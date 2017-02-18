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شقة صغيرة مصممة بطريقة مبهرة

آية منير آية منير
APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Dining roomTables
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المساحات الصغيرة قد تكون عقبة أمام الخبراء والمصممين، ولكن مع تطور عالم الديكور والتكنولوجيا أصبحت تحدي وتنافس بين الخبراء في ابتكار حلولا عملية للتعامل مع تلك المساحات وتصميمها واستغلالها على أمثل وجه، اليوم سنعرض عليك مع هوميفاي نموذج لمشروع مميز استطاع المصمم استغلال كل ركن بشكل ذكي وخلق مساحة وظيفية رائعة وتحقيق علاقات ناجحة بين الفراغات، قد يلهمك في تصميم منزلك بالتأكيد..

مدخل المنزل .. بساطة وأناقة..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Corridor, hallway & stairsSeating
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

استخدم المصمم عنصر المرايا ليبدأ مشوار حل مشكلة المساحة الصغيرة حتى في المدخل، والمرايا عنصر أساسي في المساحات الصغيرة هي الحل الأمثل لذلك، أضاف المصمم مرايا كبيرة بكامل طول الجدار وأمامه مقعدين لاستراحة قليلة قبل الخروج من المنزل..

غرفة معيشة ..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Living roomCupboards & sideboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

بألوان محايدة تميز تصميم غرفة معيشة هذا المنزل، باللون البيج الهادئ وبدرجاته تألقت أريكة بسيطة وسجادة أنيقة بملمس خاص، وأضاف مجموعة من قطع الديكور والاكسسوارات ونجفة صغيرة في سقف باللون الأبيض، ستلاحظ الشرفة العظيمة والتى كان لها دور رئيسي في الإضاءة، واختار لها المصمم الباب المنزلق الزجاجي ليسمح بتهوية مثالية ومشهد ممتع واتصال رائع مع الطبيعة المحيطة بالمنزل..

جدار تليفزيون..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Living roomTV stands & cabinets
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

من جهة أخرى نجد وحدة تلفاز أنيقة وعملية تقع أمام الأريكة مباشرة وتُزَيَن أرففها المتعددة بمجموعة إكسسوارات رائعة..

حل سحري..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Living roomCupboards & sideboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

جاء هذا الحل السحري المتميز لغرفة مكتب مختفية وراء باب منزلق وفاصل من الجيبسوم بورد، ستحب هذا الركن وستكتشف سهولة تنفيذه في منزلك..

غرفة المكتب..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Office spaces & stores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

 من هذه الزاوية يمكننا رؤية غرفة المكتب بشكل أكثر وضوحًا، ستلاحظ أن التصميم يوفر لمستخدميه قدر كافي من الخصوصية ويسمح له بالتركيز فيما لديه من أعمال والاندماج مع بقية أفراد العائلة بمجرد تحركه بذلك المقعد لخطوات بسيطة إلى ما هو خارج هذه الغرفة..

نظرة عامة..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Dining roomTables
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

وبنظرة أشمل ستلاحظ أنك بداخل فراغ مفتوح مشترك بين غرفة معيشة وطعام وعلى اتصال مباشر مع المدخل الرئيسي، اختيار المصمم لطاولة دائرية ذات تصميم بسيط مع نجفة كلاسيكية رائعة ومميزة..

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تصميم راقي..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Dining roomDressers & sideboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الرقي والفخامة في المشهد هي العنوان الرئيسي له، رغم بساطته وقلة التفاصيل به، مقاعد تقليدية بسيط وطاولة ذات تصميم مميز باللون الأبيض، ستلاحظ أن المطبخ جاء مفتوح أيضا ليصبح الفراغ شامل ثلاث فراغات بتناغم واضح..

