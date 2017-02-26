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10 أنواع من الأرضيات تبدو مذهلة في ساحة فناء منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro Balconies, verandas & terracesFurniture
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إذا كنت ترغب في إضافة بعض التعديلات إلى منزلك وتريد الحصول على منزل مميز ولكن ساحة منزلك هي مصدر القلق والإزعاج بالنسبة لك، ولا تدري من أين تبدأ لجعلها تبدو بمستوى أناقة منزلك.

في البداية علينا معرفة أن الأرضية هي العنصر المكون الأهم الذي يمكنك تعديلها لتغيير المشهد في الهواء الطلق والحصول على ساحة مميزة لمنزلك، لذا فعليك أن تبدأ بوضع ميزانيتك وتختار نوع الأرضية التي تتناسب مع نمط منزلك، والجدير بالذكر أنه عند اختيار الأرضية ينبغي أن تكون مقاومة لتغيرات المناخ ويسهل العناية بها. وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض 10 أنواع مختلفة من الأرضيات التي يمكنك استخدامها لتجديد ساحة فناء المنزل والاستمتاع بأجواء ساحرة في هذه المساحة الخارجية.

1. أرضية من العشب الصناعي

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

إذا كنت تريد الحصول على أرضية سهلة التركيب والصيانة وتكلفتها محدودة، أرضية العشب الصناعي أو ما تسمى بـ Astroturfوالتي يبدو مظهرها طوال العام كأنها أرض مزروعة بالحشائش الصغيرة هي الخيار الأمثل بالنسبة لك، هذه الأرضية لا تحتاج إلى رعاية زراعية، وكما نعلم تستخدم هذه الأرضيات في الملاعب الرياضية الكبيرة على الرغم من أن أسعارها تعتبر معقولة وفي متناول الجميع.

2. البلاط الحجري

Piscina con Laja irregular Solnhofen, Solnhofen Piedra Natural, S.L. Solnhofen Piedra Natural, S.L. مسبح
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

البلاط الحجري يُعد من أرخص أنواع الأرضيات التي يمكن استخدامها في فناء منزلك، وهي متاحة في عدد كبير من الألوان، وتتكون من عدد من الأحجار مختلفة الأحجام مُتراصة بجوار بعضها بطريقة عشوائية، وكما قال الكثير من الخبراء والمختصين أن هذا النوع من الأرضيات سهل التنظيف وسيضيف بالتأكيد لمسة مميزة فناء منزلك.

3. أرضية خشبية

NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro Balconies, verandas & terracesFurniture
Naharro

Naharro
Naharro
Naharro

كما نعلم جميعًا أن الأرضيات الخشبية تضفي أجواء عامة من الدفء والتميز على أي مكان توجد فيه، وفي هذا التصميم المميز لفناء المنزل نلاحظ أنه تم استخدام الخشب المعالج الذي تم ترتيبه بطريقة أفقية لصنع ساحة جلوس مميزة، حيث تتناسب الأرضية مع السور الخشبي ومع الجو العام لهذا الفناء، كما أنه قد تم إضافة بعض النباتات والمقاعد للاستمتاع بأجواء الطبيعة.

4. أرضية من أحجار النهر الصغيرة

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

تُعد أحجار النهر من أنواع الأحجار التي يمكنك العثور عليها بألوان متعددة، وفي هذا النموذج المميز تم تغطية الأرضية بالكامل بهذا النوع من الأحجار وتم الجمع بين الألوان الرمادي والبيج بطريقة مميزة، والجدير بالذكر أن هذا النوع من الأرضيات يضفي لمسة ناعمة لا يمكن إنكارها خاصة بعد إضافة بعض نباتات الزينة إلى هذه المساحة تجعلك تستمتع بالاسترخاء في فناء منزلك.

