10 حيل فينج شوي مميزة لعام 2017

هذا العام 2017 يعد عام متميز حسب الأبراج الصينية، فهو عام برج الديك والذي يأتي كل 12 عام. غالباً ما يأتي بحظ غير سعيد لمن هم مولودون به ولكن من حسن الحظ أن هناك العديد من الطرق والحيل والتي يمكنها أن تحسن من حظك وطاقتك من خلال تصميم بيتك بمبادئ الفينج شوي لتحول بيئتك إلى أخرى مرحبة ومريحة.

جئنا لكم بـ10 حيل منعشة للحصول على أفضل النتائج الإيجابية والتخلص من أي طاقة سلبية قد تؤثر عليك وعلى منزلك هذا العام.