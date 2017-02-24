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10 أخطاء ديكورية لتتجنبها عند تصميم غرف النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
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تعد غرفة النوم أهم غرفة في المنزل ففيها نسترخي بعد يوم طويل وشاق ومنها نبدأ يومنا بنشاط وحيوية ربما مع كوب من القهوة. ولكن الكثير منا قد يرتكب بعض الأخطاء التصميمية والتي ستنعكس وتؤثر على راحتنا بالتبعية. يجب أن نهتم بكل التفاصيل في غرفة النوم ونتجنب هذه الأخطاء الشائعة التي أتينا لكم بها والتي يرتكبها الكثير منا، عند تجنبها سنحصل على أفضل البدائل وبالتالي أكثر الحلول راحة.

1.​سرير غير مريح

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl غرفة نوم
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

قد يكون السريرغير مريح أو قد يصدر أصوات مزعجة والذي يؤثر على راحتنا وقد يؤدي إلى إيقاظنا ليلاً. قم بإختيار سرير مريح أو تصليح أي عيوب قد تكون قابلة للتصليح.

2.​مرتبة غير مناسبة

Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة نوم
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

للحصول على الراحة الكافية وللاستفادة من ساعات النوم اليومية يجب التأكد من أن المرتبة ذات مقاس صحيح، مريحة ومناسبة لك، فإذا كنت تعاني من ألام في الظهر أو المفاصل فيفضل استخدام مرتبة طبية لتعطيك الدعم الكافي.

3.​عدم الاهتمام بتزين الحوائط

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

غالباً ما يلجأ الكثير منا إلى إختيار حوائط بيضاء مع تركها فارغة بدون تزين أو ديكور، والذي يجعل الغرفة تبدو مملة وبدون شخصية. يمكنك تزين الحوائط بلوحات فنية، ورق حائط أو أي زينات قد يعبر عنك.

4.​لا يوجد مكان للجلوس

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

الكثير منا يرى غرفة النوم مكان للنوم والاسترخاء قبل أي شئ ولكن يمكنك استغلال غرفة النوم في أكثر من هذا. فبوجود مكان للجلوس يمكنك استغلال الغرفة للاسترخاء والجلوس مع القراءة والإطلاع أو على مساحة لجلسة رومانسية.

لا يجب عليك وضع أريكة كبيرة فقط كرسي بسيط أو اثنين مع طاولة جانبية ويفضل أن تكون مجاورة للشباك إذا وجد.

5.إضاءة غير كافية

APTO PS, JAVC ARQUITECTOS S.C JAVC ARQUITECTOS S.C غرفة نوم
JAVC ARQUITECTOS S.C

JAVC ARQUITECTOS S.C
JAVC ARQUITECTOS S.C
JAVC ARQUITECTOS S.C

الكثير منا يرتكب هذا الخطأ الشائع، ولكن غرفة النوم هي أحد الغرف والتي تكون مساحة لأكثر من نشاط. فبالإضافة للإضاءة الطبيعية، والرئيسية في السقف (ذات المفتاح المتحكم في شدة الإضاءة) يجب علينا إضافة بعض مصادر الإضاء الأخرى مثل المصابيح الجانبية. مع توزيع الإضاءة بشكل جيد في منطقة تغير الملابس وبجانب المرآة.

6.​عدم وجود مرآة

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

بالإضافة لوظيفة المرايات المعروفة أنها تسهل عملية تغير الملابس ووضع المكياج، فهي أيضاً تعطي الغرفة رونق فخم وجو أنيق كما أنها تعطي عمق للفراغات الصغيرة وتجعلها تبدو بشكل أكثر اتساعاً.

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7.​ألوان غير متناسقة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يجب أن تنسجم ألوان الغرفة بشكل يتيح توفير الراحة. فالألوان غير المتناسقة تعطي انطباع سيئ وتجعلنا نشعر يالفوضى والضيق.

8.​عدم وجود مقابس كهرباء كافية

RELOOKING DI UN APPARTAMENTO CON SOPPALCO, Laura Lucente Architetto Laura Lucente Architetto غرفة نوم
Laura Lucente Architetto

Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto

استخدامتنا اليومية من هواتف ذكية وأجهزة تجعلنا في حاجة ماسة لمقابس كهرباء في كل مكان وإلا سينتهي بنا الحال بوجود أسلاك حول الغرفة والذي سيؤثر على راحتنا وجودة النوم اليومي الخاص بنا.

9.وجود تلفاز في غرفة النوم

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

قم بالحد من وجود الشاشات في غرفة النوم بالإضافة إلى الحد من استخدام الشاشات قبل النوم بوقت كافي حيث أنه يتدخل في قدرتك على النوم وعلى الحصول على قسط كافي من الراحة.

10.عدم وجود مساحات تخزينية كافية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخزانات، الأرفف والدوالايب هي سر الحد من الفوضى وترتيب منزلك بشكل يسهل حياتك ويوفر وقتك. فيجب عليك استغلال كل شبر من مساحة غرف منزلك للحصول على مساحات تخزنية بما يتناسب مع احتياجاتك وخاصة في المساحات الضيقة.

تصميم منزل حاوية مميز وفريد من نوعه
أي من هذه الأخطاء أرتكبت من قبل؟

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