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منزل أنيق على الطراز الكلاسيكي الحديث

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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إن كنت من عاشقي الكلاسيكية المعاصرة فما رأيك أن نأخذك في جولة بين أركان منزل أنيق قد يكون منزل أحلامك، اليوم سنتأمل تفاصيل منزل فاخر ذو مساحة صغيرة من تصميم NATALIA SOLO DESIGN ، وإن كنت تبحث عن الفخامة فهذا التصميم سيكون مناسب لك، وقد تجد أفكار كثيرة تناسب منزلك، قفد جمع بين فخامة الطارز الكلاسيكي مع اللمسة العصرية الرائعة، دعونا نبدأ الجولة ونستمتع بأجمل تفاصيل قد تراها في منزل أنيق غاية في الروعة ..

غرفة معيشة ملكية..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة هي أهم غرف المنزل على الإطلاق، لأننا في الأغلب نقضي معظم أوقات اليوم بها، كما نرى أمامنا تصميم بسيط جدا من أريكتين بلونين مختلفين بين تناغم وتجانس، اختار المصمم أن يجعلها مفتوحة على غرفة طعام لمراعاة مساحة المنزل الصغيرة، وخلق مساحة بصرية أمام العين وزيادة الشعور بالاتساع، استخدام ألوان هادئة مع إضاءة طبيعية حيوية توفرها نوافذ كبيرة مع نجفة غاية في الفخامة وأرض خشبية مميزة تملأ المنزل  بجو من الدفء والأناقة ..

غرفة طعام أنيقة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

طاولة طعام بيضاوية ذات لون أبيض وكراسي أنيقة ذو تصميم أنيق، كما نرى هدوء الألوان يضيف اتساع للتصميم، استخدم المصمم نجفة مختلفة ذات لون دهبى غاية في الفخامة، وهنا أيضا اختياره كان لستائر مبتكرة لتعطي جزء من الخصوصية لغرفة الطعام..

حائط للتليفزيون بسيط..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مطبخ مفتوح..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اخترا المصمم هنا المطبخ المفتوح ذو التصميم الكلاسيكي، حتى يتفادى الشعور بالضيق وترك لمسة عصرية في المنزل..

مطبخ كلاسيكي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم لمطبخ كلاسيكي هادئ ذو لون بنى قاتم، استغل المصمم المساحة بنجاح وبأفضل الطرق، كما نرى اختيار أرضية مميزة للمطبخ تتناسب مع وحدات الإضاءة ذات الطابع الكلاسيكي الأثرى.. وقد لجأ المصمم إلى الإضاءة الخفية خلف وحدات المطبخ العلوية، مع اختيار دهان مميز للجدران ..

حلقة وصل…

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

هنا كانت المفاجأة.. صمم المطبخ وكأنه نقطة مشتركة وحلقة وصل بين جهتين للمنزل، باب في الاتجاه الآخر للمطبخ ليربط جزء النوم بمنطقة الاستقبال..

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استغلال أمثل..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

استغل المصمم كل ركن في المنزل الاستغلال الأمثل، حيث نجد مكتبة في أركان الممر الداخلي للمنزل، اختيار ألوان هادئة للجدران أضاف للتصميم إطلالة دافئة..

إضاءة طبيعية..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

اختيار النوافذ الكبيرة سمح للإضاءة الطبيعية أن تنتشر في كل أنحاء المنزل..

حمام الضيوف كالفنادق..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حمام للضيوف أنيق وعملى وبسيط، استخدام الخشب كمادة أساسية في الحمام في الأرضيات ووحدات التخزين، واستخدام اللون الأبيض حتى ينجح المصمم في أن يتفادى صغر مساحة الحمام..

كابينة الاستحمام..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام كابينة الاستحمام بديل للبانيو هو اختيار ناجح ومناسب لتصميم حمام صغير ومنظم..

مرسم رائع..

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

غرفة مرسم لفنان يمتلك منزل غاية في الروعة، وتصميم يناسب أصحاب الذوق الرفيع، اللون الأبيض هو صاحب دور البطولة في هذا الفراغ مع ورق للجدار جعل منه تحفة فنية أضيفت للغرفة…  اختار المصمم أن تكون الستائر على باب الغرفة حتى يحافظ على خصوصية الغرفة، وأن تصبح حين يريد فراغ منفصل على المنزل لهدوء أكثر وانسجام مع أنغام الموسيقى ..

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

​غرفة نوم رئيسية..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم كلاسيكي حديث بسيط لغرفة النوم الرئيسية أمامنا، الألوان المتباينة للغرفة كانت اختيار المصمم لغرفة نوم الخاصة بهذا المنزل، مع أرضيات ذو تصميم بسيط وهادئ..

سرير ذو تصميم بسيط..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حائط للتليفزيون مع وحدات إضاءة مبتكرة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعة مع زهور رائعة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حمام خاص..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اللون الأحمر هو السائد في هذا التصميم، حمام صغير جدا لا يسع إلا لحوض غسيل أيدي وتواليت صغير واستخدام الخشب في خلفيته، اختار المصمم أيضا مرآة كبيرة لإضافة مساحة بصرية للحمام..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حمام ملكى..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

نأتى لآخر محطة في جولتنا وهو الحمام الرئيسي، حمام بتصميم فخم ذو ألوان فاتحة، ووحدة تخزين أسفل حوض غسيل الأيدي مع مرآة كبيرة..

لوحة فنية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لوحة فنية هي الإضافة المبتكرة التى اختار المصمم أن يضيفها للحمام الرئيسي، لوحة طبيعية لضوء الشمس لحمام مشرق مناسبة للألوان المستخدمة في التصميم..

إضافات رائعة..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لزيادة من الفخامة للحمام الرئيسي، إضافة كابينة استحمام للحمام مع وجود البانيو..

كلاسيكة وأناقة..

homify قبو النبيذ
homify

homify
homify
homify

إلى هنا تنتهى الجولة الرائعة بتصميمنا اليوم، نتمنى أن تكون قد وجدت أفكار تناسب منزلك..

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