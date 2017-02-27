شقة في قلب القاهرة بأثاث كلاسيكي أنيق

بمجرد الدخول للشقة نجد هذا المكان المريح والبسيط لاستقبال الضيوف وهو منفصل عن الشقة من الداخل بباب، استخدم هنا ورق الحائط الأحمر في أحد الجدران مع أثاث بسيط مكون من ركنة مريحة بأقمشة بيج منقوشة ووسادات صغيرة بالأحمر والبيج.

الستائر والسجاد يحملان نفس الألوان بدرجات مختلفة، والسقف يحتوي على إضاءات موزعة بشكل جيد من الداخل والخارج لتوزيع الإضاءة في كل زوايا الغرفة.