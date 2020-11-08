20 تصميم مبتكر لسلالم داخلية تصلح للمساحات الصغيرة

عندما يكون لديك منزل بطابقين فلا بد من وجود سلم داخلي مهما كانت مساحة المنزل صغيرة، ومع المساحات الصغيرة يصبح التصميم أصعب فالسلم الداخلي يحتاج إلى مساحة جيدة لكي يمكن وضعه بشكل سليم، أما مع خبراء ومصممي هوميفاي فليس هناك مستحيل!
نقدم إليكم 20 تصميم مختلف ومبتكر يناسب جميع الأذواق والأنماط والمساحات الصغيرة لسلالم داخلية غاية في الإبداع..
السلالم التي تأخذ هذا الشكل الحلزوني ليست فقط من النوع المبتكر والجديد بل يمكن اختيار أشكال وألوان مختلفة من تصميماتها المتعددة بالإضافة إلى شكلها العصري والأنيق وملائمتها لهذه المساحة الصغيرة المخصصة من أجلها، استخدم مزيج الخشب الباهت مع المعدن اللامع في صنع هذا السلم الأنيق.
إذا كنت تريد تصميم مختلف ومتفرد لن تراه في مكان آخر فعليك باختيار تصميمك الخاص من وحي خيالك ومشاركة هذه الأفكار مع خبراء التصميم لتخرجوا في النهاية بنتيجة رائعة كهذا السلم العصري والأنيق.
نوع مختلف من الأفكار هو استخدام سلم علوي قابل للسحب، فكرة إبداعية وجديد ومبتكرة وتناسب الأذواق الشبابية المرحة الغير متقيدة بمظاهر وأساسيات ثابتة في التصميم، كما انها مناسب لكل من يبحث عن توفير الاموال وعدم إهدارها في صنع سلم فخم بموارد كثيرة.
لمزيد من الأمان فإن وجود إطار حول السلالم الصغيرة سيكون مناسب في حالة وجود أطفال أو كبار سن في المنزل فهو بمثابة عامل أمان ضد خطر الوقوع فجأة، والزجاج هو اختيار مثالي لذلك لوجود الزجاج يسمح لك برؤية كل ما حولك ولا يشعرك بوجود مساحة مستهلكة في هذا الحيز بل يشعرك بالاتساع وكبر المساحة كما نرى في هذا التصميم.
في حالة وجود زوايا ضيقة في المكان المخصص للسلم فهذا ليس بعائق أبدا، يمكنك اختيار تصميم يناسب وجود فكرة الزوايا ويستغل كل مساحة موجودة بطريقة مثالية وعملية كما نرى.
أي مساحة في الغرفة وإن كانت صغير للغاية كهذه المساحة يمكن أن تصمم فيها سلما داخليا بشرط توافر جميع عناصر الأمان والسلامة ولذلك لا بد دائما من استشارة الخبراء قبل البدء في عملية البناء، وفي النهاية ستحصل على تصميم أنيق ورائع ومثالي حتى وغن كانت المساحة صغيرة جدا جدا.
هذه الفكرة متميزة ورائعة، فالسلالم العائمة بجانب مظهرها الرائع في النهاية تسمح لك باستخدام المساحة السفلية لها بأي شكل تريده دون أن تقيدك بطريقة تصميم معينة، فهي مجرد درجات عائمة في الهواء تشكل لوحة رائعة على جانب الجدار!
وفي هذا التصميم، تم استغلال المساحة السفلية للسلم بطريقة عملية في إقامة جلسة معيشية مريحة مكونة من أريكة زاوية أنيقة وطاولة قهوة برف داخلي ذكي.
هذا المنزل الصغير استخدم فيه المصمم درجات مثبتة على هذه العواميد الساحرة وجعل السلم الواصل للطابق الثاني ساحر وجذّاب وجزء رئيسي من الديكور في هذه الغرفة.
هذا السلم وكأنه قادم بتصميمه من العالم المجهول خارج الكرة الأرضية من الفضاء الخارجي! ورغم ذلك فهو تصميم رائع وعصري ومختلف تماما عن أي تصميم من الممكن أن تراه يوما ما.
منزل ياباني صغير المساحة وعالي الذوق والأناقة، استخدام الدرجات الخشبية بشكل مثلث مع الدرابزين المعدني بالأسود جعل التصميم أنيق وبسيط للغاية.
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أحيانا يكون استخدام ألوان مختلفة في تصميم السلم الداخلي هو جزء من جاذبية وديكور الغرفة كما نرى في هذا التصميم الأنيق والراقي المصمم من المعدن الخامة الرائعة التي يمكن تشكيلها واختيار ألوانها بأريحية تامة!
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إذا كانت المساحة المخصصة للسلم الداخلي ضيقة ومظلمة فلا بد من وجود فتحات للإضاءة الطبيعية كما في هذا التصميم أو وضع مصابيح داخلية في السلم من اجل توفير بيئة مشجعة وإيجابية في التصميم.
هذا السلم الذي يوحي بأنك داخل قارب في البحر مع وجود هذه النافذة الزجاجية هي فكرة رائعة ومبتكرة وجديدة يمكنكم الاستفادة منها في إلهامكم بأفكار مبتكرة متشابهة ومستوحاة من العالم الخارجي.
سيكون من الذكاء استغلال المكان الموجود أسفل السلم بشكل أساسي في تأثيث منزلكم الصغير لتوفير مساحة قدر المستطاع، يمكنكم صنع مكتبة ومكان للتلفاز داخل درجات السلم من الأسفل، أنيق وعصري ومبتكر.
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لضمان الحفاظ على إطلالة أنيقة دائمًا لسلالم منزلك الداخلية أو الخارجية، يتوجب عليك الاهتمام بصيانتها ونظافتها من وقت لآخر. وتختلف طريقة تنظيف السلالم باختلاف المادة المصنوعة منها، وفيما يلي سنخبرك بنصائح هامة عن تنظيف السلالم الزجاجية والمعدنية والخشبية: