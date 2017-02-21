20 تصميم سهل لحديقة يمكنك تنفيذها بنفسك

إذا كنت ترغب في تطوير حديقتك ولكنك لست على قدر كافي من المهارة في فنون البستنة أو التصميمات الخارجية بالحدائق فيمكنك إلقاء نظرة على هذه التصاميم المميزة التي يمكنك تنفيذها بنفسك بسهولة، وبعض هذه التصميمات غير مكلفة وتصلح إذا كنت تملك ميزانية محدودة.
يمكنك إنشاء مساحة شواء بسيطة في حديقتك من الطوب والذي يتميز بإنخفاض ثمنه وكونه مناسب لمختلف الأجواء ولا يحتاج الكثير من الصيانة، وهذه المساحة العملية سهلة الإعداد وتمنح الحديقة شكل بسيط مميز.
في هذا النموذج نلاحظ أنه تم عمل مميرات من الألواح الخشبية القابلة للنقل، وقد ساهم هذا الأمر في تحديد الحديقة وتوفير مساحات للحركة والجلوس.
يمكنك بسهولة تركيب أرجوحة بسيطة مثل الموضحة في الصورة والتي يمكن صنعها باستخدام حبل متين ولوح خشبي لصنع أرجوحة تمنح أطفالك ساعات من الاستمتاع والمرح.
في هذا النموذج تم استخدام نافورة قديمة وإعادة تدويرها لتصبح حمام للطيور.
يمكنك استغلال أُصص الزرع القديمه في تنفيذ عدد من المشاريع البسيطة المميزة، مثل ما نراه في هذا النموذج حيث تم دهان أصيص زرع قديم باللون الأحمر ليبدو كثلاجة مشروبات صغيرة.
يمكنك أيضًا استغلال بعض العناصر القديمة التي قمت بالاستغناء عنها في المنزل بشكل مبتكر، فكما نرى في هذا التصميم أنه تحويل حوض حمام قديم إلى أصيص أزهار مرتفع ملفت للأنظار مما أعطى شكل مختلف مبتكر للحديقة.
يمكنك تصميم مساحة جلوس بسيطة في منتصف الحديقة واستخدام مظلة حديقة وتثبيتها بشكل مبتكر إذا لم تكن ترغب في استخدام أدوات التثبيت باهظة الثمن حيث يمكنك تثبيتها في أُصص الزرع القديمة.
يمكنك استغلال المصابيح القديمة في الحديقة لإضفاء أجواء مميزة، ففي هذا النموذج تم استخدام مصباح منزلي قديم لُيعطي ضوء خافت مناسب للسهر.
حيث يمكنك ترتيب الأشجار والنباتات المتوفرة لصنع مشهد جمالي يمنحك إحساس أنك تشاهد لوحة جدارية، ويمكن إضافة بعض العناصر البسيطة مثل وحدات الإضاءة بيبي لايت مما يمنحك مشهد لا مثيل له في الليل.
يمكنك أن تجد أنواع كثيرة من أثاث الحدائق في الأسواق ولكن إذا كنت ترغب في بديل غير مكلف فيمكنك صنع مثل هذا التصميم الذي تم فيه استخدام الألواح الخشبية لصنع أريكة بسيطة قابلة للنقل مريحة وغير مكلفة.
يمكنك استغلال الأغراض القديمة في المنزل وإعادة تدويرها لصنع منزل لإطعام العصافير.
حيث يمكنك إضافة مختلف أنواع الديكورات مثل الأبواب الصغيرة الخشبية على أحد الجدران.
حيث يمكنك استغلال العبوات المعدنية والدلاء (الجرادل) القديمة لصنع أُصص زرع عتيقة المظهر مختلفة الأحجام.
يمكنك صنع حديقة معلقة بسيطة باستخدام الزجاجات البلاستيكية القديمة والتي يمكن تثبيتها بمختلف الوسائل.
يمكنك إعادة استخدام أخشاب المصاطب القديمة لصنع حديقة زن بسيطة.
يمكنك صنع ممر حديقة مبتكر باستخدام البلاطات المربعة المُحاطة بأحجار صغيرة لتمنح حديقتك مظهر عصري مبتكر.
يمكنك استخدام الخيوط الشفافة مع النباتات المتسلقة لتعليقها على الجدران كما يظهر في هذا النموذج أو يمكنك تركيب الخيوط بشكل أفقي لتصبح مظلة بسيطة عندما تنمو عليها النباتات.
في هذا التصميم تم استخدام أكواز الصنوبر القديمة مع الشمع لصنع ديكورات فنية غير مكلفة للحديقة والتي يمكن وضعها في عدة أماكن أو تعليقها على جذوع الأشجار.
يمكنك صنع منحوتات بسيطة للحديقة بنفسك من الخشب أو المعدن ووضعها وسط النباتات بشكل متناسق لتُعطي شكل جمالي جذاب.
حيث يمكنك تنفيذ لوحة بسيطة مثل الموجودة في هذا النموذج وتعليقها على باب الحديقة لتكون الواجهة الأولى التي يراها الزائرين.
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