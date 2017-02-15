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تصميم منزل مساحته 80م² بطريقة مبتكرة رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
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الكثير منا لديه حلم الحصول على منزل مميز ذات تصميم رائع لكن تبقى مشكلة التقيد بالمساحة الداخلية من أهم العوائق التي تواجهنا عند البدء في مرحلة التنفيذ.

تطور الأمر كثيرًا خاصةً بعد التطور في التقنيات الهندسية وأفكار الاكسسوارات والتصميم الداخلي للمنزل، فظهرت العديد من الحيل والأساليب المُبتكرة للقضاء على الشعور بضيق المساحة وكذا الحصول على منزل الأحلام ذات التصميم الراقي الفريد من نوعه. يمكنك اقتباس عدد من الأفكار لتصميم منزلك الصغير من خلال الاطلاع على هذا المنزل الرائع.

الاعتماد على المساحة المفتوحة وتأثير اللون الأصفر المُشرق

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

يُعد الاتجاه للتصميم المفتوح أحد أهم الحلول للقضاء على الشعور بضيق المساحة، فقد تم الابتعاد عن تقليدية الغرف المنفصلة في هذا التصميم، وكان للون الأصفر تأثير مميز في إحداث لمسة عصرية على تصميم هذا المنزل.

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في أحد أركان غرفة المعيشة

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

الإضاءة الطبيعية لها دور كبير في خلق الشعور باتساع المساحة والشعو بمزيد من الراحة والدفء داخل منزلك، فكما نرى في زاوية غرفة المعيشة التي تضح أمامنا أنه قد الاستعانة بستائر شفافة باللون الأبيض لتسمح بدخول الضوء ولتتناسب مع طلاء الجدار وكذا الأرضية الخشبية.

استغلال بعض المساحات على الجدران من خلال بعض الأرفف والخزانات العصرية

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

يمكن الاستفادة من مساحة منزلك بعدد كبير من الطرق، فكما نرى في هذا التصميم المميز أنه قد استخدام طاولة التلفاز المُعلقة بدلًا من المثبتة على الأرضية، كما تم تصميم عدد من الأرفف والخزانات الموزعة بطريقة مبتكرة على الجدار على جانبي التلفاز، وكان للجمع بين اللونين الأبيض والأصفر سحر مميز على طابع وأجواء هذه الغرفة.

استخدام الأثاث متعدد الأغراض في اختيار أريكة مريحة بألوان محايدة

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

كما نلاحظ هنا أن ديكور وتصميم المنزل لا يحتوي على الكثير من التفاصيل المعقدة، وكانت السلاسة هي الطريقة السائدة على هذا التصميم الساحر، وكما نرى في هذا التصميم أن استخدام قطع الأثاث متعددة الأغراض مثل هذه الأريكة التي يمكن تحويلها إلى سرير هو أحد الحيل للتغلب على المساحات الصغيرة، وأضاف اللون الرمادي المحايد لهذه الأريكة والجمع بينه وبين عدد من الألوان الأخرى مثل الأصفر والأبيض لمسة جمالية هادئة.

غرفة الطعام المُدمجة الصغيرة وتأثير إضاءة السقف المخفية على أناقة التصميم

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

كما علما أن التصميم المفتوح من أهم مسببات الابتعاد عن النمط التقليدي، فهنا قد تم استخدام طاولة طعام مستديرة أمام المطبخ بدلًا من تصميم غرفة سفرة مستقلة، والجدير بالذكر أيضًا أنه قد تم الاتجاه للإضاءة المخفية في السقف مما أضاف مزيد من الإشراق على هذه المساحة وتعزيز الشعور بأجواء النمط المودرن.

طاولة المنتصف Kitchen Island متعددة الاستخدامات

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

ليس شرطًا أن يكون المطبخ مساحته كبيرة للحصول على مساحة تخزين وكذا مساحة عمل مناسبة، فكما نرى في هذا النموذج أنه قد تم استخدام طاولة المنتصف لتكون متعددة الأغراض والاستخدامات، حيث تحتوي على الموقد وكذا بعض أدوات الطهي وتم دمج الحوض بها أيضًا.

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أناقة وتأثير اللون الأبيض في تصميم هذا المنزل

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

يتضح لنا من خلال هذه الزاوية من مطبخ المنزل مدى تأثير اللون الأبيض على الشعور باتساع المساحة والإشراق داخل المنزل.

تصميم مساحة إضافية صغيرة في المطبخ لتكون بمثابة بار لتناول المشروبات

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

لم تكن طاولة المنتصف Kitchen Island لإعداد وطهي الطعام فحسب، فقد تم تصميم لوح خشبي مُثبت جانب الطاولة ليكون بمثابة بار لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، كما كان للمقاعد الزجاجية دور مميز في الحصول على لمسة عصرية في غاية الأناقة والتميز.

تصميم غرفة النوم في غاية البساطة والرقي

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة نوم
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

تصميم مميز لغرفة النوم متوسطة المساحة البعيدة عن استخدام قطع الأثاث الكبيرة والكثيرة، تم تثبيت جهاز التليفزيون ليكون مُعلق على الجدار بدلًا من استغلال الطاولة لمساحة إضافية.

تصميم الحمام الفرعي التابع لغرفة النوم

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

قد تم تصميم الحمام ليكون مدمجًا داخل غرفة النوم، فتم خلاله الاستعانة بكابينة الاستحمام الزجاجية للابتعاد عن أحواض الاستحمام البانيو التي تحتل مساحة كبيرة.

أجواء ساحرة وتأثير الإضاءة الطبيعية على أجواء غرفة النوم

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة نوم
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

كما نلاحظ في هذا التصميم أن هذه الغرفة وكذا الحمام المُرفق بها يعتمدان بشكل كامل على الإضاءة الطبيعية، مما ساهم في إضافة مزيد من الخفة والأناقة على التصميم الداخلي.

تصميم خزانة مميزة بلون مشرق أسفل الحوض

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

للابتعاد عن ملل اللون الأبيض المشرق في هذا المنزل، قد تم تصميم خزانة صغيرة باللون الأزرق المشرق أسفل الحوض لاستغلالها في أغراض التخزين.

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Radiant White, ristrutturami ristrutturami الممر والمدخل
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Radiant White, ristrutturami ristrutturami الممر والمدخل
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

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تصميم منزل مساحته 80م² بطريقة مبتكرة رائعة

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