منزل أنيق على الطراز الكلاسيكي الحديث

إن كنت من عاشقي الكلاسيكية المعاصرة فما رأيك أن نأخذك في جولة بين أركان منزل أنيق قد يكون منزل أحلامك، اليوم سنتأمل تفاصيل منزل فاخر ذو مساحة صغيرة من تصميم NATALIA SOLO DESIGN ، وإن كنت تبحث عن الفخامة فهذا التصميم سيكون مناسب لك، وقد تجد أفكار كثيرة تناسب منزلك، قفد جمع بين فخامة الطارز الكلاسيكي مع اللمسة العصرية الرائعة، دعونا نبدأ الجولة ونستمتع بأجمل تفاصيل قد تراها في منزل أنيق غاية في الروعة ..
غرفة المعيشة هي أهم غرف المنزل على الإطلاق، لأننا في الأغلب نقضي معظم أوقات اليوم بها، كما نرى أمامنا تصميم بسيط جدا من أريكتين بلونين مختلفين بين تناغم وتجانس، اختار المصمم أن يجعلها مفتوحة على غرفة طعام لمراعاة مساحة المنزل الصغيرة، وخلق مساحة بصرية أمام العين وزيادة الشعور بالاتساع، استخدام ألوان هادئة مع إضاءة طبيعية حيوية توفرها نوافذ كبيرة مع نجفة غاية في الفخامة وأرض خشبية مميزة تملأ المنزل بجو من الدفء والأناقة ..
طاولة طعام بيضاوية ذات لون أبيض وكراسي أنيقة ذو تصميم أنيق، كما نرى هدوء الألوان يضيف اتساع للتصميم، استخدم المصمم نجفة مختلفة ذات لون دهبى غاية في الفخامة، وهنا أيضا اختياره كان لستائر مبتكرة لتعطي جزء من الخصوصية لغرفة الطعام..
اخترا المصمم هنا المطبخ المفتوح ذو التصميم الكلاسيكي، حتى يتفادى الشعور بالضيق وترك لمسة عصرية في المنزل..
تصميم لمطبخ كلاسيكي هادئ ذو لون بنى قاتم، استغل المصمم المساحة بنجاح وبأفضل الطرق، كما نرى اختيار أرضية مميزة للمطبخ تتناسب مع وحدات الإضاءة ذات الطابع الكلاسيكي الأثرى.. وقد لجأ المصمم إلى الإضاءة الخفية خلف وحدات المطبخ العلوية، مع اختيار دهان مميز للجدران ..
هنا كانت المفاجأة.. صمم المطبخ وكأنه نقطة مشتركة وحلقة وصل بين جهتين للمنزل، باب في الاتجاه الآخر للمطبخ ليربط جزء النوم بمنطقة الاستقبال..
استغل المصمم كل ركن في المنزل الاستغلال الأمثل، حيث نجد مكتبة في أركان الممر الداخلي للمنزل، اختيار ألوان هادئة للجدران أضاف للتصميم إطلالة دافئة..
اختيار النوافذ الكبيرة سمح للإضاءة الطبيعية أن تنتشر في كل أنحاء المنزل..
حمام للضيوف أنيق وعملى وبسيط، استخدام الخشب كمادة أساسية في الحمام في الأرضيات ووحدات التخزين، واستخدام اللون الأبيض حتى ينجح المصمم في أن يتفادى صغر مساحة الحمام..
استخدام كابينة الاستحمام بديل للبانيو هو اختيار ناجح ومناسب لتصميم حمام صغير ومنظم..
غرفة مرسم لفنان يمتلك منزل غاية في الروعة، وتصميم يناسب أصحاب الذوق الرفيع، اللون الأبيض هو صاحب دور البطولة في هذا الفراغ مع ورق للجدار جعل منه تحفة فنية أضيفت للغرفة… اختار المصمم أن تكون الستائر على باب الغرفة حتى يحافظ على خصوصية الغرفة، وأن تصبح حين يريد فراغ منفصل على المنزل لهدوء أكثر وانسجام مع أنغام الموسيقى ..
تصميم كلاسيكي حديث بسيط لغرفة النوم الرئيسية أمامنا، الألوان المتباينة للغرفة كانت اختيار المصمم لغرفة نوم الخاصة بهذا المنزل، مع أرضيات ذو تصميم بسيط وهادئ..
اللون الأحمر هو السائد في هذا التصميم، حمام صغير جدا لا يسع إلا لحوض غسيل أيدي وتواليت صغير واستخدام الخشب في خلفيته، اختار المصمم أيضا مرآة كبيرة لإضافة مساحة بصرية للحمام..
نأتى لآخر محطة في جولتنا وهو الحمام الرئيسي، حمام بتصميم فخم ذو ألوان فاتحة، ووحدة تخزين أسفل حوض غسيل الأيدي مع مرآة كبيرة..
لوحة فنية هي الإضافة المبتكرة التى اختار المصمم أن يضيفها للحمام الرئيسي، لوحة طبيعية لضوء الشمس لحمام مشرق مناسبة للألوان المستخدمة في التصميم..
لزيادة من الفخامة للحمام الرئيسي، إضافة كابينة استحمام للحمام مع وجود البانيو..
إلى هنا تنتهى الجولة الرائعة بتصميمنا اليوم، نتمنى أن تكون قد وجدت أفكار تناسب منزلك..
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