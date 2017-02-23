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8 أحواض استحمام سترغب في اقتناء إحداها الآن!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
3GS Render, 3GS render 3GS render حمام
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اختيار حوض استحمام أنيق ومناسب لمساحة الحمام أمر يستحوذ على تفكير أغلبنا في الفترة التي تسبق تشطيب الحمام.. فالاختيارات باتت عديدة والبدائل المتاحة متنوعة لدرجة تحيرك! لذا قررنا اليوم أن نسهل عليك مهمة البحث بتقديم 8 تصميمات مذهلة لأحواض استحمام كلًا منها له سمة خاصة تميزه ستبهرك بسحرها.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى حفظ النموذج الأنسب لذوقك وبيتك!

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz حمام
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

1- بروح ريفية ولمسات حجرية

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' حمام
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

النموذج الأول يأتي لنا من نمط الديكور الريفي والذي تغلب عليه البساطة والهدوء إلى حد كبير. حوض الاستحمام كما نرى هنا قمة في الرقي والأناقة -رغم بساطة تصميمه- وذلك بفضل تلك الأحجار الضخمة التي تحيط به من الخارج وتتناغم مع تلك المستخدمة في السقف والجدران.

2- عصري يناسب رقة الإسكندينافي

Projekt wnętrza w Lubartowie, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

حوض استحمام هادئ الإطلالة لا يحمل أي سمات معقدة أو تفاصيل.. لونه أبيض ناصع كما هو واضح أمامنا في الصورة وتصميمه بيضاوي الشكل عصري بكل المقاييس يستحوذ على مساحة صغيرة من الحمام ويمكنك وضعه في أي مكان به متى شئت!

3- وكأنه مسبح صغير

3GS Render, 3GS render 3GS render حمام
3GS render

3GS render
3GS render
3GS render

حوض استحمام كبير في هيئة مسبح صغير تصميمه! مربع الشكل، مغلف بلمسات خشبية من الخارج، ومرصع بسيراميك بني فاخر برسومات هندسية متناهية الصغير. على أطراف حوض الاستحمام يوجد مساحة لوضع الشموع توفر إضاءة خافتة تتناغم مع تلك السبوتات السقفية ويمكن أيضًا استغلالها في رص المناشف ولا مانع ببعض الإكسسوارات الصغيرة التي تليق بطبيعة الحمام.

4- البانيو سبا ومتعة التدليك

Banho Suíte Master_Apartamento LKR, Cassiana Rubin Arquitetura Cassiana Rubin Arquitetura حمام رخام White
Cassiana Rubin Arquitetura

Cassiana Rubin Arquitetura
Cassiana Rubin Arquitetura
Cassiana Rubin Arquitetura

حوض استحمام كبير ورائع عبارة عن بانيو سبا يضمن لك قضاء دقائق من الاسترخاء والاستجمام مع الاستمتاع بالتدليك.

يحيط بالبانيو سبا جدران وأرضيات جميعها رخامية بيضاء اللون بتعرجات رمادية طفيفة تضفي إلى الحمام فخامة ورقي أساسه روعة النمط المينيمال!

5- النقوش والنمط البلدي

Courchevel in my pocket, artstyle artstyle حمام سيراميك Grey
artstyle

Courchevel in my pocket

artstyle
artstyle
artstyle

النمط البلدي والنقوش وجهان لعملة واحدة.. لذا كان من الطبيعي أن يحظى هذا الحمام المصمم وفق لذلك النمط بسمته الأساسية وهي النقوش والتي تكسي الجدران بالكامل وتغلف حوض الاستحمام -تقليدي التصميم- بدرجات الأزرق المتداخلة مع البيج والبني لنجدهم في حالة اندماج تام!

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6- وعاء ضخم!

Modern With Free Standing Tub Gracious Luxury Interiors حمام Black
Gracious Luxury Interiors

Modern With Free Standing Tub

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

على هيئة وعاء ضخم صُمِمَ هذا البانيو بتصميم نصف كرة! يستحوذ حوض الاستحمام كما نرى على ساحة كبيرة من الحمام ينفصل فيها عن بقية الأدوات الصحية من حوض ومقعد وذلك بواسطة لوح زجاجي كبير وشفاف يزيد الحمام رقة وعذوبة. 

7- على مستوى عالٍ

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

فقط درجات سُلَم قليلة تأخذك لمستوى آخر عالٍ بالحمام لحوض الاستحمام والذي يتمتع بسحر الإضاءة الطبيعية المستمدة من تلك النافذة الزجاجية ويحظى أيضًا بتصميم دائري مذهل متداخل مع درجات السلم المنوه إليها وجميعهم يتحلون بنسمات اللون الأبيض الهادئة كبقية ديكورات الحمام. 

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8- مزيج من الأجواء الكلاسيكية والعصرية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حوض استحمام بيضاوي الشكل، كلاسيكي التصميم، ولكنه يتمتع بلمسات عصرية يمكننا أن نرمقها كتلك الخامة الخشبية التي تغلفه من الخارج.. أجواء الحمام بالكامل تجمع بين النقيضين العصري والكلاسيكية معًا إلا أن كلاهما متناغم مع الآخر كما نرى هنا ببراعة.

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