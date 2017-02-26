6 تصميمات رائعة لحمامات بمساحات صغيرة

أصبحت المساحات الصغيرة هي سمة العصر الحديث وخصوصا بين الشباب في مقتبل العمر الذين يسعون إلى توفير المصاريف نظرا للحالة الاقتصادية في بداية الحياة، وعندما تكون الشقة صغيرة فبالطبع سيكون الحمام صغيرا وهذا تحدي كبير أمام المصممين، فالحمامات الصغيرة تبعث على الضيق وعدم الشعور بالراحة، كما أن الحمام من المفترض أن يكون مكانا رائعا نستريح فيه بعد عناء اليوم، لذا نقدم لكم في هذا الكتاب 5 أفكار مختلفة لحمامات بمساحة صغيرة للغاية وكيف تعامل معها الخبراء بطريقة ذكية..
قبل البدء في بناء الحمام وتشطيبه وشراء المستلزمات الخاصة به يجب عمل تخطيط جيد ومبدئي لمكان كل عنصر من العناصر، كما نرى في هذا التصميم تم وضع كل شيء في مكانه الصحيح بشكل رائع ومدروس، الحوض في مواجهة الباب ويقابله المرحاض بجانب مكان مخصص للاستحمام، المساحة صغيرة للغاية ولكنها كانت مدروسة بعناية لينتج منها هذا التصميم الرائع.
اقرأ أيضا: نصائح تهمك للتعامل مع الحمامات الصغيرة.. اعرفها الآن!
لكي تحصل على تصميم رائع في مساحة صغيرة من المهم اختيار كل عنصر من عناصر الحمام بعناية شديدة، الخامة واللون والحجم، كل هذه العناصر مهمة عند وضع كل قطعة أثاث في الحمام، هنا اختار المصمم مرحاض صغير بلون أبيض نفس لون الحوض مع خزانة صغيرة أسفل الحوض والبانيو أيضا جاء باللون الأبيض، ولكسر الملل الناتج عن اللون جعل المصمم خلفية المرحاض والحوض من السيراميك بلون المعدن اللامع وأعلاه وضع مرآة كبيرة وهذا سبب رئيسي من كونك تشعر بأن الحمام واسع على عكس الحقيقة!
اقرأ أيضا: 11 فكرة مبتكرة لتوفير مساحة للتخزين في الحمامات الصغيرة
عندما تخطط في البداية لمكان كل عنصر في الحمام الصغير، فما هو المكان المفضل تخصيصه للاستحمام؟ وهل من الأفضل استخدام حوض استحمام في الحمامات الصغيرة؟
هناك أكثر من حل أفضلها على الإطلاق هو تخصيص مربع للاستحمام محاط بالزجاج كما هو واضح في هذا التصميم لكي نستطيع استغلال المساحة ولا نشعر بالضيق، فجميع أحواض الاستحمام تأخذ مساحة كبيرة ولا تصلح في الحمامات الصغيرة جدا.
اقرأ أيضا: 8 أفكار لتصميم حمامك الصغير
من الصعب توفير مساحة كافية لتخزين الأغراض في الحمامات الصغيرة، ومن الذكاء في هذه الحالة النظر إلى المساحة الرأسية واستخدام الأرفف كحل عملي وشيك وغير مكلّف كما يمكن جعله جزء رائع من الديكور كما نرى في هذا الحمام الذي جعل الأرفف خشبية ومتصلة بالمرحاض وكأن الجدار والأرضية في هذه المنطقة قطعة واحدة.
اقرأ أيضا: 10 أفكار رائعة لأرفف تصلح لحمامك الصغير
دائما ما يلجأ المصممون إلى استخدام الألوان المشرقة في الحمامات الصغيرة وعلى رأسها الأبيض حيث تعطي شعورا بالاتساع، ولكن هذا لا يمنع دخول بعض اللمسات الأخرى من الخشب في الخزنة أو بعض النقوش بلون مختلف في الأرضية كهذا التصميم.
اقرأ أيضا: 6 نصائح لحمام اجمل
نعم، فبالإضافة إلى كونها عنصر أساسي في أي حمام فإن أهميتها تزداد في الحمامات الصغيرة فهي حل سحري ورائع في المساحات الضيقة فهي تعطي شعورا بالاتساع وتمدد المساحة خصوصا إذا تم وضعها في المكان المناسب وبالحجم المناسب.
اقرأ أيضا: المرآة.. إكسسوار هام في أي حمام!