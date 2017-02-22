10 حيل فينج شوي مميزة لعام 2017

هذا العام 2017 يعد عام متميز حسب الأبراج الصينية، فهو عام برج الديك والذي يأتي كل 12 عام. غالباً ما يأتي بحظ غير سعيد لمن هم مولودون به ولكن من حسن الحظ أن هناك العديد من الطرق والحيل والتي يمكنها أن تحسن من حظك وطاقتك من خلال تصميم بيتك بمبادئ الفينج شوي لتحول بيئتك إلى أخرى مرحبة ومريحة.
جئنا لكم بـ10 حيل منعشة للحصول على أفضل النتائج الإيجابية والتخلص من أي طاقة سلبية قد تؤثر عليك وعلى منزلك هذا العام.
حان الوقت للتخلص من كل الأشياء التي لا تحتاجها من أثاث، ملابس أو اكسسوارات، فيمكنك التبرع بها أو بيعها. فلن يفيدك التمسك بشئ يأخذ من مساحة منزلك وقد يكون مسبباً للفوضى أو يمنعك وجوده من شراء الجديد.
المكان الصحيح لترتيب أثاث منزلك يمكنه أن يغير الجو العام للغرف، فقد يعطيك احساس بالترحاب أو يجعلك تشعر بالضيق. قم بوضع أثاث منزلك في الإتجاه الشرقية أو الجنوبية أو الجنوب الشرقي داخل فراغ منزلك فهذه الإتجات ستحفز الطاقة الإيجابية في الغرف.
بتزين غرف منزلك بلمسات إبداعية ستنعش الفراغات وتجعلها تبدو مثل الجديدة والذي بدوره يشارك في الحصول على طاقة إيجابية. فإحرص على وضع المرايات في المكان الصحيح حيث أنها تشارك في تحريك الطاقة حول الفراغات.
في الفينج شوي يراعى استخدام لوحات فنية مناسبة لذوقك وطرازك المتبع لفراغات أكثر جمال وراحة. قم بإختيار لوحات تعطي شعور بالسلام النفسي مثل المناظر الطبيعية أو صور فوتوغرافية للمسات أكثر ديناميكية.
هذا العام وطبقاً للأبراج الصينية فهناك بعض الألوان والتي تعد أكثر حظاً، وهي الألوان الدافئة مثل اللون الزهري، اللون البنفسجي، الموف، والنبيتي. قم باستخدام أحد هذه الألوان وستملأ بيتك بالثقة والطاقة.
سواء كانت أصص زرع أو زهرية من الورود قم بتزين بيتك باستخدام هذه النباتات المنعشة والحيوية.
للفوضى أثر سلبي على الجو العام لمنزلك، فقم بالتخلص منها تماماً لإظهار منزلك بشكل أفضل وأجمل.
التهوية الطبيعية مهمة للتخلص من الطاقة السلبية والتأكد من إنتعاش غرف منزلك. قم بتهوية غرف منزلك كلما سنحت لك الفرصة ولكن احرص على غلق باب الحمام دائماً.
خلق شخصية لمنزلك يجعل منه مساحة فريدة من نوعها لتعبرعنك، يمكنك الوصول للنتيجة المرجوه باستخدام دهانات مميزة، نقوشات أو أثاث ذو تصميم خاص.
العناصر الدافئة مثل الخشب، أو الطوب هي عناصر مثالية وتعطي جو رائع لمنزلك. إضافة هذه العناصر سيضيف طاقة إيجابية لمنزلك وبالتالي سيؤثر على المزاج الخاص بك.