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دليلك لتصميم نوافذ مودرن من خلال 18 مثال مدهش

Marwa Hasan Marwa Hasan
Andover Road, IQ Glass UK IQ Glass UK شبابيك
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تعد النوافذ جزء لا يتجزأ من تصميم المنازل والذي يصنع كل الفرق في إرساء روح الفراغات و تحويلها. فالنوافذ المودرن يمكنها أن تحسن شكل فراغات منزلك وتظهر المناظر الخارجية بشكل أفضل كما أنها تعمل بشكل بيئي أفضل في المشاركة في العزل، والتحكم في الإضاءة والتهوية. 

جمعنا لكم اليوم 18 مثال من التصاميم المختلفة لتكون إلهاماً لكم عند تصميم منازلكم بشكل معاصر وأنيق.

1.تصميمات النوافذ المودرن تأخذ أشكال عديدة ولكن ما يميزها هي الخطوط المستقيمة والهندسية الواضحة

HOUSE IN MARUOKA, TTA+A 高橋利明建築設計事務所 TTA+A 高橋利明建築設計事務所 شبابيك
TTA+A　高橋利明建築設計事務所

TTA+A　高橋利明建築設計事務所
TTA+A　高橋利明建築設計事務所
TTA+A　高橋利明建築設計事務所

2.النوافذ بمفهومها التقليدي هي فتحات في الحوائط يتراوح عرضها بين 0.6 – 1.20 م، تتكون من ناحيتين في الأغلب، ووظيفتها الأساسية هي تحسين التهوية والإضاءة في الغرف

CG 3D INTERIOR DESIGN alba najera غرفة المعيشة
alba najera

CG 3D INTERIOR DESIGN

alba najera
alba najera
alba najera

3. لكن في المفهوم المودرن والذي يتعامل مع كلاً من الكتل والفتحات، فتعد النوافذ جزء لا يتجزأ من البناء والذي نجده ظاهر بشكل واضح في هذه التصاميم

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett, Dow Jones Architects Dow Jones Architects منازل
Dow Jones Architects

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett

Dow Jones Architects
Dow Jones Architects
Dow Jones Architects

4.فهي تعزز تصميم الكتلة الخارجية

PERLWEISS, LEE+MIR LEE+MIR شبابيك
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

5.تأتي النوافذ المودرن بتصاميم ذات إطارات أو بدون

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

6.خامات إطارات النوافذ

HAUS SLB, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien شبابيك
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

في حالة النوافذ ذات الإطارات فإن تصميم الإطارات غالباً ما يكون من الألومنيوم، فهي الخامة الأكثر شيوعاً حيث أنها خامة متينة ورخيصة. أيضاً موخراً فقد ظهر استخدام إطارات من خامة الفينيل نظراً لقدرته على العزل وتوفير الطاقة داخل المنازل.

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7.الزجاج خامة أساسية وغالبة على التصاميم

Treeside House IQ Glass UK شبابيك
IQ Glass UK

Treeside House

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

يأتي الزجاج بإختيارات كثيرة من ملمس، سمك و شكل. ولكنه ليس الإختيار الوحيد فأحياناً يتم استخدام خامة البولي كاربونيت بديلة لما لها من خصائص مميزة، فهي معالجة ضد أشعة الشمس والأشعة فوق البنسيجية، ويمكن استخدامها في فتحات السماوي وتغطية الأماكن التي يفضل دخول الضوء إليها بدون الحرارة. فهي تزن نصف وزن الزجاج، كما أنها مقاومة للعوامل الجوية بالإضافة لكونها عازل للصوت أيضاً.

