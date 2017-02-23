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بيت الأحلام.. 20 تصميم مختلف لبيت العائلة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA منازل الطوب White
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الحصول على منزل كبير ومتميز للأسرة بأكملها هو حلم لكل شخص منا، ويزداد الحلم بداخلنا مع ازدياد الحركة من الريف إلى المدن بسبب المشاغل والأعمال، ومع هذا لا نريد ان ينشأ أطفالنا وسط بيئة المدن الصناعية المليئة بالضوضاء والأتربة والعوادم، هذه المدن الرمادية غير صحية لنمو الأطفال، لذا إن كنت ترى أنه يمكن إضافة امتلاك منزل في أحد المناطق الريفية والطبيعية وضم هذا إلى خطتك المستقبلية أو تجديد منزل قديم تمتلكه في الريف فما سنقدمه لك من تصميمات في هذا الكتاب سيلهمك عند تصميم منزلك الريفي أو تجديد القديم. 

إذا أعجبكم أحد التصميمات احتفظوا بها في صفحتكم الخاصة وقوموا بالتواصل مع خبراء هوميفاي لمساعدتكم في كل ما يتعلق بتصميماتهم، هيا بنا نبدأ الجولة.. 

1- تنوع المواد مع التصميم الانتقائي

homify
homify

homify
homify
homify

السقف المنحدر والغرف الموجودة على سطح المنزل بتفاصيل كلاسيكية، كل هذا موجود مع مواد بناء عصرية وحديثة لتكون في النهاية منزلا رائع بكل المقاييس! 

2- يبدو وكأنه بيت قديم في المزرعة، ولكنه منزل جديد بالكامل!

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd منازل
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

النمط المعماري الريفي المستخدم في بناء هذا البيت يكشف عن جمال حقيقي ومنزل جديد ليحل محل القديم، تم تصميم وتزيين المنزل بديكورات حديثة وعصرية وتصميمات داخلية مميزة، يمكنكم مشاهدتها بالتفصيل من هنا

3- طابق واحد: سهل وبسيط وعملي!

homify منزل بنغالي
homify

homify
homify
homify

هذا البناء اعتمد على وضوح التصميم والهيكل يشكل عام، سقف منحدرة بلون الفحم وواجهة بيضاء بالكامل ليكون تصميم حديث وعصري وساحر لمنزل العائلة. 

تناولنا في هوميفاي هذا المنزل بالتفصيل في هذا الموضوع: منزل الأحلام للعائلة الصغيرة

4- تصميم بالحجر مع نوافذ حمراء وسط نباتات خضراء

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ منازل
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

جدران حجرية، نوافذ باللون الأحمر، وسطح المنزل مغطى بالنباتات الخضراء، تصميم ريفي رائع ومذهل لهذا البيت!

5- مدخل المنزل الريفي ببناء عصري وحديث!

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen شبابيك
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

هذا المنزل أثبت تلك الحقيقة! 

إذا كنت لا تفضل المداخل الريفية وشكلها المشابه للأكواخ، يمكنك تحديثه وجعله أكثر عصرية كما ترى.

6- الأسلوب الأمريكي في البيوت الريفية هو اختيار رائع

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. منازل
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

السقف المنحدرة والغرف الموجودة بجميع الجوانب مثال نموذجي للمنازل الأمريكية الموجودة بالريف، هذا المنزل بتصميم تركي بنكهة أمريكية واضحة. 

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7- مع مساحة خارجية واسعة، منزل لقضاء العطلة في راحة وسلام نفسي

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura منازل
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

البعض منا يهتمون بالمساحة الخارجية أكثر من المساحة المخصصة للداخل، إذا كنت تعيش في منطقة ساحلية يتخللها هواء البحر المنعش فلديك كل أيام السنة لقضائها في هذه المنطقة الخارجية الواسعة والاستمتاع بسلام نفسي دائم.

8- مثالي بعد التقاعد من العمل، منزل من الخشب يسهل التعامل معه!

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti منازل
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

الخشب من المواد المثالية والسهلة في التنظيف والمريحة في كل شيء كما أنها دافئة وتعطي شعورا نفسيا جيدا، لذا هذا المنزل مثالي بعد أن تصل لسن التقاعد وتبدأ رحلة جديدة بعيدة عن العمل. 

9- فيلا كبيرة واسعة مع حمام سباحة رائع

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

الجدران البيضاء والبرجولات الخشبية وحمام سباحة رائع ماذا سنحتاج أكثر من ذلك؟!، منزل تركي يطل على بحر إيجة مثال للهدوء النفسي 

10- منزل ظريف في مظهر ريفي بديع

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA منازل الطوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

جزء من الطوب في الواجهة، مع سقف خشبي منحدر، ونوافذ خشبية رائعة، تصميم يغزو القلب بمجرد رؤيته. 

11- واجهة كاملة من الشبابيك الزجاجية، منزل عصري يطل على البحيرة!

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

مزيج منالطوب والخشب وواجهة كاملة من النوافذ الزجاجية المطلة على البحيرة، منزل عصري ومثالي. 

12- منزل حجري تم تجديده بالكامل ليصبح بهذا الشكل الرائع

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos منازل
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

يمكنكم إلقاء نظره على حالته السابقة والحالية من هنا بالتفصيل. 

13- منزل متماثل على الجانبين، تقليدي من الخارج مع تصميم عصري

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects منازل
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

هل من الممكن أن تعيش في هذا المنزل ولا تكون سعيدا؟ 

14- لمحبي التصميمات الهندسية والخطوط المستقيمة

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs GardenAccessories & decoration
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

من الممكن ألا يكون شكل المنزل المذهل هو ما يهمك في المقام الأول، فهناك من يبحث عن عوامل أخرى في التصميم. 

15- البيوت الحجرية ليس بالضرورة ان تكون صغيرة!

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

لا تعتقد دائما أن البيوت الحجرية ستكون صغيرة الحجم، فهذه الفيلا مصنوعة من الحجر ومع ذلك تتميز بمساحة واسعة ورائعة. 

16- مبنى رائع مع واجهة من الحجر ونوافذ كبيرة أيضا!

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects منازل
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

اليوم استطاع الخبراء أن يمزجوا بين وجود نوافذ كبيرة في الواجهة الحجرية مع السطح الخشبي لتكوين تصميم مذهل بالنهاية! 

17- مثال رائع على النمط الريفي في العمارة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا المنزل هو نموذج مثالي على التصميم المعماري بالنمط الريفي مع هذا السقف المنحدر الساحر المغطي بالخشب، وجميع التفاصيل الأخرى الموجودة بالواجهة. 

18- السقف مغطى بألواح الطاقة الشمسية، مثال على العمارة الحديثة والمستدامة

Schoolmasters eco house build different منازل
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

الهياكل الصلبة الجاهزة التي تحمل فوقها بناء كامل مغطي بألواح توليد الطاقة الشمسية مع هذه الواجهة من الخشب هو مثال رائع في هذا المجال. 

19- منظر رائع من الداخل والخارج مع واجهة زجاجية كبيرة

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

منزل دافيء من الخارج يغطيه الثلج من خارجه يجب أن تكون واجهته من الزجاج لمشاهدة المنظر الرائع! 

20- حياة سعيدة في منزل ملون على الشاطيء

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias منازل
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

كيف يمكن ان يكون منزلا ريفيا مع هذه الواجهة المليئة بالألوان؟! فقط بإضافة الأبواب والنوافذ الخشبية! 

دليلك لتصميم نوافذ مودرن من خلال 18 مثال مدهش
هل أعجبتكم فكرة الانتقال إلى الريف في وقت ما والحصول على منزل رائع؟

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