9 أمثلة لمطابخ ملونة من خامة الحديد

لا يمكن إنكار أهمية الألوان في منازلنا وخاصة في المطابخ، فالمطابخ الملونة تعطينا بهجة يومية في أثناء تحضير الأطعمة المختلفة. بالإضافة للأناقة التي ستضفيها الألوان على الغرف وما ستعكسه على باقي أثاثك وخاصة في حالة المطابخ المفتوحة.

كل مكونات المطبخ مصنوعة من حديد ومطلي بتكنولوجيا حديثة powdered coated للحصول على سطح قوي ومتين. كل عناصر المطبخ تتميز بأنها صديقة للبيئة حيث أن كل الخامات المستخدمة نظيفة وقابلة للتدوير كما أنها تعيش مدة طويلة.

جمعنا لكم عدد من التصاميم المينمال من تصميم مكتب popstahl والذي قام المتخصيين فيه بالجمع بين كل الخواص الرائعة للحصول على مطبخ عملي وأنيق وذو تصميم ولون مميز.