تصميم ملكي في مساحة 90 متر مربع فقط!

ما إن تدخل من هذا الباب لترى غرفة معيشة رائعة ستقع عيناك على هذه الستائر الحريرية بلون بنفسجي رائع ومذهل مع اللون الفضي الموجود بالنجفة، منسدلة على النافذة والتي تخبئ ورائها ستارة أخرى بيضاء مخملية شفافة لتسمح بمرور الضوء بسلاسة لجميع الغرفة.

أما عن الصالون الأبيض فعلى الرغم من بساطته ولكن تصميمه الرائع الكلاسيكي جعله يظهر بشكل فخم للغاية وهوفي مواجهة هذا الحائط البنفسجي والفضي للفصل بين الغرفة والجانب الآخر المحتوي على المطبخ والسفرة.

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