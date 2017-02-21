شقة ذو مساحة 137 متر مربع بتصميم رائع

اليوم تأخذنا هوميفاي معها في جولة رائعة داخل أحد المنازل والتي قُسمت داخليا بشكل ذكي وتم تصميمها تبعا للطراز المينيمال وهو عنوان البساطة والعملية وقلة التفاصيل، فإن كنت من عشاق هذا النمط بالتأكيد ستقع في حب هذه الشقة والتى جاءت مساحتها 137 متر مربع لتتألق بأقل التفاصيل ..
تم تخصيص المساحة الأكبر واختيارها أن تصبح مفتوحة لتكون غرفة المعيشة، قام المصمم بتوزيع وحدات الإضاءة صغيرة في السقف ذو المستوى الواحد، وهناك في نهاية المشهد نافذة كبيرة تسمح بانتشار الضوء الطبيعي خلال فترة النهار لتجد في النهاية التصميم مشرق وحيوي وصحي أيضا، اختيار الألوان الهادئة للأرضيات والجدران أضاف الكثير من الاسترخاء، اختيار قطع الأثاث يحتاج لكثير من البحث لذا فالمصمم هنا سيأخذ الكثير من الوقت والمجهود لاختيار كل عنصر في هذه الشقة الرائعة ..
الإضاءة غير المباشرة هي أحد طرق الإضاءة والتى نجحت في أن تنال إعجاب الكثير منا لما لها من عامل جذب وهدوء ورومانسية، وخاصة في الممرات الداخلية لأنها في معظم الأوقات لا تحتاج لإضاءة قوية، هنا في المدخل الرئيسي اكتفى المصمم بوحدات إضاءة صغيرة إلى جانب بيت نور يلقي بنوره على الجدار، فيكون انطباعك الأول هو الهدوء والتميز..
في الوجه المقابل لغرفة المعيشة نجد مطبخا مفتوحا باللون الأبيض وبتفاصيل قليلة جدا، وبلمسة من اللون الأزرق يتألق التصميم ويضاف له هدوء وسكينة..
ألوان المطبخ جاءت متناغمة مع باقى ألوان المنزل والتى حملت طابع من الهدوء والبساطة فى المنزل فاللون الأبيض مع سيراميك الجدار الأزرق يعطى لمسة مميزة للمطبخ ويجدد من طاقتك ويشعرك بالراحة خلال وقت تحضير الطعام خاصة مع توفر الإضاءة الطبيعية لنشعر بالاشراق والحيوية..
أيضًا الخزائن تم اختيارها على أساس أن تكون تفاصيلها وتصميماتها بسيطة مع إضاءة مركزة على طاولة العشاء وجاءت كجزء من المطبخ لتوفير المساحة والمجهود، كما تحافظ على نظافة المنزل ومن الممكن أن يجلس عليها أفراد الأسرة أثناء انتظار الطعام أو في الوجبات الخفيفة..
لتوفير أكبر مساحة بغرفة طفلك يمكنك بناء وحدات تخزين بداخل الجدار كالتى موجودة أسفل النافذة في هذا التصميم، مع توفير وحدة أخرى كمكتب مزود بأرفف إضافية لترتيب كل أغراض الطفل، ولأن الأزرق بدرجاته من أكثر الألوان التى تبعث بداخل النفس شعور الهدوء والاسترخاء ومناسبة لغرف النوم تم طلاء الجدران بدرجات مختلفة من الأزرق…
غرفة النوم الرئيسية تم اختيار اللون الازرق الباهت لطلاء الجدران لتوفير عنصر الراحة والإسترخاء بالغرفة كما زودت بخزانة ملابس بسيطة تمامًا وعمليةوحرص المصمم على توفير المساحة باقي عناصر الغرفة، وإضافة وحدة إضاءة قوية ومناسبة..
نلاحظ أن المصمم استغل فراغ غرفة المكتب لمساحة تخزين حيث أضاف دولاب خشبي كبير عبارة عن أرفف مقسمة بعناية وبتساوي لتخزين الكتب والأغراض التى تحتاج لتنظيم أثناء تخزينها..
وأخيرًا الحمام تم تصميمه بنمط وألوان عصريه على الرغم من صغر مساحته إلا أن وجود مرآة كبيرة ترك انطباع بصري بأن مساحة الحمام أكبر خاصة مع وجود إضاءة داخلية قوية ومميزة..
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