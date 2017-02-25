9 خِزانات ملابس عصرية تُلهِمَك بأفكار غير عادية!

عادة ما نجد أن الكثير من تصميمات خزانات الملابس يكون مطابقًا لبقية أثاث غرفة النوم أي السرير و
التسريحة من حيث التصميم والخامة واللون وذلك بهدف واضح يتمثل في محاولة تحقيق التناغم بين تلك العناصر المنوه إليها.. ولكن مع حدوث طفرة في عالم الديكور لم يعد الأمر كذلك.. بل بات طبيعيًا أن تخرج عن كل ما هو مألوف بتصميم غير نمطي لا يلتزم ببقية أثاث الغرفة وإن يشترط تناسقه مع الديكورات والألوان بشكل عام!
هنا نعرض لكم اليوم بهذا المقال 9 نماذج لخِزانات ملابس عصرية كلًا منها اخترق القوانين التقليدية للتأثيث التي طالما اتبعها أباءنا وأجدادنا والتي بلا أدنى شك سـتُلهِمَك بأفكار غير عادية!
خِزانة ملابس أنيقة تعانق الجدران وتلتصق بها فتخرج عن المألوف بتصميمها البعيد كل البعد عن اللمسات الخشبية ذات اللون البني الذي نعتاد رؤية الخزانات به. الدولاب هنا مقسم بشكل عملي ما بين أرفف طويلة ونصف أرفف منها ما يتضمن أسبتة بلاستيكية وغيرها بخامة الخوص بحيث يمكنك سحبها إلى الخارج بسلاسة لتكشف عما بداخلها من أغراض.
يغلف الخزانة من الخارج باب منزلق مكونه الأساسي الزجاج المصنفر والذي يستطيع ببراعة وبلمسة جمالية في الوقت ذاته إخفاء ما بداخل الخزانة، يحدده إطار أسود رفيع من كل جانب يزيد تصميمها أناقة وجمالًا.
لا تسمح للتصميمات التقليدية المنتشرة بالأسواق أن تُجبِرَك على شئ غير محبب لك وصَمِم بنفسك خزانة ملابس ملونة ومبهجة كالموضحة هنا بألوانك المفضلة. اختار المصمم هنا ألوان زاهية لتحل محل اللون البني المعتاد استخدامه في خزانات الملابس بل وغرف النوم بالكامل، على رأسها اللون الأصفر مع لمسات هادئة من الرمادي بدرجاته المختلفة وكذلك الأبيض.
لم يُغفِل المصمم تحقيق عنصري التناغم والترابط بين خزانة الملابس وبقية ديكورات الغرفة والدليل على ذلك السجادة التي نلمحها هنا وتبعد بخطوات قليلة عن الخزانة حيث نجدها ملونة بنفس درجة الأصفر المستخدمة بالأخيرة تمامًا!
ربما لن تلاحظ هنا بـ غرفة النوم هذه خزانة الملابس من الأساس ولكنك بعد بضع دقائق قد تكتشف أن تلك الأبواب الجرارة جهة اليمين ذات اللون الرمادي تنتمي إليها وتخبئ خلفها الملابس بتصميم داخلي مجهول! هذا التصميم عملي للغاية يتعامل بذكاء مع الغرف ذات المساحات الصغيرة.
قد تظنها للوهلة الأولى مكتبة ضخمة تصل بتصميمها للسقف، بعض أرففها مكشوفة من الجانبين والآخر مغلق يضم العديد من الكتب والمراجع! إلى أن تلمح ذلك السرير بمنتصف الغرفة لتكتشف أن ما هي إلا خزانة ملابس!
تصميم عصري غير تقليدي بألوان هادئة نابعة من النمط التبسيطي/المينيمالي المعروف بعذوبته تتحلى بلمسات الخشب في ثوبه الجديد وتجمع بين اللونين الابيض والبني الفاتح.
تصميم داخلي كهذا لغرفة النوم قد يشكل عائقًا أمام الكثيرين حيث يجهلون كيفية التعامل معه! هنا تحلى المصمم بعنصر المرونة وتعامل بذكاء شديد مع التصميم الداخلي للغرفة وأصر على ألا يحجم إبداعه شئ فجعلها مائلة كالسقف تمامًا تسير معه في خطى ثابتة لدرجة أنها تشكل حاجزًا يفصل الغرفة عن بقية غرف المنزل!
اللون الأبيض المستخدم في الجدران وكذلك خزانة الملابس جعل الأخيرة تذوب بتفاصيلها مع الجدران خصوصًا وأن سُمكها صغير للغاية وهو ما يظهر لنا في الصورة المطروحة أمامنا هنا وذلك ببساطة ليتماشى مع مساحة الغرفة الصغيرة. نلمح هنا لمسات مختلفة تميز الغرفة رغم بساطتها كالأرفف المفتوحة التي تقتحم خزانة الملابس هادئة المعالم.
تصميم آخر مبتكر وغير تقليدي لخزانات الملابس رغم اعتماده على الخشب بلونه البني الصريح في تصميمها. خزانة الملابس كما نرى هنا مستوحاه في تصميمها من القضبان لا تستهلك الكثير من الخشب وهو ما يجعلها اقتصادية تناسب الشباب من المقبلين على الزواج.
تخلى المصمم هنا عن أبواب خزانة الملابس وحَلّ محلها بستائر بسيطة تُغطي الخزانة بالكامل وتخفي معالمها من الأساس! هذا التصميم بسيط إلى أبعد حد وكذلك يتسم بالعملية فلن يكلفك الكثير عند تصميمه بغرفة نومك.
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لن تحتاج لإضاءة قوية بغرفة نومك مع تصميم مماثل لخزانة الملابس والمزودة في الأساس بإضاءة قوية داخلية تسمح لك برؤية أغراضك المخبئة بالداخل بوضوح.