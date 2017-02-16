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6 أفكار للحفاظ على المنزل دافيء في الشتاء

آية منير آية منير
Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
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في الشتاء القارص نحتاج إلى وسائل متعددة للتدفئة مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة في التصميم، للحفاظ على منزلك دافئ أكبر قدر ممكن، هوميفاي تقدم لك اليوم 6 حيل سهلة وعظيمة لتحافظ على درجة حرارة منزلك وتجعله ينعم بدفء دائما مع تهوية جيدة ، نوعدك بمقال ستجد فيها حلول عملية لهذه المشكلة ..

1.تنظيف أجهزة التدفئة..

Reforma integral de vivienda de 78m2 en barrio del Pilar de Madrid por Traber Obras., Traber Obras Traber Obras غرفة نوم
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

خلال أشهر الصيف تتوقف أجهزة التدفئة عن العمل مما يجعل الأتربة تتراكم، فذلك يمنع مرور الماءا الساخن مما يصعب على الجهاز العمل بكفاءة عالية، لذا فتنظيف الجهاز هي خطوة مهمة جدا قبل بداية فصل الشتاء مباشرة للحصول على تدفئة جيدة، دون السماح لأي أعطال خلال موسم الشتاء، وتأكد من مدخل الهواء ومخارجه وفتحات التهوية، ليكون كل شئ على ما يرام..

2. استخدام الالواح العاكسة..

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

استخدام الألواح العاكسة بين جهاز التدفئة المستخدم في غرفة نومك والجدار هي خدعة جيدة وسهلة التنفيذ تمنع فقدان الحرارة الناتجة عن الجهاز نفسه وامتصاصه عبر الجدران، هذه الخدعة قادرة على الحفاظ على نسبة الطاقة النافذة من خلال الجدران كما ذكرنا لتصبح نسبتها 10 -20 %..

3. توفير الطاقة..

Habitación Juvenil cerca del mar., Dec&You Dec&You غرفة الاطفال
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

في الغرف غير المستخدمة بشكل دائما مثل مكتب صغير أو غرفة ضيوف، احرص على إغلاق الأجهزة والحفاظ على جودتها، ولا تجعلها تهدر على فراغ غير مستخدم، فيمكن الحفاظ عليها في درجة حرارة منخفضة قليلا لمنع تكون الرطوبة بداخلها ..

4. اختيار ألوان دافئة..

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

اختيار ألوان منزلك هي خطوة مهمة جدا في تصميم منزلك، وعليك اختيارها حسب احتياجاتك، حيث باختيارك ألوان دافئة إلى جانب اللون الأبيض يعطي احساس بالدفء الدائم، مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر ومشتقاتهم، على عكس الأزرق والأخضر والبنفسجي..

5. خامات مناسبة للأرضيات..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختيار الخامات المناسبة لأرضيات منزلك يجعل منه فراغ دافئ ويحافظ عليه، كالأخشاب مثلا فهي المادة المناسبة لذلك والاختيار الأمثل لك إن كنت تبحث عن منزل أكثر دفء وحميمية..

6. منسوجات وأقمشة..

Colecção 2015-2016, António Salgado Ca. & LDA António Salgado Ca. & LDA HouseholdTextiles الغزل والنسيج
António Salgado Ca. &amp; LDA

António Salgado Ca. & LDA
António Salgado Ca. &amp; LDA
António Salgado Ca. & LDA

إذا كنت ستجد أي مشكلة في تطبيق أحد الحلول السابقة، فبالتأكيد ستلائمك هذه الفكرة وستحبها، حيث ستأخذك إلى عالم المنسوجات والأقمشة، هذا العالم الملئ بالاختيارات المختلفة والتى تناسب كل الأذواق، الأصواف والأقطان هي أكثر الخامات التى تساعد ع التدفئة وتمتص الحرارة، مما يجعلها عنصر مساعد للحفاظ على دفء منزلك 

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