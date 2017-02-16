الألوان والخامات للجدران والأرضيات التي تغير الغرف في 12 صورة

اللون الغالب على هذا التصميم هو اللون الزهري ولكن لعمل تنوع تم إضافة ورق حائط على أحد الحوائط ليعطي أناقة للغرفة. أما الأرضية فقد تم استخدام خشب يأخذ اللون الرمادي بها لتباين تام.

تم إضاءة هذه الغرفة ياستخدام إضاءة ليد مخفية على حواف السقف لتكون غرفة نوم شبابية مثالية.