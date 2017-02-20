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9 أمثلة لمطابخ ملونة من خامة الحديد

Marwa Hasan Marwa Hasan
popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
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لا يمكن إنكار أهمية الألوان في منازلنا وخاصة في المطابخ، فالمطابخ الملونة تعطينا بهجة يومية في أثناء تحضير الأطعمة المختلفة. بالإضافة للأناقة التي ستضفيها الألوان على الغرف وما ستعكسه على باقي أثاثك وخاصة في حالة المطابخ المفتوحة. 

كل مكونات المطبخ مصنوعة من حديد  ومطلي بتكنولوجيا حديثة powdered coated للحصول على سطح قوي ومتين. كل عناصر المطبخ تتميز بأنها صديقة للبيئة حيث أن كل الخامات المستخدمة نظيفة وقابلة للتدوير كما أنها تعيش مدة طويلة.

جمعنا لكم عدد من التصاميم المينمال من تصميم مكتب popstahl والذي قام المتخصيين فيه بالجمع بين كل الخواص الرائعة للحصول على مطبخ عملي وأنيق وذو تصميم ولون مميز.

1.​اللون الأخضر الربيعي الهادئ

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

يتميز اللون الأخضر بوجه عام بقدرته على نشر جو من الراحة والهدوء على الجو العام للغرف، بالإضافة لكون هذه الدرجة من أشهر الدرجات ومواكبة لأخر الصيحات في الأعوام الأخير. تم إضافة سطح العمل من الستانليس ستيل ليعطي أناقة وتباين رائعان.

2.​مع الخامات الطبيعية

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

في هذا التصميم ذو اللون الأخضر الزيتوني يظهر المطبخ بمظهر رائع. تم عمل خزانات عملية في هذا التصميم وما يميزه هو مزجه بخامات طبيعية مثل الرخام الرمادي والخشب كطاولة جانبية.

3.​طلاء الحوائط

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

أما في هذا المطبخ ذو العرض البسيط تم تصميم الخزانات بشكل خطي ومتوازي بلون أبيض على عكس باقي التصاميم ولكن هنا تم إضافة اللون الأزرق الهادئ على الحوائط لتعطي أناقة واتساع للمساحة الضيقة.

​4.تفاصيل رائعة

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

ما يميز هذه التصاميم المدهشة للمطابخ هي التفاصيل الخاصة بها، فهل لاحظت براعة تفاصيل المقابض التي تم تصميمها بشكل مدمج وبسيط في الطبقة الخارجية من الخزانة أو الأدراج؟

5.لون داكن

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

المطبخ من اللون الرمادي الداكن له سحر خاص، فيظهر بشكل أنيق وفخم على الرغم من بساطته كما تم استكمال المشهد بالأرفف العلوية التي تأخذ نفس لون الحائط لأناقة متكاملة.

6.سهولة الاستخدام والإعتناء بها

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

أحد مميزات هذه المطابخ أنها مصممة من خامات صحية، يسهل تنظيفها والاعتناء بها كما تسهل صيانتها أيضاً على المدى البعيد.

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7.ألوان محايدة

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

تأتي المطابخ الملونة بدرجات محايدة أيضاً ولكن أحد خواص هذه المطابخ المميزة هي وجوب الحصول على شخصية فريدة من نوعها بإضافة خزانات باللون الأسود والذي يعطي تباين ولمسة مميزة للمطبخ.

8.لون صارخ

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

هذا اللون الصارخ هو حلم الكثير من الفتيات وخاصة باستكماله بسطح العمل من الخرسانة الأنيقة والإضاءة الساحرة.

9.تناسب كل البيوت والمساحات

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen KitchenSinks & taps الحديد / الصلب
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

بالإضافة للألوان الجميلة، المريحة للأعصاب والمشرقة، نجد مزايا أخرى لهذه المطابخ  وهي كونها عملية وقابليتها أن تأتي بأحجام مختلفة لتناسب كل المساحات. فهذه الوحدة المتحركة جزئياً والخفيفة تعد حل رائع للمساحات الصغيرة وإبتكار ابداعي مدهش.

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