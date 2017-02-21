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20 تصميم سهل لحديقة يمكنك تنفيذها بنفسك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Brent Verdigris Plant Pot, Rowen & Wren Rowen & Wren GardenPlant pots & vases
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إذا كنت ترغب في تطوير حديقتك ولكنك لست على قدر كافي من المهارة في فنون البستنة أو التصميمات الخارجية بالحدائق فيمكنك إلقاء نظرة على هذه التصاميم المميزة التي يمكنك تنفيذها بنفسك بسهولة، وبعض هذه التصميمات غير مكلفة وتصلح إذا كنت تملك ميزانية محدودة.

1. إنشاء مساحة شواء على الطراز الريفي البسيط

outdoor cooking area wood-fired oven حديقة outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

يمكنك إنشاء مساحة شواء بسيطة في حديقتك من الطوب والذي يتميز بإنخفاض ثمنه وكونه مناسب لمختلف الأجواء ولا يحتاج الكثير من الصيانة، وهذه المساحة العملية سهلة الإعداد وتمنح الحديقة شكل بسيط مميز.

2. إنشاء ممر خشبي بالحديقة

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

في هذا النموذج نلاحظ أنه تم عمل مميرات من الألواح الخشبية القابلة للنقل، وقد ساهم هذا الأمر في تحديد الحديقة وتوفير مساحات للحركة والجلوس.

3. تثبيت أرجوحة بجذع شجرة

GERONIMO - a monkey swing Green Oak Furniture Ltd GardenFurniture
Green Oak Furniture Ltd

GERONIMO – a monkey swing

Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd

يمكنك بسهولة تركيب أرجوحة بسيطة مثل الموضحة في الصورة والتي يمكن صنعها باستخدام حبل متين ولوح خشبي لصنع أرجوحة تمنح أطفالك ساعات من الاستمتاع والمرح.

4. صنع حمام للطيور

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature Primrose GardenAccessories & decoration
Primrose

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

في هذا النموذج تم استخدام نافورة قديمة وإعادة تدويرها لتصبح حمام للطيور.

5. استغلال أُصص الزرع القديمة

Vintage Coca Cola Cool-Box Vintage Archive HouseholdHomewares
Vintage Archive

Vintage Coca Cola Cool-Box

Vintage Archive
Vintage Archive
Vintage Archive

يمكنك استغلال أُصص الزرع القديمه في تنفيذ عدد من المشاريع البسيطة المميزة، مثل ما نراه في هذا النموذج حيث تم دهان أصيص زرع قديم باللون الأحمر ليبدو كثلاجة مشروبات صغيرة.

6. استخدام العناصر القديمة بشكل مبتكر

Washbasin planter Donna Walker Design حديقة
Donna Walker Design

Washbasin planter

Donna Walker Design
Donna Walker Design
Donna Walker Design

يمكنك أيضًا استغلال بعض العناصر القديمة التي قمت بالاستغناء عنها في المنزل بشكل مبتكر، فكما نرى في هذا التصميم أنه تحويل حوض حمام قديم إلى أصيص أزهار مرتفع ملفت للأنظار مما أعطى شكل مختلف مبتكر للحديقة.

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7. تصميم بسيط لمساحة جلوس على قاعدة خشبية

PARASOLS DESIGN ET ORIGINAUX : un large choix pour sublimer votre décoration d’extérieur., KSL LIVING KSL LIVING GardenAccessories & decoration
KSL LIVING

KSL LIVING
KSL LIVING
KSL LIVING

يمكنك تصميم مساحة جلوس بسيطة في منتصف الحديقة واستخدام مظلة حديقة وتثبيتها بشكل مبتكر إذا لم تكن ترغب في استخدام أدوات التثبيت باهظة الثمن حيث يمكنك تثبيتها في أُصص الزرع القديمة.

8. إعادة تدوير المصابيح القديمة

Arabic lamp for garden homify GardenLighting الحديد / الصلب Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

يمكنك استغلال المصابيح القديمة في الحديقة لإضفاء أجواء مميزة، ففي هذا النموذج تم استخدام مصباح منزلي قديم لُيعطي ضوء خافت مناسب للسهر.

