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10 أفكار جديدة ومميزة لتغطية جدران منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
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الكثير منا يعتقد أن فكرة تصميم المنزل والحصول على منزل أنيق وراقي ترتكز فقط على اختيار الأثاث والثريات وبعض عناصر التزيين الأخرى مثل السجاد والستائر وغير ذلك من الأشياء المُكملة، لكن في حقيقة الأمر توجد الكثير من الاكسسوارات الهامة الأخرى التي يجب الاهتمام بها وهذه الأشياء يمكنها تحويل شكل ونمط منزلك بشكل كامل إلى التصميم الذي طالما رسمته في تصورك.

كساء الجدران بمختلف الخامات يعتبر من الأفكار المميزة التي تؤثر بشكل فعال على أناقة منزلك، وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف العديد من الطرق والأساليب لتغطية الجدران والابتعاد عن فكرة الجدران الخرسانية المطلية.

1. كساء من الألياف

A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE الممر الحديث، المدخل و الدرج
ArquitectosERRE

ArquitectosERRE
ArquitectosERRE
ArquitectosERRE

في هذا التصميم الرائع لأحد الجدران نلاحظ أنه قد تم تغطية الجدار بالكامل ببعض الألياف لإعطاء هذا الشكل الجمالي الرائع والمميز، كما تم إضافة عدد من وحدات الإضاءة في السقف للفت الانتباه لهذه المساحة الأنيقة.

2. تغطية جدار الحمام بسيراميك الفسيفساء

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

تصميم رائع لحمام مشرق يعتمد على الإضاءة الطبيعية أكثر من اعتماده على الإضاءة الكهربائية، و لإضفاء مزيد من الأناقة على تصميم هذا الحمام تم تصميم الجدار الواقع في المنتصف بين نافذتين سيراميك الفسيفساء اللامع الذي أضاف لمسة جمالية في غاية التميز والأناقة.

3. كساء حائط من ألواح الخشب المتراصة

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

الخشب من عناصر النمط المحايد التي تعطي الغرفة إحساس لا مثيل له من الدفء والهدوء، ففي هذا التصميم نلاحظ أنه قد تم تغطية الجدران بألواح من الخشب المتراصة بطريقة طولية تتناسب مع الأرضية الخشبية الرائعة وأجواء الغرفة بشكل عام.

4. تغطية الجدار بلمسة الأحجار

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

الطوب الحراري يُعد إضافة مميزة على أي مكان يُستخدم فيه، كما أنه يعطي المكان مزيد من الأجواء الكلاسيكية الراقية، فقد تم هنا الاتجاه لتصميم أحد الجدران الطوب الحراري بألوان متقاربة، كما تم اضافة بعض وحدات الإضاءة في الأسفل لإبراز روعة وأناقة الجدار.

5. تغطية الجدران بورق الجدران المزخرف

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

يتناسب وضع ورق الجدران المزخرف مع المساحات المتوسطة والنمط الكلاسيكي أو البسيط، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم تغطية جدران الغرفة بالكامل بورق الحائط المزخرف بنقوش خفيفة مما أضاف مزيد من الكلاسيكية على هذه الغرفة البيضاء.

6. تغطية الجدار ونباتات صناعية مُعلقة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لمحبي البيئة الطبيعية يمكنهم إدخال بأجواء الطبيعة الساحرة إلى منازلهم من خلال تغطية أحد الجدران باللون الأخضر من خلال استخدام نباتات الزينة الخضراء لإضفاء مزيد من الإشراق والنضارة داخل المنزل.

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7. تغطية الجدران ببعض اللوحات والأعمال الفنية

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

من أسهل الطرق لتغطية وكساء الجدران وضع اللوحات وبعض اللمسات الأخرى على الجدران، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم الاستعانة ببعض الاكسسوارات المعلقة الملونة لإضافة مزيد من الإشراق والأجواء المعاصرة لمنزلك، كما تم الاستعانة بلوحة فنية كبيرة بإطار خشبي تشغل مساحة كبيرة من الجدار وأضافت لمسة ديكورية لا مثيل لها.

8. ورق الجدران المخطط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ورق الجدران كما ذكرنا أحد أهم الطرق للحصول على جدار مميز وأنيق، وفي هذا النموذج تم استخدام ورق الجدران المخطط بألوان هادئة للغاية تتناسب بشكل كبير مع قطعة المقعد الكلاسيكي والمزهرية البسيطة وكذا مع لون الأزهار مما ساهم في خلق أجواء راقية للغرفة.

9. تغطية الجدار ببعض الرسوم

BANKSY STREETART: coole Wandsticker, Urban ART Berlin Urban ART Berlin إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

الرسم على الجدران ليس بأمر سهل على الإطلاق، لذا تم ابتكار عدة طرق للحصول على نفس النتائج، ومن الملاحظ هنا أنه قد تم استخدام الورق المفرغ للحصول على هذه الرسمة المطبوعة المميزة التي أضافت الشعور بالبهجة والعمق على هذه الزاوية.

10. تغطية الجدران باللوحات الجدارية

TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON غرفة المعيشة
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

كما نعلم أن الرسوم ثلاثية الأبعاد تشعرك أن الغرفة تبدو وكأنها أكبر في المساحة، والجدير بالذكر أن اللوحات الجدارية خاصة التي تكون عبارة عن نباتات أو أي مناظر طبيعية تتناسب مع كافة أنماط التصميم سواء الكلاسيكية أو المودرن، وهنا قد تم وضع لوحة جدارية مصممة على هيئة غابة تجعلك تشعر حقًا بأجواء الطبيعة الساحرة.

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10 أفكار جديدة ومميزة لتغطية جدران منزلك

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