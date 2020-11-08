20 تصميم مبتكر لسلالم داخلية تصلح للمساحات الصغيرة

هذه الفكرة متميزة ورائعة، فالسلالم العائمة بجانب مظهرها الرائع في النهاية تسمح لك باستخدام المساحة السفلية لها بأي شكل تريده دون أن تقيدك بطريقة تصميم معينة، فهي مجرد درجات عائمة في الهواء تشكل لوحة رائعة على جانب الجدار!

وفي هذا التصميم، تم استغلال المساحة السفلية للسلم بطريقة عملية في إقامة جلسة معيشية مريحة مكونة من أريكة زاوية أنيقة وطاولة قهوة برف داخلي ذكي.