بيت الأحلام.. 20 تصميم مختلف لبيت العائلة!

الحصول على منزل كبير ومتميز للأسرة بأكملها هو حلم لكل شخص منا، ويزداد الحلم بداخلنا مع ازدياد الحركة من الريف إلى المدن بسبب المشاغل والأعمال، ومع هذا لا نريد ان ينشأ أطفالنا وسط بيئة المدن الصناعية المليئة بالضوضاء والأتربة والعوادم، هذه المدن الرمادية غير صحية لنمو الأطفال، لذا إن كنت ترى أنه يمكن إضافة امتلاك منزل في أحد المناطق الريفية والطبيعية وضم هذا إلى خطتك المستقبلية أو تجديد منزل قديم تمتلكه في الريف فما سنقدمه لك من تصميمات في هذا الكتاب سيلهمك عند تصميم منزلك الريفي أو تجديد القديم.

إذا أعجبكم أحد التصميمات احتفظوا بها في صفحتكم الخاصة وقوموا بالتواصل مع خبراء هوميفاي لمساعدتكم في كل ما يتعلق بتصميماتهم، هيا بنا نبدأ الجولة..