شقة صغيرة ذات طابع بسيط لكنها تحفة فنية

تأخذنا جولتنا اليوم في زيارة إلي مدينة لشبونة بالبرتغال لنلقي نظرة علي هذه الشقة ذات الألوان البديعة والتصميم المبتكر والذي يحقق أقصي استفادة ممكنة من مساحتها المكتنزة مانحاً إياها طابع أنيق وأجواء مبهجة.

تتمع هذه الشقة بالكثير من الشخصية بتفاصيلها المبتكرة وجمالها المتأصل، حيث تمتاز باحتوائها علي مزيج متنوع مثير للإهتمام من الملمس، الألوان والأنماط فقد تم تجديدها بالكامل لتفتح أبوابها لاستقبال الوافدين من السياح والزائرين. كان هذا المنزل في هيئته الأصلية باهت ذو تصميم عفي عليه الزمن علي عكس ما نراه اليوم في التصميم الجديد حيث الدرجات المتنوعة من الألوان الخافتة المدمجة مع العناصر المتعددة التي تخطف الأنظار وتدخل السرور والبهجة علي النفس.