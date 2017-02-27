تصميم حمام ومطبخ منزل عصري بسيط في غاية الأناقة والرقي

البساطة في الكثير من الأحيان تكون رمز وعنوان الأناقة والرقي، تُشعرك بمزيد من أجواء الهدوء والراحة داخل منزلك، لأن دائمًا قلة التفاصيل تعزز الشعور باتساع مساحة منزلك، وهذا بالتأكيد على عكس المغالاة والمبالغة في التصميم التي تُفسد أناقة الأثاث وأجواء المنزل العامة، والجدير بالذكر هنا أنك إذا كنت من محبي البساطة والهدوء يمكنك تحقيق هذا في منزلك من خلال اتباع نمط التصميم العصري المودرن الذي يجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد.

الحمام والمطبخ من أهم الغرف الموجودة في المنزل وكذا أكثر الغرف استخدامًا، لكن في الكثير من الأحيان تكون مساحتهم متوسطة أو صغيرة مقارنة بباقي مساحات الغرف الأخرى مثل غرف النوم والمعيشة، ففي هذا المحتوى سنقوم بتسليط الضوء على مطبخ وحمام منزل مودرن بسيط وطريقة استغلال المساحات الفارغة خلاله الاستغلال الأمثل للوصول إلى تصميم عصري مميز والحصول على مساحات إضافية لحرية الحركة.