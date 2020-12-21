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16 فكرة لاستغلال الأعمدة في ديكور منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
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دائماً ما كانت الأعمدة تمثل عائقاً في التصاميم الداخلية المختلفة للديكورات ولكن هذه الأعمدة جزء من الهيكل الذي يحمل المبنى ويجب علينا استغلالها بشكل أنيق وعملي بدلاً من إهمالها وإعتبارها عائق في الغرف.

نلاحظ في الكثير من البيوت أنه يتم بناء الأعمدة على شكل دائري ظناً أن القطاع الدائري سيعطي شكل أجمل ومناسب للطراز الكلاسيكي ولكن هذا إعتقاد خاطى، فالقطاع الدائري يأخذ مساحة أكبر و يصعب استغلاله على عكس القطاع المستطيل والذي يمكن بناء حوائط أو أثاث حوله وإخفاؤه عن العين بدلاً من تأكيده كما هو الحال والأعمدة ذات القطاعات الدائرية.

 إذا كان لديك عمود يسبب لك الضيق فتابعنا حيث جئنا لكم بـ 16 فكرة لأفضل استغلال للأعمدة في المنزل.

​1.من مميزات الأعمدة أنها تخلق حدود طبيعية للمساحات المفتوحة ففي هذا المثال تم استغلال مساحة ما خلف العمود مع الحرص على إظهاره باستخدام الطوب الأحمر المكشوف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

​2.قم بتكسية الأعمدة بشكل يتناسب مع طراز بيتك فهذا يعطي المجال لإخفاؤها عن الأعين وتجنب أن تكون عائق بصري

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors مطبخ
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

​3.أما في هذا المثال فتم تكسية العمود وبناء أرفف وخزانة حوله لتكون متاحة ومستغلة من جميع الجهات

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

4.أحد مميزات الأعمدة ذات القطاع المستطيل إمكانية استغلالها من الناحيتين حتى لو كان هذا الاستغلال لغرض تجميلي ​

Calderwood, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designscape Architects Ltd

Calderwood

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

5.لا يجب أن تكون الأعمدة عوائق لنا فهنا تم بناء أثاث عملي على جانبي العمود ليخدم الجانبين، فتم عمل بار للمطبخ وخزانة برف لغرفة الطعام على الجانب الآخر من الحائط​

Apartment interiors at Sattva Luxuria, Studio Stimulus Studio Stimulus مطبخ
Studio Stimulus

Studio Stimulus
Studio Stimulus
Studio Stimulus

6.​مثالي رائع لاستغلال الأعمدة بعمل مكتبة مثبتة بواسطة الشد لأناقة وتميز تام

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

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7.في منتصف هذه المساحة الريفية لا يمكنك تجاهل وجود عمود ولكن تم استغلاله كمساحة جلوس مثالية ملتفة حوله

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio غرفة المعيشة Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

8.قم باستغلال المساحات الناتجة بين العمود والحائط في صالحك، فهنا تم وضع طاولة طعام بتصميم بسيط وأنيق

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة السفرة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

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9.لا ينبغي أن نضيع أي فرصة في استغلال الأعمدة حتى لو كرفوف صغيرة لتزين غرف المنزل

Trabajo para el estudio de Arquitectura LINK Inversiones., Sebastian Alcover - Fotografía Sebastian Alcover - Fotografía مطبخ
Sebastian Alcover – Fotografía

Sebastian Alcover - Fotografía
Sebastian Alcover – Fotografía
Sebastian Alcover - Fotografía

10.هذا التصميم يحترم الحدود التي يفرضها العمود باختيار أثاث يدعمه ولا يظهره بشكل يسبب الضيق ولكن كجزء من الغرفة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة خشب رقائقي Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

11.مثال آخر لاستخدام العمود في انشاء المدفئة المودرن بدمج وحدة المدفئة بالإضافة للمدخنة العلوية الخاصة بها بالعمود بشكل أنيق وعملي

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

12.في هذا التصميم نلاحظ أن العمود يقطع استمرارية الخزانات والذي كانت في صالح التصميم، فتم استخدام خامة الخرسانة بلونها الرمادي لتشارك في خلق تباين في الألوان وإضافة أناقة​

homify حمام
homify

homify
homify
homify

​13.باستخدام عمودين على الجانبين تم بناء مكتبة لتقسم الفراغ المفتوح بشكل عملي ومدهش

homify Living roomShelves
homify

homify
homify
homify

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14.لا يوجد ما يمنع من استغلال العمود لوضع العلاقات أو الاكسسوارات في حمامك

​Boutique hotel style modern bathroom with rustic features Burlanes Interiors BathroomBathtubs & showers
Burlanes Interiors

​Boutique hotel style modern bathroom with rustic features

Burlanes Interiors
Burlanes Interiors
Burlanes Interiors

15.الكثير من الأحيان ينتج جيب صغير غير مستغل بجانب العمود والذي قد يصيبنا بالضيق ولكن يمكنك بناء خزانات أو قطعة أثاث تناسب هذا الجيب الصغير

Town House, Sussex., CHALKSPACE CHALKSPACE غرفة المعيشة
CHALKSPACE

Town House, Sussex.

CHALKSPACE
CHALKSPACE
CHALKSPACE

​16.هنا تم استغلال العمود العريض وتم بناء مدفئة تحته لتكون بؤرة بصرية رائعة لغرفتك

Итальянский квартал, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Turquoise
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

تعرف على الخيارات المختلفة لمواد البناء المستخدمة في الأعمدة

دوبليكس فى التجمع الخامس, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة Grey
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
  • الخرسانة: تعد الخرسانة أو الأسمنت مادة البناء الشائعة التي يستخدمها الخبراء في إقامة الأعمدة، وهي تتسم المتانة والفخامة، لكن يعيبها أنها تقليدية مقارنة بغيرها من البدائل.
  • الحجر: يعتبر الحجر من أرقى وأفضل الخامات التي يمكنك اللجوء إليها في أعمدة منزلك، حيث يتوفر منه أشكال وتصاميم متنوعة، كما أنه يناسب مختلف الأنماط الديكورية.
  • الطوب: يستخدم الطوب عادة في المنازل المصممة وفق للنمط الحديث أو الصناعي، خاصة ذلك الأخير، حيث يعبر بقوة عنه.
  • الخشب: هذا الخيار كفيل بأن يمنحك أعمدة منزلك كل الدفء والأناقة والرقي، لكنه معروف بأنه مكلف بعض الشيء.
  • الرخام: على رأس قائمة الخامات الاكثر أناقة والأعلى ثمنا، لكنه في المقابل يمنح المساحة المستخدم بها أروع الاطلالات.
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