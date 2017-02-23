دليلك لتصميم نوافذ مودرن من خلال 18 مثال مدهش

تعد النوافذ جزء لا يتجزأ من تصميم المنازل والذي يصنع كل الفرق في إرساء روح الفراغات و تحويلها. فالنوافذ المودرن يمكنها أن تحسن شكل فراغات منزلك وتظهر المناظر الخارجية بشكل أفضل كما أنها تعمل بشكل بيئي أفضل في المشاركة في العزل، والتحكم في الإضاءة والتهوية.
جمعنا لكم اليوم 18 مثال من التصاميم المختلفة لتكون إلهاماً لكم عند تصميم منازلكم بشكل معاصر وأنيق.
في حالة النوافذ ذات الإطارات فإن تصميم الإطارات غالباً ما يكون من الألومنيوم، فهي الخامة الأكثر شيوعاً حيث أنها خامة متينة ورخيصة. أيضاً موخراً فقد ظهر استخدام إطارات من خامة الفينيل نظراً لقدرته على العزل وتوفير الطاقة داخل المنازل.
يأتي الزجاج بإختيارات كثيرة من ملمس، سمك و شكل. ولكنه ليس الإختيار الوحيد فأحياناً يتم استخدام خامة البولي كاربونيت بديلة لما لها من خصائص مميزة، فهي معالجة ضد أشعة الشمس والأشعة فوق البنسيجية، ويمكن استخدامها في فتحات السماوي وتغطية الأماكن التي يفضل دخول الضوء إليها بدون الحرارة. فهي تزن نصف وزن الزجاج، كما أنها مقاومة للعوامل الجوية بالإضافة لكونها عازل للصوت أيضاً.
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