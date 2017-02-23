8 تصميمات مختلفة ومميزة لدولاب أحلامك!

جميعنا لديه مشكلة في تخصيص مساحة وتصميم متميز لدولاب الملابس الخاص به، كيف يمكن وضع كل شيء داخل مكان واحد دون أن يتحول إلى فوضى فليس لدى الجميع رفاهية الحصول على غرفة ملابس منفردة، فهل من الممكن الحصول على دولاب مميز داخل غرفة النوم ليكمل ديكور وتصميم الغرفة بشكل مثالي؟!
هذا ما يفعله خبراء التصميم في هوميفاي كل يوم، يبحثون عن حلول مميزة لمشاكلكم و تساؤلاتكم، وفيما يلي مجموعة من التصميمات الرائعة والمميزة لخزانة الملابس
الدولاب الذي يحقق جميع أحلامك..
غرف النوم العصرية تحتاج إلى أثاث عصري لكي يستكمل التصميم مثاليته وأناقته، هذا الدولاب الرائع باوباب منزلة لامعة رمادية اللون كان اختيار مثالي في مواجهة النوافذ التي تحمل الإضاءة الطبيعية للغرفة ليعطي للمكان لمسة أنيقة وجميلة في نهاية التصميم.
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هناك بعض الغرف التي لا تسمح مساحتها بوضع الدولاب في مواجهة السرير وعندها يمكن استخدام الجدار الجانبي لتخصيص مساحة لدولاب الملابس، وكما نرى هنا في هذا الغرفة الصغيرة استخدم المصمم شكل أبواب الدولاب بنفس تصميم الباب المنزلق الذي يفصل غرفة النوم عن المساحة الخارجية لخلق شكل رائع من التماثل وكأنك تنظر في مرآة!
هذا الدولاب المميز تم تصميمه من الداخل بترتيب رائع على عكس الأشكال المتعارف عليها، رفوف مستقيمة بالعرض يمكنك تخصيص كل منها لنوع من الملابس، وفي أسفلها مكان لتعليق الملابس على الشماعات، وأخيرا رف أسفل الدولاب لوضع الأحذية، هذا الدولاب بالتأكيد من تصميم مهندس يعشق الترتيب والتنظيم!
حتى وإن كانت المساحة داخل الدولاب صغيرة فهناك كثير من الحلول لاستغلالها بشكل رائع كما نرى في الصورة، ضلفة واحدة من الدولاب استغلها المصمم بشكل مبتكر لوضع كل الأغراض، ففكرة الأرفف الغير كاملة ممتازة لتخصيص مساحة بجانبها من أجل تعليق الملابس.
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هذه الغرفة الرائعة مصممة بأسلوب فنغ شوي والذي يهدف إلى خلق انسجام وتلاحم مع الطبيعة، ومن أهم شروطه تناسق الألوان المستخدمة في الغرفة بشكل جيد يعطي راحة نفسية لمن يجلس فيه، والتخلص من أي كراكيب أو فوضى حتى يعم السلام النفسي.
هل عرفتم الآن لم يظهر هذا الدولاب الرائع باللون الأبيض ليكمل باليتة الألوان المستخدمة، وبالطبع لن يكون أقل تنظيما من ذلك فهو داخل غرفة مصممة بأسلوب فنغ شوي البارع في تنظيم الأغراض والتخلص من الفوضى!
كما نرى في هذا التصميم المميز كيف وضع دولاب الملابس في مواجهة السرير ولكنه ليس قطعة أثاث منفردة، بل تم تصميمه ليكون على الجدار بمجموعة من الأرفف والخزائن الداخلية والتي يمكن تحريك بعضها مع وجود شماعات للحفاظ على الجواكت، ولكي يصنع منه شكل دولاب حقيقي قام بصنع أبواب خشبية رائعة منزلقة على هذا الجدار.
تصميم مميز وعبقري ويصلح في الغرف الصغيرة التي يصبح وضع قطع الأثاث الكبيرة فيها مشكلة!
عند اختيار دولاب الملابس الموجود بغرفة النوم يجب أن تحرص على تناغمه مع باقي العناصر الموجودة، كما نرى في هذا التصميم الذي أخذ نفس الألوان والتفاصيل الموجودة في الغرفة والأقمشة والأثاث والجدران، فإذا قمت بإدخال عنصر إلى أحد الغرف يجب أن تجعله يظهر وكأنه جزء أساسي منها!
ليس بالضرورة ان يستحوذ الدولاب على جدار بالكامل، بل من الممكن ان يكون مثالي فقط بجزء بسيط من الجدار في احد زوايا الغرفة وبذلك فقد تم استغلال المساحات بأفضل شكل ممكن، المهم عند التصميم اختيار المواد التي تعطيك اتساعا داخل وخارج الدولاب، كما فعل المصمم هنا باستخدام الأبواب المنزلة بزجاج مشطوف يحافظ على خصوصية ما بداخل الدولاب وفي نفس الوقت لا يعطي شعورا بالضيق من الخارج.