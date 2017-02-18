شقة معاصرة ذات لمسات متميزة

نستعرض في جولتنا اليوم التصميم البارع لهذه الشقة ذات المزيج الرائع من الطراز المودرن مع بعض اللمسات الكلاسيكي، والذي تمت فيه مراعاة توفر الكثير من الراحة علي الرغم من بساطة الفكرة من قبل المصمم الروسي SERGEY OZHOGIN، والذي قام بتنفيذ هذا المشروع واضعاً بإعتباره تكامل المساحات ونموذجية تصميم الديكور الداخلي ليتمكن مستخدميه من أفراد العائلة الصغيرة من الإستمتاع بجمالها الرائع بكل أريحية وأناقة.
غرفة المعيشة هي بلا شك هي أحد أهم غرف هذا المنزل إن لم تكن أهمها علي الإطلاق، ففي هذه المساحة المفتوحة والتي لا تتمتع بالكثير من المساحة نلاحظ ظهور غرفة المعيشة بشكل خاص ومتميز لفضل ما تحقق في هذا التصميم الأنيق. حيث قام المصمم بتقسيم الأرضية لنصفين بخامتين مختلفتين، ووضع الأريكة في المنتصف مستندة على العمود الجانبي الذي قام بمقام مقسم طبيعي للغرفة، في الجدار المواجه للأريكة المريحة فضل المصمم استخدام الطوب المكشوف، والذي أدى إلى الإنسجام التام للألوان ما بينه وبين الأرضية الخشبية التي تبعث علي الدفء.
هنا تم دمج المساحات ببراعة وحنكة فالمطبخ، غرفة الطعام وغرفة المعيشة ينفتحوا علي بعضهما البعض ليشكلوا وحدة واحدة ذات مساحة كبيرة ممتازة للمناسبات واللقاءات العائلية والإجتماعية كما أنها تمنح الشقة إحساساً بالإتساع وحرية الحركة مع الفصل البصري بين المساحات ذات الاستخدامات المختلفة بأفكار ذكية علي بساطتها كتباين لون الأرضية الخشبية، الأثاث المستخدم و خامات الحوائط وألوانها.
نلاحظ أيضاً استغلال مساحة ما خلف العمود في وضع وحدات تخيزينة بشكل غير ظاهر وأنيق.
نستطيع من هذه الزاوية أن نلقي نظرة داخل الركن الخاص بهذا المطبخ ذو الطابع البحر المتوسط رائع الجمال والمرصع جداره بالبلاطات السيراميكية المتميزة التصميم والذي تشعر معه وأنك في أجواء فيلا إيطالية، يعزز هذا الطراز من الإحساس المودرن الأنيق للتصميم.
يضم تصميم غرفة النوم الكثير من الحيل الكلاسيكية بدءاً بورق الحائط، الأقمشة والتنجيد بالإضافة إلي النمط المستخدم للحوائط، الأرضية الخشبية والستائر المنسدلة وصولاً إلي الأرض والخزانات الأنيقة والخيار الأنيق للسرير. اجتمعت كل هذه العناصر معاً لتخرج إلي حيز الوجود غرفة ذات ذوق رفيع وأجواء ساحرة تحقق الهدف المنشود منها بعملية متناهية.
يتمتع الحمام بمساحة غاية في السخاء مزينة بنوعين من البلاطات السيراميكية والفسيفساء يتفرد كلاً منهما بلونه الخاص وإن كانا منسجمان سوياً تماماً. يندمج الحوض بكامل مشتملاته مع الخزانة و يغمر المكان الإضاءة الأتية من المصابيح غير التقليدية المثبتة بالسقف لتبث الدفء وتضفي الشخصية الفريدة علي المكان.