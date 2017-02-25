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15 فكرة للألوان.. هذه التصميمات لغرف المعيشة ستذهلكم بألوانها

Eman Rifaat Eman Rifaat
Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
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الألوان بهجة وحياة ولن تجد مكانا تخرج فيه رغبتك وحبك للألوان أفضل من ’غرفة المعيشة’، فهي أكثر الأماكن مرحا وتجمعا مع الأسرة، يمكنك الجلوس فيها لممارسة جميع الأنشطة اليومية، فهي أكثر غرفة تجلس فيها عدد ساعات وجودك بالمنزل. 

لذا نقدم لكم في هذا الكتاب 15 تصميم مليء بالألوان والحيوية لغرف معيشة متميزة من مصممينا.. 

1- الألوان الأساسية

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة Green
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يفضل المصممون اختيار الألوان الأساسية مع بعضها فهي تمكنهم من الحفاظ على نضارة الألوان وتماسكها بشكل جيد، ولكي لا يفقدوا هذه الميزة يلجأون أيضا إلى تخفيف درجة اللون في بعض الأحيان لكي يظهر التصميم بشكل مثالي دون أن نشعر بانزعاج من كثرة الألوان الموجود. 

هنا في أول تصميم لغرفة المعيشة الموجودة في شقة صغيرة استخدم الأصفر والأزرق والبرتقالي بشكل أساسي مع درجات مختلفة. 

2- الأقمشة الملونة

Дизайн гостиной комнаты в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio غرفة المعيشة
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

يمكنك الحصول على لمسة ملونة من القماش المستخدم في تغطية أثاث غرفة المعيشة والستائر والسجاد، وهذه العناصر الملونة التي اعتمدها المصمم في هذه الغرفة الصغيرة مع الاحتفاظ بلون واحد وحيادي للجدران. 

3- ديكورات ملونة

Ham Yard Hotel suite, London Vanderhurd مساحات تجارية فنادق
Vanderhurd

Ham Yard Hotel suite, London

Vanderhurd
Vanderhurd
Vanderhurd

هذه المرة منحت باقة الزهور على الطاولة الحياة لهذه الغرفة، فالأخضر مع الزهري مزيج رائع بالطبع مع وجوده وسط هذه الغرفة الرائعة، أيضا استخدام اللوحات الملونة على الجدار إضافة رائعة من نفس درجات ألوان الغرفة، وفي النهاية وجود المصابيح على الجانبين باللون الأبيض منح الغرفة إشراقا. 

4- ألوان جديدة

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design الحديد / الصلب
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

لإعطاء شكل مختلف لغرفة المعيشة الخاصة بك يمكنك استخدام ألوان غير دارجة وشائعة بشكل عام كاللون الفيروزي المستخدم في الكنبة مع درجات البرتقالي والأصفر على الوسادات الصغيرة، وكانت إضافة الطاولة بهذا الشكل البيضاوي وبإطار خشبي إضافة رائعة لألوان التصميم. 

5- في تقسيم المساحات

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

هنا استخدم المصمم الألوان كخدعة لتقسيم المساحة بين الغرف، فكما نرى جدار مواجه لغرفة المعيشة باللون التركواز يحتوي التلفزيون كان اختيار مبهجا ورائعا لفصل غرفة المعيشة عن الغرف المجاورة لها. 

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6- الأزرق والأصفر

Sala de estar colorida, Estúdio HL - Arquitetura e Interiores Estúdio HL - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores

Estúdio HL - Arquitetura e Interiores
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores
Estúdio HL - Arquitetura e Interiores

دائما ما أجد أن الأصفر والأزرق هما مزيج رائع من الألوان الجذّابة والأنيقة والعصرية. 

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7- الإضاءة الطبيعية

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

الإضاءة الطبيعية هي ما تجعل ألوان الغرفة تنبض بالحيوية، فعند استخدام ألوان مبهجة ورائعة كما في هذه الغرفة لا بد من وجود نافذة كبيرة تملأ الغرفة بضوء الشمس الطبيعي لتظهر الألوان بكامل أناقتها!

8- ألوان كلاسيكية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

حتى في غرف المعيشة الكلاسيكية وجود الألوان يصنع فارقا، وعلى الرغم من أن التصميمات الكلاسيكية تكون الاختيارات فيها أضيق إلا أن هذه الغرفة الرائعة استخدمت الإضاءة بشكل ممتاز لتظهر ألوان الغرفة الرائعة مثالية وفي أماكنها، وسادات برتقالية اللون ونباتات خضراء وسط غرفة فخمة تعتمد على اللون البيج كعنصر أساسي لها. 

9- الأخضر

Volynets apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يجب أن نعترف بمثالية مزيج اللون الأخضر مع المواد الخشبية، فهي بشكل لا إرادي تنقلنا إلى شعور الطبيعة وتعطي احساسا بالسلام الداخلي، هذه الغرفة رائعة ومذهلة إذا كنتم تبحثون عن الاسترخاء وسط الجمال. 

10- سيظل الخشب هو الملك

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لون الخشب مهما كانت درجته دائما يوحي بالدفء والحيوية في ذات الوقت، وعند مزجه مع ألوان مختلفة ومشرقة يظهر بشكل أكثر روعة كما في هذه الغرفة الصغيرة التي استخدم فيها الخشب كطريقة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة بشكل أنيق وديكور رائع، ومع وجود هذه السجادة الملونة في منتصف غرفة المعيشة نقلت التصميم بشكل ملفت لمكان مبهج من الألوان. 

11- مرة أخرى اعتمد المصمم على استخدام ألوان الوسادات في إحياء الغرفة، وأضاف لها هذه المرة ألوان الكتب الرائعة في المكتبة على الجانبين.

CASA DB, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة المعيشة
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

12- عالم الألوان

SILECIA - 2, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Living roomAccessories & decoration
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

الرمادي هو اللون الحيادي والأساسي، وما حدث حوله في هذا التصميم بمثابة صنع عالم خاص من الألوان! 

الكراسي والوسادات واللوحة الكبيرة على الحائط المليئة بألوان جريئة ومختلفة، مع تلك النافذة التي تطل على عالم خارجي مليء أيضا بالألوان، هذه الغرفة مثال رائع على استخدام الألوان بشكل مثالي. 

13- جاءت النجفة هذه المرة بمصابيح وبلورات ملونة لتعزز من جمال وألوان الغرفة، فتخيلوا معي هذه الصورة ليلا بانعكاس الألوان في النجفة، حقا رائعة!

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

14- المصابيح السوداء لها جاذبية خاصة في هذه الغرفة وصنعت لوحة رائعة مع الأصفر في الكنبة ودرجات الأخضر في السجادة.

Project DontDIY, Assen Emilov Photography Assen Emilov Photography غرفة المعيشة
Assen Emilov Photography

Project DontDIY

Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography

15- حتى الألوان الباهتة إذا استخدمت بطريقة صحيحة مع إضاءة مثالية ستشكل لوحة رائعة بالنهاية.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify
منزل العائلة الصغيرة.. الكلاسيكية تسيطر على ديكوراته!
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