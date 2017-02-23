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17 فكرة لمداخل منزل أنيقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
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مدخل المنزل هو الواجهة الرئيسية التي يراها الضيوف والزوار لذا يحرص أغلب الأشخاص على تصميمها بشكل مناسب بحيث تُعطي انطباع جيد عن أصحاب المنزل. ونعرض في هذا المحتوى بعد التصاميم والأفكار المتنوعة التي من الممكن تنفيذها بسهولة في منزلك.

1. استخدام المرايا والزجاج بشكل عصري

ESTORIL, Staging Factory Staging Factory Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

نرى في هذا التصميم أنه تم الاعتماد على الزجاج بشكل كبير في تصميم المدخل، حيث تم وضع كونسول من الزجاج العاكس في المدخل وتزينها بأُصص الورد الزجاجية والفخارية، أيضًا تم تركيب مرآة كلاسيكية بإطار خشبي مزخرف بلون يتناسب مع الأثاث المستخدم في الغرفة المواجهة.

2. استخدام الاكسسوارات المعلقة

Decoração de apartamento particular, Staging Factory Staging Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تعتبر الاكسسوارات المعلقة عملية حيث لا تحتاج لمساحة كبيرة ويسهل التنظيف حولها، وفي هذا النموذج نرى أنه تم استخدام طاولة معلقة منحوتة بزخارف مميزة وتزيينها اصيص زرع فخار، وتم استخدام مرآة مستطيلة صغيرة لتتناسب مع حجم الطاولة الصغير لإبراز أناقة الطاولة المعلقة.

3. مدخل عصري

Moradia Algarve 2013, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha الممر الحديث، المدخل و الدرج
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

يلجأ العديد من الأشخاص لاعتماد النمط العصري في منازلهم وهو ما ينعكس بدوره على جميع أجزاء المنزل، وكما نرى في هذا التصميم فأنه تم تصميم مدخل المنزل بشكل عصري جذاب حيث تم استخدام السيراميك بألوان متناسقة وتركيبة بطريقة عشوائية لتُبرز مدخل المنزل، وتم وضع عمل فني عصري على أحد جانب المدخل يفصل ما بين المدخل والغرفة المقابلة.

4. الجمع ما بين النمط العصري الريفي

Moradia 20 Algarve, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

نرى في هذا النموذج أنه تم الجمع بين النمط العصري والريفي بشكل أنيق ممتع، حيث تم استخدام مرآة على شكل زهرة ووضع كونسول عصري خشبي ذو قاعدة معدنية، وتم تزيين المدخل بنماذج ريفية من الخوص بشكل جمع ما بين جميع العناصر بتناسق تام.

5. تصميم مدخل بسيط

Moradia Algarve 2012, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة الملابس
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

يوضح هذا النموذج دور البساطة في خلق مدخل أنيق، ففي هذا النموذج نرى أنه تم تركيب أرضية خشبية واستخدام ورق الجدران المعرج بلون محايد ليتناسب مع الأرضية الخشبية البسيطة.

6. استخدام الديكورات الجبسية في الممرات الداخلية

Moradia Algarve 2012, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

في هذا النموذج تم تصميم الجدار باستخدام الديكورات الجبسية تصنع مكتبة بسيطة لوضع اكسسوارات صغيرة وبراويز الصور، وأيضًا فقد تم دهان الجدران بألوان محايدة تشبه لون الأرضية مما مكّن من تركيب أبواب خشبية لوحات ذات ألوان بارزة أعطت توازن للمكان.

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7. مدخل اسكندنافي

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

في هذا النموذج تم الاعتماد على النمط الاسكندنافي في تصميم المدخل بألوانه المحايدة، حيث تم دهان الجدران بلون رمادي بلمسات ذهبية بسيطة لتعطي لمسة فنية مميزة، وتم وضع كونسول خشبي أبيض بسيط و مرآة بإطار خشبي متناسق مع الكونسول.

