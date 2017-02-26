15 مدخل لمنازل بلمسات شخصية ستُبهرك

سواء كانت مساحة منزلك كبيرة أو صغيرة، وسواء قمت باتباع النمط الكلاسيكي الذي يتميز بالفخامة أو النمط العصري البسيط في تصميم منزلك، لابد أن تكون على علم أن أناقة منزلك لا تكتمل وتتناسق دون تصميم مدخل مميز يتناسب مع أجواء المنزل.
مدخل المنزل يعتبر الغرفة الأولى والأخيرة لكل زائر لمنزلك ولك أيضًا، لذا ينبغي الاهتمام بكافة تفاصيل تصميم مدخل المنزل لخلق مساحة مميزة وتصميم مُلهم لا ينسى وهذا من خلال إضافة عناصر التزيين التي تتناسب مع مساحة ونمط منزلك وكذا من خلال إضافة لمستك الشخصية على هذا المكان. وسنقوم في هذا المحتوى المميز بعرض مجموعة تصميمات مداخل المنازل بلمسات شخصية أنيقة ستُبهرك.
في هذا التصميم الرائع، نلاحظ أنه قد الجمع بين عدد من الخامات تصميم هذه المساحة المُبتكرة والمميزة، فقد تم استخدام الخشب المُفرغ بشكل طولي لوضع وحدات إضاءة مخفية باللون الأبيض في تصميم أحد الجدران والسقف كذلك، عمل بعض الديكورات الجبسية باللون الأبيض على الجدار المقابل، تم إضافة كونسول خشبي معلق مُثبت عليه لوحة فنية بألوان مميزة وجريئة، والجدير بالذكر أيضًا أن استخدام الأرضية من الرخام إضافة مزيد من التناسق والتناغم بين عناصر هذه المساحة الرائعة.
إذا كانت مساحة مدخل منزلك كبيرة، ستكون أمامك خيارات متعددة تصميمه بطريقة مميزة، فنلاحظ في تصميم هذا المدخل أنه قد اعتمد على البساطة مع إضافة لمسة شخصية مميزة أضافت طابعًا مختلفًا أجواء المكان، فكان للدمج بين اللون الأبيض وعنصر الخشب تأثير مميز على إظهار أناقة التصميم، كما تظهر اللمسة الشخصية التي تم إضافتها من خلال استخدام بعض الاكسسوارات الغريبة التي تعود إلى عصور مختلفة، فقد تم الاستعانة بسجادة صغيرة من جلد الحيوانات لإضافة لمسة مميزة تتناسب مع الأرضية الخشبية، كما تم استخدام مقعد خشبي صغير لكنه مرتفع كثيرًا عن سطح الأرض، اللوحات الفنية المستخدمة بسيطة لكنها ذات رسومات فنية مُعبرة.
اللون الأبيض هنا هو محور هذا التصميم، حيث عمل على تعزيز أجواء الراحة والاسترخاء بمجرد النظر إليه، تم تصميم المدخل هنا ليكون مساحة عملية يمكن الاستفادة منها، فقد تم وضع كونسول خشبي أبيض مكون من أدراج لأغراض تخزين المفاتيح وغيرها وتم استخدامه أيضًا لوضع بعض الاكسسوارات والمزهريات عليه، كما تم تثبيت مرآة ذات إطار خشبي أعلى الكونسول لإضافة لمسة جمالية مميزة ولعكس الأضواء وزيادة الشعور باتساع المساحة والإشراق، تم الاستفادة أيضًا من المساحة الفارغة بجوار الكونسول لتثبيت شماعة ملابس لتعليق المعاطف أثناء الدخول إلى المنزل.
البساطة دائمًا هي عنوان الأناقة والتميز، فيمكنك من خلال خطوات وتفاصيل بسيطة تحويل مدخل منزلك التقليدي إلى مدخل مميز دون الاتجاه لوضع قطع أثاث كبيرة أو كونسول بجانب الباب، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم تعليق لافتة خشبية صغيرة على مقبض الباب الخارجي للفت الانتباه بعيدًا عن عدم وضع أية اكسسوارات في المدخل وتم الاكتفاء بها في تزيين هذه المساحة البسيطة.
