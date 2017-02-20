9 أمثلة لمطابخ ملونة من خامة الحديد

لا يمكن إنكار أهمية الألوان في منازلنا وخاصة في المطابخ، فالمطابخ الملونة تعطينا بهجة يومية في أثناء تحضير الأطعمة المختلفة. بالإضافة للأناقة التي ستضفيها الألوان على الغرف وما ستعكسه على باقي أثاثك وخاصة في حالة المطابخ المفتوحة.
كل مكونات المطبخ مصنوعة من حديد ومطلي بتكنولوجيا حديثة powdered coated للحصول على سطح قوي ومتين. كل عناصر المطبخ تتميز بأنها صديقة للبيئة حيث أن كل الخامات المستخدمة نظيفة وقابلة للتدوير كما أنها تعيش مدة طويلة.
جمعنا لكم عدد من التصاميم المينمال من تصميم مكتب popstahl والذي قام المتخصيين فيه بالجمع بين كل الخواص الرائعة للحصول على مطبخ عملي وأنيق وذو تصميم ولون مميز.
يتميز اللون الأخضر بوجه عام بقدرته على نشر جو من الراحة والهدوء على الجو العام للغرف، بالإضافة لكون هذه الدرجة من أشهر الدرجات ومواكبة لأخر الصيحات في الأعوام الأخير. تم إضافة سطح العمل من الستانليس ستيل ليعطي أناقة وتباين رائعان.
في هذا التصميم ذو اللون الأخضر الزيتوني يظهر المطبخ بمظهر رائع. تم عمل خزانات عملية في هذا التصميم وما يميزه هو مزجه بخامات طبيعية مثل الرخام الرمادي والخشب كطاولة جانبية.
أما في هذا المطبخ ذو العرض البسيط تم تصميم الخزانات بشكل خطي ومتوازي بلون أبيض على عكس باقي التصاميم ولكن هنا تم إضافة اللون الأزرق الهادئ على الحوائط لتعطي أناقة واتساع للمساحة الضيقة.
ما يميز هذه التصاميم المدهشة للمطابخ هي التفاصيل الخاصة بها، فهل لاحظت براعة تفاصيل المقابض التي تم تصميمها بشكل مدمج وبسيط في الطبقة الخارجية من الخزانة أو الأدراج؟
المطبخ من اللون الرمادي الداكن له سحر خاص، فيظهر بشكل أنيق وفخم على الرغم من بساطته كما تم استكمال المشهد بالأرفف العلوية التي تأخذ نفس لون الحائط لأناقة متكاملة.
أحد مميزات هذه المطابخ أنها مصممة من خامات صحية، يسهل تنظيفها والاعتناء بها كما تسهل صيانتها أيضاً على المدى البعيد.
تأتي المطابخ الملونة بدرجات محايدة أيضاً ولكن أحد خواص هذه المطابخ المميزة هي وجوب الحصول على شخصية فريدة من نوعها بإضافة خزانات باللون الأسود والذي يعطي تباين ولمسة مميزة للمطبخ.
هذا اللون الصارخ هو حلم الكثير من الفتيات وخاصة باستكماله بسطح العمل من الخرسانة الأنيقة والإضاءة الساحرة.
بالإضافة للألوان الجميلة، المريحة للأعصاب والمشرقة، نجد مزايا أخرى لهذه المطابخ وهي كونها عملية وقابليتها أن تأتي بأحجام مختلفة لتناسب كل المساحات. فهذه الوحدة المتحركة جزئياً والخفيفة تعد حل رائع للمساحات الصغيرة وإبتكار ابداعي مدهش.
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