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14 صورة تضمن إضاءة أروع لحمامك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Home Staging en vivienda de planta baja en el rural. Reboreda (Redondela), Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía حمام Green
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إضاءة الحمام المصممة بإبداع وبأسلوب خارج عن المألوف كفيلة بأن تضمن له أروع الإطلالات. لم تعد الديكورات والإكسسوارات وحدها هي ما يميز الحمامات وإنما أيضًا عنصر الإضاءة بات يضاهيهم بل يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا والذي ينعكس بدوره على أدوات الحمام الصحية وفرشه القليل وإكسسواراته الرفيعة وتصميمه الداخلي في العموم.

عنصر الإضاءة يتحكم بشكل كبير في مساحة الحمام، فبها يمكنك أن تجعل حمامك يبدو بمساحة أصغر ويمكن أيضًا أن تجعله يتمتع ببراح غير منتهي.. هذا فقط يتوقف على تصميمها ونوع وحدات الإضاءة المستخدمة.

تتنوع مصادر الإضاءة ما بين إضاءة سقفية تختبئ غالبًا خلف سقف معلق، وسبوتات جانبية، وثريات، وأباليك -عادة ما تثبت على طرفي المغاسل أو أحواض الاستحمام-، وربما يتم الاستعانة بها في الأرضية وتحديدًا الجزء السفلي من وحدة الحوض التخزينية والتي تنعكس على الأرضية وتزينها. 

نعرض لكم اليوم 14 صورة لتصميمات مذهلة كلًا منها تمتع بمصدر إضاءة مختلف تضمن لحمامك إطلالة أروع.. دَوّن منها الأكثر جذبًا لانتباهك!

1- إضاءة سقفية تُنير منطقة الاستحمام بشكل خاص تختبئ خلف السقف المعلق

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

2- إضاءة جانبية بإحدى الجدران المجوفة تتناغم مع لون السيراميك وتعزز مصدر الإضاءة الأصلي

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

3- مصادر إضاءة متعددة أحدهم يقترب من الأرض والآخر يزود الوحدة التخزينية بضوء خافت وثالثهم يضئ السقف!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

4- أباليك مربعة الشكل مُوَزِعة للإضاءة باتجاهات مختلفة تضاعف روعة الجدار الحجري بشكل خاص والحمام بشكل عام

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

5- الشموع وحدها تصنع الفارق بمنطقة الاغتسال فتزين الحوض وتمنحه لمسة رومانسية!

Home Staging en vivienda de planta baja en el rural. Reboreda (Redondela), Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía حمام Green
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

6- لمبات عديدة شفافة وبلورية بتصميم مبتكر تتدلى من السقف بأحبال رفيعة وتضفي جمالًا من نوع خاص إلى الحمام

Дизайн проект квартиры студии в городе Екатеринбурге., Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья حمام
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

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7- سبوتات تكسي السقف بالكامل بتوزيع عشوائي في أماكن متفرقة تُشعِرَك وكأنها نجوم لامعة في السماء

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH حمام
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

8- لمبة نيون مفردة أو مزدوجة قد تفي بالغرض لإضاءة الحوض ويفضل الاستعانة معها بمصدر إضاءة آخر

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto حمام
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

9- وحدة إضاءة كلاسيكية الشكل تناسب تصميم الحمام على هيئة نجمة مجسمة بلمسات معدنية سوداء اللون

una casa romantica, archbcstudio archbcstudio حمام
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

10- إضاءة طبيعية تزود الحمام بقدر كبير من الضوء طوال ساعات النهار

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

11- سبوتات جانبية تكسب الحمام سحرًا وتألقًا

Familienbad, Design Design حمام
Design

Design
Design
Design

12- سبوتات سقفية وإضاءة خافتة تشبه لمسات الفنادق

3GS Render, 3GS render 3GS render حمام
3GS render

3GS render
3GS render
3GS render

13- إضاءة متعددة المصادر تغلف سقف الحمام ما بين السبوتات واللمسات الخفية

Banho Suíte Master_Apartamento LKR, Cassiana Rubin Arquitetura Cassiana Rubin Arquitetura حمام رخام White
Cassiana Rubin Arquitetura

Cassiana Rubin Arquitetura
Cassiana Rubin Arquitetura
Cassiana Rubin Arquitetura

14- أباليك كلاسيكية تناسب طبيعة الحمام وتصميمه الداخلي

Courchevel in my pocket, artstyle artstyle حمام سيراميك Grey
artstyle

Courchevel in my pocket

artstyle
artstyle
artstyle

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