجهان لعملة واحدة.. لذا كان من الطبيعي أن يحظى هذا الحمام المصمم وفق لذلك النمط بسمته الأساسية وهي النقوش والتي تكسي الجدران بالكامل وتغلف حوض الاستحمام -تقليدي التصميم- بدرجات الأزرق المتداخلة مع البيج والبني لنجدهم في حالة اندماج تام!
على هيئة وعاء ضخم صُمِمَ هذا البانيو بتصميم نصف كرة! يستحوذ حوض الاستحمام كما نرى على ساحة كبيرة من الحمام ينفصل فيها عن بقية الأدوات الصحية من حوض ومقعد وذلك بواسطة لوح زجاجي كبير وشفاف يزيد الحمام رقة وعذوبة.
فقط درجات سُلَم قليلة تأخذك لمستوى آخر عالٍ بالحمام لحوض الاستحمام والذي يتمتع بسحر الإضاءة الطبيعية المستمدة من تلك النافذة الزجاجية ويحظى أيضًا بتصميم دائري مذهل متداخل مع درجات السلم المنوه إليها وجميعهم يتحلون بنسمات اللون الأبيض الهادئة كبقية ديكورات الحمام.
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