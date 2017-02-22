7 أمثلة لفن اضاءات الحمامات

يعتبر الحمام من الغرف التي لها تأثير كبير على الشعور بالراحة داخل منزلك، لذا عليك الاهتمام بكافة تفاصيل تصميمه لتحصل في النهاية على تصميم حمام أنيق يتناسب مع نمط منزلك العام.

عند تصميم الحمام لا يقتصر الأمر فقط على اختيار التصميم الداخلي وألوان السيراميك واختيار الأدوات والاكسسوارات في الإضاءة أيضًا تلعب دور فعال في إبراز أناقة التصميم، وعندما يتعلق الأمر بالإضاءة الداخلية لمنزلك، ربما جميعنا نعطي الاهتمام الأقل إضاءة الحمامات مقارنة بباقي غرف المنزل، لكن يعتبر هذا ضمن الأخطاء الشائعة في عمليات التصميم، يجب توافر إضاءة مميزة في الحمام لإضفاء لمسة جمالية وإبراز أناقة الحمام. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار المميزة لإضاءة الحمام، يمكنك الاقتباس منها للحصول على حمام مميز في غاية الأناقة والرقي مزود بإضاءة فريدة تتناسب مع نمط منزلك العام.