8.نوافذ الأركان هي أحد أشهر التصاميم المودرن والذي ابتكره المعماري فرانك لويد رايت في فيلا الشلالات. فهو له فوائد عملية تتعدى تصميمه وشكله الأنيق

Residential MZO TARR Architects منازل
MZO TARR Architects

Residential

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

9.تساعد نوافذ الأركان في إلتقاط أشعة الشمس القادمة من زاويتين مختلفتين كما تساهم في جعل الغرف أعمق بصرياً

창녕 제니스, (주)걸리버하우스 (주)걸리버하우스 شبابيك
(주)걸리버하우스

(주)걸리버하우스
(주)걸리버하우스
(주)걸리버하우스

10.كما تمكنك نوافذ الأركان من مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة بدون إنقطاع

Treeside IQ Glass UK شبابيك
IQ Glass UK

Treeside

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

11.أحد مميزات النوافذ المودرن أنها يغلب عليها الزجاج، والذي يسمح بإظهار الضوء الطبيعي والمناظر الطبيعية الخارجية بشكل أفضل وجلبهم لداخل المنزل

Treeside IQ Glass UK شبابيك
IQ Glass UK

Treeside

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

12.فهي وسيلة رائعة للتواصل مع البيئة وتجميل المساحة الداخلية باختيار ألوان وتصاميم مختلفة

SF20 Schiebe-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH شبابيك
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

13.إذا كان منزلك في الدور الأخير أو لديك فرصه لاستغلال جزء من السقف لفتح نافذة علوية والحفاظ على الخصوصية

Andover Road, IQ Glass UK IQ Glass UK شبابيك
IQ Glass UK

Andover Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

14.ففتحة السماوي العلوية تعطي فرصة لغمرغرف المنزل بالضوء بالإضافة لرؤية السماء من داخل منزلك، في جميع الظروف الجوية

Extension at Sneyd Park, Bristol, Richard Pedlar Architects Richard Pedlar Architects شبابيك White
Richard Pedlar Architects

Extension at Sneyd Park, Bristol

Richard Pedlar Architects
Richard Pedlar Architects
Richard Pedlar Architects

14.يوجد أنواع متعددة من النوافذ من الناحية العملية، فيمكن للنافذة أن تكون ثابتة بدون فتحها لتسمح بمرور الضوء والحرارة فقط

Wohnhaus R+J, Bodamer Faber Architekten BDA Bodamer Faber Architekten BDA شبابيك
Bodamer Faber Architekten BDA

Bodamer Faber Architekten BDA
Bodamer Faber Architekten BDA
Bodamer Faber Architekten BDA

15.يمكنك وضع النوافذ الثابتة على إرتفاع عالي إذا سمح لك التصميم والذي يسهل لك الحصول على مميزات النوافذ ولكن بدون هدر مساحة الحائط لاستغلالها بشكل أفضل

Zusammenspiel von Raum und Licht: Traumhafte Perspektiven, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen شبابيك
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

16.أكثر أنواع النوافذ شيوعاً هي النوافذ المفصلية والتي تثبت على اليمين أو اليسار وتفتح للداخل غالباً

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO مكتب عمل أو دراسة
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

17.بالإضافة للنوافذ المنزلقة افقياً أو رأسياً والتي تناسب الطراز المودرن، يمكن فتحها لأعلى أو لأسفل أو من أي من الحانبين، وغالباً ما تكون مكونة من جزئين أحدهما ثابت والآخر متحرك

HOUSE IN MARUOKA, TTA+A 高橋利明建築設計事務所 TTA+A 高橋利明建築設計事務所 غرفة السفرة
TTA+A　高橋利明建築設計事務所

TTA+A　高橋利明建築設計事務所
TTA+A　高橋利明建築設計事務所
TTA+A　高橋利明建築設計事務所

18.وأخيراً النوافذ القلابة والتي تسمح بفتح جزء بسيط منها لتمرير الهواء وهي عملية حيث أنها لا تأخذ الكثير من المساحة

Cocina pequeña estilo IKEA, EMS interiorismo EMS interiorismo مطبخ
EMS interiorismo

EMS interiorismo
EMS interiorismo
EMS interiorismo

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