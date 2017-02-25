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9 خِزانات ملابس عصرية تُلهِمَك بأفكار غير عادية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH BedroomWardrobes & closets
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عادة ما نجد أن الكثير من تصميمات خزانات الملابس يكون مطابقًا لبقية أثاث غرفة النوم أي السرير والتسريحة من حيث التصميم والخامة واللون وذلك بهدف واضح يتمثل في محاولة تحقيق التناغم بين تلك العناصر المنوه إليها.. ولكن مع حدوث طفرة في عالم الديكور لم يعد الأمر كذلك.. بل بات طبيعيًا أن تخرج عن كل ما هو مألوف بتصميم غير نمطي لا يلتزم ببقية أثاث الغرفة وإن يشترط تناسقه مع الديكورات والألوان بشكل عام!

هنا نعرض لكم اليوم بهذا المقال 9 نماذج لخِزانات ملابس عصرية كلًا منها اخترق القوانين التقليدية للتأثيث التي طالما اتبعها أباءنا وأجدادنا والتي بلا أدنى شك سـتُلهِمَك بأفكار غير عادية! 

1- أبواب منزلقة وزجاج مصنفر

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH BedroomWardrobes & closets
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

خِزانة ملابس أنيقة تعانق الجدران وتلتصق بها فتخرج عن المألوف بتصميمها البعيد كل البعد عن اللمسات الخشبية ذات اللون البني الذي نعتاد رؤية الخزانات به. الدولاب هنا مقسم بشكل عملي ما بين أرفف طويلة ونصف أرفف منها ما يتضمن أسبتة بلاستيكية وغيرها بخامة الخوص بحيث يمكنك سحبها إلى الخارج بسلاسة لتكشف عما بداخلها من أغراض.

يغلف الخزانة من الخارج باب منزلق مكونه الأساسي الزجاج المصنفر والذي يستطيع ببراعة وبلمسة جمالية في الوقت ذاته إخفاء ما بداخل الخزانة، يحدده إطار أسود رفيع من كل جانب يزيد تصميمها أناقة وجمالًا.

2- ألوان زاهية تتمرد على الروتين!

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify BedroomWardrobes & closets
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

لا تسمح للتصميمات التقليدية المنتشرة بالأسواق أن تُجبِرَك على شئ غير محبب لك وصَمِم بنفسك خزانة ملابس ملونة ومبهجة كالموضحة هنا بألوانك المفضلة. اختار المصمم هنا ألوان زاهية لتحل محل اللون البني المعتاد استخدامه في خزانات الملابس بل وغرف النوم بالكامل، على رأسها اللون الأصفر مع لمسات هادئة من الرمادي بدرجاته المختلفة وكذلك الأبيض.

لم يُغفِل المصمم تحقيق عنصري التناغم والترابط بين خزانة الملابس وبقية ديكورات الغرفة والدليل على ذلك السجادة التي نلمحها هنا وتبعد بخطوات قليلة عن الخزانة حيث نجدها ملونة بنفس درجة الأصفر المستخدمة بالأخيرة تمامًا!

3- خزانة عملية بتصميم داخلي مجهول!

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

ربما لن تلاحظ هنا بـ غرفة النوم هذه خزانة الملابس من الأساس ولكنك بعد بضع دقائق قد تكتشف أن تلك الأبواب الجرارة جهة اليمين ذات اللون الرمادي تنتمي إليها وتخبئ خلفها الملابس بتصميم داخلي مجهول! هذا التصميم عملي للغاية يتعامل بذكاء مع الغرف ذات المساحات الصغيرة.   

  

4- تصميم تبسيطي هادئ وذكي

TAG camerette, Siloma srl Siloma srl BedroomWardrobes & closets
Siloma srl

Siloma srl
Siloma srl
Siloma srl

قد تظنها للوهلة الأولى مكتبة ضخمة تصل بتصميمها للسقف، بعض أرففها مكشوفة من الجانبين والآخر مغلق يضم العديد من الكتب والمراجع! إلى أن تلمح ذلك السرير بمنتصف الغرفة لتكتشف أن ما هي إلا خزانة ملابس! 

تصميم عصري غير تقليدي بألوان هادئة نابعة من النمط التبسيطي/المينيمالي المعروف بعذوبته تتحلى بلمسات الخشب في ثوبه الجديد وتجمع بين اللونين الابيض والبني الفاتح.     

5- خزانة مائلة تمامًا كالسقف

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube BedroomWardrobes & closets
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

تصميم داخلي كهذا لغرفة النوم قد يشكل عائقًا أمام الكثيرين حيث يجهلون كيفية التعامل معه! هنا تحلى المصمم بعنصر المرونة وتعامل بذكاء شديد مع التصميم الداخلي للغرفة وأصر على ألا يحجم إبداعه شئ فجعلها مائلة كالسقف تمامًا تسير معه في خطى ثابتة لدرجة أنها تشكل حاجزًا يفصل الغرفة عن بقية غرف المنزل!

6- خزانة تذوب تفاصيلها مع الجدران

Poturzyńska | Lublin, H+ Architektura H+ Architektura غرفة نوم
H+ Architektura

H+ Architektura
H+ Architektura
H+ Architektura

اللون الأبيض المستخدم في الجدران وكذلك خزانة الملابس جعل الأخيرة تذوب بتفاصيلها مع الجدران خصوصًا وأن سُمكها صغير للغاية وهو ما يظهر لنا في الصورة المطروحة أمامنا هنا وذلك ببساطة ليتماشى مع مساحة الغرفة الصغيرة. نلمح هنا لمسات مختلفة تميز الغرفة رغم بساطتها كالأرفف المفتوحة التي تقتحم خزانة الملابس هادئة المعالم.

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7- خزانة مستوحاه في شكلها من القضبان

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرف نوم صغيرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تصميم آخر مبتكر وغير تقليدي لخزانات الملابس رغم اعتماده على الخشب بلونه البني الصريح في تصميمها. خزانة الملابس كما نرى هنا مستوحاه في تصميمها من القضبان لا تستهلك الكثير من الخشب وهو ما يجعلها اقتصادية تناسب الشباب من المقبلين على الزواج. 

8- بسيطة واقتصادية 100%

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta BedroomWardrobes & closets
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

تخلى المصمم هنا عن أبواب خزانة الملابس وحَلّ محلها بستائر بسيطة تُغطي الخزانة بالكامل وتخفي معالمها من الأساس! هذا التصميم بسيط إلى أبعد حد وكذلك يتسم بالعملية فلن يكلفك الكثير عند تصميمه بغرفة نومك.

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9- خزانة ذكية بإضاءة داخلية

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

لن تحتاج لإضاءة قوية بغرفة نومك مع تصميم مماثل لخزانة الملابس والمزودة في الأساس بإضاءة قوية داخلية تسمح لك برؤية أغراضك المخبئة بالداخل بوضوح. 

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