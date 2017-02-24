9 تصاميم لغرف طعام مدمجة

في هذا النموذج تم تصميم المطبخ على الطراز العصري وتم الجمع بين اللون الأبيض والأحمر في تناسق جميل، ولإضافة غرفة طعام عملية صغيرة بالمطبخ تم وضع طاولة خشبية بقاعدة معدنية مع مقاعد خشبية حمراء، وتم إضافة لمسة شخصية على المقاعد تبطينها بقماش يشبه أوراق الجرائد مما منح المكان لمسة شخصية ولمسة جمالية مميزة.

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