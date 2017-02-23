17 فكرة لمداخل منزل أنيقة

يلجأ العديد من الأشخاص لاعتماد النمط العصري في منازلهم وهو ما ينعكس بدوره على جميع أجزاء المنزل، وكما نرى في هذا التصميم فأنه تم تصميم مدخل المنزل بشكل عصري جذاب حيث تم استخدام السيراميك بألوان متناسقة وتركيبة بطريقة عشوائية لتُبرز مدخل المنزل، وتم وضع عمل فني عصري على أحد جانب المدخل يفصل ما بين المدخل والغرفة المقابلة.