5. أرضية من الحصى

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

إذا كنت ترغب في الحصول على تجديد فناء منزلك وتريد الحصول على أرضية صلبة وتريد الابتعاد عن الأرضيات الخرسانية لأن الأرض صالحة للزراعة، يمكنك استخدام الحصى في تغطية أرض الفناء الترابية، وكما نرى في هذا النموذج المميز أنه قد تم تغطية الأرضية بالكامل بالحصى وتم اضافة بعض وحدات الإضاءة الفوانيس على الأرضية بجوار المقاعد الخشبية البسيطة لإضفاء جو ريفي ورومانسي لا مثيل له.

6. أرضيات الرصف

Mediterrane Mauerabdeckung, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH حديقة
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

أرضيات الرصف الصلبة تعتبر أفضل أنواع الأرضيات خاصة لمحبي الأرضيات الصلبة، وكما نرى في هذا التصميم أنها ذات شكل جمالي مميز و مقاوم للانزلاق، كما يوجد منها خيارات متعددة الألوان والأحجام لتتناسب مع كافة أنماط الساحات الخارجية.

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7. أرضية عُشبية مزودة ببعض عناصر الخشب

homify GardenAccessories & decoration الألياف الطبيعية Green
homify

homify
homify
homify

تم الابتعاد قليلًا عن التقليدية في تصميم هذه الحديقة الخلفية للمنزل، فبدلًا من أن يتم تصميمها باستخدام عنصر واحد فقط، تم الدمج بين عنصري الخشب والنباتات بهذه الطريقة المبتكرة، فقد تم إضافة بعض الألواح الخشبية التي تأخذ شكل دائري مُفرغ، كما تم استخدام بعض التماثيل والاكسسوارات الحجرية الأخرى التي تعزز أجواء النمط الريفي، الجدير بالذكر أيضًا أنه قد تم استخدام وحدات إضاءة خفية على الأرضية لتبدو هذه الحديقة في المساء مثل اللوحة الفنية للاستمتاع بالأجواء الرائعة الليلية في فصل الصيف.

8. أرضية من الفخار المعالج

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الفخار المعالج يعتبر من المواد المميزة التي تعطي النتائج المرغوبة من الأناقة في أي مساحة، فكما نرى في هذا التصميم نلاحظ أنه تم استخدام الفخار المعالج صغير الحجم بألوان متعددة تظهر مثل السيراميك اللامع تتناسب مع ألوان جدران الواجهة الخارجية.

9. الأرضيات الصناعية

TERRACE ON A SLOPE WARCO Bodenbeläge بلكونة أو شرفة
WARCO Bodenbeläge

TERRACE ON A SLOPE

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

إذا كنت تفضل الحصول على أرضية فناء مميزة بنفس مظهر الأرضيات الصلبة، بالتأكيد سوف تتناسب الأرضيات الصناعية التي يتم تركيبها معك، فهي أرضيات عملية للغاية وغير مكلفة كذلك كما أنها سهلة التركيب يمكنك تركيبها بنفسك، هذه الأرضيات متاحة بألوان متعددة كما أنها قابلة للتنظيف بكل سهولة، والمميز في هذا النوع من الأرضيات أنها عازلة للحرارة والبرودة مما يجعلها الاختيار الأمثل خاصةً إذا كان لديك أطفال.

10. أرضية الأسمنت المُصغر المصقول microcement

Casa Clásica Moderna sobre el golf , Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

تعتبر مادة الأسمنت المصغر micro cement من المواد الجديدة في الأسواق، متوفرة في الكثير من الألوان المميزة كما أنها ناعمة الملمس على الرغم من صلابتها ومتانتها، وفي هذا التصميم قد تم استخدام بعض نباتات الزينة مع هذا النوع المميز من الأرضيات لإضافة لمسة كلاسيكية لا مثيل لها، كما أن هذه المادة كانت الخيار الأمثل خاصةً مع تصميم الجسر الخشبي الموجود أعلى حمام السباحة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم منزل حاوية مميز وفريد من نوعه.

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