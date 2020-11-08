الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 تصميم مبتكر لسلالم داخلية تصلح للمساحات الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Spiral Staircase with Oak Treads and Risers, Railing London Ltd Railing London Ltd Corridor, hallway & stairsStairs
Loading admin actions …

عندما يكون لديك منزل بطابقين فلا بد من وجود سلم داخلي مهما كانت مساحة المنزل صغيرة، ومع المساحات الصغيرة يصبح التصميم أصعب فالسلم الداخلي يحتاج إلى مساحة جيدة لكي يمكن وضعه بشكل سليم، أما مع خبراء ومصممي هوميفاي فليس هناك مستحيل! 

نقدم إليكم 20 تصميم مختلف ومبتكر يناسب جميع الأذواق والأنماط والمساحات الصغيرة لسلالم داخلية غاية في الإبداع..

1- السلم الحلزوني

Fontanot: scale di design e accessori , Fontanot – Albini & Fontanot S.p.A. Fontanot – Albini & Fontanot S.p.A. غرفة السفرة
Fontanot – Albini &amp; Fontanot S.p.A.

Fontanot – Albini & Fontanot S.p.A.
Fontanot – Albini &amp; Fontanot S.p.A.
Fontanot – Albini & Fontanot S.p.A.

السلالم التي تأخذ هذا الشكل الحلزوني ليست فقط من النوع المبتكر والجديد بل يمكن اختيار أشكال وألوان مختلفة من تصميماتها المتعددة بالإضافة إلى شكلها العصري والأنيق وملائمتها لهذه المساحة الصغيرة المخصصة من أجلها، استخدم مزيج الخشب الباهت مع المعدن اللامع في صنع هذا السلم الأنيق. 

2- متفرد بذاته

RISTRUTTURAZIONE SOTTOTETTO/ATTICO , ROBERTO CRESPI ARCHITETTO ROBERTO CRESPI ARCHITETTO Corridor, hallway & stairsStairs
ROBERTO CRESPI ARCHITETTO

ROBERTO CRESPI ARCHITETTO
ROBERTO CRESPI ARCHITETTO
ROBERTO CRESPI ARCHITETTO

إذا كنت تريد تصميم مختلف ومتفرد لن تراه في مكان آخر فعليك باختيار تصميمك الخاص من وحي خيالك ومشاركة هذه الأفكار مع خبراء التصميم لتخرجوا في النهاية بنتيجة رائعة كهذا السلم العصري والأنيق. 

3- سلم متحرك

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نوع مختلف من الأفكار هو استخدام سلم علوي قابل للسحب، فكرة إبداعية وجديد ومبتكرة وتناسب الأذواق الشبابية المرحة الغير متقيدة بمظاهر وأساسيات ثابتة في التصميم، كما انها مناسب لكل من يبحث عن توفير الاموال وعدم إهدارها في صنع سلم فخم بموارد كثيرة. 

4- السلم الزجاجي

Spiral Staircase with Oak Treads and Risers Railing London Ltd Corridor, hallway & stairsStairs
Railing London Ltd

Spiral Staircase with Oak Treads and Risers

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

لمزيد من الأمان فإن وجود إطار حول السلالم الصغيرة سيكون مناسب في حالة وجود أطفال أو كبار سن في المنزل فهو بمثابة عامل أمان ضد خطر الوقوع فجأة، والزجاج هو اختيار مثالي لذلك لوجود الزجاج يسمح لك برؤية كل ما حولك ولا يشعرك بوجود مساحة مستهلكة في هذا الحيز بل يشعرك بالاتساع وكبر المساحة كما نرى في هذا التصميم.

5- هذا التصميم اتخذ نمطا صناعيا وعصريا يناسب المساحات الصغيرة ويأخذ الشكل التقليدي والمكان التقليدي للسلم الداخلي وبذلك فقد ضرب عصفورين بحجر واحد!