9. إنشاء تابلوهات باستخدام الأشجار المتوفرة

Watering can Light Garland ELLA JAMES GardenLighting
ELLA JAMES

Watering can Light Garland

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

حيث يمكنك ترتيب الأشجار والنباتات المتوفرة لصنع مشهد جمالي يمنحك إحساس أنك تشاهد لوحة جدارية، ويمكن إضافة بعض العناصر البسيطة مثل وحدات الإضاءة بيبي لايت مما يمنحك مشهد لا مثيل له في الليل.

10. وضع أثاث خشبي متنقل

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

يمكنك أن تجد أنواع كثيرة من أثاث الحدائق في الأسواق ولكن إذا كنت ترغب في بديل غير مكلف فيمكنك صنع مثل هذا التصميم الذي تم فيه استخدام الألواح الخشبية لصنع أريكة بسيطة قابلة للنقل مريحة وغير مكلفة.

11. إعادة تدوير الاغراض القديمة

Teapot Bird Feeder ELLA JAMES GardenAccessories & decoration
ELLA JAMES

Teapot Bird Feeder

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

يمكنك استغلال الأغراض القديمة في المنزل وإعادة تدويرها لصنع منزل لإطعام العصافير.

12. إضافة تفاصيل صغيرة مشهد ساحر

Fairy door Marble Inspiration GardenAccessories & decoration
Marble Inspiration

Fairy door

Marble Inspiration
Marble Inspiration
Marble Inspiration

حيث يمكنك إضافة مختلف أنواع الديكورات مثل الأبواب الصغيرة الخشبية على أحد الجدران.

13. إعادة تدوير العبوات والدلاء القديمة

Brent Verdigris Plant Pot, Rowen & Wren Rowen & Wren GardenPlant pots & vases
Rowen &amp; Wren

Brent Verdigris Plant Pot

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

حيث يمكنك استغلال العبوات المعدنية والدلاء (الجرادل) القديمة لصنع أُصص زرع عتيقة المظهر مختلفة الأحجام.

14. إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

يمكنك صنع حديقة معلقة بسيطة باستخدام الزجاجات البلاستيكية القديمة والتي يمكن تثبيتها بمختلف الوسائل.

15. إعادة استخدام أخشاب المصاطب القديمة

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 GardenFencing & walls
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

يمكنك إعادة استخدام أخشاب المصاطب القديمة لصنع حديقة زن بسيطة.

16. ابتكار ممر جديد في الحديقة

Sandstone & Aggregate Path Earth Designs حديقة حجر رملي Beige
Earth Designs

Sandstone & Aggregate Path

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

يمكنك صنع ممر حديقة مبتكر باستخدام البلاطات المربعة المُحاطة بأحجار صغيرة لتمنح حديقتك مظهر عصري مبتكر.

17. نباتات معلقة على خيوط شفافة

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores حديقة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

يمكنك استخدام الخيوط الشفافة مع النباتات المتسلقة لتعليقها على الجدران كما يظهر في هذا النموذج أو يمكنك تركيب الخيوط بشكل أفقي لتصبح مظلة بسيطة عندما تنمو عليها النباتات.

18. استخدام أكواز الصنوبر القديمة لصنع أشكال فنية

Bag of 10 Heart shaped firelighters Hunter Gatherer Living roomFireplaces & accessories
Hunter Gatherer

Bag of 10 Heart shaped firelighters

Hunter Gatherer
Hunter Gatherer
Hunter Gatherer

في هذا التصميم تم استخدام أكواز الصنوبر القديمة مع الشمع لصنع ديكورات فنية غير مكلفة للحديقة والتي يمكن وضعها في عدة أماكن أو تعليقها على جذوع الأشجار.

19. صنع منحوتات مميزة للحديقة

Cow Parsley Garden Sculpture Garden Art and Sculpture حديقة فلز
Garden Art and Sculpture

Cow Parsley Garden Sculpture

Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture

يمكنك صنع منحوتات بسيطة للحديقة بنفسك من الخشب أو المعدن ووضعها وسط النباتات بشكل متناسق لتُعطي شكل جمالي جذاب.

20. رسم لوحة أنيقة للحديقة على لوح خشبي

Welcome to my Bee - autiful Garden sign - rustic hanging bees plaque Tittlemouse GardenAccessories & decoration
Tittlemouse

Welcome to my Bee – autiful Garden sign – rustic hanging bees plaque

Tittlemouse
Tittlemouse
Tittlemouse

حيث يمكنك تنفيذ لوحة بسيطة مثل الموجودة في هذا النموذج وتعليقها على باب الحديقة لتكون الواجهة الأولى التي يراها الزائرين.

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