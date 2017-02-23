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8 تصميمات مختلفة ومميزة لدولاب أحلامك!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
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جميعنا لديه مشكلة في تخصيص مساحة وتصميم متميز لدولاب الملابس الخاص به، كيف يمكن وضع كل شيء داخل مكان واحد دون أن يتحول إلى فوضى فليس لدى الجميع رفاهية الحصول على غرفة ملابس منفردة، فهل من الممكن الحصول على دولاب مميز داخل غرفة النوم ليكمل ديكور وتصميم الغرفة بشكل مثالي؟! 

هذا ما يفعله خبراء التصميم في هوميفاي كل يوم، يبحثون عن حلول مميزة لمشاكلكم و تساؤلاتكم، وفيما يلي مجموعة من التصميمات الرائعة والمميزة لخزانة الملابس الدولاب الذي يحقق جميع أحلامك..

1- عصري وأنيق

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج Grey
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

غرف النوم العصرية تحتاج إلى أثاث عصري لكي يستكمل التصميم مثاليته وأناقته، هذا الدولاب الرائع باوباب منزلة لامعة رمادية اللون كان اختيار مثالي في مواجهة النوافذ التي تحمل الإضاءة الطبيعية للغرفة ليعطي للمكان لمسة أنيقة وجميلة في نهاية التصميم. 

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2- بجانب السرير

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هناك بعض الغرف التي لا تسمح مساحتها بوضع الدولاب في مواجهة السرير وعندها يمكن استخدام الجدار الجانبي لتخصيص مساحة لدولاب الملابس، وكما نرى هنا في هذا الغرفة الصغيرة استخدم المصمم شكل أبواب الدولاب بنفس تصميم الباب المنزلق الذي يفصل غرفة النوم عن المساحة الخارجية لخلق شكل رائع من التماثل وكأنك تنظر في مرآة! 

3- ترتيب متميز

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هذا الدولاب المميز تم تصميمه من الداخل بترتيب رائع على عكس الأشكال المتعارف عليها، رفوف مستقيمة بالعرض يمكنك تخصيص كل منها لنوع من الملابس، وفي أسفلها مكان لتعليق الملابس على الشماعات، وأخيرا رف أسفل الدولاب لوضع الأحذية، هذا الدولاب بالتأكيد من تصميم مهندس يعشق الترتيب والتنظيم!

4- استغلال أمثل للمساحة

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج Grey
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

حتى وإن كانت المساحة داخل الدولاب صغيرة فهناك كثير من الحلول لاستغلالها بشكل رائع كما نرى في الصورة، ضلفة واحدة من الدولاب استغلها المصمم بشكل مبتكر لوضع كل الأغراض، ففكرة الأرفف الغير كاملة ممتازة لتخصيص مساحة بجانبها من أجل تعليق الملابس. 

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5- فنغ شوي

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هذه الغرفة الرائعة مصممة بأسلوب فنغ شوي والذي يهدف إلى خلق انسجام وتلاحم مع الطبيعة، ومن أهم شروطه تناسق الألوان المستخدمة في الغرفة بشكل جيد يعطي راحة نفسية لمن يجلس فيه، والتخلص من أي كراكيب أو فوضى حتى يعم السلام النفسي. 

هل عرفتم الآن لم يظهر هذا الدولاب الرائع باللون الأبيض ليكمل باليتة الألوان المستخدمة، وبالطبع لن يكون أقل تنظيما من ذلك فهو داخل غرفة مصممة بأسلوب فنغ شوي البارع في تنظيم الأغراض والتخلص من الفوضى! 

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6- على الجدار

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

كما نرى في هذا التصميم المميز كيف وضع دولاب الملابس في مواجهة السرير ولكنه ليس قطعة أثاث منفردة، بل تم تصميمه ليكون على الجدار بمجموعة من الأرفف والخزائن الداخلية والتي يمكن تحريك بعضها مع وجود شماعات للحفاظ على الجواكت، ولكي يصنع منه شكل دولاب حقيقي قام بصنع أبواب خشبية رائعة منزلقة على هذا الجدار.

تصميم مميز وعبقري ويصلح في الغرف الصغيرة التي يصبح وضع قطع الأثاث الكبيرة فيها مشكلة! 

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7- تناغم مثالي

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عند اختيار دولاب الملابس الموجود بغرفة النوم يجب أن تحرص على تناغمه مع باقي العناصر الموجودة، كما نرى في هذا التصميم الذي أخذ نفس الألوان  والتفاصيل الموجودة في الغرفة والأقمشة والأثاث والجدران، فإذا قمت بإدخال عنصر إلى أحد الغرف يجب أن تجعله يظهر وكأنه جزء أساسي منها! 

8- صغير ومثالي

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ليس بالضرورة ان يستحوذ الدولاب على جدار بالكامل، بل من الممكن ان يكون مثالي فقط بجزء بسيط من الجدار في احد زوايا الغرفة وبذلك فقد تم استغلال المساحات بأفضل شكل ممكن، المهم عند التصميم اختيار المواد التي تعطيك اتساعا داخل وخارج الدولاب، كما فعل المصمم هنا باستخدام الأبواب المنزلة بزجاج مشطوف يحافظ على خصوصية ما بداخل الدولاب وفي نفس الوقت لا يعطي شعورا بالضيق من الخارج. 

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