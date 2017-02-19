منزل كلاسيكي لعشاق اللون البني

إن كنت من محبي لون الشيكولاتة والقهوة، وتبحث عنه داخل تفاصيل منزلك وتصميمه، هوميفاي اليوم تقدم لك نموذج رائع من عاصمة روسيا
موسكو ، تصميم منزل كلاسيكي بلمسات من اللون البني، بتفاصيل مميزة ورائعة تتألق بأشعة الشمس المنتشرة في كل أنحاء المنزل والفضل يعود للنوافذ الزجاجية التى تميز التصميم، والتى لم تُحجب بستائر أو غيره، ما رأيك أن تتتجول داخل منزل من تصميم Handswell على الطراز الكلاسيكي العصري واختيارات أنيقة ومميزة..
يأتي في البداية فراغ الاستقبال على هيئة غرفة معيشة مفتوحة، جاء التصميم أنيق للغاية مع أرضية خشبية لامعة ولمسات اللون البني في كل تفاصيل الفراغ، مع سقف أبيض ودرجات متناغمة من الأسود والبرتقالي، كما تعلم أن غرفة المعيشة هي فراغ عائلي في المقام الأول، لذا فيجب وضع ذلك في الاعتبار عند اختيار الأثاث ليكون مريحا ويساع أكبر عدد من الأفراد، لذا اختار المصمم أريكة على شكل حرف L لينجح في استغلال الفراغ بشكل مميز، ولم ينس التليفزيون لسهرات عائلية مسلية..
من زاوية أخرى، ترى إشراق وحيوية الغرفة تتألق والسبب تلك النوافذ الكبيرة، والتى تركها المصمم تقوم بدورها، وأضاف ستائر ذات ألوان قاتمة لاستخدامها حين الحاجة إلى قد من الخصوصية، اختيار اللون البرتقالي هو مناسب جدا فهو من أكثر الألوان المناسبة للبني، وستلاحظ قطعة الأثاث المميزة وهي الكرسي الأنيق والتى أضافت فخامة من نوع خاص ..
من جهة أخرى، نجد مطبخ مفتوح على الطراز الحديث، جنبا إلى جنب مع غرفة طعام مفتوحة ومميزة، مع مزيج من المواد التى شكلت سيمفونية رائعة، أرضية من السيراميك بدرجات بني ناعم، مع جدار من الفسيفساء المتميز، ستلاحظ استخدام المعدن في كل من الاسطوانتين أعلى الموقد ليقوما بعمل الشفاط الكهربائي، والهيكل لطاولة الطعام ومقاعدها، لتكتمل لوحة رائعة بتفاصيل متناغمة..
في الممر الداخلى والذي ينقلنا من فراغ الاستقبال للفراغ الخاص بالنوم والخدمات الخاصة، وجاء مميز جدا بتصميم مختلف وإضاءة عبقرية، في كل زاوية ترك المصمم لمسته الخاصة وتفصيلة مميزة، بالإضافة إلى أرضية من الخشب رائعة وقاعدة رخامية مرتفة قليلا تمهد لارتفاع مستوع المنزل بعد ذلك، هنا بعيدا في نهاية الممر زين بلوحة طبيعية متكاملة ومضاءة بشكل مميز، وعلى جدار آخر مرايا كبير وأضيف لها أيضا وحدات الإضاءة لتعطي انعكاس رائع ..
مع كل تلك التفاصيل الفاخرة تأتي غرفة النوم الرئيسية تتألق وتضيف إطلالة مميزة للمنزل ككل، كان لابد وأن تبدو الغرفة بهذا المظهر الفندقي الرائع، حيث المفروشات الغنية والكرسي الأنيق في ركن خاص له في مواجهة التلفاز الذي تمركز في وسط فاصل مميز ذو تصميم مبتكر من الرخام الفاخر. بينما أضاءت النافذة الزجاجية أنحاء الغرفة، بإشراقة تسللت من خلف الستائر البيضاء الشفافة، إلى جانب الستائر الثقيلة للحفاظ على الخصوصية المطلوبة..
تصميم عملي جدا لغرفة المكتب يشبه الشركات الكبيرة، ليساعد على العمل براحة وتركيز عميق، مكتب كبير ونظيف لامع مع مقعد مريح متحرك، مع إضاءة مميزة ومناسبة بشكل مثالي ليساعد على العمل في ظروف مناسبة، وضعت أريكة مُريحة في مواجهة شاشة تلفاز مسطحة كبيرة، للحصول على بعض الراحة والترفيه بعد ساعات طويلة من العمل، وقد فصلت بينهما منضدة زجاجية أنيقة لتناول كوب من الشاي أثناء الاسترخاء.
بالوصول إلى الحمام يتألق اللون البني مع البرتقالي والتأثيرات المستخدمة في الدهان، حيث الجدران قد تغطت بلمسات خشبية وورق حائط ذهبي تحدده مربعات صغيرة من الفسيفساء، بينما اتخذت الأرضية مظهرًا مختلفًا مع مربعات السيراميك البنية غير لامعة التي تماثل في لونها الجدران. جاء حوض غسيل الأيدي فوق منضدة خشبية، بينما تزين الجدار فوقه بمرآة كبيرة تعلوها أضواء خفية بلون أبيض لتتباين مع الألوان الدافئة المستخدمة في التصميم ، بينما تزينت الأرضية التي ارتفعت قليلًا عن أرض الحمام بمقاسات مختلفة من الشموع..
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