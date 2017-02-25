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الاكسسوارات النحاسية للجمع بين الكلاسيكية و العصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify BathroomBathtubs & showers
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يعتبر تصميم الحمام من الأشياء التي نولي لها اهتمام كبير عند تصميم المنزل، حيث يجب الاهتمام بكل التفاصيل التي تمنحك حمام أنيق مريح في نفس الوقت. وهناك العديد من الأنماط والتصميمات التي من الممكن الاختيار منها عند تصميم الحمام والتي تستلزم استخدام أنواع مختلفة من الاكسسوارات المناسبة للنمط، ولكن في بعض الأحيان يمكنك الجمع بين مختلف الأنماط في تناسق بما يناسب ذوقك الخاص. وفي هذا المحتوي نعرض بعض الصور لحمام تم فيه الجمع ما بين النمط العصري والنمط الكلاسيكي مع الاكسسوارات النحاسية بشكل مميز.

الجمع ما بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify حمام
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

حمام المنزل هو مساحتك الشخصية التي يجب ان تشعر فيها بالراحة، لذا فعليك تصميمها بما يناسب ذوقك الخاص في حدود المساحة المتوفرة لديك. حيث تظهر اللمحة الشخصية جلية في هذا النموذج والذي يتميز بأنه جمع ما بين النمطين الكلاسيكي والعصري في تناسق وتناغم تام، حيث تم تركيب ارضيات عصرية ملونة وستائر خفيفة وثريا عصرية ليعكسوا النمط العصري، وتم إضافة بعض العناصر الكلاسيكية مثل حوض الاستحمام ذو الارجل الذهبية واستخدام اكسسوارات نحاسية كلاسيكية مذهبة، بالإضافة لأنه تم بناء ما يشبه المدفأة على الجدار لإعطاء شكل جمالي للمكان.

استخدام صنابير نحاسية

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomFittings
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

نرى في هذه الصورة أنه تم تركيب صنابير نحاسية لحوض الاستحمام بمقابض بيضاء من السيراميك مما أضاف لمحة كلاسيكية أنيقة لحوض الاستحمام، وقد ساهم لون الجدار الرمادي الفاتح في إبراز تناسق اللون الذهبي للنحاس مع الأبيض.

تناسق الألوان في النمط العصري

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify حمام
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

يظهر في هذه الصورة مدى تناسق الألوان المستخدمة في الحمام لإضفاء لمسات عصرية بالمكان، حيث تم الاعتماد على اللون الطوبي والبيج في الجدران وحوض الاستحمام والستائر، وأيضًا تم استخدام نفس الألوان في الأرضيات مع اللون الأزرق والزيتوني بشكل مميز مما أضفى على الحمام لمسة عصرية أنيقة.

حامل مناشف نحاس

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomFittings
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

يعتبر حامل المناشف من العناصر الرئيسي في أي حمام ونرى في هذا النموذج أنه تم استخدام حامل مناشف من النحاس متعدد المستويات، وهذا الحامل يعتبر أكثر عملية من حامل المناشف الفردي وفي نفس الوقت فهو يُضيف شكل كلاسيكي للمكان من خلال تصميمه العتيق ولونه الذهبي الأنيق.

كابينة استحمام كلاسيكية

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

يظهر في هذا النموذج كابينة الاستحمام الخرسانية والتي تم فيها إضافة صنابير ودش كلاسيكي نحاسية تجمع ما بين اللونين الذهبي والأبيض وهو ما ساهم في إعطاء شكل جمالي للجدران الصماء.

صنابير الأحواض

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomFittings
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

في هذا النموذج نرى أنه تم أيضًا استخدام الصنابير النحاسية ولكن هذه المرة بمقابض بنية اللون، وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها أضافت شكل مميز لحوض الحمام.

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مقبض حوض الاستحمام

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify حمام
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

نرى في هذا النموذج أنه تم إضافة مقبض نحاسي لحوض الاستحمام، وبالإضافة للمنظر الجمالي الذي يُضفيه هذا المقبض فهو عملي أيضًا حيث يُستخدم للتشبث عند الخروج من حوض الاستحمام منعًا للانزلاق.

إضافة لمسات عصرية عملية

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomSinks
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

نرى في هذا النموذج أنه تم استخدام خزانة خشبية معلقة بلون بني يتناسب مع لون مقابض الصنابير، وهذه الخزانة المعلقة تعتبر عملية إلى حد كبير حيث يسهل تنظيف الأرضية من تحتها، أيضًا تم إضافة مرآة بيضاوية بسيطة مُحاطة بمصابيح عصرية صغيرة. وتتناسق هذه العناصر البسيطة مع اللمسات النحاسية الكلاسيكية المستخدمة مثل حامل المناشف والصنابير النحاسية.

تنسيق كل العناصر

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

توضح لنا الصورة أعلاه مدى تناسق كل العناصر الموجودة في الحمام سواء الكلاسيكية أو العصرية، حيث أدى امتزاج الألوان العصرية مع اللون الذهبي للنحاس لخلق مشهد بديع يجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية في تناغم ممتع.

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15 فكرة للألوان.. هذه التصميمات لغرف المعيشة ستذهلكم بألوانها
استخدام الاكسسوارات النحاسية للجمع بين الكلاسيكية و العصرية

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