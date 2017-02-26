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6 تصميمات رائعة لحمامات بمساحات صغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify حمام
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أصبحت المساحات الصغيرة هي سمة العصر الحديث وخصوصا بين الشباب في مقتبل العمر الذين يسعون إلى توفير المصاريف نظرا للحالة الاقتصادية في بداية الحياة، وعندما تكون الشقة صغيرة فبالطبع سيكون الحمام صغيرا وهذا تحدي كبير أمام المصممين، فالحمامات الصغيرة تبعث على الضيق وعدم الشعور بالراحة، كما أن الحمام من المفترض أن يكون مكانا رائعا نستريح فيه بعد عناء اليوم، لذا نقدم لكم في هذا الكتاب 5 أفكار مختلفة لحمامات بمساحة صغيرة للغاية وكيف تعامل معها الخبراء بطريقة ذكية..

1- اختيار المكان المناسب

душевая&прихожая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio حمام
Eclectic DesignStudio

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

قبل البدء في بناء الحمام وتشطيبه وشراء المستلزمات الخاصة به يجب عمل تخطيط جيد ومبدئي لمكان كل عنصر من العناصر، كما نرى في هذا التصميم تم وضع كل شيء في مكانه الصحيح بشكل رائع ومدروس، الحوض في مواجهة الباب ويقابله المرحاض بجانب مكان مخصص للاستحمام، المساحة صغيرة للغاية ولكنها كانت مدروسة بعناية لينتج منها هذا التصميم الرائع. 

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2- اختيار الحجم والشكل المناسب

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

لكي تحصل على تصميم رائع في مساحة صغيرة من المهم اختيار كل عنصر من  عناصر الحمام بعناية شديدة، الخامة واللون والحجم، كل هذه العناصر مهمة عند وضع كل قطعة أثاث في الحمام، هنا اختار المصمم مرحاض صغير بلون أبيض نفس لون الحوض مع خزانة صغيرة أسفل الحوض والبانيو أيضا جاء باللون الأبيض، ولكسر الملل الناتج عن اللون جعل المصمم خلفية المرحاض والحوض من السيراميك بلون المعدن اللامع وأعلاه وضع مرآة كبيرة وهذا سبب رئيسي من كونك تشعر بأن الحمام واسع على عكس الحقيقة!

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3- تخصيص مكان للاستحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عندما تخطط في البداية لمكان كل عنصر في الحمام الصغير، فما هو المكان المفضل تخصيصه للاستحمام؟ وهل من الأفضل استخدام حوض استحمام في الحمامات الصغيرة؟ 

هناك أكثر من حل أفضلها على الإطلاق هو تخصيص مربع للاستحمام محاط بالزجاج كما هو واضح في هذا التصميم لكي نستطيع استغلال المساحة ولا نشعر بالضيق، فجميع أحواض الاستحمام تأخذ مساحة كبيرة ولا تصلح في الحمامات الصغيرة جدا. 

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4- استخدام الأرفف

Ванные комнаты, O2interior O2interior حمام
O2interior

O2interior
O2interior
O2interior

من الصعب توفير مساحة كافية لتخزين الأغراض في الحمامات الصغيرة، ومن الذكاء في هذه الحالة النظر إلى المساحة الرأسية واستخدام الأرفف كحل عملي وشيك وغير مكلّف كما يمكن جعله جزء رائع من الديكور كما نرى في هذا الحمام الذي جعل الأرفف خشبية ومتصلة بالمرحاض وكأن الجدار والأرضية في هذه المنطقة قطعة واحدة. 

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5- اختيار الألوان المناسبة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

دائما ما يلجأ المصممون إلى استخدام الألوان المشرقة في الحمامات الصغيرة وعلى رأسها الأبيض حيث تعطي شعورا بالاتساع، ولكن هذا لا يمنع دخول بعض اللمسات الأخرى من الخشب في الخزنة أو بعض النقوش بلون مختلف في الأرضية كهذا التصميم. 

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6- المرآة هي الأساس!

CASA DEL TREBOL, ESTUDIO DUSSAN ESTUDIO DUSSAN حمام
ESTUDIO DUSSAN

ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN

نعم، فبالإضافة إلى كونها عنصر أساسي في أي حمام فإن أهميتها تزداد في الحمامات الصغيرة فهي حل سحري ورائع في المساحات الضيقة فهي تعطي شعورا بالاتساع وتمدد المساحة خصوصا إذا تم وضعها في المكان المناسب وبالحجم المناسب. 

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