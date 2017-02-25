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12 تصميم مميز لغرفة السفرة يناسب جميع الأذواق والمساحات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
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يحتار الكثير منا في تصميم غرفة السفرة، من أين نبدأ؟ هل يجب أن تتبع هذه الغرفة باقي طراز المنزل؟  كيف نزينها؟ كيف نجعلها عملية؟ كيف نطوع الفراغ من حوائط وأرضيات وعناصر إضاءة أن تكون في صالح التصميم وليس بعيداً عنه؟ هذا كله ما سنعرفه في مقال اليوم من خلال 12 مثال مختلف سيناسب كل الأذواق والمساحات، فتابعونا..

​1.كراسي منتقاة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تصميم غير تقليدي لطاولة السفرة البسيطة والتي يحيط بها كراسي بتصاميم غير متشابهة لتصميم شبابي متميز. بالإضافة لوحدات تخزينية ممتدة ومستغلة للمساحة الكبيرة للغرفة.

​2.تصميم مودرن ذو رونق ووقار

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة السفرة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

تصميم مودرن ولكنه أكثر وقاراً من طاولة خشبية تأخذ لون بني داكن يلتف حولها كراسي ذات تصميم بسيط. يقع خلفها خزانة بسيطة لتخزين أدوات الطاولة المختلفة.

​3.ألوان وحيوية

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة خشب رقائقي Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

أما في هذه المساحة المودرن فقد تم استغلال الكراسي من خلال طلاؤها بالألوان الصريحة والفاتحة لخلق إنتعاش في الفراغ ذو الألوان المحايدة.

​4.طراز اسكندينافي

Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue غرفة السفرة
Franz&amp;Sue

Franz&Sue
Franz&amp;Sue
Franz&Sue

في هذا المنزل ذو الطراز الاسكندينافي تم استخدام كراسي اكريليك بيضاء ذات تصميم مميز، مع الطاولة الخشبية البسيطة لتخلق تكامل وأناقة بالطراز المطلوب، ولم ينسى المصمم استخدام عنصر إضاءة مميز بلون أسود.

​5.سيميترية وأناقة

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

غرفة سفرة على الطراز الكلاسيكي تظهر بشكل سيميتري أنيق، والذي يظهر في مكوناتها من كراسي متشابهة بلون بنفسجي حول الطاولة الخشبية بالإضافة لعناصر الإضاءة المزدوجة والموزعة على جانبي النقطة البصري ألا وهي المدفئة والتي يعلوها مرآة أنيقة.

​6.سفرة بوهيمية

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Grey
homify

homify
homify
homify

هذا المنزل يحمل طابع بوهيمي بسيط ولذلك حرص مصممي المنزل على استخدام أشكال مختلفة من الكراسي بالإضافة لوحدة الإضاءة ذات التصميم الغريب من جذع الشجرة.

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​7.أثاث لمساحات خارجية

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana GardenGreenhouses & pavilions
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

أثاث غرف الطعام يأتي بأشكال وخامات متعددة، بعضها يصلح للمساحات الخارجية من أفنية وحدائق. إحرص على إختيار خامات وألوان لا تتأثر بالعوامل الجوية عند تأثيث المساحات الخارجية الخاصة بك.

​8.طراز مينمال

Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo غرفة السفرة
Modesto Crespo

Modesto Crespo
Modesto Crespo
Modesto Crespo

في المنازل ذات الطراز المينمال يكون من المفضل إضافة أثاث لا يخلق إزدحام بصري، فهنا تم استخدام كراسي اكريليك شفافة لتحيط بهذه الطاولة البيضاء البسيطة.

​9.أفضل الحلول للشرفة

Vila Mascote III, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في الشرفات ولأقصى استغلال للمساحة يفضل استخدام البنش بدلاً من الكراسي لتوفير المساحة كما أنه يستوعب عدد أكبر من المستخدمين وخاصة في وجود الأطفال.

​10.مودرن بألوان متباينة

Проект 3х комнатной квартиры в Харькове, Инна Михайская Инна Михайская مطبخ Red
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

أنظر لمساحة الطعام فقد كان التباين بطل هذا التصميم، فتم عمل الكراسي من الخشب الداكن ليتباين مع الطاولة بيضاء اللون بالإضافة للمطبخ المجاور لها والذي يأخذ لون أحمر أنيق.

​11.كلاسيكي تقليدي

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

تصميم آخر لغرفة سفرة كلاسيكية تقليدية تتسع لعدد كبير لأفضل التجمعات العائلية والولائم. يعتمد هذه التصميم على الزخارف في الطاولة والكراسي بالإضافة لتصميم الإضاءة المدفونة في السقف المميز وأخيراً وحدة الإضاءة المتدلية من منتصفه.

​12.تصميم ناصع البياض

homify مطبخ Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

أما هنا فالطراز الكلاسيكي جاء بشكل مختلف تماماً وبباليتة ألوان مغايرة. فالألوان الفاتحة تغلب على المساحة من أثاث، حوائط واكسسوارات بالإضافة لبعض التطعيمات من اللون الذهبي والتي تعطي فخامة للطراز الكلاسيكي.

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الاكسسوارات النحاسية للجمع بين الكلاسيكية و العصرية
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