8. دمج الألوان في الطراز العصري

Casa em Paolo Alto, California, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

في هذا النموذج تم اعتماد النمط العصري في تصميم مدخل المنزل ولكن تم إضافة بعض الألوان لإعطاء حيوية للمكان، حيث تم وضع كونسول معدني بسيط وتعليق مرآة مستطيلة ذات إطار خشبي أحمر يخرج عن روتين الألوان المحايدة.

9. المزج بين الإضاءة الطبيعية واللون الأبيض والمرايا العاكسة

Apartamento no Porto, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

في هذا التصميم نرى أنه تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لتنعكس على المرايا الموجودة في الممر الأبيض لتُعطي إحساس بالاتساع وتعزز الشعور بالراحة النفسية.

10. ممر تقليدي بسيط

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

يعتمد هذا التصميم على الاكسسوارات الكلاسيكية البسيطة، حيث تم تزيين الممر بلوحات ذات إطار خشبي بسيط مع وضع كونسول صغير حتى لا يحتل مساحة إضافية من مساحة الممر الضيق.

11. تصميم مدخل مفتوح

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

يعتمد هذا التصميم على استخدام اكسسوارات عصرية بيضاء متناسقة ومناسبة للون الجدران، وتم الربط ما بين المدخل المفتوح والغرفة الأمامية بوضع كونسول معلق بتصميم عصري يشبه الخزانة الموجودة بمدخل الغرفة.

12. تركيب مكتبة خشبية

MORADIA ALENTEJO, Artica by CSS Artica by CSS الممر الحديث، المدخل و الدرج
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

في هذا النموذج نرى أنه تم تركيب مكتبة خشبية ذات تصميم عصري بنفس لون الخشب المستخدم في الأرضية، وتم إضافة أقسام باللون الأسود للمكتبة للفت الأنظار.

13. تصميم مدخل ريفي

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

تم اتباع النمط الريفي مع اللمسات الفنية في تصميم هذا المدخل لاستغلال الأرضية الحجرية، حيث تم وضع كونسول خشبي عتيق بأدراج ووضع كرسي عتيق بلون يشبه لون باب المنزل مما أحدث مزيدًا من التناسق.

14. استغلال درجات الألوان في المدخل

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS شبابيك
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

نرى في هذا النموذج أنه تم تصميمه ببساطة باستخدام اللون الأبيض في الجدران والستائر، وتم إضافة لمحة فنية باستغلال درجات اللون الأزرق في التصميم حيث تم استخدام الأزرق الداكن لدهن الباب ووضع كرسي باللون الأزرق الفاتح مما ساهم في إحداث تناغم مميز بالمكان.

15. استخدام الألوان الجريئة في النمط الريفي

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

في هذا النموذج تم استخدام الألوان الجريئة ودمجها مع الطراز الريفي البسيط بشكل متوازن مع لون الجدران الأبيض المحايد، حيث تم وضع سجادة من الجلد المصبوغ باللون الطوبي الداكن مع كراسي خشبية حمراء بقاعدة بلون محايد، وتم تعليق سجادة بسيطة بلا إطار ووضع فازات فخارية كبيرة تُبرز النمط الريفي.

16. ممر لعرض الأعمال الفنية

Casa JCSP, XYZ Arquitectos Associados XYZ Arquitectos Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
XYZ Arquitectos Associados

XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados

في هذا النموذج تم استغلال الممر لعرض الأعمال الفنية بشكل متناسق ليصبح الممر معرض فني صغير.

17. التعامل مع المداخل الضيقة

Prédio Turístico em Santa Catarina, Lisboa, alma portuguesa alma portuguesa Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

نرى في هذا التصميم أنه تم الاهتمام بتزيين مدخل الغرفة على الرغم من ضيق المساحة بطريقة مبتكرة، حيث تم تعليق ابليكة ذات تصميم كلاسيكي لوحة رخامية برسمة بسيطة مميزة.

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