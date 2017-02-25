15 فكرة للألوان.. هذه التصميمات لغرف المعيشة ستذهلكم بألوانها

الألوان بهجة وحياة ولن تجد مكانا تخرج فيه رغبتك وحبك للألوان أفضل من ’غرفة المعيشة’، فهي أكثر الأماكن مرحا وتجمعا مع الأسرة، يمكنك الجلوس فيها لممارسة جميع الأنشطة اليومية، فهي أكثر غرفة تجلس فيها عدد ساعات وجودك بالمنزل.
لذا نقدم لكم في هذا الكتاب 15 تصميم مليء بالألوان والحيوية لغرف معيشة متميزة من مصممينا..
يفضل المصممون اختيار الألوان الأساسية مع بعضها فهي تمكنهم من الحفاظ على نضارة الألوان وتماسكها بشكل جيد، ولكي لا يفقدوا هذه الميزة يلجأون أيضا إلى تخفيف درجة اللون في بعض الأحيان لكي يظهر التصميم بشكل مثالي دون أن نشعر بانزعاج من كثرة الألوان الموجود.
هنا في أول تصميم لغرفة المعيشة الموجودة في شقة صغيرة استخدم الأصفر والأزرق والبرتقالي بشكل أساسي مع درجات مختلفة.
يمكنك الحصول على لمسة ملونة من القماش المستخدم في تغطية أثاث غرفة المعيشة والستائر والسجاد، وهذه العناصر الملونة التي اعتمدها المصمم في هذه الغرفة الصغيرة مع الاحتفاظ بلون واحد وحيادي للجدران.
هذه المرة منحت باقة الزهور على الطاولة الحياة لهذه الغرفة، فالأخضر مع الزهري مزيج رائع بالطبع مع وجوده وسط هذه الغرفة الرائعة، أيضا استخدام اللوحات الملونة على الجدار إضافة رائعة من نفس درجات ألوان الغرفة، وفي النهاية وجود المصابيح على الجانبين باللون الأبيض منح الغرفة إشراقا.
لإعطاء شكل مختلف لغرفة المعيشة الخاصة بك يمكنك استخدام ألوان غير دارجة وشائعة بشكل عام كاللون الفيروزي المستخدم في الكنبة مع درجات البرتقالي والأصفر على الوسادات الصغيرة، وكانت إضافة الطاولة بهذا الشكل البيضاوي وبإطار خشبي إضافة رائعة لألوان التصميم.
هنا استخدم المصمم الألوان كخدعة لتقسيم المساحة بين الغرف، فكما نرى جدار مواجه لغرفة المعيشة باللون التركواز يحتوي التلفزيون كان اختيار مبهجا ورائعا لفصل غرفة المعيشة عن الغرف المجاورة لها.
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دائما ما أجد أن الأصفر والأزرق هما مزيج رائع من الألوان الجذّابة والأنيقة والعصرية.
الإضاءة الطبيعية هي ما تجعل ألوان الغرفة تنبض بالحيوية، فعند استخدام ألوان مبهجة ورائعة كما في هذه الغرفة لا بد من وجود نافذة كبيرة تملأ الغرفة بضوء الشمس الطبيعي لتظهر الألوان بكامل أناقتها!
حتى في غرف المعيشة الكلاسيكية وجود الألوان يصنع فارقا، وعلى الرغم من أن التصميمات الكلاسيكية تكون الاختيارات فيها أضيق إلا أن هذه الغرفة الرائعة استخدمت الإضاءة بشكل ممتاز لتظهر ألوان الغرفة الرائعة مثالية وفي أماكنها، وسادات برتقالية اللون ونباتات خضراء وسط غرفة فخمة تعتمد على اللون البيج كعنصر أساسي لها.
يجب أن نعترف بمثالية مزيج اللون الأخضر مع المواد الخشبية، فهي بشكل لا إرادي تنقلنا إلى شعور الطبيعة وتعطي احساسا بالسلام الداخلي، هذه الغرفة رائعة ومذهلة إذا كنتم تبحثون عن الاسترخاء وسط الجمال.
لون الخشب مهما كانت درجته دائما يوحي بالدفء والحيوية في ذات الوقت، وعند مزجه مع ألوان مختلفة ومشرقة يظهر بشكل أكثر روعة كما في هذه الغرفة الصغيرة التي استخدم فيها الخشب كطريقة لفصل غرفة المعيشة عن السفرة بشكل أنيق وديكور رائع، ومع وجود هذه السجادة الملونة في منتصف غرفة المعيشة نقلت التصميم بشكل ملفت لمكان مبهج من الألوان.
الرمادي هو اللون الحيادي والأساسي، وما حدث حوله في هذا التصميم بمثابة صنع عالم خاص من الألوان!
الكراسي والوسادات واللوحة الكبيرة على الحائط المليئة بألوان جريئة ومختلفة، مع تلك النافذة التي تطل على عالم خارجي مليء أيضا بالألوان، هذه الغرفة مثال رائع على استخدام الألوان بشكل مثالي.