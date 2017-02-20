كيفية تنسيق الأثاث في المنزل ب 9 أفكار

منزلك هي لوحتك الخاصة، وعناصرها هي قطع الأثاث من اختيارك وعلى ذوقك الخاص، تعبر عنك وعن شخصيتك وتظهر جمال مملكتك وروعتها، لكن كيف تختار ألوانها، وتجعلها متناسقة ومريحة للعين، الأمر له محددات كثيرة ومدارس متعددة، فعملية اختيار ألوان الأثاث هي الجزء الأكثر أهمية والأكثر مشقة، معا اليوم حاولنا أن نجمع لك اختيارات متعددة لطرق تنسيق ألوان أثاث منزلك لتناسب الطراز المفضل لك وأسلوب حياتك وذوقك الخاص..
وهو اختيار مجموعة ألوان متفاوتة من الألوان الثانوية والأثاثية والمحايدة، بدرجات مختلفة بالإضافة للون الأبيض أو الأسود لتوازن اللوحة لتصبح أكثر إمتاعا..
وهو نظام يستخدم درجات اللون الواحد في التصميم مع اضافة إحدى اللونين الأبيض أو الأسود لتفتيح أو لتعتيم اللون..
علي سبيل المثال:- في هذا النظام، يمكن استخدام اللون الأزرق الغامق مع درجة خفيفة من زرقة السماء أو مع درجة تشبه زرقة منتصف الليل. فجميع درجات اللون الأزرق السابقة يمكن استخدامها معا للحصول على فراغ ذو ألوان متجانسة مع أرضية بلون أبيض وسجادة بلون محايد…
اختيار لون جرئ يكسر فراغ محايد، أو كما يسمونه نظام الألوان العمياء، فهو نظام يُستخدم فيها درجات الألوان ما بين الأبيض والأسود، ولكن بلمسة جريئة من اللون الأحمر تحول إلى لوحة متكاملة ومتوازنة ودون إزعاج ويعد بمثابة عامل جذب للعين ..
هذا النظام يستخدم درجات مختلفة من لون معين وممزوجة مع ألوان أخرى، كالأخضر المائل للأزرق والأخضر المائل للأصفر مع لون الخشب مما يخلق فراغا غني بالألوان المتوازنة والتى تبعث هدوء وسكينة..
هذا النظام هو أكثر الأنظمة اثارة، حيث يتم فيه خلط مجموعة من الالوان المتناقضة مثل:- البرتقالي المائل للصفرة والازرق المائل للخضرة والبنفسجي المائل للحمرة ، ويمكنك استخدامها بألوان باهتة أو فاتحة من الباستل، هذا النظام يقدم لك لوحة مليئة بالمزيد من البهجة والطاقة لفراغات المنزل.
وهو نظام ينتج من خلط لونين متقابلين في عجلة الألوان مثل خلط اللون الأزرق مع الاحمر ويمكن استخدام درجاتهم الفاتحة بدلا من الألوان الغامقة، وذلك لخلق فراغ مثير وجريء ومفعم بالطاقة.
درجات البني والأسود هي عنوان الفخامة والأناقة، ويمكن إضافة عنصر ديكوري من الذهب أو الفضة، لتجعل تصميمك غني وملئ باللمسات القيمة المثيرة للاهتمام..
لوحة من مجموعة ألوان متباينة ما بين البرتقالي والأزرق، كلحظة امتزاج غروب الشمس مع السماء الصافية، واقتباس درجات متناسقة واختيار قطع الأثاث منها مع نقوش جريئة..
الألوان المحايدة هي اختيار جرئ ويحتاج لدراسة جيدة، لأن كل قطعة فيه تعبر عن نفسها ويجب أن تحمل كثير من التفاصيل حتى لا يصبح تصميم يفتقر للابداع والابتكار..
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