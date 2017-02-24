منزل العائلة الصغيرة.. الكلاسيكية تسيطر على ديكوراته!

ساحة صغيرة تستوعب كلا الغرفتين معًا المعيشة والسفرة في آنٍ واحد.. الألوان الناعمة هي السمة المميزة لكلًا منهما كما نرى بوضوح في الصورة المطروحة، على رأس تلك الألوان اللون الوردي الفاتح والبيج وكذلك الرمادي.

لمسات الخشب المغلفة للجدار الرئيسي للغرفتين ووحدات الإضاءة الكلاسيكية بتصميماتهم المختلفة كليًا والإكسسوارات المنتشرة هنا وهناك وكذلك الستائر بخاماتها التي جمعت بين الشيفون والقطيفة معًا.. جميعهم كان لهم أكبر الأثر في مظهر الغرفة الأنيق.