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الألوان والخامات للجدران والأرضيات التي تغير الغرف في 12 صورة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Umbau Obergeschoss eines Einfamilienhauses, makasa makasa
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هل تحتار في إختيار ألوان وخامات حوائط وأرضيات منزلك؟ لست وحدك فإختيارخامات وألوان الطلاء يعد مشكلة كبيرة تواجه الكثير منا فهي لا تخضع للذوق وحده ولكن هناك قواعد ترسي هذا الإختيار والتي تختلف باختلاف النشاطات القائمة في كل غرفة بالإضافة للطراز المستخدم والأسلوب المتبع. ولذلك فقد جئنا لكم بعدد من الغرف بتصميم واحد وبدائل مختلفة لألوان طلاء مختلفة وخامات للأرضية والحوائط لعلها تكون ملهمة لكم في تصميم منازلكم.

غرفة #1: البديل الأول

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

يتحكم اختيار الألوان بأكثر من عامل أحدهم مزج الألوان الباردة مع الألوان الدافئة، فهنا تم استخدام لون موف فاتح وهادئ في الحوائط مع الأرضية الخشبية الدافئة ليكون مزيج متجانس ومتوازن يميل للجراءة والطراز المودرن.

غرفة #1: البديل الثاني

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

اما هنا فوقع اختيار لون الحوائط على اللون الكافيه والذي حول باليتة الألون إلى باليتة أحادية اللون، والتي اعطت للغرفة مظهر يميل أكثر للوقار وبالتالي أصبح يصلح أكثر للطراز الكلاسيكي.

غرفة #1: البديل الثالث

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

إختيار خامات مختلفة من نفس باليتة الألوان كانت في صالح هذه التصميم لخلق ملمس مميز. فما أجمل الأرضية الخشبية مع الحائط الحجري لتجعل الفراغ الداخلي متصل بالطبيعة. ثم بعد ذلك تم موازنة هذا المزيج بطلاء باقي الحوائط باللون الأبيض.

غرفة #2: البديل الأول

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

فكما رأينا أثر اللون الأبيض مع الخامات ذات الملمس وبمزج الألوان الدافئ والبارد أعطت للمنزل جواً دافئاً كما جعلت الفراغات مناسبة للتأثيث على الطراز المينمال أو الاسكنيدنافي.

غرفة #2: البديل الثاني

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

على عكس البديل السابق فهذا الإختيار أعطى لمسة مبهجة وطبيعية بالإضافة لأنها مريحة وتبعث على الاسترخاء.

غرفة #3: البديل الأول

Kinderwelten, makasa makasa غرفة الاطفال
makasa

makasa
makasa
makasa

تعالوا ننتقل لغرفة جديدة لنرى سوياً كيف يمكننا استغلالها بأكثر من شكل لتناسب عدد من الفراغات. فللحصول على تصميم كلاسيكي يمكنك تقسيم الحوائط لجزء سفلي ذو بانوهات و علوي بطلاء ذو لون أصفر أنيق ومشرق للمسة تناسب غرف الأطفال بالإضافة لإختيار أرضية داكنة لتخلق تباين في الألوان.

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غرفة #3: البديل الثاني

Kinderwelten, makasa makasa غرفة الاطفال
makasa

makasa
makasa
makasa

أما هنا فقد تم تقسيم الحوائط أيضاً لقسمين، الجزء السفلي بورق حائط وأما الجزء العلوي فهو بطلاء شبابي لغرفة شبابية وأنيقة. ولا يجب أن ننسى إختيار الأرضية الخشبية ذات لون دافئ يناسب اللون الأزرق بانسجام تام.

غرفة #3: البديل الثالث

Kinderwelten, makasa makasa غرفة الاطفال
makasa

makasa
makasa
makasa

ولكن أنظر ماذا فعلنا في هذا التصميم لنفس الغرفة، هل تصدق أنها نفس الغرفة؟ 

تم طلاء الحوائط بدرجة داكنة من اللون الرمادي والأرضية استخدم فيها لون خشبي رمادي. الآن يمكننا استخدامها كغرفة معيشة عائلية مع إختيار أثاث ملون ليظهر جمالها.

غرفة #4: البديل الأول

Umbau Obergeschoss eines Einfamilienhauses, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

اللون الغالب على هذا التصميم هو اللون الزهري ولكن لعمل تنوع تم إضافة ورق حائط على أحد الحوائط ليعطي أناقة للغرفة. أما الأرضية فقد تم استخدام خشب يأخذ اللون الرمادي بها لتباين تام.

تم إضاءة هذه الغرفة ياستخدام إضاءة ليد مخفية على حواف السقف لتكون غرفة نوم شبابية مثالية.

غرفة #4: البديل الثاني

Umbau Obergeschoss eines Einfamilienhauses, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

نفس الغرفة تم طلاء حوائطها بلون رمادي ولكن هذه المرة تم تكسية أحد الحوائط بالحجارة الأنيقة. مع استكمال المسيرة مع السقف والأرضية باللونين الأبيض والرمادي بالترتيب. 

تم إضافة وحدة إضاءة أنيقة من كشافات موجهة لتعطي لمسات أخيرة لغرفة معيشة رائعة.

غرفة #5: البديل الأول

Umbau Obergeschoss eines Einfamilienhauses, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

فراغ مثالي يصلح كغرفة نوم.

غرفة #5: البديل الثاني

Umbau Obergeschoss eines Einfamilienhauses, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

أما هذا التصميم فيصلح كغرفة معيشة عائلية أو كغرفة نوم شبابية.

شقة كلاسيكية راقية بمساحة 133 متر مربع فقط
أي الألوان تفضل؟

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