منزل كلاسيكي لعشاق اللون البني

يأتي في البداية فراغ الاستقبال على هيئة غرفة معيشة مفتوحة، جاء التصميم أنيق للغاية مع أرضية خشبية لامعة ولمسات اللون البني في كل تفاصيل الفراغ، مع سقف أبيض ودرجات متناغمة من الأسود والبرتقالي، كما تعلم أن غرفة المعيشة هي فراغ عائلي في المقام الأول، لذا فيجب وضع ذلك في الاعتبار عند اختيار الأثاث ليكون مريحا ويساع أكبر عدد من الأفراد، لذا اختار المصمم أريكة على شكل حرف L لينجح في استغلال الفراغ بشكل مميز، ولم ينس التليفزيون لسهرات عائلية مسلية..