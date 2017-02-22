الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 حيل فينج شوي مميزة لعام 2017

Marwa Hasan Marwa Hasan
Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Loading admin actions …

هذا العام 2017 يعد عام متميز حسب الأبراج الصينية، فهو عام برج الديك والذي يأتي كل 12 عام. غالباً ما يأتي بحظ غير سعيد لمن هم مولودون به ولكن من حسن الحظ أن هناك العديد من الطرق والحيل والتي يمكنها أن تحسن من حظك وطاقتك من خلال تصميم بيتك بمبادئ الفينج شوي لتحول بيئتك إلى أخرى مرحبة ومريحة.

جئنا لكم بـ10 حيل منعشة للحصول على أفضل النتائج الإيجابية والتخلص من أي طاقة سلبية قد تؤثر عليك وعلى منزلك هذا العام.

​1.تخلص من القديم

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

حان الوقت للتخلص من كل الأشياء التي لا تحتاجها من أثاث، ملابس أو اكسسوارات، فيمكنك التبرع بها أو بيعها. فلن يفيدك التمسك بشئ يأخذ من مساحة منزلك وقد يكون مسبباً للفوضى أو يمنعك وجوده من شراء الجديد.

​2.تأثيث المنزل بشكل صحيح في المكان المناسب

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

المكان الصحيح لترتيب أثاث منزلك يمكنه أن يغير الجو العام للغرف، فقد يعطيك احساس بالترحاب أو يجعلك تشعر بالضيق. قم بوضع أثاث منزلك في الإتجاه الشرقية أو الجنوبية أو الجنوب الشرقي داخل فراغ منزلك فهذه الإتجات ستحفز الطاقة الإيجابية في الغرف.

​3.لمسات ابداعية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

بتزين غرف منزلك بلمسات إبداعية ستنعش الفراغات وتجعلها تبدو مثل الجديدة والذي بدوره يشارك في الحصول على طاقة إيجابية. فإحرص على وضع المرايات في المكان الصحيح حيث أنها تشارك في تحريك الطاقة حول الفراغات.

​4.زين حوائط منزلك باللوحات الفنية

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

في الفينج شوي يراعى استخدام لوحات فنية مناسبة لذوقك وطرازك المتبع لفراغات أكثر جمال وراحة. قم بإختيار لوحات تعطي شعور بالسلام النفسي مثل المناظر الطبيعية أو صور فوتوغرافية للمسات أكثر ديناميكية.

​5.ألوان أكثر حظاً

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

هذا العام وطبقاً للأبراج الصينية فهناك بعض الألوان والتي تعد أكثر حظاً، وهي الألوان الدافئة مثل اللون الزهري، اللون البنفسجي، الموف، والنبيتي. قم باستخدام أحد هذه الألوان وستملأ بيتك بالثقة والطاقة.

​6.زين بيتك بالنباتات

Discovery Bay Flat, HK, atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. غرفة المعيشة
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

سواء كانت أصص زرع أو زهرية من الورود قم بتزين بيتك باستخدام هذه النباتات المنعشة والحيوية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7.تجنب الفوضى

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

للفوضى أثر سلبي على الجو العام لمنزلك، فقم بالتخلص منها تماماً لإظهار منزلك بشكل أفضل وأجمل.

​8.التهوية الطبيعية

Villa Amanzi, Original Vision Original Vision غرفة المعيشة
Original Vision

Original Vision
Original Vision
Original Vision

التهوية الطبيعية مهمة للتخلص من الطاقة السلبية والتأكد من إنتعاش غرف منزلك. قم بتهوية غرف منزلك كلما سنحت لك الفرصة ولكن احرص على غلق باب الحمام دائماً.

​9.إخلق شخصية لغرف منزلك

Discovery Primea | Manila, Nelson W Design Nelson W Design غرفة المعيشة
Nelson W Design

Nelson W Design
Nelson W Design
Nelson W Design

خلق شخصية لمنزلك يجعل منه مساحة فريدة من نوعها لتعبرعنك، يمكنك الوصول للنتيجة المرجوه باستخدام دهانات مميزة، نقوشات أو أثاث ذو تصميم خاص.

​10.قم باستخدام عناصر دافئة للمسات جميلة

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

العناصر الدافئة مثل الخشب، أو الطوب هي عناصر مثالية وتعطي جو رائع لمنزلك. إضافة هذه العناصر سيضيف طاقة إيجابية لمنزلك وبالتالي سيؤثر على المزاج الخاص بك.

7 أمثلة لفن اضاءات الحمامات
إحكي لنا عن تجاربك مع الفينج شوي..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً