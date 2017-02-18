شقة معاصرة ذات لمسات متميزة

هنا تم دمج المساحات ببراعة وحنكة فالمطبخ، غرفة الطعام وغرفة المعيشة ينفتحوا علي بعضهما البعض ليشكلوا وحدة واحدة ذات مساحة كبيرة ممتازة للمناسبات واللقاءات العائلية والإجتماعية كما أنها تمنح الشقة إحساساً بالإتساع وحرية الحركة مع الفصل البصري بين المساحات ذات الاستخدامات المختلفة بأفكار ذكية علي بساطتها كتباين لون الأرضية الخشبية، الأثاث المستخدم و خامات الحوائط وألوانها.

نلاحظ أيضاً استغلال مساحة ما خلف العمود في وضع وحدات تخيزينة بشكل غير ظاهر وأنيق.