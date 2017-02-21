20 تصميم سهل لحديقة يمكنك تنفيذها بنفسك

إذا كنت ترغب في تطوير حديقتك ولكنك لست على قدر كافي من المهارة في فنون البستنة أو التصميمات الخارجية بالحدائق فيمكنك إلقاء نظرة على هذه التصاميم المميزة التي يمكنك تنفيذها بنفسك بسهولة، وبعض هذه التصميمات غير مكلفة وتصلح إذا كنت تملك ميزانية محدودة.