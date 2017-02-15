تصميم منزل مساحته 80م² بطريقة مبتكرة رائعة

الكثير منا لديه حلم الحصول على منزل مميز ذات تصميم رائع لكن تبقى مشكلة التقيد بالمساحة الداخلية من أهم العوائق التي تواجهنا عند البدء في مرحلة التنفيذ.
تطور الأمر كثيرًا خاصةً بعد التطور في التقنيات الهندسية وأفكار الاكسسوارات والتصميم الداخلي للمنزل، فظهرت العديد من الحيل والأساليب المُبتكرة للقضاء على الشعور بضيق المساحة وكذا الحصول على منزل الأحلام ذات التصميم الراقي الفريد من نوعه. يمكنك اقتباس عدد من الأفكار لتصميم منزلك الصغير من خلال الاطلاع على هذا المنزل الرائع.
يُعد الاتجاه للتصميم المفتوح أحد أهم الحلول للقضاء على الشعور بضيق المساحة، فقد تم الابتعاد عن تقليدية الغرف المنفصلة في هذا التصميم، وكان للون الأصفر تأثير مميز في إحداث لمسة عصرية على تصميم هذا المنزل.
الإضاءة الطبيعية لها دور كبير في خلق الشعور باتساع المساحة والشعو بمزيد من الراحة والدفء داخل منزلك، فكما نرى في زاوية غرفة المعيشة التي تضح أمامنا أنه قد الاستعانة بستائر شفافة باللون الأبيض لتسمح بدخول الضوء ولتتناسب مع طلاء الجدار وكذا الأرضية الخشبية.
يمكن الاستفادة من مساحة منزلك بعدد كبير من الطرق، فكما نرى في هذا التصميم المميز أنه قد استخدام طاولة التلفاز المُعلقة بدلًا من المثبتة على الأرضية، كما تم تصميم عدد من الأرفف والخزانات الموزعة بطريقة مبتكرة على الجدار على جانبي التلفاز، وكان للجمع بين اللونين الأبيض والأصفر سحر مميز على طابع وأجواء هذه الغرفة.
كما نلاحظ هنا أن ديكور وتصميم المنزل لا يحتوي على الكثير من التفاصيل المعقدة، وكانت السلاسة هي الطريقة السائدة على هذا التصميم الساحر، وكما نرى في هذا التصميم أن استخدام قطع الأثاث متعددة الأغراض مثل هذه الأريكة التي يمكن تحويلها إلى سرير هو أحد الحيل للتغلب على المساحات الصغيرة، وأضاف اللون الرمادي المحايد لهذه الأريكة والجمع بينه وبين عدد من الألوان الأخرى مثل الأصفر والأبيض لمسة جمالية هادئة.
كما علما أن التصميم المفتوح من أهم مسببات الابتعاد عن النمط التقليدي، فهنا قد تم استخدام طاولة طعام مستديرة أمام المطبخ بدلًا من تصميم غرفة سفرة مستقلة، والجدير بالذكر أيضًا أنه قد تم الاتجاه للإضاءة المخفية في السقف مما أضاف مزيد من الإشراق على هذه المساحة وتعزيز الشعور بأجواء النمط المودرن.
Kitchen Islandمتعددة الاستخدامات
ليس شرطًا أن يكون المطبخ مساحته كبيرة للحصول على مساحة تخزين وكذا مساحة عمل مناسبة، فكما نرى في هذا النموذج أنه قد تم استخدام طاولة المنتصف لتكون متعددة الأغراض والاستخدامات، حيث تحتوي على الموقد وكذا بعض أدوات الطهي وتم دمج الحوض بها أيضًا.
يتضح لنا من خلال هذه الزاوية من مطبخ المنزل مدى تأثير اللون الأبيض على الشعور باتساع المساحة والإشراق داخل المنزل.
لم تكن طاولة المنتصف
Kitchen Island لإعداد وطهي الطعام فحسب، فقد تم تصميم لوح خشبي مُثبت جانب الطاولة ليكون بمثابة بار لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، كما كان للمقاعد الزجاجية دور مميز في الحصول على لمسة عصرية في غاية الأناقة والتميز.
تصميم مميز لغرفة النوم متوسطة المساحة البعيدة عن استخدام قطع الأثاث الكبيرة والكثيرة، تم تثبيت جهاز التليفزيون ليكون مُعلق على الجدار بدلًا من استغلال الطاولة لمساحة إضافية.
قد تم تصميم الحمام ليكون مدمجًا داخل غرفة النوم، فتم خلاله الاستعانة بكابينة الاستحمام الزجاجية للابتعاد عن أحواض الاستحمام
البانيو التي تحتل مساحة كبيرة.
كما نلاحظ في هذا التصميم أن هذه الغرفة وكذا الحمام المُرفق بها يعتمدان بشكل كامل على الإضاءة الطبيعية، مما ساهم في إضافة مزيد من الخفة والأناقة على التصميم الداخلي.
للابتعاد عن ملل اللون الأبيض المشرق في هذا المنزل، قد تم تصميم خزانة صغيرة باللون الأزرق المشرق أسفل الحوض لاستغلالها في أغراض التخزين.
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