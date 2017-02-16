6 أفكار للحفاظ على المنزل دافيء في الشتاء

في الشتاء القارص نحتاج إلى وسائل متعددة للتدفئة مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة في التصميم، للحفاظ على منزلك دافئ أكبر قدر ممكن، هوميفاي تقدم لك اليوم 6 حيل سهلة وعظيمة لتحافظ على درجة حرارة منزلك وتجعله ينعم بدفء دائما مع تهوية جيدة ، نوعدك بمقال ستجد فيها حلول عملية لهذه المشكلة ..
خلال أشهر الصيف تتوقف أجهزة التدفئة عن العمل مما يجعل الأتربة تتراكم، فذلك يمنع مرور الماءا الساخن مما يصعب على الجهاز العمل بكفاءة عالية، لذا فتنظيف الجهاز هي خطوة مهمة جدا قبل بداية فصل الشتاء مباشرة للحصول على تدفئة جيدة، دون السماح لأي أعطال خلال موسم الشتاء، وتأكد من مدخل الهواء ومخارجه وفتحات التهوية، ليكون كل شئ على ما يرام..
استخدام الألواح العاكسة بين جهاز التدفئة المستخدم في غرفة نومك والجدار هي خدعة جيدة وسهلة التنفيذ تمنع فقدان الحرارة الناتجة عن الجهاز نفسه وامتصاصه عبر الجدران، هذه الخدعة قادرة على الحفاظ على نسبة الطاقة النافذة من خلال الجدران كما ذكرنا لتصبح نسبتها 10 -20 %..
في الغرف غير المستخدمة بشكل دائما مثل مكتب صغير أو غرفة ضيوف، احرص على إغلاق الأجهزة والحفاظ على جودتها، ولا تجعلها تهدر على فراغ غير مستخدم، فيمكن الحفاظ عليها في درجة حرارة منخفضة قليلا لمنع تكون الرطوبة بداخلها ..
اختيار ألوان منزلك هي خطوة مهمة جدا في تصميم منزلك، وعليك اختيارها حسب احتياجاتك، حيث باختيارك ألوان دافئة إلى جانب اللون الأبيض يعطي احساس بالدفء الدائم، مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر ومشتقاتهم، على عكس الأزرق والأخضر والبنفسجي..
اختيار الخامات المناسبة لأرضيات منزلك يجعل منه فراغ دافئ ويحافظ عليه، كالأخشاب مثلا فهي المادة المناسبة لذلك والاختيار الأمثل لك إن كنت تبحث عن منزل أكثر دفء وحميمية..
إذا كنت ستجد أي مشكلة في تطبيق أحد الحلول السابقة، فبالتأكيد ستلائمك هذه الفكرة وستحبها، حيث ستأخذك إلى عالم المنسوجات والأقمشة، هذا العالم الملئ بالاختيارات المختلفة والتى تناسب كل الأذواق، الأصواف والأقطان هي أكثر الخامات التى تساعد ع التدفئة وتمتص الحرارة، مما يجعلها عنصر مساعد للحفاظ على دفء منزلك
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