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9 تصاميم لغرف طعام مدمجة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Apartamento Edifício Grand Palais, CASA Arquitetura e design de interiores CASA Arquitetura e design de interiores KitchenTables & chairs
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غرفة الطعام هي قلب المنزل حيث يتلاقى كل أفراد الأسرة على مائدة واحدة لتناول الطعام ومناقشة أحداث اليوم، ولكن مع رتم الحياة السريع هذه الأيام زادت الحاجة لغرف الطعام البسيطة التي تناسب هذا الأسلوب وزاد الاتجاه لغرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أكثر عملية من غرف الطعام الكبيرة التي يتم استخدامها في الحفلات والمناسبات أو عند وجود ضيوف. لذا فقد زاد الاهتمام بتصميم غرف الطعام المدمجة في المطابخ لكونها أصبحت محور المنزل، ونعرض في هذا المحتوى بعض الأفكار لغرف طعام مدمجة.

1. غرفة طعام في المطابخ الصغيرة

Küchen, Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause KitchenCabinets & shelves
Möbel Röthing –… wir machen Zuhause

Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause
Möbel Röthing –… wir machen Zuhause
Möbel Röthing - ...wir machen Zuhause

إذا كنت تملك مطبخ صغير وترغب في وضع غرفة طعام عملية فيمكنك ذلك بعدد من الوسائل، ففي هذا النموذج نرى مطبخ اسكندنافي صغير يتم فيه تركيب خزانات رمادية ذات سطح خشبي ملاصقة لجدران المطبخ تركت مساحة صغيرة للحركة لا تسمح بإقامة غرفة طعام مدمجة ثابتة، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام طاولة وكراسي بسيطة يمكن نقلها وتخزينها في حيز صغير حين الحاجة أو تركيب طاولة منزلقة ما بين السطح الخشبي والخزانات لا يمكن سحبها وإرجاعها بسهولة.

2. غرفة طعام مدمجة بيضاء

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

المطابخ الصغيرة تكون مقيدة في حال رغبت في إنشاء بار لتناول الطعام لذا قد يكون البديل هو استخدام طاولة طعام بسيطة مناسبة للنمط المستخدم في المطبخ، فكما نرى في هذا النموذج تم وضع طاولة طعام خشبية مستديرة بسيطة مع مقاعد بيضاء عصرية سهل تحريكها لسهولة التنظيف ولزيادة سيولة الحركة في المطبخ وقت الحاجة.

3. إضافة طاولة طعام للمطبخ المفتوح

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

في هذا التصميم تم الاعتماد على التصميم الأمريكي المفتوح في تصميم المطبخ لضيق المساحة، ولإضافة مساحة لتناول الطعام تم إضافة طاولة خشبية مستطيلة عند فتحة الدخول للمطبخ بلون يشبه لون الأرضية مع مقاعد بيضاء عصرية. والمميز في هذا التصميم هو مدى تناسق الطاولة المستخدمة مع المكان المحيط، حيث الطاولة الخشبية متناسقة مع لون الأرضية والخشب الموجود فوق خزانات المطبخ وسطح العمل بالمطبخ.

4. مساحة طعام اسكندنافية

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

تم الاعتماد على الجمع بين التصميم الاسكندنافي والعصري في هذا المطبخ، حيث تم استخدام خزانات خشبية باللون الرمادي الداكن الذي يُبرز الطابع الاسكندنافي وإضافة لمسات عصرية بسيطة مثل الستائر والسيراميك المستخدم في الجدران والأرضيات، وتم الاعتماد على النمط الاسكندنافي في تصميم مساحة الطعام الأنيقة لإحداث توازن بين النمطين، فتم استخدام طاولة طعام خشبية مربعة بسيطة للاستغلال الأمثل للمساحة مع مقاعد مبطنة باللون الرمادي الفاتح.

5. استغلال طاولة المنتصف (kitchen island)

Apartamento Edifício Grand Palais, CASA Arquitetura e design de interiores CASA Arquitetura e design de interiores KitchenTables & chairs
CASA Arquitetura e design de interiores

CASA Arquitetura e design de interiores
CASA Arquitetura e design de interiores
CASA Arquitetura e design de interiores

في هذا التصميم نلاحظ أنه تم استغلال طاولة المنتصف لصنع مساحة طعام عصرية تتسع لعدد كبير من الأفراد، وتم استخدام مقاعد بلاستيكية عصرية شفافة تناسب النمط المستخدم في المطبخ.

6. استغلال جدار المطبخ المفتوح

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

في هذا النموذج نرى أنه تم استغلال جدار المطبخ المفتوح لصنع مساحة تصلح لتناول الطعام في المطبخ وهو ما ساهم في خلق مساحة إضافية لتوسيع المطبخ. في هذا النموذج أيضًا تم استخدام مقاعد عصرية مريحة خفيفة مما يجعلها سهلة النقل حين الحاجة لذلك.

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7. لاستغلال المطابخ الواسعة

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

في هذا النموذج تم تركيب الخزانات على الجدران ولم يتم تركيب طاولة منتصف السماح باستغلال المساحة الباقية في وضع طاولة طعام، حيث يمكن إضافة طاولة طعام صغيرة خفيفة يمكن وضعها وقت الحاجة مما يسمح بعدم التقيد النمط المستخدم في المطبخ حيث أنها لا تكون موجودة أغلب الأوقات.

8. طاولة طعام خارجية

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

كما نلاحظ في هذا النموذج وجود مطبخ مفتوح على النمط العصري، وتم إضافة طاولة خشبية صغيرة ذات قاعدة معدنية بسيطة لتناول الطعام خارج المطبخ إلى جانب المدخل مع إضافة مقاعد شفافة أضافت لمسة أنيقة للمكان.

9. إضافة لمسة فنية على النمط العصري

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA مطبخ
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

في هذا النموذج تم تصميم المطبخ على الطراز العصري وتم الجمع بين اللون الأبيض والأحمر في تناسق جميل، ولإضافة غرفة طعام عملية صغيرة بالمطبخ تم وضع طاولة خشبية بقاعدة معدنية مع مقاعد خشبية حمراء، وتم إضافة لمسة شخصية على المقاعد تبطينها بقماش يشبه أوراق الجرائد مما منح المكان لمسة شخصية ولمسة جمالية مميزة.

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