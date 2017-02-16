الألوان والخامات للجدران والأرضيات التي تغير الغرف في 12 صورة

هل تحتار في إختيار ألوان وخامات حوائط وأرضيات منزلك؟ لست وحدك فإختيارخامات وألوان الطلاء يعد مشكلة كبيرة تواجه الكثير منا فهي لا تخضع للذوق وحده ولكن هناك قواعد ترسي هذا الإختيار والتي تختلف باختلاف النشاطات القائمة في كل غرفة بالإضافة للطراز المستخدم والأسلوب المتبع. ولذلك فقد جئنا لكم بعدد من الغرف بتصميم واحد وبدائل مختلفة لألوان طلاء مختلفة وخامات للأرضية والحوائط لعلها تكون ملهمة لكم في تصميم منازلكم.
يتحكم اختيار الألوان بأكثر من عامل أحدهم مزج الألوان الباردة مع الألوان الدافئة، فهنا تم استخدام لون موف فاتح وهادئ في الحوائط مع الأرضية الخشبية الدافئة ليكون مزيج متجانس ومتوازن يميل للجراءة والطراز المودرن.
اما هنا فوقع اختيار لون الحوائط على اللون الكافيه والذي حول باليتة الألون إلى باليتة أحادية اللون، والتي اعطت للغرفة مظهر يميل أكثر للوقار وبالتالي أصبح يصلح أكثر للطراز الكلاسيكي.
إختيار خامات مختلفة من نفس باليتة الألوان كانت في صالح هذه التصميم لخلق ملمس مميز. فما أجمل الأرضية الخشبية مع الحائط الحجري لتجعل الفراغ الداخلي متصل بالطبيعة. ثم بعد ذلك تم موازنة هذا المزيج بطلاء باقي الحوائط باللون الأبيض.
فكما رأينا أثر اللون الأبيض مع الخامات ذات الملمس وبمزج الألوان الدافئ والبارد أعطت للمنزل جواً دافئاً كما جعلت الفراغات مناسبة للتأثيث على الطراز المينمال أو الاسكنيدنافي.
على عكس البديل السابق فهذا الإختيار أعطى لمسة مبهجة وطبيعية بالإضافة لأنها مريحة وتبعث على الاسترخاء.
تعالوا ننتقل لغرفة جديدة لنرى سوياً كيف يمكننا استغلالها بأكثر من شكل لتناسب عدد من الفراغات. فللحصول على تصميم كلاسيكي يمكنك تقسيم الحوائط لجزء سفلي ذو بانوهات و علوي بطلاء ذو لون أصفر أنيق ومشرق للمسة تناسب غرف الأطفال بالإضافة لإختيار أرضية داكنة لتخلق تباين في الألوان.
أما هنا فقد تم تقسيم الحوائط أيضاً لقسمين، الجزء السفلي بورق حائط وأما الجزء العلوي فهو بطلاء شبابي لغرفة شبابية وأنيقة. ولا يجب أن ننسى إختيار الأرضية الخشبية ذات لون دافئ يناسب اللون الأزرق بانسجام تام.
ولكن أنظر ماذا فعلنا في هذا التصميم لنفس الغرفة، هل تصدق أنها نفس الغرفة؟
تم طلاء الحوائط بدرجة داكنة من اللون الرمادي والأرضية استخدم فيها لون خشبي رمادي. الآن يمكننا استخدامها كغرفة معيشة عائلية مع إختيار أثاث ملون ليظهر جمالها.
اللون الغالب على هذا التصميم هو اللون الزهري ولكن لعمل تنوع تم إضافة ورق حائط على أحد الحوائط ليعطي أناقة للغرفة. أما الأرضية فقد تم استخدام خشب يأخذ اللون الرمادي بها لتباين تام.
تم إضاءة هذه الغرفة ياستخدام إضاءة ليد مخفية على حواف السقف لتكون غرفة نوم شبابية مثالية.
نفس الغرفة تم طلاء حوائطها بلون رمادي ولكن هذه المرة تم تكسية أحد الحوائط بالحجارة الأنيقة. مع استكمال المسيرة مع السقف والأرضية باللونين الأبيض والرمادي بالترتيب.
تم إضافة وحدة إضاءة أنيقة من كشافات موجهة لتعطي لمسات أخيرة لغرفة معيشة رائعة.