الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم ملكي في مساحة 90 متر مربع فقط!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Loading admin actions …

رغم مساحتها الصغيرة والتي لا تتجاوز 90 متر مربع، إلا أن تصميمها الرائع الذي يمتاز بفخامته وأناقته لن يشعرك بأن هذه المساحة فقط هي ما خصصت له، سنتجول داخل هذه الشقة الرائعة الموجودة بإحدى المدن الساحلية بأوكرانيا لنرى كيف أبدع المصمم في جعل هذه المساحة تصلح لأن تكون ملكية! 

غرفة المعيشة

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

ما إن تدخل من هذا الباب لترى غرفة معيشة رائعة ستقع عيناك على هذه الستائر الحريرية بلون بنفسجي رائع ومذهل مع اللون الفضي الموجود بالنجفة، منسدلة على النافذة والتي تخبئ ورائها ستارة أخرى بيضاء مخملية شفافة لتسمح بمرور الضوء بسلاسة لجميع الغرفة.

أما عن الصالون الأبيض فعلى الرغم من بساطته ولكن تصميمه الرائع الكلاسيكي جعله يظهر بشكل فخم للغاية وهوفي مواجهة هذا الحائط البنفسجي والفضي للفصل بين الغرفة والجانب الآخر المحتوي على المطبخ والسفرة.

اقرأ أيضا: 10 تصميمات أنيقة للجدران المستخدمة في فصل المساحات

مدخل فخم

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

البداية مع هذا المدخل الرخامي الأسود وهو أول انطباع ستأخذه عن الشقة عندها ستشعر بالفخامة والرقي في اختيار الخامات، اللون الأبيض في الأبواب بنقش رائع على الخشب، والمرآة في الواجهة بشكل مختلف وأنيق مع وجود النباتات التي تمنح المدخل هذا الشعور الدافيء، وأخيرا نجفة رائعة تعكس الضوء على الرخام والعناصر الأخرى، بداية موفقة توحي لنا بما ستكون عليه باقي الشقة! 

اقرأ أيضا: 12 فكرة مميزة للمداخل والممرات

غرفة السفرة والمطبخ

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في مكان واحد على نفس الأرضية الرخامية وبنفس أسلوب التصميم في الستائر والنجف جاء المطبخ الصغير بلون أبيض غالب عليه بالكامل مع جزء من الجرانيت الأسود يفصل بين الجزء العلوي والسفلي من الكابينة، وبجانب المطبخ طاولة صغيرة للطعام تغني عن وجود غرفة كبيرة للسفرة، ومع ذلك ففخامة واختيار الطاولة الدائرية والكراسي البيضاء الرائعة تجعلك لن تشعر بافتقاد غرفة السفرة. 

حمام صغير

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

حمام صغير مكون من حوض بسيط ومرحاض بجانب غرفة المعيشة والمطبخ، انيق في كل تفاصيله وخصوصا الجدران الرائعة والمرآة الصغيرة. 

اقرأ أيضا: نصائح تهمك للتعامل مع الحمامات الصغيرة.. اعرفها الآن!

غرفة النوم

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

كباقي الغرف جاءت غرفة النوم رائعة وأنيقة للغاية، هذا السرير المذهل بالمسند الفخم المصنوع من القطيفة الراقية مع المصابيح على الجانبين، تصميم سلس وبسيط وبالرغم من ذلك فلن تمل من النظر إليه. 

دولاب للملابس أبيض ورائع

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

جاءت خزانة الملابس البيضاء بتصميم كلاسيكي وأنيق كالموجودة باحد القصور الملكية الفخمة، رائعة وأنيقة وتفاصيل الخشب المصنوعة منها فخمة وهادئة بنفس الوقت، لا أعتقد أن وجود هذا الدولاب الرائع سيجعلك تحتاج إلى غرفة ملابس منفصلة! 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الحمام الرئيسي

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

جاء الحمام الرئيسي بنفس الألوان المستخدمة في الصالة والغرف الرئيسية الأبيض والأسود، أرضيات رخامية وأثاث أبيض راقي حتى العناصر الاخرى كالمرحاض والحوض جاءت باللون الأبيض ومع ذلك لن تمل من التصميم بسبب وجود الحائط الأسود خلف المرحاض لخلق تباين واضح ورائع في التصميم. 

اقرأ أيضا: 7 تصميمات مختلفة لحمامات رخامية فاخرة

الجانب الآخر من الحمام الموجود به حوض الاستحمام ..

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة المكتب

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مكتب عمل أو دراسة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

حتى في هذه المساحة الصغيرة كان من الممكن تخصيص غرفة للمكتب والقيام بأعمال في جو هاديء، ما يميز هذه الغرفة أنها يمكن أن تكون مكان القيام بأنشطة مختلفة كالقراءة والعزف إلى جانب العمل فهي هادئة وتصميمها أنيق ومريح. 

تأملوا معي هذه النجفة الرائعة الكلاسيكية ويمكنكم رؤية المزيد من تصميمات النجف من هنا

جلسة هادئة في البلكونة

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

أخيرا نترككم في هذا المكان المريح للأعصاب، فقد استغل المصمم شرفة المنزل وجعله مكانا للجلوس وشرب الشاي في جلسة عربية مطلة على منظر ساحر ولا تخلو من الفخامة التي رأيناها في جميع أرجاء الشقة. 

6 أخطاء ديكورية شائعة وحلول مثالية لها
ما رأيكم في غرفة النوم؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً