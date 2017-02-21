10 أفكار جديدة ومميزة لتغطية جدران منزلك

الكثير منا يعتقد أن فكرة تصميم المنزل والحصول على منزل أنيق وراقي ترتكز فقط على اختيار الأثاث والثريات وبعض عناصر التزيين الأخرى مثل السجاد والستائر وغير ذلك من الأشياء المُكملة، لكن في حقيقة الأمر توجد الكثير من الاكسسوارات الهامة الأخرى التي يجب الاهتمام بها وهذه الأشياء يمكنها تحويل شكل ونمط منزلك بشكل كامل إلى التصميم الذي طالما رسمته في تصورك.

كساء الجدران بمختلف الخامات يعتبر من الأفكار المميزة التي تؤثر بشكل فعال على أناقة منزلك، وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف العديد من الطرق والأساليب لتغطية الجدران والابتعاد عن فكرة الجدران الخرسانية المطلية.