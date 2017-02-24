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حمامات كلاسيكية رائعة بتفاصيل فاخرة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Коллекция TIFFANY, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Brown
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الحمام هو مكان الراحة والاستجمام والهدوء، وعندما يضع المصمم اهتمام كبير في تصميم الحمام كي يظهر بشكل فاخر وملوكي ستكون النتيجة مبهرة بحيث تريد أن تقضي وقتا طويلا داخل هذا المكان الرائع ولن تشعر حتى بأنك داخل حمام بمعناه التقليدي المتعارف عليه، بل ستشعر حينها بأنه مكان للاستجمام في نادي فخم تذهب إليه بعد عناء يوم طويل. 

إليكم مجموعة رائعة ومنتقاة من تصميمات كلاسيكية لحمامات فاخرة في كل التفاصيل.. 

أثاث قديم لكنه حديث!

КОЛЛЕКЦИЯ PALLADIO, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Beige
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

البداية مع هذا الحمام الرائع، والذي يتميز عن غيره بلمسة القدم الموجودة بالأثاث والتي تجعلك تشعر بأنه أثاث قديم ولكنه لا يزال جديدا إلا أن المصمم وضع لمسة قديمة في الدهان المستخدم ليظهر بهذا الشكل ويعبر عن زمن مختلف بجانب الكلاسيكية في التصميم نفسه.

استكمالا للحديث عن الحمام السابق فإن وجود تفاصيل رائعة مثل فوّاطة المناديل باللون البرونزي الرائع والفخم يعطي شعورا بأنك تجلس في مكان ملكي وليس حمام تقليدي، هذه التفاصيل هي ما تشعرنا بالرفاهية!

КОЛЛЕКЦИЯ PALLADIO, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomFittings النحاس / برونزية / نحاس Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

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لون مختلف

КОЛЛЕКЦИЯ PALLADIO, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Red
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

البني المستخدم في تصميم أثاث هذا الحمم هو لون كلاسيكي وتقليدي متعارف عليه، ولكي يكون ذو بصمة خاصة استخدم المصمم كرسي بلون مختلف وهو الأصفر القاتم والذي أضاف لمسة رائعة للتصميم، هذه التفاصيل التي نتحدث عنها هي ما تشكل فارقا كبيرا في التصميمات. 

قطع أنتيك

КОЛЛЕКЦИЯ PALLADIO, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Beige
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

يتميز هذا الحمام باستخدام أثاث مدهون بشكل أنتيك ورائع، ومع وجود القطعة الموجودة تحت الحوض مع المرآة الكبيرة تشعر وكأنك في غرفة نوم وليس في حمام! 

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اللون الرمادي

КОЛЛЕКЦИЯ PALLADIO, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Grey
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

عندما نتحدث عن الكلاسيكية فالألوان التي تأتي على بالنا هي البيج والبني والذهبي والأبيض، أما في هذا الحمام فقد استخدم المصمم لونا مختلفا في الأثاث وغير تقليدي مع الاحتفاظ بالطابع الكلاسيكي المذهل والفخم، الرمادي هذه المرة كان البطل في تصميم قطع الأثاث والسجادة، رغم الاحتفاظ باللون الذهبي في إطار المرآة وباقي الاكسسوارات وكان اختيارا موفقا مناسبا للغاية مع درجة الرمادي المستخدمة.

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الإضاءة الطبيعية عنصر أساسي

Коллекция TIFFANY, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Brown
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

كما هو ملاحظ في جميع التصميمات فإن وجود إضاءة طبيعية جيدة في الحمام عنصر أساسي لكي يظهر التصميم بشكل فخم وراقي، كما أنها مهمة في الحمام لكي تمنحه التهوية الجيدة باستمرار. 

ومع كل تصميم نجد شكل مختلف من الستائر بألوان متناسقة مع ألوان الحمام وأماكن رائعة لتوجيه الإضاءة، هنا مثلا اللون الأساسي في الأثاث هو البني الداكن مع وجود البرونزي المستخدم في الاكسسوارات والجدران باللون الزيتي، فكان اختيار ستائر شيفون باللون البني ملائما بشكل جيد مع باليتة الألوان الموجودة. 

