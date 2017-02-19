ديكورات كلاسيكة لشقة مميزة

يعتبر النمط الكلاسيكي من الأنماط التي تتميز بأناقة راقية فخمة، حيث يغلب عليه استخدام الأثاث العتيق واللوحات الفنية ذات الأُطر المزخرفة والمذهبة والثريات الأنيقة التي تعكس الطابع الكلاسيكي المميز. وعلى الرغم من اتجاه العديد من الأشخاص في العصر الحالي النمط العصري الحديث بساطته إلا أن النمط الكلاسيكي لا يظل محتفظًا بزيادته على عرش الأناقة، لذلك يحاول العديد من الأشخاص تطبيق هذا النمط في منازلهم من خلال إضافة بعض العناصر لتحويل الغرفة لهذا النمط. وقد قمنا في هذا المقال بتجميع بعض الأفكار والنصائح التي يمكنك الاستعانة بها لتطبيق النمط الكلاسيكي فيمنزلك.
غرف الطعام من الغرف الأساسية في المنزل حيث تعتبر واجهة للمنزل في الكثير من الأحيان، لذا فمن المهم الاهتمام بكل التفاصيل التي تجعل من هذه الغرفة واجهة أنيقة لاستقبال الزوار خلال حفلات العشاء والمناسبات. وفي هذا التصميم نرى أنه تم استخدام عناصر كلاسيكية منحت الغرفة رونق خاص، حيث تم تغطية الجدران بورق الجدران برسومات كلاسيكية بألوان محايدة أنيقة تتناسب مع لون الأرضية. تم وضع أثاث كلاسيكي أنيق باللونين الأبيض والبيج، مع تعليق أرفف زجاجية بأُطر خشبية مزخرفة انيقة كبديل لدولاب الفضيات لتُستخدم لعرض أدوات المائدة المميزة، وتم إضافة عدد من البراويز الصغيرة ذات الأُطر الخشبية لتكون معرض فني صغير داخل الغرفة.
نرى في هذا النموذج أنه تم عمل أرضية أنيقة من الفسيفساء بألوان محايدة ورسومات هندسية أنيقة، وايضًا تم تغطية الجدران بورق الجدران الكلاسيكي كما في غرفة الطعام مع استخدام مقاعد بسيطة ذات لون أبيض و أرجل خشبية مزخرفة ومذهبة تشبه في ألوانها ألوان الباب الكلاسيكي الأنيق. تم تعليق لوحة جدارية بطول الحائط بها مشهد طبيعي خلاب لُتضيف الألوان على مدخل المنزل بشكل أنيق يتميز بالفخامة، وأضافت الثريا التي تم استخدامها لمسة جمالية أنيقة وبسيطة على المدخل.
نرى في هذه الغرفة أنه تم تركيب أرضيات خشبية بألوان داكنة تعطي الغرفة دفء خاص، وأيضًا تم استخدام ورق جدران مزخرف بألوان داكنة ليتناسب مع لون الأرضية. البساطة في تنفيذ النمط الكلاسيكي انعكست بشكل واضح على الأثاث المستخدم، حيث تم وضع سرير كلاسيكي يظهر مُبطن باللون الأبيض و بإطار خشبي باللون الذهبي، أيضًا تم تركيب طاولة سرير جانبية معلقة بتصميم متناسق مع تصميم السرير. لإضاءة الغرفة تم تعليق ثريا سداسية كلاسيكية بسيطة وأيضًا تركيب أباجورات جانبية معلقة بجانب السرير، ولم يتم استخدام الستائر الكلاسيكية ثقيلة الوزن للسماح بالضوء الطبيعي بدخول الغرفة واستخدام ستائر بيضاء بسيطة بدلًا منها.
نرى في هذه الغرفة أنه تم استغلال العمود الفاصل ما بين الغرفة وغرفة الملابس لتعليق شاشة تلفاز كبيرة، وأيضًا تم تعليق مرآة على أحد الجدران الداخلية لغرفة الملابس مع طاولة زينة كلاسيكية معلقة لتوفير المساحات في الغرفة.
في هذا الحمام الكلاسيكي تم استخدام عدد من العناصر الأنيقة التي أضافت فخامة للمكان، حيث تم تركيب بعض العناصر الخشبية لتتناسب مع لون الأرضية البني مثل حوض استحمام أبيض بغلاف خشبي لامع وخزانة لوضع مستلزمات النظافة والمناشف أسفل الحوض، أيضًا تم تركيب مرآة ذات إطار خشبي بسيط لتُضيف تناغم بالمكان. ولإعطاء المكان لمحة فنية جمالية تم تركيب لوحة جدارية تحتوي على مشهد طبيعي خلاب وتعليق ستائر قماشية كلاسيكية، بالإضافة لوضع نباتات الزينة على أطراف حوض الاستحمام لإضافة لمحة طبيعية بالحمام.
وفي النهاية يمكننا القول أن النمط الكلاسيكي من أرقى التصميمات التي يمكن تنفيذها في منزلك بكل بساطة، وهناك العديد من الأفكار المميزة لتناسب شخصيتك وأيضًا تتراوح في تكلفتها لتناسب ميزانيتك.
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