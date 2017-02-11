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المواضيع الأكثر مشاهدة لهذا الاسبوع

جحا جحا
Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

شقة بمساحة 133 م² لكنها كالقصور الملكية

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

جولتنا اليوم في شقة فاخرة يأخذ تصميمها الطراز الكلاسيكي. تقبع في سانت بيترسبيرج في روسيا والتي تتميز بانتشار الطراز الكلاسيكي الأنيق وتم تصميمها بواسطة استوديو  PAUL POLYNOVV.

الشقة مقسمة بشكل غير تقليدي وتحتوي على صالة استقبال كبيرة مقسمة بأناقة إلى غرفة معيشة وغرفة طعام، مع اقتطاع جزء من الصالة للمطبخ والحفاظ على خصوصيته. الجانب الآخر مكون من صالة توزيع كبيرة نسبياً يفتح عليها غرفتين للنوم وحمام. كل الغرف تشترك في عامل الفخامة والطراز الملكي، بتفاصيل لا نهائية.  فتعالوا معناً لنتعرف على كل أجزاء وغرف وأركان هذه الشقة، فهي مثال حي على إمكانية تأثيث منزلك بهذا الطراز مهما كانت المساحة والإمكانيات وبشكل عملي وأنيق، فلعلها تكون فرصة لاستلهام الأفكار لمنازلنا.

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12 خطأ شائع يجب تجنبهم عند تصميم مطبخ منزلك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما نعلم أن المطبخ هو الغرفة الأهم في المنزل، ويجب الاهتمام بتصميم تفاصيله بشكل دقيق لأن أي خطأ في تصميمه يجعل التصميم بالكامل سيئ وتظهر الأخطاء واضحة لكل من يراها. في الأسطر القادمة، سنقوم بعرض عدد من النصائح الهامة التي تحد من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تصميم منازلهم، يمكنك الاقتباس منها للحصول على تصميم المطبخ الذي يشعرك بالرضا.

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12 فكرة تجعل مدخلك الأروع بلا منازع!

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

مداخل منازلنا هي واجهتنا الرئيسية التي تترك الانطباع الأول لدى زائرينا وربما هي أيضًا ما يعبر عن شخصياتنا بإكسسواراتها وأثاثها وديكوراتها.. لذا لن نمل في حثك على بذل القليل من الوقت والجهد في منحها إطلالة مميزة تأسر ضيوفك وتُجَمِل منزلك ككل!

نعرض لكم اليوم 12 فكرة كلٍ منها متألق على حدة تجعل مدخل منزلك الأروع بلا منازع فمبالك إن تم الجمع بين اثنين منها معًا؟! بالتأكيد ستحظى بمظهر فريد.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى تدوين الفكرة الأنسب لذوقك وبيتك.

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11 فكرة ديكورية ذكية بأقل ميزانية

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

مَن منا لا يرغب في تزيين وتجميل إطلالة منزله دون أن يصرف الكثير من الأموال؟! بالطبع جميعنا ولكن كيف؟ ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 11 فكرة ديكورية ذكية وعملية يمكنك تطبيق أيٍ منها في الحال بكل سلاسة وبأقل ميزانية لنكتشفها الآن!

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57 صورة لتصاميم أرفف الجدران من إيطاليا

PISO MODERNO - BARCELONA PEDRALBES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة السفرة
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

نقدم لكم اليوم مجموعة مميزة من التصاممي الايطالية للأرفف الخاصة بالجدران في غرف المعيشة، حيث تتميز بالاناقة والعملية في آن واحد. فهي تناسب الاشخاص الذين يحبون تنظيم الاغراض و الحرص على تواجدها في متناول اليد في نفس الوقت.

فكما أن هذه التصاميم تعطي ديكورات مميزة لغرف المعيشة حيث تعطيها طابعاً حداثيا فهي أيضاً عملية وتساعد في توفير المساحات وكسر رتابة  الجدران. مما ننصح به من هوميفاي هو ان تحرصوا على عدم المبالغة في الرفوف ووضعها على جدار واحد فقط في الغرفة، والحرص أيضا على استخدام الأرفف فاتحة اللون أو البيضاء و انسجامها مع الوان الجدران! فأفضل نتيجة هي أن تكون الجدران بيضاء اللون وكذلك الأرفف لتجنب الاحساس بضيق المساحة. كذلك نستعرض بعض الارفف التي تعمل بحد ذاتها كقواطع جدارية تفصل ما بين مساحات البيت وهي عملية للشقق المفتوحة حيث يمكنكم تغيير الديكورات من حين لأخر كنوع من كسر الرتابة. من العناصر الجمالية في هذه تصاميم أيضاً التوظيف الجيد للإضاءات و اخفاء الكوابل والاجهزة الكهربائية المرافقة للتلفزيون. نترككم الان مع هذه المجموعة الرائعة التي قد تلهمكم في تنفيذ بعضها في بيوتكم.

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قبل وبعد: من شقة كئيبة إلى تصميم رائع

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