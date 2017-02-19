ديكورات كلاسيكة لشقة مميزة

في هذا الحمام الكلاسيكي تم استخدام عدد من العناصر الأنيقة التي أضافت فخامة للمكان، حيث تم تركيب بعض العناصر الخشبية لتتناسب مع لون الأرضية البني مثل حوض استحمام أبيض بغلاف خشبي لامع وخزانة لوضع مستلزمات النظافة والمناشف أسفل الحوض، أيضًا تم تركيب مرآة ذات إطار خشبي بسيط لتُضيف تناغم بالمكان. ولإعطاء المكان لمحة فنية جمالية تم تركيب لوحة جدارية تحتوي على مشهد طبيعي خلاب وتعليق ستائر قماشية كلاسيكية، بالإضافة لوضع نباتات الزينة على أطراف حوض الاستحمام لإضافة لمحة طبيعية بالحمام.

وفي النهاية يمكننا القول أن النمط الكلاسيكي من أرقى التصميمات التي يمكن تنفيذها في منزلك بكل بساطة، وهناك العديد من الأفكار المميزة لتناسب شخصيتك وأيضًا تتراوح في تكلفتها لتناسب ميزانيتك.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 16 تصميم مميز لشوايات الفناء والمواقد الخشبية.