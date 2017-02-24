حمامات كلاسيكية رائعة بتفاصيل فاخرة!

الحمام هو مكان الراحة والاستجمام والهدوء، وعندما يضع المصمم اهتمام كبير في تصميم الحمام كي يظهر بشكل فاخر وملوكي ستكون النتيجة مبهرة بحيث تريد أن تقضي وقتا طويلا داخل هذا المكان الرائع ولن تشعر حتى بأنك داخل حمام بمعناه التقليدي المتعارف عليه، بل ستشعر حينها بأنه مكان للاستجمام في نادي فخم تذهب إليه بعد عناء يوم طويل.
إليكم مجموعة رائعة ومنتقاة من تصميمات كلاسيكية لحمامات فاخرة في كل التفاصيل..
البداية مع هذا الحمام الرائع، والذي يتميز عن غيره بلمسة القدم الموجودة بالأثاث والتي تجعلك تشعر بأنه أثاث قديم ولكنه لا يزال جديدا إلا أن المصمم وضع لمسة قديمة في الدهان المستخدم ليظهر بهذا الشكل ويعبر عن زمن مختلف بجانب الكلاسيكية في التصميم نفسه.
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البني المستخدم في تصميم أثاث هذا الحمم هو لون كلاسيكي وتقليدي متعارف عليه، ولكي يكون ذو بصمة خاصة استخدم المصمم كرسي بلون مختلف وهو الأصفر القاتم والذي أضاف لمسة رائعة للتصميم، هذه التفاصيل التي نتحدث عنها هي ما تشكل فارقا كبيرا في التصميمات.
يتميز هذا الحمام باستخدام أثاث مدهون بشكل أنتيك ورائع، ومع وجود القطعة الموجودة تحت الحوض مع المرآة الكبيرة تشعر وكأنك في غرفة نوم وليس في حمام!
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عندما نتحدث عن الكلاسيكية فالألوان التي تأتي على بالنا هي البيج والبني والذهبي والأبيض، أما في هذا الحمام فقد استخدم المصمم لونا مختلفا في الأثاث وغير تقليدي مع الاحتفاظ بالطابع الكلاسيكي المذهل والفخم، الرمادي هذه المرة كان البطل في تصميم قطع الأثاث والسجادة، رغم الاحتفاظ باللون الذهبي في إطار المرآة وباقي الاكسسوارات وكان اختيارا موفقا مناسبا للغاية مع درجة الرمادي المستخدمة.
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كما هو ملاحظ في جميع التصميمات فإن وجود إضاءة طبيعية جيدة في الحمام عنصر أساسي لكي يظهر التصميم بشكل فخم وراقي، كما أنها مهمة في الحمام لكي تمنحه التهوية الجيدة باستمرار.
ومع كل تصميم نجد شكل مختلف من الستائر بألوان متناسقة مع ألوان الحمام وأماكن رائعة لتوجيه الإضاءة، هنا مثلا اللون الأساسي في الأثاث هو البني الداكن مع وجود البرونزي المستخدم في الاكسسوارات والجدران باللون الزيتي، فكان اختيار ستائر شيفون باللون البني ملائما بشكل جيد مع باليتة الألوان الموجودة.
لا يمكن أن نتحدث عن الحمامات الكلاسيكية دون أن يكون لدينا مثالا رائعا لحمام ذهبي ملوكي كهذا التصميم، الذهبي اللامع هو لون الملوك ويضيف الفخامة لأي ديكور، ووجود الجدار خلفه باللون الأسود يظهره بشكل أنيق ورائع.
الأبيض أيضا من الألوان المشهورة في النمط الكلاسيكي، ونجده هنا يطغى على عناصر الأثاث الموجودة بالحمام، مع الاحتفاظ بتغيير بسيط في ورق الحائط الأسود والمنقوش الموجود خلف الحوض والمرآة، ودائما نذكر أن الأسود هو أفضل الألوان انسجاما وإظهارا للأبيض.
النمط الريفي والكلاسيكي ينسجمان مع بعضهما بشكل جيد، هنا استخدم المصمم قطعة من الخشب تشبه جذوع الشجر الطبيعية واستخدمها كفوّاطة فكانت إضافة مختلفة وريفية للتصميم الفخم، مع وجود الأزهار بجانبها لينقلك إلى عالم مختلف من الشعور بالطبيعة الساحرة.
التصميم الكلاسيكي لا يعني عدم الابتكار!
وجود اللون الأزرق هنا هو ابتكار في التصميم وصدمة لكثيرين يعتقدون أنه لا يناسب التصميمات الكلاسيكية، ولكنه ظهر في هذا الحمام بشكل رائع ومناسب مع الأثاث الأبيض الكلاسيكي، والإضاءات الساحرة والبسيطة.
أيضا المرآة هذه المرة جاءت بشكل تقليدي دون إطار ذهبي عكس المعتاد ما أعطي التصميم طابعا مشابها بالروح العصرية رغم احتفاظه بجميع عناصر النمط الكلاسيكي.
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هذه المرة لن نرى حوض استحمام كما هو معتاد في الحمامات الفخمة، فمن الممكن استخدام كابينة الاستحمام والاحتفاظ بنفس الروح الفخمة والشعور بالرفاهية أيضا، تصميم مميز ورائع، ويمكنكم الحصول على مزيد من الأفكار عن كابينة الاستحمام من هذا الموضوع.
لا يمكن أن نترك هذا التصميم دون أن نشيد باللون الذهبي الرائع الموجود حول المرآة وفي الكرسي المقابل بالإضافة إلى الصنبور الذهبي الرائع الموجود، إذا قمت باختيار تصميم كلاسيكي لحمامي لن أختار أفضل من هذا!
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