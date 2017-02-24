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تصميم منزل حاوية مميز وفريد من نوعه

Mai Elkholy Mai Elkholy
POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
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الحصول على منزل خرساني مستقل ليس بأمر سهل على الإطلاق خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبات الجميع يبحث عن أفكار جديدة للحصول على مأوى بأقل التكاليف، فظهرت العديد من الأفكار المتنوعة مثل المنازل الصناعية ومنازل الحاويات وغير ذلك الكثير.

منزل الحاوية ربما لم نكن سمعنا عنه من قبل، ولكن يمكنك البحث عبر شبكة الانترنت لتعرف أن هناك الكثير من منازل الحاويات خاصة في الولايات المتحدة ودول أوروبا والتي أصبحت تُصمم بطريقة مميزة للحصول لتكون بمثابة منازل متكاملة تحتوي على كافة سبل العيش. في هذا المحتوى سنلقي سويًا نظرة مقربة على منزل حاوية سهل النقل والتركيب لم يكلف صاحبه فقط سوى 270,000.00 دولار.

الواجهة الخارجية للمنزل حاوية مميز وفريد من نوعه

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

من الواضح من هذا التصميم أنه قد تم استخدام حاوية سيارات الشحن في تجميع هيكل هذا المنزل، وهي وسيلة جديدة ومبتكرة لتوفير الوقت والجهد والمال لبناء منزل، والجدير بالذكر أن المنزل الواحد ربما يحتاج التصميم حاوية واحدة أو عدد من الحاويات ليتم استخدامها بطريقة متداخلة لبناء الهيكل الخارجي والواجهة الخارجية للمنزل.

تصميم مساحة مميزة لتكون بمثابة شرفة للاستجمام

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

تم تصميم لوح خشبي معلق قابل للفتح والغلق للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة في الأيام المُشمسة، من الواضح أن استخدام الخشب داخل هيكل الحاوية الخارجي يساعد على إضافة مزيد من الدفء والخصوصية هذا المنزل الرائع عند غلق باب الشرفة.

منزل الحاوية يتميز بقوته ومتانته

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

حاوية المنزل كما نعلم مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ ليكون المنزل بعيدًا عن المياه والظروف الطبيعية المحيطة، ولكن لجعل الأمر أكثر أمنًا يمكن الاستعانة بالأخشاب لتبطين المنزل بها من الداخل كي تحافظ على المنزل وتبقيه بعيدًا عن عمليات الصيانة المستمرة وتساعد على الحفاظ على منزلك دافئًا.

ألواح الطاقة الشمسية مُثبتة على أحد الأبواب

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

منازل الحاوية تعتبر من المنازل صديقة البيئة، لأن هذه المنازل يتم تثبيتها في الهواء الطلق في مواجهة أشعة الشمس طوال اليوم فبالتأكيد يمكن الاستفادة من ذلك من خلال تثبيت بعض الألواح الشمسية للحصول على الطاقة من أشعة الشمس طوال فترة النهار التي تكون فيها هذه النافذة مفتوحة.

مخطط منزل الحاوية

Pocketcontainer - einfach selber bauen, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

في مخطط منزل الحاوية المميز الذي لا تتجاوز مساحته 15 متر مربع، نلاحظ أنه قد تم الاهتمام بجعل هذا المأوى كالبناء المتكامل، يحتوي على نوافذ على كلا الجانبين الأيمن والأيسر ويحتوي أيضًا على شرفة أمامية للاهتمام بالتهوية والمساحة الداخلية صُممت بطريقة مناسبة لاستيعاب أكثر من فرد داخلها.

أجواء المنزل الداخلية

POCKETCONTAINER - Innenansicht, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren غرفة المعيشة
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

كما نلاحظ أنه قد تم تصميم أرضية المنزل وكذا السقف والجدران من الخشب، تم وضع أريكة مريحة للاستمتاع بمنظر الطبيعة من الشرفة الزجاجية، والجدير بالذكر أنك لن تشعر داخل هذا المنزل بأنه ضيق على الإطلاق لأنه قد تصميمه على غرار النمط المحايد الذي يعطيك شعور واضح باتساع المساحة.

الجانب الأيمن من الحمام عبارة عن غرفة معيشة مُشرقة

POCKETCONTAINER - Innenansicht, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren غرفة المعيشة
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

تم الابتعاد عن وضع قطع الأثاث في مساحة المنتصف من أجل توفير حرية الحركة، اعتماد المنزل على شفتين كبيرتين من الزجاج الشفاف أضاف مزيد الإشراق داخل المنزل، قطع الأثاث المُستخدمة يمكن طيها بطريقة مبتكرة لاستخدامها وقت الحاجة فقط.

بالتأكيد قد نالت فكرة منزل الحاوية إعجابكم لكونها فكرة مُبتكرة صديقة للبيئة لم تكلف الأموال الطائلة التي ربما تنفقها في المنازل الخرسانية الأخرى التي تستغرق وقت وجهد، والجدير بالذكر أنه يمكن تنفيذ فكرة الحاوية في تأسيس مشروع تجاري سواء مطعم أو محل أو غير ذلك.

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