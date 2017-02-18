شقة صغيرة مصممة بطريقة مبهرة

المساحات الصغيرة قد تكون عقبة أمام الخبراء والمصممين، ولكن مع تطور عالم الديكور والتكنولوجيا أصبحت تحدي وتنافس بين الخبراء في ابتكار حلولا عملية للتعامل مع تلك المساحات وتصميمها واستغلالها على أمثل وجه، اليوم سنعرض عليك مع هوميفاي نموذج لمشروع مميز استطاع المصمم استغلال كل ركن بشكل ذكي وخلق مساحة وظيفية رائعة وتحقيق علاقات ناجحة بين الفراغات، قد يلهمك في تصميم منزلك بالتأكيد..