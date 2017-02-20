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كيفية تنسيق الأثاث في المنزل ب 9 أفكار

آية منير آية منير
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
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منزلك هي لوحتك الخاصة، وعناصرها هي قطع الأثاث من اختيارك وعلى ذوقك الخاص، تعبر عنك وعن شخصيتك وتظهر جمال مملكتك وروعتها، لكن كيف تختار ألوانها، وتجعلها متناسقة ومريحة للعين، الأمر له محددات كثيرة ومدارس متعددة، فعملية اختيار ألوان الأثاث هي الجزء الأكثر أهمية والأكثر مشقة، معا اليوم حاولنا أن نجمع لك اختيارات متعددة لطرق تنسيق ألوان أثاث منزلك لتناسب الطراز المفضل لك وأسلوب حياتك وذوقك الخاص..

1. الألوان الثلاثية

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

 وهو اختيار مجموعة ألوان متفاوتة من الألوان الثانوية والأثاثية والمحايدة، بدرجات مختلفة بالإضافة للون الأبيض أو الأسود لتوازن اللوحة لتصبح أكثر إمتاعا..

2. اللون الآحادي..

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

وهو نظام يستخدم درجات اللون الواحد في التصميم مع اضافة إحدى اللونين الأبيض أو الأسود لتفتيح أو لتعتيم اللون..

علي سبيل المثال:- في هذا النظام، يمكن استخدام اللون الأزرق الغامق مع درجة خفيفة من زرقة السماء أو مع درجة تشبه زرقة منتصف الليل. فجميع درجات اللون الأزرق السابقة يمكن استخدامها معا للحصول على فراغ ذو ألوان متجانسة مع أرضية بلون أبيض وسجادة بلون محايد…

3. لمسة جريئة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار لون جرئ يكسر فراغ محايد، أو كما يسمونه نظام الألوان العمياء، فهو نظام يُستخدم فيها درجات الألوان ما بين الأبيض والأسود، ولكن بلمسة جريئة من اللون الأحمر تحول إلى لوحة متكاملة ومتوازنة ودون إزعاج ويعد بمثابة عامل جذب للعين ..

5. توازن وتقارب ..

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

هذا النظام يستخدم درجات مختلفة من لون معين وممزوجة مع ألوان أخرى، كالأخضر المائل للأزرق والأخضر المائل للأصفر مع لون الخشب مما يخلق فراغا غني بالألوان المتوازنة والتى تبعث هدوء وسكينة..

4. ألوان متناقضة..

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة Green
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هذا النظام هو أكثر الأنظمة اثارة، حيث يتم فيه خلط مجموعة من الالوان المتناقضة مثل:- البرتقالي المائل للصفرة والازرق المائل للخضرة والبنفسجي المائل للحمرة ، ويمكنك استخدامها بألوان باهتة أو فاتحة من الباستل،  هذا النظام يقدم لك لوحة مليئة بالمزيد من البهجة والطاقة لفراغات المنزل.

6. ألوان مكملة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وهو نظام ينتج من خلط لونين متقابلين في عجلة الألوان مثل خلط اللون الأزرق مع الاحمر ويمكن استخدام درجاتهم الفاتحة بدلا من الألوان الغامقة، وذلك لخلق فراغ مثير وجريء ومفعم بالطاقة.

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7. لمسة أناقة

Dubai apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

درجات البني والأسود هي عنوان الفخامة والأناقة، ويمكن إضافة عنصر ديكوري من الذهب أو الفضة، لتجعل تصميمك غني وملئ باللمسات القيمة المثيرة للاهتمام..

8. تناغم وتكامل

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

لوحة من مجموعة ألوان متباينة ما بين البرتقالي والأزرق، كلحظة امتزاج غروب الشمس مع السماء الصافية، واقتباس درجات متناسقة واختيار قطع الأثاث منها مع نقوش جريئة..

9. نقوش وحيادية ..

Exquisite flat in Paris, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

الألوان المحايدة هي اختيار جرئ ويحتاج لدراسة جيدة، لأن كل قطعة فيه تعبر عن نفسها ويجب أن تحمل كثير من التفاصيل حتى لا يصبح تصميم يفتقر للابداع والابتكار..

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