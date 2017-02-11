المواضيع الأكثر مشاهدة لهذا الاسبوع

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نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.
جولتنا اليوم في شقة فاخرة يأخذ تصميمها الطراز الكلاسيكي. تقبع في سانت بيترسبيرج في روسيا والتي تتميز بانتشار الطراز الكلاسيكي الأنيق وتم تصميمها بواسطة استوديو PAUL POLYNOVV.
الشقة مقسمة بشكل غير تقليدي وتحتوي على صالة استقبال كبيرة مقسمة بأناقة إلى غرفة معيشة وغرفة طعام، مع اقتطاع جزء من الصالة للمطبخ والحفاظ على خصوصيته. الجانب الآخر مكون من صالة توزيع كبيرة نسبياً يفتح عليها غرفتين للنوم وحمام. كل الغرف تشترك في عامل الفخامة والطراز الملكي، بتفاصيل لا نهائية. فتعالوا معناً لنتعرف على كل أجزاء وغرف وأركان هذه الشقة، فهي مثال حي على إمكانية تأثيث منزلك بهذا الطراز مهما كانت المساحة والإمكانيات وبشكل عملي وأنيق، فلعلها تكون فرصة لاستلهام الأفكار لمنازلنا.
كما نعلم أن المطبخ هو الغرفة الأهم في المنزل، ويجب الاهتمام بتصميم تفاصيله بشكل دقيق لأن أي خطأ في تصميمه يجعل التصميم بالكامل سيئ وتظهر الأخطاء واضحة لكل من يراها. في الأسطر القادمة، سنقوم بعرض عدد من النصائح الهامة التي تحد من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تصميم منازلهم، يمكنك الاقتباس منها للحصول على تصميم المطبخ الذي يشعرك بالرضا.
مداخل منازلنا هي واجهتنا الرئيسية التي تترك الانطباع الأول لدى زائرينا وربما هي أيضًا ما يعبر عن شخصياتنا بإكسسواراتها وأثاثها وديكوراتها.. لذا لن نمل في حثك على بذل القليل من الوقت والجهد في منحها إطلالة مميزة تأسر ضيوفك وتُجَمِل منزلك ككل!
نعرض لكم اليوم 12 فكرة كلٍ منها متألق على حدة تجعل مدخل منزلك الأروع بلا منازع فمبالك إن تم الجمع بين اثنين منها معًا؟! بالتأكيد ستحظى بمظهر فريد.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى تدوين الفكرة الأنسب لذوقك وبيتك.
مَن منا لا يرغب في تزيين وتجميل إطلالة منزله دون أن يصرف الكثير من الأموال؟! بالطبع جميعنا ولكن كيف؟ ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 11 فكرة ديكورية ذكية وعملية يمكنك تطبيق أيٍ منها في الحال بكل سلاسة وبأقل ميزانية لنكتشفها الآن!
نقدم لكم اليوم مجموعة مميزة من التصاممي الايطالية للأرفف الخاصة بالجدران في غرف المعيشة، حيث تتميز بالاناقة والعملية في آن واحد. فهي تناسب الاشخاص الذين يحبون تنظيم الاغراض و الحرص على تواجدها في متناول اليد في نفس الوقت.
فكما أن هذه التصاميم تعطي ديكورات مميزة لغرف المعيشة حيث تعطيها طابعاً حداثيا فهي أيضاً عملية وتساعد في توفير المساحات وكسر رتابة الجدران. مما ننصح به من هوميفاي هو ان تحرصوا على عدم المبالغة في الرفوف ووضعها على جدار واحد فقط في الغرفة، والحرص أيضا على استخدام الأرفف فاتحة اللون أو البيضاء و انسجامها مع الوان الجدران! فأفضل نتيجة هي أن تكون الجدران بيضاء اللون وكذلك الأرفف لتجنب الاحساس بضيق المساحة. كذلك نستعرض بعض الارفف التي تعمل بحد ذاتها كقواطع جدارية تفصل ما بين مساحات البيت وهي عملية للشقق المفتوحة حيث يمكنكم تغيير الديكورات من حين لأخر كنوع من كسر الرتابة. من العناصر الجمالية في هذه تصاميم أيضاً التوظيف الجيد للإضاءات و اخفاء الكوابل والاجهزة الكهربائية المرافقة للتلفزيون. نترككم الان مع هذه المجموعة الرائعة التي قد تلهمكم في تنفيذ بعضها في بيوتكم.