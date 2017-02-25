الاكسسوارات النحاسية للجمع بين الكلاسيكية و العصرية

يعتبر تصميم الحمام من الأشياء التي نولي لها اهتمام كبير عند تصميم المنزل، حيث يجب الاهتمام بكل التفاصيل التي تمنحك حمام أنيق مريح في نفس الوقت. وهناك العديد من الأنماط والتصميمات التي من الممكن الاختيار منها عند تصميم الحمام والتي تستلزم استخدام أنواع مختلفة من الاكسسوارات المناسبة للنمط، ولكن في بعض الأحيان يمكنك الجمع بين مختلف الأنماط في تناسق بما يناسب ذوقك الخاص. وفي هذا المحتوي نعرض بعض الصور لحمام تم فيه الجمع ما بين النمط العصري والنمط الكلاسيكي مع الاكسسوارات النحاسية بشكل مميز.
حمام المنزل هو مساحتك الشخصية التي يجب ان تشعر فيها بالراحة، لذا فعليك تصميمها بما يناسب ذوقك الخاص في حدود المساحة المتوفرة لديك. حيث تظهر اللمحة الشخصية جلية في هذا النموذج والذي يتميز بأنه جمع ما بين النمطين الكلاسيكي والعصري في تناسق وتناغم تام، حيث تم تركيب ارضيات عصرية ملونة وستائر خفيفة وثريا عصرية ليعكسوا النمط العصري، وتم إضافة بعض العناصر الكلاسيكية مثل حوض الاستحمام ذو الارجل الذهبية واستخدام اكسسوارات نحاسية كلاسيكية مذهبة، بالإضافة لأنه تم بناء ما يشبه المدفأة على الجدار لإعطاء شكل جمالي للمكان.
نرى في هذه الصورة أنه تم تركيب صنابير نحاسية لحوض الاستحمام بمقابض بيضاء من السيراميك مما أضاف لمحة كلاسيكية أنيقة لحوض الاستحمام، وقد ساهم لون الجدار الرمادي الفاتح في إبراز تناسق اللون الذهبي للنحاس مع الأبيض.
يظهر في هذه الصورة مدى تناسق الألوان المستخدمة في الحمام لإضفاء لمسات عصرية بالمكان، حيث تم الاعتماد على اللون الطوبي والبيج في الجدران وحوض الاستحمام والستائر، وأيضًا تم استخدام نفس الألوان في الأرضيات مع اللون الأزرق والزيتوني بشكل مميز مما أضفى على الحمام لمسة عصرية أنيقة.
يعتبر حامل المناشف من العناصر الرئيسي في أي حمام ونرى في هذا النموذج أنه تم استخدام حامل مناشف من النحاس متعدد المستويات، وهذا الحامل يعتبر أكثر عملية من حامل المناشف الفردي وفي نفس الوقت فهو يُضيف شكل كلاسيكي للمكان من خلال تصميمه العتيق ولونه الذهبي الأنيق.
يظهر في هذا النموذج كابينة الاستحمام الخرسانية والتي تم فيها إضافة صنابير ودش كلاسيكي نحاسية تجمع ما بين اللونين الذهبي والأبيض وهو ما ساهم في إعطاء شكل جمالي للجدران الصماء.
في هذا النموذج نرى أنه تم أيضًا استخدام الصنابير النحاسية ولكن هذه المرة بمقابض بنية اللون، وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها أضافت شكل مميز لحوض الحمام.
نرى في هذا النموذج أنه تم إضافة مقبض نحاسي لحوض الاستحمام، وبالإضافة للمنظر الجمالي الذي يُضفيه هذا المقبض فهو عملي أيضًا حيث يُستخدم للتشبث عند الخروج من حوض الاستحمام منعًا للانزلاق.
نرى في هذا النموذج أنه تم استخدام خزانة خشبية معلقة بلون بني يتناسب مع لون مقابض الصنابير، وهذه الخزانة المعلقة تعتبر عملية إلى حد كبير حيث يسهل تنظيف الأرضية من تحتها، أيضًا تم إضافة مرآة بيضاوية بسيطة مُحاطة بمصابيح عصرية صغيرة. وتتناسق هذه العناصر البسيطة مع اللمسات النحاسية الكلاسيكية المستخدمة مثل حامل المناشف والصنابير النحاسية.
توضح لنا الصورة أعلاه مدى تناسق كل العناصر الموجودة في الحمام سواء الكلاسيكية أو العصرية، حيث أدى امتزاج الألوان العصرية مع اللون الذهبي للنحاس لخلق مشهد بديع يجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية في تناغم ممتع.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 17 فكرة لمداخل منزل أنيقة.