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ذهبي لامع

Коллекция TIFFANY, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

لا يمكن أن نتحدث عن الحمامات الكلاسيكية دون أن يكون لدينا مثالا رائعا لحمام ذهبي ملوكي كهذا التصميم، الذهبي اللامع هو لون الملوك ويضيف الفخامة لأي ديكور، ووجود الجدار خلفه باللون الأسود يظهره بشكل أنيق ورائع. 

قطعة تخزين أخرى في هذا الحمام بنفس اللون الذهبي اللامع تحتوي على مجموعة كبيرة من الأدراج لتضع بها جميع احتياجاتك، بالإضافة إلى شكلها الجمالي فإن وضعها بالرق من النافذة أضاف إلى جمالها وروعة الاكسسوارات الموجودة فوقها.

Коллекция TIFFANY, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

كلاسيكي أبيض

КОЛЛЕКЦИЯ VERSAILLES, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Multicolored
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

الأبيض أيضا من الألوان المشهورة في النمط الكلاسيكي، ونجده هنا يطغى على عناصر الأثاث الموجودة بالحمام، مع الاحتفاظ بتغيير بسيط في ورق الحائط الأسود والمنقوش الموجود خلف الحوض والمرآة، ودائما نذكر أن الأسود هو أفضل الألوان انسجاما وإظهارا للأبيض.

لمسة ريفية

КОЛЛЕКЦИЯ SOPHIA, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Brown
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

النمط الريفي والكلاسيكي ينسجمان مع بعضهما بشكل جيد، هنا استخدم المصمم قطعة من الخشب تشبه جذوع الشجر الطبيعية واستخدمها كفوّاطة فكانت إضافة مختلفة وريفية للتصميم الفخم، مع وجود الأزهار بجانبها لينقلك إلى عالم مختلف من الشعور بالطبيعة الساحرة. 

الأزرق والأبيض

КОЛЛЕКЦИЯ SOPHIA, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Blue
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

التصميم الكلاسيكي لا يعني عدم الابتكار! 

وجود اللون الأزرق هنا هو ابتكار في التصميم وصدمة لكثيرين يعتقدون أنه لا يناسب التصميمات الكلاسيكية، ولكنه ظهر في هذا الحمام بشكل رائع ومناسب مع الأثاث الأبيض الكلاسيكي، والإضاءات الساحرة والبسيطة.

أيضا المرآة هذه المرة جاءت بشكل تقليدي دون إطار ذهبي عكس المعتاد ما أعطي التصميم طابعا مشابها بالروح العصرية رغم احتفاظه بجميع عناصر النمط الكلاسيكي.

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كابينة استحمام!

КОЛЛЕКЦИЯ POESIA, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

هذه المرة لن نرى حوض استحمام كما هو معتاد في الحمامات الفخمة، فمن الممكن استخدام كابينة الاستحمام والاحتفاظ بنفس الروح الفخمة والشعور بالرفاهية أيضا، تصميم مميز ورائع، ويمكنكم الحصول على مزيد من الأفكار عن كابينة الاستحمام من هذا الموضوع

لا يمكن أن نترك هذا التصميم دون أن نشيد باللون الذهبي الرائع الموجود حول المرآة وفي الكرسي المقابل بالإضافة إلى الصنبور الذهبي الرائع الموجود، إذا قمت باختيار تصميم كلاسيكي لحمامي لن أختار أفضل من هذا! 

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هنا نجد شكلا مختلفا من الأحواض، فبدلا من استخدام حوض واحد يمكن استخدام حوض مزدوج بقاعدة رخامية فاخرة كما نرى.

КОЛЛЕКЦИЯ POESIA, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomSeating خشب Brown
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

وأخيرا إذا كنت تبحث عن الرفاهية بجانب الكلاسيكية فما عليك إلا أن تضيف لمسات بسيطة وفاخرة لحمامك تشعرك وكأنك داخل أحد القصور، ومن المهم أيضا اختيار أطقم واكسسوارات الحمام بعناية لتعطيك هذا الشعور بالفخامة!

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA BathroomFittings Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

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ما رأيكم في استخدام اللون الرمادي في تصميم الحمام؟

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