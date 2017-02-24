9 تصاميم لغرف طعام مدمجة

غرفة الطعام هي قلب المنزل حيث يتلاقى كل أفراد الأسرة على مائدة واحدة لتناول الطعام ومناقشة أحداث اليوم، ولكن مع رتم الحياة السريع هذه الأيام زادت الحاجة لغرف الطعام البسيطة التي تناسب هذا الأسلوب وزاد الاتجاه لغرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أكثر عملية من غرف الطعام الكبيرة التي يتم استخدامها في الحفلات والمناسبات أو عند وجود ضيوف. لذا فقد زاد الاهتمام بتصميم غرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أصبحت محور المنزل، ونعرض في هذا المحتوى بعض الأفكار لغرف طعام مدمجة.
إذا كنت تملك مطبخ صغير وترغب في وضع غرفة طعام عملية فيمكنك ذلك بعدد من الوسائل، ففي هذا النموذج نرى مطبخ اسكندنافي صغير يتم فيه تركيب خزانات رمادية ذات سطح خشبي ملاصقة لجدران المطبخ تركت مساحة صغيرة للحركة لا تسمح بإقامة غرفة طعام مدمجة ثابتة، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام طاولة وكراسي بسيطة يمكن نقلها وتخزينها في حيز صغير حين الحاجة أو تركيب طاولة منزلقة ما بين السطح الخشبي والخزانات لا يمكن سحبها وإرجاعها بسهولة.
المطابخ الصغيرة تكون مقيدة في حال رغبت في إنشاء بار لتناول الطعام لذا قد يكون البديل هو استخدام طاولة طعام بسيطة مناسبة للنمط المستخدم في المطبخ، فكما نرى في هذا النموذج تم وضع طاولة طعام خشبية مستديرة بسيطة مع مقاعد بيضاء عصرية سهل تحريكها لسهولة التنظيف ولزيادة سيولة الحركة في المطبخ وقت الحاجة.
في هذا التصميم تم الاعتماد على التصميم الأمريكي المفتوح في تصميم المطبخ لضيق المساحة، ولإضافة مساحة لتناول الطعام تم إضافة طاولة خشبية مستطيلة عند فتحة الدخول للمطبخ بلون يشبه لون الأرضية مع مقاعد بيضاء عصرية. والمميز في هذا التصميم هو مدى تناسق الطاولة المستخدمة مع المكان المحيط، حيث الطاولة الخشبية متناسقة مع لون الأرضية والخشب الموجود فوق خزانات المطبخ وسطح العمل بالمطبخ.
تم الاعتماد على الجمع بين التصميم الاسكندنافي والعصري في هذا المطبخ، حيث تم استخدام خزانات خشبية باللون الرمادي الداكن الذي يُبرز الطابع الاسكندنافي وإضافة لمسات عصرية بسيطة مثل الستائر والسيراميك المستخدم في الجدران والأرضيات، وتم الاعتماد على النمط الاسكندنافي في تصميم مساحة الطعام الأنيقة لإحداث توازن بين النمطين، فتم استخدام طاولة طعام خشبية مربعة بسيطة للاستغلال الأمثل للمساحة مع مقاعد مبطنة باللون الرمادي الفاتح.
في هذا التصميم نلاحظ أنه تم استغلال طاولة المنتصف لصنع مساحة طعام عصرية تتسع لعدد كبير من الأفراد، وتم استخدام مقاعد بلاستيكية عصرية شفافة تناسب النمط المستخدم في المطبخ.
في هذا النموذج نرى أنه تم استغلال جدار المطبخ المفتوح لصنع مساحة تصلح لتناول الطعام في المطبخ وهو ما ساهم في خلق مساحة إضافية لتوسيع المطبخ. في هذا النموذج أيضًا تم استخدام مقاعد عصرية مريحة خفيفة مما يجعلها سهلة النقل حين الحاجة لذلك.
في هذا النموذج تم تركيب الخزانات على الجدران ولم يتم تركيب طاولة منتصف السماح باستغلال المساحة الباقية في وضع طاولة طعام، حيث يمكن إضافة طاولة طعام صغيرة خفيفة يمكن وضعها وقت الحاجة مما يسمح بعدم التقيد النمط المستخدم في المطبخ حيث أنها لا تكون موجودة أغلب الأوقات.
كما نلاحظ في هذا النموذج وجود مطبخ مفتوح على النمط العصري، وتم إضافة طاولة خشبية صغيرة ذات قاعدة معدنية بسيطة لتناول الطعام خارج المطبخ إلى جانب المدخل مع إضافة مقاعد شفافة أضافت لمسة أنيقة للمكان.
في هذا النموذج تم تصميم المطبخ على الطراز العصري وتم الجمع بين اللون الأبيض والأحمر في تناسق جميل، ولإضافة غرفة طعام عملية صغيرة بالمطبخ تم وضع طاولة خشبية بقاعدة معدنية مع مقاعد خشبية حمراء، وتم إضافة لمسة شخصية على المقاعد تبطينها بقماش يشبه أوراق الجرائد مما منح المكان لمسة شخصية ولمسة جمالية مميزة.
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