10 أنواع من الأرضيات تبدو مذهلة في ساحة فناء منزلك

إذا كنت ترغب في إضافة بعض التعديلات إلى منزلك وتريد الحصول على منزل مميز ولكن ساحة منزلك هي مصدر القلق والإزعاج بالنسبة لك، ولا تدري من أين تبدأ لجعلها تبدو بمستوى أناقة منزلك.
في البداية علينا معرفة أن الأرضية هي العنصر المكون الأهم الذي يمكنك تعديلها لتغيير المشهد في الهواء الطلق والحصول على ساحة مميزة لمنزلك، لذا فعليك أن تبدأ بوضع ميزانيتك وتختار نوع الأرضية التي تتناسب مع نمط منزلك، والجدير بالذكر أنه عند اختيار الأرضية ينبغي أن تكون مقاومة لتغيرات المناخ ويسهل العناية بها. وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض 10 أنواع مختلفة من الأرضيات التي يمكنك استخدامها لتجديد ساحة فناء المنزل والاستمتاع بأجواء ساحرة في هذه المساحة الخارجية.
إذا كنت تريد الحصول على أرضية سهلة التركيب والصيانة وتكلفتها محدودة، أرضية العشب الصناعي أو ما تسمى بـ
Astroturfوالتي يبدو مظهرها طوال العام كأنها أرض مزروعة بالحشائش الصغيرة هي الخيار الأمثل بالنسبة لك، هذه الأرضية لا تحتاج إلى رعاية زراعية، وكما نعلم تستخدم هذه الأرضيات في الملاعب الرياضية الكبيرة على الرغم من أن أسعارها تعتبر معقولة وفي متناول الجميع.
البلاط الحجري يُعد من أرخص أنواع الأرضيات التي يمكن استخدامها في فناء منزلك، وهي متاحة في عدد كبير من الألوان، وتتكون من عدد من الأحجار مختلفة الأحجام مُتراصة بجوار بعضها بطريقة عشوائية، وكما قال الكثير من الخبراء والمختصين أن هذا النوع من الأرضيات سهل التنظيف وسيضيف بالتأكيد لمسة مميزة فناء منزلك.
كما نعلم جميعًا أن الأرضيات الخشبية تضفي أجواء عامة من الدفء والتميز على أي مكان توجد فيه، وفي هذا التصميم المميز لفناء المنزل نلاحظ أنه تم استخدام الخشب المعالج الذي تم ترتيبه بطريقة أفقية لصنع ساحة جلوس مميزة، حيث تتناسب الأرضية مع السور الخشبي ومع الجو العام لهذا الفناء، كما أنه قد تم إضافة بعض النباتات والمقاعد للاستمتاع بأجواء الطبيعة.
تُعد أحجار النهر من أنواع الأحجار التي يمكنك العثور عليها بألوان متعددة، وفي هذا النموذج المميز تم تغطية الأرضية بالكامل بهذا النوع من الأحجار وتم الجمع بين الألوان الرمادي والبيج بطريقة مميزة، والجدير بالذكر أن هذا النوع من الأرضيات يضفي لمسة ناعمة لا يمكن إنكارها خاصة بعد إضافة بعض نباتات الزينة إلى هذه المساحة تجعلك تستمتع بالاسترخاء في فناء منزلك.
إذا كنت ترغب في الحصول على تجديد فناء منزلك وتريد الحصول على أرضية صلبة وتريد الابتعاد عن الأرضيات الخرسانية لأن الأرض صالحة للزراعة، يمكنك استخدام الحصى في تغطية أرض الفناء الترابية، وكما نرى في هذا النموذج المميز أنه قد تم تغطية الأرضية بالكامل بالحصى وتم اضافة بعض وحدات الإضاءة
الفوانيس على الأرضية بجوار المقاعد الخشبية البسيطة لإضفاء جو ريفي ورومانسي لا مثيل له.
أرضيات الرصف الصلبة تعتبر أفضل أنواع الأرضيات خاصة لمحبي الأرضيات الصلبة، وكما نرى في هذا التصميم أنها ذات شكل جمالي مميز و مقاوم للانزلاق، كما يوجد منها خيارات متعددة الألوان والأحجام لتتناسب مع كافة أنماط الساحات الخارجية.
تم الابتعاد قليلًا عن التقليدية في تصميم هذه الحديقة الخلفية للمنزل، فبدلًا من أن يتم تصميمها باستخدام عنصر واحد فقط، تم الدمج بين عنصري الخشب والنباتات بهذه الطريقة المبتكرة، فقد تم إضافة بعض الألواح الخشبية التي تأخذ شكل دائري مُفرغ، كما تم استخدام بعض التماثيل والاكسسوارات الحجرية الأخرى التي تعزز أجواء النمط الريفي، الجدير بالذكر أيضًا أنه قد تم استخدام وحدات إضاءة خفية على الأرضية لتبدو هذه الحديقة في المساء مثل اللوحة الفنية للاستمتاع بالأجواء الرائعة الليلية في فصل الصيف.
الفخار المعالج يعتبر من المواد المميزة التي تعطي النتائج المرغوبة من الأناقة في أي مساحة، فكما نرى في هذا التصميم نلاحظ أنه تم استخدام الفخار المعالج صغير الحجم بألوان متعددة تظهر مثل السيراميك اللامع تتناسب مع ألوان جدران الواجهة الخارجية.
إذا كنت تفضل الحصول على أرضية فناء مميزة بنفس مظهر الأرضيات الصلبة، بالتأكيد سوف تتناسب الأرضيات الصناعية التي يتم تركيبها معك، فهي أرضيات عملية للغاية وغير مكلفة كذلك كما أنها سهلة التركيب يمكنك تركيبها بنفسك، هذه الأرضيات متاحة بألوان متعددة كما أنها قابلة للتنظيف بكل سهولة، والمميز في هذا النوع من الأرضيات أنها عازلة للحرارة والبرودة مما يجعلها الاختيار الأمثل خاصةً إذا كان لديك أطفال.
microcement
تعتبر مادة الأسمنت المصغر micro cement من المواد الجديدة في الأسواق، متوفرة في الكثير من الألوان المميزة كما أنها ناعمة الملمس على الرغم من صلابتها ومتانتها، وفي هذا التصميم قد تم استخدام بعض نباتات الزينة مع هذا النوع المميز من الأرضيات لإضافة لمسة كلاسيكية لا مثيل لها، كما أن هذه المادة كانت الخيار الأمثل خاصةً مع تصميم الجسر الخشبي الموجود أعلى حمام السباحة.
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