14 صورة تضمن إضاءة أروع لحمامك!

إضاءة الحمام المصممة بإبداع وبأسلوب خارج عن المألوف كفيلة بأن تضمن له أروع الإطلالات. لم تعد الديكورات والإكسسوارات وحدها هي ما يميز الحمامات وإنما أيضًا عنصر الإضاءة بات يضاهيهم بل يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا والذي ينعكس بدوره على أدوات الحمام الصحية وفرشه القليل وإكسسواراته الرفيعة وتصميمه الداخلي في العموم.

عنصر الإضاءة يتحكم بشكل كبير في مساحة الحمام، فبها يمكنك أن تجعل حمامك يبدو بمساحة أصغر ويمكن أيضًا أن تجعله يتمتع ببراح غير منتهي.. هذا فقط يتوقف على تصميمها ونوع وحدات الإضاءة المستخدمة.

تتنوع مصادر الإضاءة ما بين إضاءة سقفية تختبئ غالبًا خلف سقف معلق، وسبوتات جانبية، وثريات، وأباليك -عادة ما تثبت على طرفي المغاسل أو أحواض الاستحمام-، وربما يتم الاستعانة بها في الأرضية وتحديدًا الجزء السفلي من وحدة الحوض التخزينية والتي تنعكس على الأرضية وتزينها.

نعرض لكم اليوم 14 صورة لتصميمات مذهلة كلًا منها تمتع بمصدر إضاءة مختلف تضمن لحمامك إطلالة أروع.. دَوّن منها الأكثر جذبًا لانتباهك!