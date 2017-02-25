12 تصميم مميز لغرفة السفرة يناسب جميع الأذواق والمساحات

يحتار الكثير منا في تصميم غرفة السفرة، من أين نبدأ؟ هل يجب أن تتبع هذه الغرفة باقي طراز المنزل؟ كيف نزينها؟ كيف نجعلها عملية؟ كيف نطوع الفراغ من حوائط وأرضيات وعناصر إضاءة أن تكون في صالح التصميم وليس بعيداً عنه؟ هذا كله ما سنعرفه في مقال اليوم من خلال 12 مثال مختلف سيناسب كل الأذواق والمساحات، فتابعونا..