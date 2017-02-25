12 تصميم مميز لغرفة السفرة يناسب جميع الأذواق والمساحات

يحتار الكثير منا في تصميم غرفة السفرة، من أين نبدأ؟ هل يجب أن تتبع هذه الغرفة باقي طراز المنزل؟ كيف نزينها؟ كيف نجعلها عملية؟ كيف نطوع الفراغ من حوائط وأرضيات وعناصر إضاءة أن تكون في صالح التصميم وليس بعيداً عنه؟ هذا كله ما سنعرفه في مقال اليوم من خلال 12 مثال مختلف سيناسب كل الأذواق والمساحات، فتابعونا..
تصميم غير تقليدي لطاولة السفرة البسيطة والتي يحيط بها كراسي بتصاميم غير متشابهة لتصميم شبابي متميز. بالإضافة لوحدات تخزينية ممتدة ومستغلة للمساحة الكبيرة للغرفة.
تصميم مودرن ولكنه أكثر وقاراً من طاولة خشبية تأخذ لون بني داكن يلتف حولها كراسي ذات تصميم بسيط. يقع خلفها خزانة بسيطة لتخزين أدوات الطاولة المختلفة.
أما في هذه المساحة المودرن فقد تم استغلال الكراسي من خلال طلاؤها بالألوان الصريحة والفاتحة لخلق إنتعاش في الفراغ ذو الألوان المحايدة.
في هذا المنزل ذو الطراز الاسكندينافي تم استخدام كراسي اكريليك بيضاء ذات تصميم مميز، مع الطاولة الخشبية البسيطة لتخلق تكامل وأناقة بالطراز المطلوب، ولم ينسى المصمم استخدام عنصر إضاءة مميز بلون أسود.
غرفة سفرة على الطراز الكلاسيكي تظهر بشكل سيميتري أنيق، والذي يظهر في مكوناتها من كراسي متشابهة بلون بنفسجي حول الطاولة الخشبية بالإضافة لعناصر الإضاءة المزدوجة والموزعة على جانبي النقطة البصري ألا وهي المدفئة والتي يعلوها مرآة أنيقة.
هذا المنزل يحمل طابع بوهيمي بسيط ولذلك حرص مصممي المنزل على استخدام أشكال مختلفة من الكراسي بالإضافة لوحدة الإضاءة ذات التصميم الغريب من جذع الشجرة.
أثاث غرف الطعام يأتي بأشكال وخامات متعددة، بعضها يصلح للمساحات الخارجية من أفنية وحدائق. إحرص على إختيار خامات وألوان لا تتأثر بالعوامل الجوية عند تأثيث المساحات الخارجية الخاصة بك.
في المنازل ذات الطراز المينمال يكون من المفضل إضافة أثاث لا يخلق إزدحام بصري، فهنا تم استخدام كراسي اكريليك شفافة لتحيط بهذه الطاولة البيضاء البسيطة.
في الشرفات ولأقصى استغلال للمساحة يفضل استخدام البنش بدلاً من الكراسي لتوفير المساحة كما أنه يستوعب عدد أكبر من المستخدمين وخاصة في وجود الأطفال.
أنظر لمساحة الطعام فقد كان التباين بطل هذا التصميم، فتم عمل الكراسي من الخشب الداكن ليتباين مع الطاولة بيضاء اللون بالإضافة للمطبخ المجاور لها والذي يأخذ لون أحمر أنيق.
تصميم آخر لغرفة سفرة كلاسيكية تقليدية تتسع لعدد كبير لأفضل التجمعات العائلية والولائم. يعتمد هذه التصميم على الزخارف في الطاولة والكراسي بالإضافة لتصميم الإضاءة المدفونة في السقف المميز وأخيراً وحدة الإضاءة المتدلية من منتصفه.
أما هنا فالطراز الكلاسيكي جاء بشكل مختلف تماماً وبباليتة ألوان مغايرة. فالألوان الفاتحة تغلب على المساحة من أثاث، حوائط واكسسوارات بالإضافة لبعض التطعيمات من اللون الذهبي والتي تعطي فخامة للطراز الكلاسيكي.
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