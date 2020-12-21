16 فكرة لاستغلال الأعمدة في ديكور منزلك

دائماً ما كانت الأعمدة تمثل عائقاً في التصاميم الداخلية المختلفة للديكورات ولكن هذه الأعمدة جزء من الهيكل الذي يحمل المبنى ويجب علينا استغلالها بشكل أنيق وعملي بدلاً من إهمالها وإعتبارها عائق في الغرف.

نلاحظ في الكثير من البيوت أنه يتم بناء الأعمدة على شكل دائري ظناً أن القطاع الدائري سيعطي شكل أجمل ومناسب للطراز الكلاسيكي ولكن هذا إعتقاد خاطى، فالقطاع الدائري يأخذ مساحة أكبر و يصعب استغلاله على عكس القطاع المستطيل والذي يمكن بناء حوائط أو أثاث حوله وإخفاؤه عن العين بدلاً من تأكيده كما هو الحال والأعمدة ذات القطاعات الدائرية.

إذا كان لديك عمود يسبب لك الضيق فتابعنا حيث جئنا لكم بـ 16 فكرة لأفضل استغلال للأعمدة في المنزل.