Restored flooring PAD ARCHITECTS Corridor, hallway & stairsStairs
PAD ARCHITECTS

Restored flooring

PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS

6- زوايا ضيقة

Floating Staircase Ringwood, Complete Stair Systems Ltd Complete Stair Systems Ltd Corridor, hallway & stairsStairs
Complete Stair Systems Ltd

Floating Staircase Ringwood

Complete Stair Systems Ltd
Complete Stair Systems Ltd
Complete Stair Systems Ltd

في حالة وجود زوايا ضيقة في المكان المخصص للسلم فهذا ليس بعائق أبدا، يمكنك اختيار تصميم يناسب وجود فكرة الزوايا ويستغل كل مساحة موجودة بطريقة مثالية وعملية كما نرى. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- صغير للغاية

Stairs for small spaces, Fontanot Fontanot Corridor, hallway & stairsStairs
Fontanot

Stairs for small spaces

Fontanot
Fontanot
Fontanot

أي مساحة في الغرفة وإن كانت صغير للغاية كهذه المساحة يمكن أن تصمم فيها سلما داخليا بشرط توافر جميع عناصر الأمان والسلامة ولذلك لا بد دائما من استشارة الخبراء قبل البدء في عملية البناء، وفي النهاية ستحصل على تصميم أنيق ورائع ومثالي حتى وغن كانت المساحة صغيرة جدا جدا. 

8- السلالم العائمة

apartament dwupoziomowy, ENDE marcin lewandowicz ENDE marcin lewandowicz الممر الحديث، المدخل و الدرج
ENDE marcin lewandowicz

ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz

هذه الفكرة متميزة ورائعة، فالسلالم العائمة بجانب مظهرها الرائع في النهاية تسمح لك باستخدام المساحة السفلية لها بأي شكل تريده دون أن تقيدك بطريقة تصميم معينة، فهي مجرد درجات عائمة في الهواء تشكل لوحة رائعة على جانب الجدار!

وفي هذا التصميم، تم استغلال المساحة السفلية للسلم بطريقة عملية في إقامة جلسة معيشية مريحة مكونة من أريكة زاوية أنيقة وطاولة قهوة برف داخلي ذكي. 

9- تصميم خيالي

VIVIENDA CON UNA SOLA FACHADA Y TRES MEDIANERAS, M2ARQUITECTURA M2ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
M2ARQUITECTURA

M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA

هذا المنزل الصغير استخدم فيه المصمم درجات مثبتة على هذه العواميد الساحرة وجعل السلم الواصل للطابق الثاني ساحر وجذّاب وجزء رئيسي من الديكور في هذه الغرفة. 

10- من الفضاء الخارجي!

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هذا السلم وكأنه قادم بتصميمه من العالم المجهول خارج الكرة الأرضية من الفضاء الخارجي! ورغم ذلك فهو تصميم رائع وعصري ومختلف تماما عن أي تصميم من الممكن أن تراه يوما ما.

11- الأسود والخشب في مكان واحد

末広通の家, 株式会社kotori 株式会社kotori الممر الحديث، المدخل و الدرج
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

منزل ياباني صغير المساحة وعالي الذوق والأناقة، استخدام الدرجات الخشبية بشكل مثلث مع الدرابزين المعدني بالأسود جعل التصميم أنيق وبسيط للغاية. 

اقرأ أيضا: 18 تصميم مميز للدرابزين

12- ألوان مختلفة

1m2 by EeStairs® - Space Saving Staircase, EeStairs | Stairs and balustrades EeStairs | Stairs and balustrades Corridor, hallway & stairsStairs
EeStairs | Stairs and balustrades

1m2 by EeStairs® – Space Saving Staircase

EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades

أحيانا يكون استخدام ألوان مختلفة في تصميم السلم الداخلي هو جزء من جاذبية وديكور الغرفة كما نرى في هذا التصميم الأنيق والراقي المصمم من المعدن الخامة الرائعة التي يمكن تشكيلها واختيار ألوانها بأريحية تامة!

اقرأ أيضًا: 8 ألوان تنسجم في جمال وأناقة مع اللون البني

13- مرة أخرى البساطة هي عنوان الجمال، الدرجات البسيطة المثبتة في إطار معدني رفيع ستقوم بدورها على أكمل وجه وتعطي التصميم جاذبية وعصرية.

和泉の家, nobuyoshi hayashi nobuyoshi hayashi غرفة المعيشة
nobuyoshi hayashi

nobuyoshi hayashi
nobuyoshi hayashi
nobuyoshi hayashi

14- إضاءة جيدة

De Vere Gardens, Viewport Studio Viewport Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Viewport Studio

De Vere Gardens

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

إذا كانت المساحة المخصصة للسلم الداخلي ضيقة ومظلمة فلا بد من وجود فتحات للإضاءة الطبيعية كما في هذا التصميم أو وضع مصابيح داخلية في السلم من اجل توفير بيئة مشجعة وإيجابية في التصميم. 

15- فكرة مبتكرة!

