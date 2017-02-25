15 فكرة للألوان.. هذه التصميمات لغرف المعيشة ستذهلكم بألوانها

الألوان بهجة وحياة ولن تجد مكانا تخرج فيه رغبتك وحبك للألوان أفضل من ’غرفة المعيشة’، فهي أكثر الأماكن مرحا وتجمعا مع الأسرة، يمكنك الجلوس فيها لممارسة جميع الأنشطة اليومية، فهي أكثر غرفة تجلس فيها عدد ساعات وجودك بالمنزل.

لذا نقدم لكم في هذا الكتاب 15 تصميم مليء بالألوان والحيوية لغرف معيشة متميزة من مصممينا..