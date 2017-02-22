7 أمثلة لفن اضاءات الحمامات

يعتبر الحمام من الغرف التي لها تأثير كبير على الشعور بالراحة داخل منزلك، لذا عليك الاهتمام بكافة تفاصيل تصميمه لتحصل في النهاية على تصميم حمام أنيق يتناسب مع نمط منزلك العام.
عند تصميم الحمام لا يقتصر الأمر فقط على اختيار التصميم الداخلي وألوان السيراميك واختيار الأدوات والاكسسوارات في الإضاءة أيضًا تلعب دور فعال في إبراز أناقة التصميم، وعندما يتعلق الأمر بالإضاءة الداخلية لمنزلك، ربما جميعنا نعطي الاهتمام الأقل إضاءة الحمامات مقارنة بباقي غرف المنزل، لكن يعتبر هذا ضمن الأخطاء الشائعة في عمليات التصميم، يجب توافر إضاءة مميزة في الحمام لإضفاء لمسة جمالية وإبراز أناقة الحمام. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار المميزة لإضاءة الحمام، يمكنك الاقتباس منها للحصول على حمام مميز في غاية الأناقة والرقي مزود بإضاءة فريدة تتناسب مع نمط منزلك العام.
في هذا الحمام المميز تم الاعتماد على وحدات الإضاءة المزدوجة، ليتم انبعاث الضوء من الوجهين السفلي والعلوي لها، تم استخدام هذه الوحدات على أحد الجدران لاعطاء لمسة جمالية مميزة، وعند النظر إلى الكابينة الزجاجية نلاحظ أنه تم استخدام هذه الوحدات المزدوجة أيضًا وكذا بعض الاسبوتات الصغيرة، كما تم الاعتماد أيضًا على نافذة السقف التي تحتوي على إضاءة خلفية باللون الأزرق لاعطاء لمسة جمالية مميزة.
تصميم هذا الحمام مميز للغاية اعتمد على الرتابة والتنظيم، وعند الحديث عن الإضاءة اعتمد هذا التصميم على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة الزجاجية، وتم تعزيز هذه الإضاءة من خلال استخدام المرايا في مواجهة النافذة لعكس الأضواء وجعل تملأ كافة أرجاء الغرفة.
في هذا التصميم العصري للحمام، نلاحظ أنه قد اعتمد على أكثر من مصدر للإضاءة، فقد اعتمد على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة الزجاجية الصغيرة على أحد الجدران، كما تم وضع مصباح متعدد المصابيح للإنارة وإضافة مزيد من أجواء الحداثة والرقي على هذا التصميم.
اعتمدت أناقة هذا الحمام بشكل كامل على الإضاءة المستخدمة، فنلاحظ هنا أنه قد تم الاعتماد على الإضاءة الخلفية باللون الأزرق الهادئ، فقد تم استخدامها على حواف السقف لإبراز حدوده. كما تم استخدامها على الأرضية بجانب حوض الاستحمام
البانيو وكذا على الدرج المؤدي إليه.
اختيار اللون الأزرق في الإضاءة الخفية أضاف مزيد من أجواء الهدوء والتميز المناسب لأجواء الحمام العصرية، والجدير بالذكر أن انعكاس اللون الأزرق في المرآة عمل على إبراز أناقة ورقي هذا الحمام العصري.
تم الاعتماد بشكل كامل في إضاءة هذا الحمام على إضاءة بيوت النور على السقف لتحديد زوايا ديكورات الجبس الموجودة، كما تم استخدام الاسبوتات الصغيرة على السقف وعلى الأرضية لتعزيز الإنارة.
في هذا النموذج المميز لحمام عصري أنيق اعتمد على بساطة التصميم و استغلال كافة المساحات بطريقة مميزة، اعتمد هذا الحمام على الإضاءة الخافتة الملونة في مختلف أجزاء الحمام، فقد تم استخدام اللون الزهري في إضاءة بيت النور العلوي واللون الأخضر في الإضاءة المخفيه أسفل الحوض، وأدى انعكاس الأضواء في المرآة إلى خلق أجواء هادئة في غاية الأناقة والتميز.
على الرغم أنه قد تم استخدام ألوان داكنة في طلاء جدران الحمام إلا أنه تم تعزيز الإضاءة من خلال وضع المرآة أمام النافذة لعكس الأضواء والحصول على إنارة طبيعية مضاعفة بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية الأخرى.
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