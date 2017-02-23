17 فكرة لمداخل منزل أنيقة

مدخل المنزل هو الواجهة الرئيسية التي يراها الضيوف والزوار لذا يحرص أغلب الأشخاص على تصميمها بشكل مناسب بحيث تُعطي انطباع جيد عن أصحاب المنزل. ونعرض في هذا المحتوى بعد التصاميم والأفكار المتنوعة التي من الممكن تنفيذها بسهولة في منزلك.
نرى في هذا التصميم أنه تم الاعتماد على الزجاج بشكل كبير في تصميم المدخل، حيث تم وضع كونسول من الزجاج العاكس في المدخل وتزينها بأُصص الورد الزجاجية والفخارية، أيضًا تم تركيب مرآة كلاسيكية بإطار خشبي مزخرف بلون يتناسب مع الأثاث المستخدم في الغرفة المواجهة.
تعتبر الاكسسوارات المعلقة عملية حيث لا تحتاج لمساحة كبيرة ويسهل التنظيف حولها، وفي هذا النموذج نرى أنه تم استخدام طاولة معلقة منحوتة بزخارف مميزة وتزيينها اصيص زرع فخار، وتم استخدام مرآة مستطيلة صغيرة لتتناسب مع حجم الطاولة الصغير لإبراز أناقة الطاولة المعلقة.
يلجأ العديد من الأشخاص لاعتماد النمط العصري في منازلهم وهو ما ينعكس بدوره على جميع أجزاء المنزل، وكما نرى في هذا التصميم فأنه تم تصميم مدخل المنزل بشكل عصري جذاب حيث تم استخدام السيراميك بألوان متناسقة وتركيبة بطريقة عشوائية لتُبرز مدخل المنزل، وتم وضع عمل فني عصري على أحد جانب المدخل يفصل ما بين المدخل والغرفة المقابلة.
نرى في هذا النموذج أنه تم الجمع بين النمط العصري والريفي بشكل أنيق ممتع، حيث تم استخدام مرآة على شكل زهرة ووضع كونسول عصري خشبي ذو قاعدة معدنية، وتم تزيين المدخل بنماذج ريفية من الخوص بشكل جمع ما بين جميع العناصر بتناسق تام.
يوضح هذا النموذج دور البساطة في خلق مدخل أنيق، ففي هذا النموذج نرى أنه تم تركيب أرضية خشبية واستخدام ورق الجدران المعرج بلون محايد ليتناسب مع الأرضية الخشبية البسيطة.
في هذا النموذج تم تصميم الجدار باستخدام الديكورات الجبسية تصنع مكتبة بسيطة لوضع اكسسوارات صغيرة وبراويز الصور، وأيضًا فقد تم دهان الجدران بألوان محايدة تشبه لون الأرضية مما مكّن من تركيب أبواب خشبية لوحات ذات ألوان بارزة أعطت توازن للمكان.
في هذا النموذج تم الاعتماد على النمط الاسكندنافي في تصميم المدخل بألوانه المحايدة، حيث تم دهان الجدران بلون رمادي بلمسات ذهبية بسيطة لتعطي لمسة فنية مميزة، وتم وضع كونسول خشبي أبيض بسيط و مرآة بإطار خشبي متناسق مع الكونسول.
في هذا النموذج تم اعتماد النمط العصري في تصميم مدخل المنزل ولكن تم إضافة بعض الألوان لإعطاء حيوية للمكان، حيث تم وضع كونسول معدني بسيط وتعليق مرآة مستطيلة ذات إطار خشبي أحمر يخرج عن روتين الألوان المحايدة.
في هذا التصميم نرى أنه تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لتنعكس على المرايا الموجودة في الممر الأبيض لتُعطي إحساس بالاتساع وتعزز الشعور بالراحة النفسية.
يعتمد هذا التصميم على الاكسسوارات الكلاسيكية البسيطة، حيث تم تزيين الممر بلوحات ذات إطار خشبي بسيط مع وضع كونسول صغير حتى لا يحتل مساحة إضافية من مساحة الممر الضيق.
يعتمد هذا التصميم على استخدام اكسسوارات عصرية بيضاء متناسقة ومناسبة للون الجدران، وتم الربط ما بين المدخل المفتوح والغرفة الأمامية بوضع كونسول معلق بتصميم عصري يشبه الخزانة الموجودة بمدخل الغرفة.
في هذا النموذج نرى أنه تم تركيب مكتبة خشبية ذات تصميم عصري بنفس لون الخشب المستخدم في الأرضية، وتم إضافة أقسام باللون الأسود للمكتبة للفت الأنظار.
تم اتباع النمط الريفي مع اللمسات الفنية في تصميم هذا المدخل لاستغلال الأرضية الحجرية، حيث تم وضع كونسول خشبي عتيق بأدراج ووضع كرسي عتيق بلون يشبه لون باب المنزل مما أحدث مزيدًا من التناسق.
نرى في هذا النموذج أنه تم تصميمه ببساطة باستخدام اللون الأبيض في الجدران والستائر، وتم إضافة لمحة فنية باستغلال درجات اللون الأزرق في التصميم حيث تم استخدام الأزرق الداكن لدهن الباب ووضع كرسي باللون الأزرق الفاتح مما ساهم في إحداث تناغم مميز بالمكان.
في هذا النموذج تم استخدام الألوان الجريئة ودمجها مع الطراز الريفي البسيط بشكل متوازن مع لون الجدران الأبيض المحايد، حيث تم وضع سجادة من الجلد المصبوغ باللون الطوبي الداكن مع كراسي خشبية حمراء بقاعدة بلون محايد، وتم تعليق سجادة بسيطة بلا إطار ووضع فازات فخارية كبيرة تُبرز النمط الريفي.
في هذا النموذج تم استغلال الممر لعرض الأعمال الفنية بشكل متناسق ليصبح الممر معرض فني صغير.
نرى في هذا التصميم أنه تم الاهتمام بتزيين مدخل الغرفة على الرغم من ضيق المساحة بطريقة مبتكرة، حيث تم تعليق ابليكة ذات تصميم كلاسيكي لوحة رخامية برسمة بسيطة مميزة.
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