مطبخ باللون الأبيض..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores KitchenSinks & taps
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

 نجد المطبخ بتصميمه البسيط مفتوحًا ومندمجًا مع كافة أجزاء المنزل جاءت وحدات التخزين بيضاء اللون، وتتألق الفيسفساء بين درجات الأبيض والأسود، وزُين المطبخ بالخضروات ذات الألوان الرائعة، وهو حل رائع وسهل لنشر البهجة والحيوية بداخل المطبخ، فقط قم بزرع قليل من الخضروات التى تحتاجها في الطهي واختر أنواع ذات روائح فواحة كالنعناع والفلفل والريحان ..

توزيع مناسب..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores KitchenCabinets & shelves
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

سمح البار ذو التصميم الحديث وباللون الأبيض باتصال مباشر مع باقي المنزل، ولكن ستلاحظ التوزيع المناسب للأجهزة الكهربائية داخل المنطبخ، حيث حافظ على مثلث العمل بين حوض غسيل الأطباق والتلاجة والموقد الكهربائي، وكلما كانت زوايا المثلث مناسبة أصبح التصميم ناجح ومميز..

مساحة إضافية..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Balconies, verandas & terracesFurniture
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تميزت شرفة هذا المنزل بمساحتها الكبيرة ليعوض ضيق مساحة المنزل من الداخل ويسمح بوجود ركن خاص للاستمتاع والاسترخاء، وأضاف لها المصمم مساحة طهي صغيرة لإعداد المأكولات السريعة لتجمع عائلي حميمي ودافئ، اختار المصمم خامات لامعة ومتميزة لوحدات التخزين، ليشتت الانتباه عن صغر المساحة،  إلى جانب تميز هذا المطبخ ببار أنيق رمادي اللون أمامه كرسيان بتصميم معاصر، كل هذا لتتناول وجباتك الشهية في جو منعش والاستمتاع بالسماء الصافية.

غرفة نوم رئيسية..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BedroomBeds & headboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

بلمسات فندقية بسيطة وساحرة صُمَمَت غرفة النوم الرئيسية بنفس الألوان المحايدة المسيطرة على التصميم الداخلي للمنزل ككل وجميع  قطع الأثاث والديكورات والإكسسوارات. وتألق ورق الجدارن البسيط في خلفية السرير..

ركن خاص للملابس..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BedroomBeds & headboards
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تصميم خاص لغرفة الملابس مزود بأريكة من الممكن تحويلها إلى سرير إضافي وتحويلها لغرفة ضيوف وإغلاق ركن الملابس بباب منزلق، تفكير عملي وهو ما تحتاجه للمساحات الصغيرة..

حمام باللون الأبيض وزهور رائعة..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BathroomSinks
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

هذا الحمام به لمسات رائعة للغاية في السيراميك و في اختيار الأدوات الصحية و تنسيق الرفوف الزجاجية بجوار الحوض ، كما أن المرآة المستخدمه فيه جاءت كبيرة الحجم لتناسب ضيق مساحته، ولكن سيخطف قلبك بالتأكيد المزهرية الصغيرة بلون البنفسج ..

غرفة استحمام في الجهة الأخرى..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BathroomMedicine cabinets
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الحمام من تلك الزاوية يتضح جماله وروعة تصميمه، و منها الكابينة الزجاجية للاستحمام للحفاظ على الحمام جاف لأطول وقت ممكن، الإضاءة الطبيعية لها إطلالة مميزة لأي فراغ وخاصة الحمام لما لها تأثير صحي ومشرق على الفراغ..

تصميم ملكي..

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores BathroomSinks
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

من وحي القصور الملكية صُمم هذا الحمام الذي رغم مساحته الصغيرة يتمتع بقدر كافي من الأناقة حيث جمع بين النمطين الكلاسيكي والعصري، فكما نرى اختيار مرآة الحمام بتصميم رائع وإطار مذهب غاية في الفخامة والجمال بكلاسيكيتها المذهلة، في الوقت الذي يتألق فيه الحوض بلمسته العصرية ..

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