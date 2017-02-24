تصميم منزل حاوية مميز وفريد من نوعه

الحصول على منزل خرساني مستقل ليس بأمر سهل على الإطلاق خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبات الجميع يبحث عن أفكار جديدة للحصول على مأوى بأقل التكاليف، فظهرت العديد من الأفكار المتنوعة مثل المنازل الصناعية ومنازل الحاويات وغير ذلك الكثير.

منزل الحاوية ربما لم نكن سمعنا عنه من قبل، ولكن يمكنك البحث عبر شبكة الانترنت لتعرف أن هناك الكثير من منازل الحاويات خاصة في الولايات المتحدة ودول أوروبا والتي أصبحت تُصمم بطريقة مميزة للحصول لتكون بمثابة منازل متكاملة تحتوي على كافة سبل العيش. في هذا المحتوى سنلقي سويًا نظرة مقربة على منزل حاوية سهل النقل والتركيب لم يكلف صاحبه فقط سوى 270,000.00 دولار.