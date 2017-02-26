6 تصميمات رائعة لحمامات بمساحات صغيرة

عندما تخطط في البداية لمكان كل عنصر في الحمام الصغير، فما هو المكان المفضل تخصيصه للاستحمام؟ وهل من الأفضل استخدام حوض استحمام في الحمامات الصغيرة؟

هناك أكثر من حل أفضلها على الإطلاق هو تخصيص مربع للاستحمام محاط بالزجاج كما هو واضح في هذا التصميم لكي نستطيع استغلال المساحة ولا نشعر بالضيق، فجميع أحواض الاستحمام تأخذ مساحة كبيرة ولا تصلح في الحمامات الصغيرة جدا.

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