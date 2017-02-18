شقة صغيرة مصممة بطريقة مبهرة

المساحات الصغيرة قد تكون عقبة أمام الخبراء والمصممين، ولكن مع تطور عالم الديكور والتكنولوجيا أصبحت تحدي وتنافس بين الخبراء في ابتكار حلولا عملية للتعامل مع تلك المساحات وتصميمها واستغلالها على أمثل وجه، اليوم سنعرض عليك مع هوميفاي نموذج لمشروع مميز استطاع المصمم استغلال كل ركن بشكل ذكي وخلق مساحة وظيفية رائعة وتحقيق علاقات ناجحة بين الفراغات، قد يلهمك في تصميم منزلك بالتأكيد..
استخدم المصمم عنصر المرايا ليبدأ مشوار حل مشكلة المساحة الصغيرة حتى في المدخل، والمرايا عنصر أساسي في المساحات الصغيرة هي الحل الأمثل لذلك، أضاف المصمم مرايا كبيرة بكامل طول الجدار وأمامه مقعدين لاستراحة قليلة قبل الخروج من المنزل..
بألوان محايدة تميز تصميم غرفة معيشة هذا المنزل، باللون البيج الهادئ وبدرجاته تألقت أريكة بسيطة وسجادة أنيقة بملمس خاص، وأضاف مجموعة من قطع الديكور والاكسسوارات ونجفة صغيرة في سقف باللون الأبيض، ستلاحظ الشرفة العظيمة والتى كان لها دور رئيسي في الإضاءة، واختار لها المصمم الباب المنزلق الزجاجي ليسمح بتهوية مثالية ومشهد ممتع واتصال رائع مع الطبيعة المحيطة بالمنزل..
من جهة أخرى نجد وحدة تلفاز أنيقة وعملية تقع أمام الأريكة مباشرة وتُزَيَن أرففها المتعددة بمجموعة إكسسوارات رائعة..
جاء هذا الحل السحري المتميز لغرفة مكتب مختفية وراء باب منزلق وفاصل من الجيبسوم بورد، ستحب هذا الركن وستكتشف سهولة تنفيذه في منزلك..
من هذه الزاوية يمكننا رؤية غرفة المكتب بشكل أكثر وضوحًا، ستلاحظ أن التصميم يوفر لمستخدميه قدر كافي من الخصوصية ويسمح له بالتركيز فيما لديه من أعمال والاندماج مع بقية أفراد العائلة بمجرد تحركه بذلك المقعد لخطوات بسيطة إلى ما هو خارج هذه الغرفة..
وبنظرة أشمل ستلاحظ أنك بداخل فراغ مفتوح مشترك بين غرفة معيشة وطعام وعلى اتصال مباشر مع المدخل الرئيسي، اختيار المصمم لطاولة دائرية ذات تصميم بسيط مع نجفة كلاسيكية رائعة ومميزة..
الرقي والفخامة في المشهد هي العنوان الرئيسي له، رغم بساطته وقلة التفاصيل به، مقاعد تقليدية بسيط وطاولة ذات تصميم مميز باللون الأبيض، ستلاحظ أن المطبخ جاء مفتوح أيضا ليصبح الفراغ شامل ثلاث فراغات بتناغم واضح..
نجد المطبخ بتصميمه البسيط مفتوحًا ومندمجًا مع كافة أجزاء المنزل جاءت وحدات التخزين بيضاء اللون، وتتألق الفيسفساء بين درجات الأبيض والأسود، وزُين المطبخ بالخضروات ذات الألوان الرائعة، وهو حل رائع وسهل لنشر البهجة والحيوية بداخل المطبخ، فقط قم بزرع قليل من الخضروات التى تحتاجها في الطهي واختر أنواع ذات روائح فواحة كالنعناع والفلفل والريحان ..
سمح البار ذو التصميم الحديث وباللون الأبيض باتصال مباشر مع باقي المنزل، ولكن ستلاحظ التوزيع المناسب للأجهزة الكهربائية داخل المنطبخ، حيث حافظ على مثلث العمل بين حوض غسيل الأطباق والتلاجة والموقد الكهربائي، وكلما كانت زوايا المثلث مناسبة أصبح التصميم ناجح ومميز..
تميزت شرفة هذا المنزل بمساحتها الكبيرة ليعوض ضيق مساحة المنزل من الداخل ويسمح بوجود ركن خاص للاستمتاع والاسترخاء، وأضاف لها المصمم مساحة طهي صغيرة لإعداد المأكولات السريعة لتجمع عائلي حميمي ودافئ، اختار المصمم خامات لامعة ومتميزة لوحدات التخزين، ليشتت الانتباه عن صغر المساحة، إلى جانب تميز هذا المطبخ ببار أنيق رمادي اللون أمامه كرسيان بتصميم معاصر، كل هذا لتتناول وجباتك الشهية في جو منعش والاستمتاع بالسماء الصافية.
بلمسات فندقية بسيطة وساحرة صُمَمَت غرفة النوم الرئيسية بنفس الألوان المحايدة المسيطرة على التصميم الداخلي للمنزل ككل وجميع قطع الأثاث والديكورات والإكسسوارات. وتألق ورق الجدارن البسيط في خلفية السرير..
تصميم خاص لغرفة الملابس مزود بأريكة من الممكن تحويلها إلى سرير إضافي وتحويلها لغرفة ضيوف وإغلاق ركن الملابس بباب منزلق، تفكير عملي وهو ما تحتاجه للمساحات الصغيرة..
هذا الحمام به لمسات رائعة للغاية في السيراميك و في اختيار الأدوات الصحية و تنسيق الرفوف الزجاجية بجوار الحوض ، كما أن المرآة المستخدمه فيه جاءت كبيرة الحجم لتناسب ضيق مساحته، ولكن سيخطف قلبك بالتأكيد المزهرية الصغيرة بلون البنفسج ..
الحمام من تلك الزاوية يتضح جماله وروعة تصميمه، و منها الكابينة الزجاجية للاستحمام للحفاظ على الحمام جاف لأطول وقت ممكن، الإضاءة الطبيعية لها إطلالة مميزة لأي فراغ وخاصة الحمام لما لها تأثير صحي ومشرق على الفراغ..
من وحي القصور الملكية صُمم هذا الحمام الذي رغم مساحته الصغيرة يتمتع بقدر كافي من الأناقة حيث جمع بين النمطين الكلاسيكي والعصري، فكما نرى اختيار مرآة الحمام بتصميم رائع وإطار مذهب غاية في الفخامة والجمال بكلاسيكيتها المذهلة، في الوقت الذي يتألق فيه الحوض بلمسته العصرية ..
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