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

هذا السلم الذي يوحي بأنك داخل قارب في البحر مع وجود هذه النافذة الزجاجية هي فكرة رائعة ومبتكرة وجديدة يمكنكم الاستفادة منها في إلهامكم بأفكار مبتكرة متشابهة ومستوحاة من العالم الخارجي.

16- مكتبة وسلم

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 Living roomStorage خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

سيكون من الذكاء استغلال المكان الموجود أسفل السلم بشكل أساسي في تأثيث منزلكم الصغير لتوفير مساحة قدر المستطاع، يمكنكم صنع مكتبة ومكان للتلفاز داخل درجات السلم من الأسفل، أنيق وعصري ومبتكر. 

اقرأ أيضا: 10 تصميمات لحديقة صخرية أسفل السلم

17- يمكن أن تكون الإضاءة عامل رئيسي في تصميم سلم أنيق ورائع.

Residence For Captain Nikhil Kanetkar and Ashwini Kanetkar, Navmiti Designs Navmiti Designs الممر الحديث، المدخل و الدرج
Navmiti Designs

Navmiti Designs
Navmiti Designs
Navmiti Designs

18- متعدد الوظائف.. ​مكتب، وخزانة كبيرة، وأرفف للكتب، وسلم بالنهاية!

ESCALIER +++, Thibaut Defrance - Cabestan Thibaut Defrance - Cabestan Corridor, hallway & stairsStairs
Thibaut Defrance – Cabestan

Thibaut Defrance - Cabestan
Thibaut Defrance – Cabestan
Thibaut Defrance - Cabestan

19- ليس بالضرورة أن يكون السلم في مكان مخصص في أحد جوانب الغرفة، بل يمكن أن يكون داخل الغرفة وفوق الأثاث ومتصل بشكل مباشر مع عناصر أخرى كهذه الطاولة الموجودة بمنتصف الغرفة والتي استخدمت مع السلم في فصل المسحة بين غرفتي المعيشة والسفرة.

Duplex Graça, Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui Corridor, hallway & stairsStairs
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

20- هذا النمط يختلف تماما ن جميع ما سبق وهو الأفضل لمحبي التسلق والمهوسون بخلق روح المغامرة في كل مكان حتى داخل المنزل!

布師田の家 -Life with Cats-, 有限会社 橋本設計室 有限会社 橋本設計室 الممر الحديث، المدخل و الدرج
有限会社 橋本設計室

有限会社 橋本設計室
有限会社 橋本設計室
有限会社 橋本設計室

نصائح هامة لتنظيف السلالم

Villa interior design | Terencia , Uptown Cairo, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations درج
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

لضمان الحفاظ على إطلالة أنيقة دائمًا لسلالم منزلك الداخلية أو الخارجية، يتوجب عليك الاهتمام بصيانتها ونظافتها من وقت لآخر. وتختلف طريقة تنظيف السلالم باختلاف المادة المصنوعة منها، وفيما يلي سنخبرك بنصائح هامة عن تنظيف السلالم الزجاجية والمعدنية والخشبية:

  • السلالم الخشبية: أفضل طريقة لتنظيف السلالم الخشبية هي إزالة الغبار عنها بواسطة قطعة قماش ناعمة، ثم الاستعانة بمنظف مصمم خصيصًا لأسطح الخشب، ومسحها ثانية، مع مراعاة تجنب استخدام المياه نهائيًا.
  • السلالم المعدنية: يتميز هذا النوع من السلالم بأنه لا يحتاج إلى جهد كبير في التنظيف أو الصيانة، حيث يكفي استخدام قطعة قماش قطنية للتخلص من الغبار وإزالة شعر الحيوانات الأليفة وأية شوائب أخرى.
  • السلالم الزجاجية: تحتاج السلالم الزجاجية لعناية خاصة حتى تُظهِر بريقها ولمعانها، وحتى تحصل على تلك النتيجة، عليك بإعداد خليط من الماء وأحد المنظفات ووضعه في زجاجة رذاذ، ثم بخ كمية من ذلك الخليط على كل درجة من درجات السلم على حدة، ثم فرك البقع في حركات دائرية للتأكد من إزالتها باستخدام قطعة قماش ناعمة، وأخيرًا، مسحها باستخدام أسفنجة جافة.
35 لون رائع للمطابخ اختر منها ما يناسبك
والآن شاركونا بأفضل تصميم حصل على إعجابكم!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً