بيت الأحلام.. 20 تصميم مختلف لبيت العائلة!

الحصول على منزل كبير ومتميز للأسرة بأكملها هو حلم لكل شخص منا، ويزداد الحلم بداخلنا مع ازدياد الحركة من الريف إلى المدن بسبب المشاغل والأعمال، ومع هذا لا نريد ان ينشأ أطفالنا وسط بيئة المدن الصناعية المليئة بالضوضاء والأتربة والعوادم، هذه المدن الرمادية غير صحية لنمو الأطفال، لذا إن كنت ترى أنه يمكن إضافة امتلاك منزل في أحد المناطق الريفية والطبيعية وضم هذا إلى خطتك المستقبلية أو تجديد منزل قديم تمتلكه في الريف فما سنقدمه لك من تصميمات في هذا الكتاب سيلهمك عند تصميم منزلك الريفي أو تجديد القديم.
إذا أعجبكم أحد التصميمات احتفظوا بها في صفحتكم الخاصة وقوموا بالتواصل مع خبراء هوميفاي لمساعدتكم في كل ما يتعلق بتصميماتهم، هيا بنا نبدأ الجولة..
السقف المنحدر والغرف الموجودة على سطح المنزل بتفاصيل كلاسيكية، كل هذا موجود مع مواد بناء عصرية وحديثة لتكون في النهاية منزلا رائع بكل المقاييس!
النمط المعماري الريفي المستخدم في بناء هذا البيت يكشف عن جمال حقيقي ومنزل جديد ليحل محل القديم، تم تصميم وتزيين المنزل بديكورات حديثة وعصرية وتصميمات داخلية مميزة، يمكنكم مشاهدتها بالتفصيل من هنا.
هذا البناء اعتمد على وضوح التصميم والهيكل يشكل عام، سقف منحدرة بلون الفحم وواجهة بيضاء بالكامل ليكون تصميم حديث وعصري وساحر لمنزل العائلة.
تناولنا في هوميفاي هذا المنزل بالتفصيل في هذا الموضوع: منزل الأحلام للعائلة الصغيرة
جدران حجرية، نوافذ باللون الأحمر، وسطح المنزل مغطى بالنباتات الخضراء، تصميم ريفي رائع ومذهل لهذا البيت!
هذا المنزل أثبت تلك الحقيقة!
إذا كنت لا تفضل المداخل الريفية وشكلها المشابه للأكواخ، يمكنك تحديثه وجعله أكثر عصرية كما ترى.
السقف المنحدرة والغرف الموجودة بجميع الجوانب مثال نموذجي للمنازل الأمريكية الموجودة بالريف، هذا المنزل بتصميم تركي بنكهة أمريكية واضحة.
البعض منا يهتمون بالمساحة الخارجية أكثر من المساحة المخصصة للداخل، إذا كنت تعيش في منطقة ساحلية يتخللها هواء البحر المنعش فلديك كل أيام السنة لقضائها في هذه المنطقة الخارجية الواسعة والاستمتاع بسلام نفسي دائم.
الخشب من المواد المثالية والسهلة في التنظيف والمريحة في كل شيء كما أنها دافئة وتعطي شعورا نفسيا جيدا، لذا هذا المنزل مثالي بعد أن تصل لسن التقاعد وتبدأ رحلة جديدة بعيدة عن العمل.
الجدران البيضاء والبرجولات الخشبية وحمام سباحة رائع ماذا سنحتاج أكثر من ذلك؟!، منزل تركي يطل على بحر إيجة مثال للهدوء النفسي
جزء من الطوب في الواجهة، مع سقف خشبي منحدر، ونوافذ خشبية رائعة، تصميم يغزو القلب بمجرد رؤيته.
مزيج منالطوب والخشب وواجهة كاملة من النوافذ الزجاجية المطلة على البحيرة، منزل عصري ومثالي.
يمكنكم إلقاء نظره على حالته السابقة والحالية من هنا بالتفصيل.
هل من الممكن أن تعيش في هذا المنزل ولا تكون سعيدا؟
من الممكن ألا يكون شكل المنزل المذهل هو ما يهمك في المقام الأول، فهناك من يبحث عن عوامل أخرى في التصميم.
لا تعتقد دائما أن البيوت الحجرية ستكون صغيرة الحجم، فهذه الفيلا مصنوعة من الحجر ومع ذلك تتميز بمساحة واسعة ورائعة.
اليوم استطاع الخبراء أن يمزجوا بين وجود نوافذ كبيرة في الواجهة الحجرية مع السطح الخشبي لتكوين تصميم مذهل بالنهاية!
هذا المنزل هو نموذج مثالي على التصميم المعماري بالنمط الريفي مع هذا السقف المنحدر الساحر المغطي بالخشب، وجميع التفاصيل الأخرى الموجودة بالواجهة.
الهياكل الصلبة الجاهزة التي تحمل فوقها بناء كامل مغطي بألواح توليد الطاقة الشمسية مع هذه الواجهة من الخشب هو مثال رائع في هذا المجال.
منزل دافيء من الخارج يغطيه الثلج من خارجه يجب أن تكون واجهته من الزجاج لمشاهدة المنظر الرائع!
كيف يمكن ان يكون منزلا ريفيا مع هذه الواجهة المليئة بالألوان؟! فقط بإضافة الأبواب والنوافذ الخشبية!