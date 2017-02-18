6 طرق لاستغلال المساحات في شقة مساحتها 90م²

عملية تجديد وتزيين المنزل مهما كانت عملية معقدة إلا أنه بالتأكيد تترك نتائج ساحرة لا تصدق، فلكل فرد ذوقه ولمسته الشخصية التي يضيفها لتزيين منزله، وفي الكثير من الأحيان يغفل الكثيرون عن إضافة بعض الاكسسوارات والاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة عند اختيار الديكور العام للمنزل التي من شأنها يمكن أن تجعل منزلك ساحرًا ذات تصميم مميز وفريد من نوعه.

هناك صراع مستمر بين التقيد بالمساحة ورغبتك في إظهار تصميم مميز رسمته في خيالك من قبل، لذا ففي هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج رائع لتصميم منزل اسكندنافي تم الجمع فيه بين أناقة التصميم والحصول على أقصى استفادة من المساحة كاملة.