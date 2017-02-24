10 أخطاء ديكورية لتتجنبها عند تصميم غرف النوم

الكثير منا يرى غرفة النوم مكان للنوم والاسترخاء قبل أي شئ ولكن يمكنك استغلال غرفة النوم في أكثر من هذا. فبوجود مكان للجلوس يمكنك استغلال الغرفة للاسترخاء والجلوس مع القراءة والإطلاع أو على مساحة لجلسة رومانسية.

لا يجب عليك وضع أريكة كبيرة فقط كرسي بسيط أو اثنين مع طاولة جانبية ويفضل أن تكون مجاورة للشباك إذا وجد.