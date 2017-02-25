9 خِزانات ملابس عصرية تُلهِمَك بأفكار غير عادية!

عادة ما نجد أن الكثير من تصميمات خزانات الملابس يكون مطابقًا لبقية أثاث غرفة النوم أي السرير و التسريحة من حيث التصميم والخامة واللون وذلك بهدف واضح يتمثل في محاولة تحقيق التناغم بين تلك العناصر المنوه إليها.. ولكن مع حدوث طفرة في عالم الديكور لم يعد الأمر كذلك.. بل بات طبيعيًا أن تخرج عن كل ما هو مألوف بتصميم غير نمطي لا يلتزم ببقية أثاث الغرفة وإن يشترط تناسقه مع الديكورات والألوان بشكل عام!

هنا نعرض لكم اليوم بهذا المقال 9 نماذج لخِزانات ملابس عصرية كلًا منها اخترق القوانين التقليدية للتأثيث التي طالما اتبعها أباءنا وأجدادنا والتي بلا أدنى شك سـتُلهِمَك بأفكار غير عادية!