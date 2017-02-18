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6 طرق لاستغلال المساحات في شقة مساحتها 90م²

Mai Elkholy Mai Elkholy
Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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عملية تجديد وتزيين المنزل مهما كانت عملية معقدة إلا أنه بالتأكيد تترك نتائج ساحرة لا تصدق، فلكل فرد ذوقه ولمسته الشخصية التي يضيفها لتزيين منزله، وفي الكثير من الأحيان يغفل الكثيرون عن إضافة بعض الاكسسوارات والاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة عند اختيار الديكور العام للمنزل التي من شأنها يمكن أن تجعل منزلك ساحرًا ذات تصميم مميز وفريد من نوعه.

هناك صراع مستمر بين التقيد بالمساحة ورغبتك في إظهار تصميم مميز رسمته في خيالك من قبل، لذا ففي هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج رائع لتصميم منزل اسكندنافي تم الجمع فيه بين أناقة التصميم والحصول على أقصى استفادة من المساحة كاملة.

1. الممر الداخلي للغرف في غاية الرقي

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الشقق الصغيرة تعتبر مشكلة الكثير من الناس خاصةً في دول أوروبا، ولكن إذا تم التعامل مع المساحة بالطريقة الصحيحة يمكن تجاوز هذه الأزمة بكل سهولة، ففي هذا التصميم يتضح أن للتصميم الداخلي وديكور المنزل دور كبير في التخلص من شعور ضيق المساحة، وكان هنا النمط المنيماليست البسيط هو الخيار الأمثل، حيث تم الابتعاد عن التفاصيل الكثيرة بشكل واضح وتم الاتجاه كذلك لخلق أجواء النمط الاسكندنافي المحايد.

2. تصميم غرفة طعام المدمجة

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الدمج بين غرفة الطعام والمطبخ في مكان واحد من الحيل الهامة التي يمكنك الاستفادة منها في المساحات الصغيرة، فهذا النموذج يعد مميزًا لتصميم غرفة الطعام البعيدة عن التعقيد في طريقة التصميم، حيث تم خلاله الاستفادة من مميزات هندسة المنيماليست البسيطة التي لا تعتمد على الكثير من التفاصيل وتميل بشكل أكبر إلى جعل معظم المساحات الفارغة، كما أضافت الإضاءة الطبيعية مزيد من التميز على هذه المساحة الرائعة. التناغم بين الأرضية الخشبية ولون الجدار الأبيض واستخدام اللون الأزرق الهادئ على أحد الجدران أدى إلى تعزيز النظرة الساحرة المعاصرة لهذا المكان، كما كان اختيار طاولة الطعام بهذا التصميم الرائع ووضعها في هذا المكان هي الخيار الأمثل لهذا التصميم، وأيضًا لعبت الثريات البسيطة المستخدمة دور فعال في إحداث مزيد من الأناقة والتميز على أجواء المكان.

3. اتباع هندسة المنيماليست داخل المطبخ

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

عند الحديث بشكل خاص عن المطبخ نلاحظ أن هندسة المنيماليست كانت الاتجاه الأول في هذا التصميم، فكان للدمج بين اللونين الأبيض والأسود عامل كبير في إظهار أناقة المطبخ، حيث تم استخدام اللون الأبيض بكثرة لتعزيز الشعور باتساع المساحة، فقد تم استخدامه في طلاء السقف والجدران وكذا في تصميم خزانات المطبخ، اللون الأسود اللامع تم استخدامه على مساحة أعلى الحوض ليكون مطابق للون الثلاجة العصرية، بالنسبة للمسات الأخيرة في تصميم المطبخ فكانت من الفولاذ المقاوم للصدأ من خلال الموقد والمدخنة أعلى الموقد، وكان لاستخدام وحدات إضاءة LED أيضًا دور واضح في خلق مزيد من أجواء الهدوء.

4. البساطة المُتبعة في غرفة المعيشة

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

غرفة المعيشة كما ما نعلم من أهم الغرف الموجودة بالمنزل، فظهر في هذا النموذج مدى البساطة المُتبعة في تصميم هذه الغرفة، فقد تم الابتعاد عن ضوضاء استخدام قطع الأثاث الكبيرة ليتم استخدام أريكة واحدة بألوان محايدة تتناسب مع نمط وأجواء الغرفة، والمميز في هذه الأريكة أنها عالية عن الأرض بعدة سنتيمترات للشعور باتساع المساحة، كما تم استخدام طاولة خشبية صغيرة يمكن تحريكها بسهولة من خلال استنادها على أربع عجلات معدنية، تم استخدام سجادة صغيرة أسفل الطاولة لتعزيز الشعور بالدفء.

5. غرفة ملابس منفصلة خارج الغرفة

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

من المتوقع أن تكون المرة الأولى أن نرى أنه قد تم تصميم غرفة ملابس منفصلة عن غرفة النوم، فقد تم تصميم هذه الغرفة الصغيرة في ممر المنزل داخل أبواب خشبية تشبه أبواب الخزانات لتوفير مساحة إضافية.

6. تصميم الحمام الهادئ

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

جاء تصميم الحمام ليكون متناسق بشكل كبير مع أجواء المنزل المحايدة البعيدة عن استخدام ضوضاء التفاصيل الكثيرة، وتجدر الإشارة أن تصميم الحمام اعتمد بشكل كبير على البساطة والرقة، كما تم استغلال المساحة أسفل الحوض من خلال تصميم خزانة خشبية صغيرة، وأيضًا كان للون الأبيض في تصميم جدران السيراميك والسقف دور مميز في تعزيز أجواء الراحة.

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