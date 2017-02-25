الاكسسوارات النحاسية للجمع بين الكلاسيكية و العصرية

يعتبر تصميم الحمام من الأشياء التي نولي لها اهتمام كبير عند تصميم المنزل، حيث يجب الاهتمام بكل التفاصيل التي تمنحك حمام أنيق مريح في نفس الوقت. وهناك العديد من الأنماط والتصميمات التي من الممكن الاختيار منها عند تصميم الحمام والتي تستلزم استخدام أنواع مختلفة من الاكسسوارات المناسبة للنمط، ولكن في بعض الأحيان يمكنك الجمع بين مختلف الأنماط في تناسق بما يناسب ذوقك الخاص. وفي هذا المحتوي نعرض بعض الصور لحمام تم فيه الجمع ما بين النمط العصري والنمط الكلاسيكي مع الاكسسوارات النحاسية بشكل مميز.