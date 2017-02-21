صمم غرفة معيشة رائعة وهادئة على طريقة فنغ شوي

الفنغ شوي هو علم قديم مغزاه الأساسي أن نعيش في انسجام وتناغم مع العالم من حولنا، وبفضل خبراء التصميم الداخلي صبح هذا متاحا بشكل كبير داخل منازلنا والآن يمكننا تطبيق هذا العلم في تصميم منازلنا بجميع غرفها.
اليوم نتحدث عن غرفة المعيشة والتي تعد من أكثر الغرف التي يمكن تطبيق طريقة فنغ شوي في تصميمها الداخلي، فغرفة المعيشة هي المكان الأكثر راحة في المنزل، يتجمع فيها أفراد الأسرة لمشاهدة التلفاز أو الجلوس من أجل تبادل الأحاديث والسهرات الجميلة، لذا نقدم لكم هذه النصائح التي تساعدكم على جعل غرفة المعيشة الخاصة بكم أكثر انسجاما مع العالم الخارجي وهو ما نطلق عليه
الفنغ شوي.
القاعدة الأولى التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم غرفة المعيشة بطريقة فنغ شوي هو استخدام ألوان متناسقة ومتناغمة مع بعضها لتكون مصدر متوازن للطاقة الموجودة بالغرفة، وهناك من يفضل استخدام باليتة ألوان واحدة من نفس الدرجات، وكل لون في الفنغ شوي يعبر عن حالة من الطبيعة مثل الماء أو الحجر أو الخشب أو النار كلها عناصر من الطبيعة تعبر عنها ألوان مختلفة.
ما نجده هنا في هذه الغرفة أنيقة أن المصمم قد استخدام الأبيض مع الأرضية الخشبية بشكل أساسي مع إضافة اللون التركواز بشكل رائع مع درجات من الوردي ليصنع باليتة متميزة من الألوان المتناسقة بشكل تام والتي صنعت غرفة مثالية وأنيقة وتعطي طاقة عاطفية في النهاية.
الإضاءة الجيدة مهمة في أي غرفة، وتناسق الإضاءة وكيفية توزيعها بشكل جيد هو ما يؤكد نجاح التصميم من عدمه، أما الإضاءة الطبيعية فهي واحدة من مصادر الطاقة التي تعتمد عليها طريقة فنغ شوي، فهي مصدر طاقة إيجابية وروحية للغرفة.
فإذا كنت تريد الحفاظ على التناغم من الطبيعة عليك بإيجاد مصدر للإضاءة الطبيعية يتخلل غرفة المعيشة والتي ستشعر معها بحيوية وإشراق ونشاط دائم، وحينها ستجد نفسك دائما جزء من العالم الخارجي.
مرة أخرى نتحدث عن الطاقة الإيجابية وبالطبع لا يمكن أن ننسى أهم مصدر لوجودها في المنزل وهي
النباتات والأزهار!
إضافة النباتات لغرفة المعيشة بمثابة استكمال ونهاية رائعة للغرفة، يمكنك تجربة النباتات الطويلة في زوايا الغرفة ووضع بعض الزهور في مزهرية على الطاولة وحولها شموع في مواجهة الشرفة وستجد نفسك فجأة دخلت إلى عالم موازي ومختلف يحملك إلى الطبيعة الهادئة والسكون الذي يتمتع به أسلوب فنغ شوي.
كما ذكرنا سابقا أن أسلوب
فنغ شوي يحافظ على وجود عناصر الطبيعة داخل المنزل، والماء عنصر أساسي في الطبيعة فثلثي الكرة الأرضية يتكون من المسطحات المائية!
يمكن استخدام أحواض السمك في غرفة المعيشة لدمج عنصر الماء داخل الغرفة، كما أن وجود كائنات حية أخرى كالأسماك تضيف لمسة طبيعية مختلفة للغرفة وتجعلك جزء من العالم حيث أنك الآن تعيش مع كائنات مختلفة من بيئات أخرى.
الرفاهية الموجودة في الأقمشة الناعمة والروائح العطرية والشموع مع الموسيقى الهادئة كلها عناصر تعمل بشكل جيد لتهدئة العقل والجسم ومنحك شعور رائع بالسلام الداخلي والاسترخاء، وفنغ شوي يحثنا في التصميم على أن نأخذ في الاعتبار جميع حواسنا عند تصميم الغرفة بهذه الأسلوب، فهو يقوم على خلق توازن في الطاقة والطبيعة، لذا يهتم بوجود هذا التوازن مع جميع حواسك وعدم إهمال أي منها لصالح الآخر.
الترتيب والتنظيم يخلق طاقة إيجابية، والتخلص من الفوضى والعناصر الغير مفيدة في الغرفة أيضا يخلق طاقة إيجابية وهو الأمر الذي نؤكد عليه عند تصميم غرفة المعيشة بطريقة فنغ شوي.
هنا نجد مثال رائع على ترتيب الأثاث بشكل مثالي والحفاظ على المساحات والمسافات بين القطع بشكل متساوي ومثالي في كل عنصر من عناصر الغرفة.
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من الممكن أن تكون اللوحات الموجودة على الجدران أحد أساليب الحفاظ على الطاقة الإيجابية في غرفة المعيشة بالإضافة إلى كونها جزء أساسي من الديكور، فكل لوحة بما تحمله من مشاعر وكلمات يختارها صاحبها بعناية من شأنها أن تعطيه هذا الشعور بالحيوية والتفاؤل على مدار اليوم وتخلق جو إيجابي رائع في الغرفة.