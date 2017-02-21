صمم غرفة معيشة رائعة وهادئة على طريقة فنغ شوي

الفنغ شوي هو علم قديم مغزاه الأساسي أن نعيش في انسجام وتناغم مع العالم من حولنا، وبفضل خبراء التصميم الداخلي صبح هذا متاحا بشكل كبير داخل منازلنا والآن يمكننا تطبيق هذا العلم في تصميم منازلنا بجميع غرفها.

اليوم نتحدث عن غرفة المعيشة والتي تعد من أكثر الغرف التي يمكن تطبيق طريقة فنغ شوي في تصميمها الداخلي، فغرفة المعيشة هي المكان الأكثر راحة في المنزل، يتجمع فيها أفراد الأسرة لمشاهدة التلفاز أو الجلوس من أجل تبادل الأحاديث والسهرات الجميلة، لذا نقدم لكم هذه النصائح التي تساعدكم على جعل غرفة المعيشة الخاصة بكم أكثر انسجاما مع العالم الخارجي وهو ما نطلق عليه الفنغ شوي .