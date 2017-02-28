تصميم ملكي في مساحة 90 متر مربع فقط!

رغم مساحتها الصغيرة والتي لا تتجاوز 90 متر مربع، إلا أن تصميمها الرائع الذي يمتاز بفخامته وأناقته لن يشعرك بأن هذه المساحة فقط هي ما خصصت له، سنتجول داخل هذه الشقة الرائعة الموجودة بإحدى المدن الساحلية بأوكرانيا لنرى كيف أبدع المصمم في جعل هذه المساحة تصلح لأن تكون ملكية!
ما إن تدخل من هذا الباب لترى غرفة معيشة رائعة ستقع عيناك على هذه الستائر الحريرية بلون بنفسجي رائع ومذهل مع اللون الفضي الموجود بالنجفة، منسدلة على النافذة والتي تخبئ ورائها ستارة أخرى بيضاء مخملية شفافة لتسمح بمرور الضوء بسلاسة لجميع الغرفة.
أما عن الصالون الأبيض فعلى الرغم من بساطته ولكن تصميمه الرائع الكلاسيكي جعله يظهر بشكل فخم للغاية وهوفي مواجهة هذا الحائط البنفسجي والفضي للفصل بين الغرفة والجانب الآخر المحتوي على المطبخ والسفرة.
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البداية مع هذا المدخل الرخامي الأسود وهو أول انطباع ستأخذه عن الشقة عندها ستشعر بالفخامة والرقي في اختيار الخامات، اللون الأبيض في الأبواب بنقش رائع على الخشب، والمرآة في الواجهة بشكل مختلف وأنيق مع وجود النباتات التي تمنح المدخل هذا الشعور الدافيء، وأخيرا نجفة رائعة تعكس الضوء على الرخام والعناصر الأخرى، بداية موفقة توحي لنا بما ستكون عليه باقي الشقة!
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في مكان واحد على نفس الأرضية الرخامية وبنفس أسلوب التصميم في الستائر والنجف جاء المطبخ الصغير بلون أبيض غالب عليه بالكامل مع جزء من الجرانيت الأسود يفصل بين الجزء العلوي والسفلي من الكابينة، وبجانب المطبخ طاولة صغيرة للطعام تغني عن وجود غرفة كبيرة للسفرة، ومع ذلك ففخامة واختيار الطاولة الدائرية والكراسي البيضاء الرائعة تجعلك لن تشعر بافتقاد غرفة السفرة.
حمام صغير مكون من حوض بسيط ومرحاض بجانب غرفة المعيشة والمطبخ، انيق في كل تفاصيله وخصوصا الجدران الرائعة والمرآة الصغيرة.
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كباقي الغرف جاءت غرفة النوم رائعة وأنيقة للغاية، هذا السرير المذهل بالمسند الفخم المصنوع من القطيفة الراقية مع المصابيح على الجانبين، تصميم سلس وبسيط وبالرغم من ذلك فلن تمل من النظر إليه.
جاءت خزانة الملابس البيضاء بتصميم كلاسيكي وأنيق كالموجودة باحد القصور الملكية الفخمة، رائعة وأنيقة وتفاصيل الخشب المصنوعة منها فخمة وهادئة بنفس الوقت، لا أعتقد أن وجود هذا الدولاب الرائع سيجعلك تحتاج إلى غرفة ملابس منفصلة!
جاء الحمام الرئيسي بنفس الألوان المستخدمة في الصالة والغرف الرئيسية
الأبيض والأسود، أرضيات رخامية وأثاث أبيض راقي حتى العناصر الاخرى كالمرحاض والحوض جاءت باللون الأبيض ومع ذلك لن تمل من التصميم بسبب وجود الحائط الأسود خلف المرحاض لخلق تباين واضح ورائع في التصميم.
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حتى في هذه المساحة الصغيرة كان من الممكن تخصيص غرفة للمكتب والقيام بأعمال في جو هاديء، ما يميز هذه الغرفة أنها يمكن أن تكون مكان القيام بأنشطة مختلفة كالقراءة والعزف إلى جانب العمل فهي هادئة وتصميمها أنيق ومريح.
تأملوا معي هذه النجفة الرائعة الكلاسيكية ويمكنكم رؤية المزيد من تصميمات النجف من هنا.
أخيرا نترككم في هذا المكان المريح للأعصاب، فقد استغل المصمم شرفة المنزل وجعله مكانا للجلوس وشرب الشاي في جلسة عربية مطلة على منظر ساحر ولا تخلو من الفخامة التي رأيناها في جميع أرجاء الشقة.