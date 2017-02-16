شقة كلاسيكية راقية بمساحة 133 متر مربع فقط

عشاق الفخامة والرقي دائمًا ما يفضلون الاتجاه للنمط الكلاسيكي في تصميم منازلهم، وهو النمط المُستمد من التصميم الروماني، والجدير بالذكر أن هذا النمط قائم على أساس التناسب والتوازن بين كافة أرجاء المنزل وفي الغالب ما يوجد عنصر محوري واحد تستند إليه باقي عناصر المنزل.
في الكثير من الأحيان نجد أن النمط الكلاسيكي يعتمد على استخدام قطع الأثاث الصغيرة والكبيرة كما يعتمد على هدوء الألوان وتناسقها، كما يعتمد على استخدام الاكسسوارات الكريستالية وكذا الاكسسوارات المطلية باللون الذهبي. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج شقة متوسطة المساحة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا 133 متر مربع لكن على الرغم من هذه المساحة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة في غاية الرقي والتناسق لتبدو القصور الملكية.
من زاوية مميزة لهذا المنزل يتضح لنا أنه قد تم استغلال المساحة بطريقة مبتكرة لتصبح ردهة المنزل
الريسبشن مساحته متعددة الاستخدامات، لتصبح ريسبشن لاستقبال الضيوف وغرفة معيشة وكذا غرفة طعام، تم إحداث تدرج مميز في الألوان المستخدمة بين الأبيض والبيج والبني لخلق أجواء كلاسيكية راقية، تم تصميم الأرضية من الخشب الذي يتناسب مع الأثاث المستخدم وأيضًا يتناسب مع طابع الغرفة الهادئ، تم استخدام ثريات كريستالية مطلية باللون الذهبي التي أضافت مزيد من الشعور بالفخامة والتميز.
كما ذكرنا أنه قد تم الاتجاه لاستغلال المساحة الاستغلال الأمثل من خلال دمج غرفة الطعام والمعيشة والريسبشن، فنلاحظ هنا أنه قد تم تصميم غرفة طعام مُصغرة من خلال وضع طاولة خشبية مُستديرة حولها مقاعد مُنجدة بسيطة باللون البيج، كما تم وضع خزانة خشبية مُفرغة بالزجاج لتخزين أدوات المائدة بطريقة منظمة.
نموذج رائع لتصميم المطبخ بأجواء كلاسيكية راقية، حيث تم تصميمه باللون البيج الهادئ ليكسبه مزيد من الهدوء. تم تصميم الخزانات بطريقة مميزة لاستيعاب كافة أدوات الطعام، كما تم تنفيذ مساحة إعداد صغيرة بجانب الحوض.
بالنسبة لتصميم الخزانات فقد تم تصميمها بطريقة مبتكرة ورائعة لتكون معظمها خشبية مغلقة وجزء صغير منها بواجهة زجاجية مزودة بوحدات إضاءة لإضافة لمسة جمالية على تصميم المطبخ، كما تم تصميم الأرضية من السيراميك ذو الألوان البسيطة والمميزة.
في الممر المؤدي للغرف تم تصميم مساحة مميزة في أحد الأركان لوضع بيانو كلاسيكي وأريكة رائعة تجمع في تصميمها بين الطابع الكلاسيكي والمودرن، كما تم إضافة عدد من اللوحات الفنية لإضفاء أجواء الراحة والاستجمام.
تم تصميم الممر هنا بطريقة فريدة من نوعها، فبعد أن رأينا البيانو والأريكة البسيطة، نلاحظ أنه قد تم تصميم جدار فاصل بين أبواب الغرف وتم استغلال هذه الجدران وجعلها الخزانات لاستخدامها في أغراض التخزين، وأضافت هذه الخزانات ذات الواجهة العاكسة الفخامة والرقي على هذه المساحة المميزة.
نموذج رائع لغرفة النوم الفرعية بتصميم هادئ ومريح يمكنك الشعور بذلك بمجرد النظر إليها، تم الاتجاه في تصميمها للابتعاد عن التفاصيل الكثيرة في الجدران، فيتم استخدام سرير خشبي متوسط الحجم على جانبيه طاولات خشبية، وكان لاستخدام سجادة منقوشة أسفل السرير بألوان تتناسب مع المفروشات دور كبير في أناقة هذه الغرفة.
تم تصميم غرفة فرعية صغيرة لاستخدامها كغرفة ملابس، تم استغلال المساحات خلالها بطريقة مميزة، فقد تم تنفيذ عدد كبير من الأرفف الخشبية المفتوحة والمغلقة للحفاظ على غرفة النوم من فوضى الملابس.
ابتعدت هذه الغرفة بشكل واضح عن البساطة، فقد تم استخدام سرير ملكي متوسط المساحة ذات خلفية ذهبية، تم إضافة مرايا كثيرة على الجدران لعكس الضوء للشعور باتساع المساحة، الثريا الذهبية التي تم استخدامها إضافة مزيد من الكلاسيكية أجواء الغرفة الملكية.
تم الاعتماد بشكل كبير على استخدام اللون الذهبي تصميم هذا الحمام، فقد تم استخدام اثنين من الخزانات الكلاسيكية ذات الأبواب المزخرفة باللون الذهبي الذي يتناسب مع إطار المرآة الذهبي وكذا قاعدة الحوض الذهبية، تم تصميم خزانة صغيرة في أحد جدران الحمام لتكون مخصصة لوضع الغسالة وأدوات التنظيف.
كما ذكرنا أنه قد تم تصميم هذا الحمام ليصبح على الطريقة الملكية، فكما نرى أنه قد تم تركيب ستائر حريرية أعلى البانيو وتم استخدام كافة الاكسسوارات الأخرى باللون الذهبي لإضافة مزيد من الفخامة والرقي، الأرضية التي تم استخدامها من السيراميك المميز تتناسب بشكل كبير مع ألوان الستائر والجدران، التابلوهات الفنية التي تم تعليقها على أحد الجدران كانت لمسة جمالية مميزة على تصميم هذا الحمام.
حمام الضيوف هنا مختلف بشكل كبير عن الحمام الرئيسي للشقة، على الرغم من مساحته الكبيرة إلا أنه قد تم تنفيذه بطريقة رائعة، فقد تم تصميم الأرضية وأجزاء من الجدران بنوع من أنواع السيراميك الكلاسيكي الملون وأيضًا تم استخدام الاكسسوارات ومكملات الحمام باللون الذهبي الرائع.
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