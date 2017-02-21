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شقة صغيرة ذات طابع بسيط لكنها تحفة فنية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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تأخذنا جولتنا اليوم في زيارة إلي مدينة لشبونة بالبرتغال لنلقي نظرة علي هذه الشقة ذات الألوان البديعة والتصميم المبتكر والذي يحقق أقصي استفادة ممكنة من مساحتها المكتنزة مانحاً إياها طابع أنيق وأجواء مبهجة.

تتمع هذه الشقة بالكثير من الشخصية بتفاصيلها المبتكرة وجمالها المتأصل، حيث تمتاز باحتوائها علي مزيج متنوع مثير للإهتمام من الملمس، الألوان والأنماط فقد تم تجديدها بالكامل لتفتح أبوابها لاستقبال الوافدين من السياح والزائرين. كان هذا المنزل في هيئته الأصلية باهت ذو تصميم عفي عليه الزمن علي عكس ما نراه اليوم في التصميم الجديد حيث الدرجات المتنوعة من الألوان الخافتة المدمجة مع العناصر المتعددة التي تخطف الأنظار وتدخل السرور والبهجة علي النفس.

مساحة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قبل عمل التجديدات كان هذا البيت يفتقد للإضاءة الجيدة وينقصه الجاذبية ولكن بفضل اللمسات التي أنعشت الحياة به وبثت فيه الحيوية اللازمة فقد صار تصميم الديكور بعد تجديده يوحي بالترحاب مرة أخري ويبعث علي الدفء بأجواءه المليئة بالزينة والتفاصيل التي تجمع ما بين الأناقة والمرح، مثال على ذلك هي غرفة المعيشة بأريكتها المريحة وما بها من تباين جميل بخامة الجلد ذات اللون الداكن بالإضافة إلي النباتات الرائعة المزينة للأركات.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تباين

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

السر يكمن في التفاصيل وهو ما يظهر بوضوح في هذا المنزل الذي يحتوي علي الكثير من التفاصيل الرائعة التي تعطيه أجواء مشرقة مفعمة بالراحة والخفة، كالمصباح الأرضي بجوار الأريكة والذي يلقي عند إنارته بزخارف ضوئية ساحرة علي الحائط المقابل، كما تم إنتقاء لوحات فنية بسيطة.

الإهتمام بالتفاصيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التفاصيل على الحائط الآخر مصممة بعناية وبساطة لشغل الحائط بدون عمل إزدحام بصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مساحة الطعام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في الناحية الأخرى والمقابلة لغرفة المعيشة، يقع المطبخ وغرفة الطعام. فيمكنك أن تري المساحة المكتنزة لإعداد الطعام والمساحة المجاورة المخصصة لتناول الطعام والمنفذة ببساطة وفعالية، والتي توفر خيار مثالي لاستضافة الأصدقاء والعائلة علي الغداء مع الحرص علي منح الأجهزة الكهربائية الحيز الذي تحتاجه من الفراغ لتتمكن من إعداد أشهي المأكولات بحرية.

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التقليدية مع العصرية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تظهر اللمسات المميزة للطابع التقليدي في البرتغال في أرجاء المكان فعلي سبيل المثال قام المصمم بإدخال هذه الجدارية المعلقة علي الحائط المواجه للطاولة والتي تعبر عن التراث المعماري البرتغالي. يمكن مد سطح طاولة الطعام لتتسع للمزيد من الضيوف وهو ما يمثل إضافة كبيرة وتدل علي مدي الإهتمام بملائمة التصميم وإختيار عناصره بما يتناسب مع المساحات الصغيرة.

مساحة نوم هادئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تشعر فور النظر لهذه الغرفة بالإسترخاء والهدوء من فرط السلام النفسي التي يشع منها والذي يعد عنصرغاية في الأهمية عندما يتعلق الأمر بغرفة النوم. 

مسند السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أكثر ما يميز هذا التصميم هو مسند السرير وهو عبارة عن لوح خشبي ممتد بعرض الحائط والذي يشكل ظهر السرير و يتلائم بشكل سلس مع الأرضية الخشبية، كما تم توظيف اللون الأزرق الخافت للحائط أعلاه ليحد من رتابة اللون الأبيض لباقي الحوائط ويضفي المزيد من الإحساس بالراحة.

اكسسوارات مدمجة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

على ظهر السرير الخشبي تم تركيب رف خشبي ليحل محل الطاولات الجانبية كما تم تركيب مصابيح إضاءة في الجزء الخشبي لبساطة متناهية.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حمام وخزانة مدمجان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أخيراً وليس أخراً يمكنك أن تري من هذه الزاوية أن هذه الغرفة تعد بمثابة جناح فندقي بالحمام الملحق بها والذي يوفر مستوي أعلي من الرفاهية والفخامة على الرغم من صغر المساحة للمسة مميزة تكتمل بها اللوحة الفنية المتمثلة في هذا التصميم.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify
صمم غرفة معيشة رائعة وهادئة على طريقة فنغ شوي
ما رأيك في هذه الجولة؟

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