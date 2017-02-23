دليلك لتصميم نوافذ مودرن من خلال 18 مثال مدهش

تعد النوافذ جزء لا يتجزأ من تصميم المنازل والذي يصنع كل الفرق في إرساء روح الفراغات و تحويلها. فالنوافذ المودرن يمكنها أن تحسن شكل فراغات منزلك وتظهر المناظر الخارجية بشكل أفضل كما أنها تعمل بشكل بيئي أفضل في المشاركة في العزل، والتحكم في الإضاءة والتهوية.

جمعنا لكم اليوم 18 مثال من التصاميم المختلفة لتكون إلهاماً لكم عند تصميم منازلكم بشكل معاصر وأنيق.