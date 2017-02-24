10 أخطاء ديكورية لتتجنبها عند تصميم غرف النوم

تعد غرفة النوم أهم غرفة في المنزل ففيها نسترخي بعد يوم طويل وشاق ومنها نبدأ يومنا بنشاط وحيوية ربما مع كوب من القهوة. ولكن الكثير منا قد يرتكب بعض الأخطاء التصميمية والتي ستنعكس وتؤثر على راحتنا بالتبعية. يجب أن نهتم بكل التفاصيل في غرفة النوم ونتجنب هذه الأخطاء الشائعة التي أتينا لكم بها والتي يرتكبها الكثير منا، عند تجنبها سنحصل على أفضل البدائل وبالتالي أكثر الحلول راحة.
قد يكون السريرغير مريح أو قد يصدر أصوات مزعجة والذي يؤثر على راحتنا وقد يؤدي إلى إيقاظنا ليلاً. قم بإختيار سرير مريح أو تصليح أي عيوب قد تكون قابلة للتصليح.
للحصول على الراحة الكافية وللاستفادة من ساعات النوم اليومية يجب التأكد من أن المرتبة ذات مقاس صحيح، مريحة ومناسبة لك، فإذا كنت تعاني من ألام في الظهر أو المفاصل فيفضل استخدام مرتبة طبية لتعطيك الدعم الكافي.
غالباً ما يلجأ الكثير منا إلى إختيار حوائط بيضاء مع تركها فارغة بدون تزين أو ديكور، والذي يجعل الغرفة تبدو مملة وبدون شخصية. يمكنك تزين الحوائط بلوحات فنية، ورق حائط أو أي زينات قد يعبر عنك.
الكثير منا يرى غرفة النوم مكان للنوم والاسترخاء قبل أي شئ ولكن يمكنك استغلال غرفة النوم في أكثر من هذا. فبوجود مكان للجلوس يمكنك استغلال الغرفة للاسترخاء والجلوس مع القراءة والإطلاع أو على مساحة لجلسة رومانسية.
لا يجب عليك وضع أريكة كبيرة فقط كرسي بسيط أو اثنين مع طاولة جانبية ويفضل أن تكون مجاورة للشباك إذا وجد.
الكثير منا يرتكب هذا الخطأ الشائع، ولكن غرفة النوم هي أحد الغرف والتي تكون مساحة لأكثر من نشاط. فبالإضافة للإضاءة الطبيعية، والرئيسية في السقف (ذات المفتاح المتحكم في شدة الإضاءة) يجب علينا إضافة بعض مصادر الإضاء الأخرى مثل المصابيح الجانبية. مع توزيع الإضاءة بشكل جيد في منطقة تغير الملابس وبجانب المرآة.
بالإضافة لوظيفة المرايات المعروفة أنها تسهل عملية تغير الملابس ووضع المكياج، فهي أيضاً تعطي الغرفة رونق فخم وجو أنيق كما أنها تعطي عمق للفراغات الصغيرة وتجعلها تبدو بشكل أكثر اتساعاً.
يجب أن تنسجم ألوان الغرفة بشكل يتيح توفير الراحة. فالألوان غير المتناسقة تعطي انطباع سيئ وتجعلنا نشعر يالفوضى والضيق.
استخدامتنا اليومية من هواتف ذكية وأجهزة تجعلنا في حاجة ماسة لمقابس كهرباء في كل مكان وإلا سينتهي بنا الحال بوجود أسلاك حول الغرفة والذي سيؤثر على راحتنا وجودة النوم اليومي الخاص بنا.
قم بالحد من وجود الشاشات في غرفة النوم بالإضافة إلى الحد من استخدام الشاشات قبل النوم بوقت كافي حيث أنه يتدخل في قدرتك على النوم وعلى الحصول على قسط كافي من الراحة.