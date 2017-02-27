شقة في قلب القاهرة بأثاث كلاسيكي أنيق

جولتنا اليوم داخل شقة في القاهرة بتصميم كلاسيكي أنيق وتأثيث فخم، حوائط وجدران راقية ومساحة واسعة تتسع لثلاث مساحات ريسيبشن بالإضافة إلى غرفتي نوم وحمامين ومطبخ، سنتجول في بعض أركان هذه الشقة الرائعة لنستلهم منها ما يناسبك..
البداية مع الدخول من باب الشقة باللون البني بتصميم بسيط يخلو من العناصر المعقدة ومع ذلك يظهر بشكل أنيق مع المدخل الموجود.
مدخل الشقة أيضا بسيط لا يوجد به عناصر كثيرة استخدم فيها المصمم مرآة كلاسيكية كبيرة بإطار ذهبي مع بعض النباتات الموجودة أسفل المرآة لتعطي لمسة طبيعية للمدخل، والعنصر الأهم في هذه الصورة هي الأرضيات الرخامية المنتشرة في جميع أنحاء الشقة بداية من هذا المدخل المميز، سنجد أرضيات الشقة بالكامل من الرخام البيج والبني وهذا أهم عناصر يعطي فخامة للتصميم.
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بمجرد الدخول للشقة نجد هذا المكان المريح والبسيط لاستقبال الضيوف وهو منفصل عن الشقة من الداخل بباب، استخدم هنا ورق الحائط الأحمر في أحد الجدران مع أثاث بسيط مكون من ركنة مريحة بأقمشة بيج منقوشة ووسادات صغيرة بالأحمر والبيج.
الستائر والسجاد يحملان نفس الألوان بدرجات مختلفة، والسقف يحتوي على إضاءات موزعة بشكل جيد من الداخل والخارج لتوزيع الإضاءة في كل زوايا الغرفة.
ننتقل إلى المساحة الرئيسية بالشقة من الداخل، مساحة واسعة تحتوي على غرفتي المعيشة والسفرة ويغلب عليها اللون البيج في أغلب عناصرها.
غرفة المعيشة بسيطة ومريحة أمام حائط التلفاز وإضاءة جيدة بالسقف وعلى جانبي الكنبة الرئيسية، وكما نلاحظ أن المصمم يحافظ على نفس شكل التصميم في كل الغرف فالسقف كما هو والأرضيات بنفس الخامات والألوان، وأيضا الأثاث يحمل نفس باليتة الألوان الموجودة في غرفة الاستقبال الخارجية.
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طاولة السفرة تحمل نفس الألوان وتتميز بالبساطة وكما نرى وجود مرآة في الجهة المقابلة منها وهي أحد العناصر التي يفضل وجودها داخل غرفة السفرة أيضا، نفس النجفة موجودة على مسافة متساوية من الموجودة فوق غرفة المعيشة ليصبح التصميم مألوفا للعين وغير مزعج.
خصص المصمم الريسيبشن الثالث للضيوف بجلسة أكثر رسمية مع أثاث أكثر فخامة بلون ذهبي رائع، وجاءت طاولة السفرة هذه المرة باللون البني متناسقة مع الشبابيك الثلاثة الموجودة خلفها، مكان منفصل وهاديء للضيوف الرسميين.
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حمام الضيوف في هذه الشقة جاء بتصميم أنيق رغم صغر مساحته، قطعة أثاث كلاسيكية وحوض رائع من الرخام مع مرآة بحجم جيد.
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على عكس التصميم بالكامل الذي جاء بشكل كلاسيكي، نجد هذا المطبخ العصري كقطعة مختلفة داخل هذه الشقة، مطبخ عصري واسع بألوان زاهية وعصرية يجدد من نشاط وحيوية المكان.