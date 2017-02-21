10 أفكار جديدة ومميزة لتغطية جدران منزلك

الكثير منا يعتقد أن فكرة تصميم المنزل والحصول على منزل أنيق وراقي ترتكز فقط على اختيار الأثاث والثريات وبعض عناصر التزيين الأخرى مثل السجاد والستائر وغير ذلك من الأشياء المُكملة، لكن في حقيقة الأمر توجد الكثير من الاكسسوارات الهامة الأخرى التي يجب الاهتمام بها وهذه الأشياء يمكنها تحويل شكل ونمط منزلك بشكل كامل إلى التصميم الذي طالما رسمته في تصورك.
كساء الجدران بمختلف الخامات يعتبر من الأفكار المميزة التي تؤثر بشكل فعال على أناقة منزلك، وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف العديد من الطرق والأساليب لتغطية الجدران والابتعاد عن فكرة الجدران الخرسانية المطلية.
في هذا التصميم الرائع لأحد الجدران نلاحظ أنه قد تم تغطية الجدار بالكامل ببعض الألياف لإعطاء هذا الشكل الجمالي الرائع والمميز، كما تم إضافة عدد من وحدات الإضاءة في السقف للفت الانتباه لهذه المساحة الأنيقة.
تصميم رائع لحمام مشرق يعتمد على الإضاءة الطبيعية أكثر من اعتماده على الإضاءة الكهربائية، و لإضفاء مزيد من الأناقة على تصميم هذا الحمام تم تصميم الجدار الواقع في المنتصف بين نافذتين سيراميك الفسيفساء اللامع الذي أضاف لمسة جمالية في غاية التميز والأناقة.
الخشب من عناصر النمط المحايد التي تعطي الغرفة إحساس لا مثيل له من الدفء والهدوء، ففي هذا التصميم نلاحظ أنه قد تم تغطية الجدران بألواح من الخشب المتراصة بطريقة طولية تتناسب مع الأرضية الخشبية الرائعة وأجواء الغرفة بشكل عام.
الطوب الحراري يُعد إضافة مميزة على أي مكان يُستخدم فيه، كما أنه يعطي المكان مزيد من الأجواء الكلاسيكية الراقية، فقد تم هنا الاتجاه لتصميم أحد الجدران الطوب الحراري بألوان متقاربة، كما تم اضافة بعض وحدات الإضاءة في الأسفل لإبراز روعة وأناقة الجدار.
يتناسب وضع ورق الجدران المزخرف مع المساحات المتوسطة والنمط الكلاسيكي أو البسيط، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم تغطية جدران الغرفة بالكامل بورق الحائط المزخرف بنقوش خفيفة مما أضاف مزيد من الكلاسيكية على هذه الغرفة البيضاء.
لمحبي البيئة الطبيعية يمكنهم إدخال بأجواء الطبيعة الساحرة إلى منازلهم من خلال تغطية أحد الجدران باللون الأخضر من خلال استخدام نباتات الزينة الخضراء لإضفاء مزيد من الإشراق والنضارة داخل المنزل.
من أسهل الطرق لتغطية وكساء الجدران وضع اللوحات وبعض اللمسات الأخرى على الجدران، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم الاستعانة ببعض الاكسسوارات المعلقة الملونة لإضافة مزيد من الإشراق والأجواء المعاصرة لمنزلك، كما تم الاستعانة بلوحة فنية كبيرة بإطار خشبي تشغل مساحة كبيرة من الجدار وأضافت لمسة ديكورية لا مثيل لها.
ورق الجدران كما ذكرنا أحد أهم الطرق للحصول على جدار مميز وأنيق، وفي هذا النموذج تم استخدام ورق الجدران المخطط بألوان هادئة للغاية تتناسب بشكل كبير مع قطعة المقعد الكلاسيكي والمزهرية البسيطة وكذا مع لون الأزهار مما ساهم في خلق أجواء راقية للغرفة.
الرسم على الجدران ليس بأمر سهل على الإطلاق، لذا تم ابتكار عدة طرق للحصول على نفس النتائج، ومن الملاحظ هنا أنه قد تم استخدام الورق المفرغ للحصول على هذه الرسمة المطبوعة المميزة التي أضافت الشعور بالبهجة والعمق على هذه الزاوية.
كما نعلم أن الرسوم ثلاثية الأبعاد تشعرك أن الغرفة تبدو وكأنها أكبر في المساحة، والجدير بالذكر أن اللوحات الجدارية خاصة التي تكون عبارة عن نباتات أو أي مناظر طبيعية تتناسب مع كافة أنماط التصميم سواء الكلاسيكية أو المودرن، وهنا قد تم وضع لوحة جدارية مصممة على هيئة غابة تجعلك تشعر حقًا بأجواء الطبيعة الساحرة.
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