6 أفكار للحفاظ على المنزل دافيء في الشتاء

خلال أشهر الصيف تتوقف أجهزة التدفئة عن العمل مما يجعل الأتربة تتراكم، فذلك يمنع مرور الماءا الساخن مما يصعب على الجهاز العمل بكفاءة عالية، لذا فتنظيف الجهاز هي خطوة مهمة جدا قبل بداية فصل الشتاء مباشرة للحصول على تدفئة جيدة، دون السماح لأي أعطال خلال موسم الشتاء، وتأكد من مدخل الهواء ومخارجه وفتحات التهوية، ليكون كل شئ على ما يرام..