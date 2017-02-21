شقة ذو مساحة 137 متر مربع بتصميم رائع

الإضاءة غير المباشرة هي أحد طرق الإضاءة والتى نجحت في أن تنال إعجاب الكثير منا لما لها من عامل جذب وهدوء ورومانسية، وخاصة في الممرات الداخلية لأنها في معظم الأوقات لا تحتاج لإضاءة قوية، هنا في المدخل الرئيسي اكتفى المصمم بوحدات إضاءة صغيرة إلى جانب بيت نور يلقي بنوره على الجدار، فيكون انطباعك الأول هو الهدوء والتميز..