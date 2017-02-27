تصميم حمام ومطبخ منزل عصري بسيط في غاية الأناقة والرقي

البساطة في الكثير من الأحيان تكون رمز وعنوان الأناقة والرقي، تُشعرك بمزيد من أجواء الهدوء والراحة داخل منزلك، لأن دائمًا قلة التفاصيل تعزز الشعور باتساع مساحة منزلك، وهذا بالتأكيد على عكس المغالاة والمبالغة في التصميم التي تُفسد أناقة الأثاث وأجواء المنزل العامة، والجدير بالذكر هنا أنك إذا كنت من محبي البساطة والهدوء يمكنك تحقيق هذا في منزلك من خلال اتباع نمط التصميم العصري
المودرن الذي يجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد.
الحمام والمطبخ من أهم الغرف الموجودة في المنزل وكذا أكثر الغرف استخدامًا، لكن في الكثير من الأحيان تكون مساحتهم متوسطة أو صغيرة مقارنة بباقي مساحات الغرف الأخرى مثل غرف النوم والمعيشة، ففي هذا المحتوى سنقوم بتسليط الضوء على مطبخ وحمام منزل مودرن بسيط وطريقة استغلال المساحات الفارغة خلاله الاستغلال الأمثل للوصول إلى تصميم عصري مميز والحصول على مساحات إضافية لحرية الحركة.
نلاحظ أن هذا المطبخ يعتمد اعتمادًا كليًا على الإضاءة الطبيعية، فقد تم استغلال أحد الجدران في فتح نوافذ إضافية للحصول على الإضاءة الطبيعية التي تنعكس على الجدران المطلية باللون الأبيض لتشعرك بأن مساحة المطبخ أكثر اتساعًا، كما نلاحظ أيضًا تم قد تم تصميم أحد جوانب السقف لتكون مائلة لعدم الشعور بضيق المساحة ولإعطاء لمسة جمالية مميزة، يتضح أيضًا أنه قد تم الابتعاد عن وضع الكثير من الأشياء والخزانات في المطبخ حيث تم الاكتفاء بقطع خزانات صغيرة مُصممة بطريقة مبتكرة لاستيعاب كافة الأواني والأدوات.
تصميم بسيط لمطبخ منزل على مُصمم على الطريقة العصرية، يتضح من خلاله أنه تم الاتجاه لاستخدام طابع البساطة والرقي والابتعاد عن كثرة التفاصيل، المطبخ مساحته صغيرة إلى حد؛ مما جعل الاتجاه للتصميم المفتوح على غرفة الطعام والمدخل المتسع الخيار الأمثل لهذا المنزل، فتم وضع طاولة مستطيلة خشبية مزودة بمقاعد أنيقة من الجلد البني، كما تم استخدام اكسسوار كريستالي أنيق في منتصف الطاولة لتعزيز أجواء النمط العصري البسيط.
تم تصميم خزانات المطبخ بطريقة هندسية رائعة ليتم من خلالها الاستفادة من المساحات الاستفادة القصوى، فقد تم تقسيم الخزانة السفلى إلى عدد من الوحدات والأرفف لتكون كافية لتخزين أدوات المطبخ حتى لا يكون هناك حاجة لوضع أية أدوات أخرى على مساحة العمل الرخامية، أيضًا نلاحظ أنه تم الاستفادة من زاوية الجدار لوضع خزانة خشبية في الأعلى باللون البني الداكن حتى يتم كسر ملل هدوء الألوان بطريقة أنيقة، كما تم تزويد هذه الخزانة ببعض وحدات الإضاءة الخفية أسفلها لإضافة لمسة جمالية راقية، نلاحظ أيضًا أنه تم استغلال المساحة أسفل النافذة في الحصول على رف معلق من الرخام لوضع ورق المطبخ أو أية أدوات صغيرة نستخدمها بكثرة.
بتسليط الضوء على طاولة منتصف المطبخ kitchen island نلاحظ أنه قد تم استغلالها بطريقة مميزة حتى لا تكون مساحة عمل لإعداد الطعام فقط، بل تم تصميمها أيضًا لتكون مغلقة من الأسفل على هيئة خزانات ووحدات مقسمة.
عند الحديث عن تصميم الحمام، نلاحظ أن البساطة من أهم سمات هذا التصميم، فقد تم الابتعاد عن الأسلوب التقليدي في التصميم ليتم الاهتمام بالتفاصيل البسيطة والابتعاد عن التعقيد وكثرة العناصر، فقد تم تصميم الحوض بطريقة مميزة من خلال تثبيت حوض بيضاوي صغير الحجم على طاولة خشبية معلقة تحتوي على عدد من الأرفف السفلية لتخزين المناشف وأدوات التنظيف.
اعتمد تصميم هذا الحمام على الرقة والهدوء من خلال استخدام اللون البيج الهادئ على الأرية وكذا الجدران، ولا نغفل أن مساحة هذا الحمام صغيرة، لذا فقد تم فتح نافذة للحصول على الإضاءة الطبيعية والابتعاد عن الإحساس بالضيق، تنعكس الإضاءة بشكل واضح على لون الجدران الأبيض ليضيف مزيد من الإشراق والدفء لهذه المساحة المحدودة.
ستاندلوضع المناشف
ظهر طابع البساطة والرقي هنا من خلال استخدام الرخام على الأرضية وأجزاء من الجدران ليجعل الجدران المعرضة للمياه بعيدة عن الرطوبة أو التآكل، وعلى أحد الجدران الجانبية لحوض الاستحمام
البانيو تم تثبيت شماعة معدنية
ستاند لوضع المناشف عليه دون الحاجة لاستغلال مساحات إضافية بارزة في الحمام لتوفير حرية الحركة.
نظرًا لصغر مساحة الحمام، تم تصميم كابينة زجاجية صغيرة مصممة من الداخل من الرخام لتكون متناسقة مع التصميم الكلي للحمام، نلاحظ أيضًا أن هذا الحمام مساحة عملية هادئة تتناسب مع المنازل المودرن البسيطة.
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