تبقى أمامك العديد من الخيارات في تصميم المداخل المفتوحة، لكن البساطة والرقة كما ذكرنا تُعد من أساسيات اكتمال الأناقة، فقد تم هنا في هذا التصميم الاتجاه لجعل كافة الجدران الخارجية باللون الأبيض الذي يتناسب مع تصميم المساحة المفتوحة وتم تزيين هذه المساحة من خلال تفاصيل اكسسوارات بسيطة عن طريق تثبيت بعض أطباق الزينة الزخرفية المنقوشة بألوان تتناسب مع ألوان الغرف الظاهرة وكذا مع لون الجدران الأبيض، مما أضفى لمسة جمالية كلاسيكية على هذا المدخل المفتوح.
على الرغم من أن مساحة هذا المدخل محدودة وطولية، إلا أنه قد تم تصميمه بطريقة رائعة من خلال الدمج بين اللونين الأبيض الهادئ والأزرق الجريء وكذا الأرضية الخشبية وأحدث هذا الجمع تناسق وتناغم وخلق مزيد من الأجواء العصرية على هذه المساحة، واكتملت أناقة المكان باستخدام ثريا كريستالية عصرية تتناسب مع النمط العام لهذا المنزل، تم تصميم الحائط المجاور للباب الرئيسي بطريقة جديدة ومبتكرة من خلال تثبيت بعض الجماعات الصغيرة بطريقة عشوائية لتعليق المفاتيح والقبعات والابتعاد عن الفوضى.
تصميم مميز لمدخل منزل مُصمم على غرار النمط الاسكندنافي الهادئ، تم الاتجاه خلاله لاستخدام اللون الأبيض لتعزيز الشعور باتساع مساحة المدخل وتم أيضًا إدخال عنصر الزجاج واستخدام المرايا على الباب الرئيسي وأبواب الغرف لعكس الأضواء وتوفير مزيد من الإشراق على هذه المساحة. أضافت الأرضية الخشبية مزيد من أجواء الحيادية والهدوء على هذا التصميم، كما تم تزيين الجدران ببعض الاكسسوارات الخشبية المزخرفة لتكون هي اللمسة الشخصية لسكان هذا المنزل البسيط.
تصميم مذهل لمدخل منزل مُصمم على الطريقة المعاصرة، تم الاعتماد خلاله على استخدام ورق الجدران الرمادي المُزخرف بنقوش هادئة تكاد لا ترى والذي يتناسب مع لون الجدران والسقف الأبيض، وتتناسب أيضًا مع لون أرضية السيراميك اللامعة التي تضفي مزيد من الأجواء العصرية، تم وضع كونسول مغلق صغير بجوار الباب الرئيسي للمنزل لوضع المفاتيح وكذا لتزيينها باثنين من أصيص نبات الزينة الأخضر لكسر ملل وهدوء الألوان ويعلوه عدد من المرايا المستديرة مختلفة الأحجام التي أضافت مزيد من الأناقة على جدار المدخل.
إذا كانت مساحة منزلك كبيرة، وتُفضل الحصول على المساحات المفتوحة للشعور بمزيد من الاتساع، يمكنك فتح المدخل على الشرفة بطريقة رائعة ومبتكرة، ففي هذا التصميم تم فتح الجدار الفاصل بين الشرفة والمدخل واستبداله بنافذة زجاجية للشعور بمزيد من الراحة والاتساع، والجدير بالذكر أنه قد تم إحداث تناسق وتكامل بين عناصر المدخل من خلال الاتجاه لاستخدام الأرضية البورسلين واللون الأبيض على الجدران، كما تم إضافة بعض نباتات الزينة بأحجام مختلفة وتثبيتها على قواعد حجرية لإضفاء جو البيئة الطبيعية على هذه المساحة المغلقة، وفي نهاية المدخل تم استخدام سجادة ملونة تتناسب ألوانها مع ألوان الأثاث الأولى التي تراها بمجرد الدخول من الباب الرئيسي للمنزل.
تصميم مدخل كلاسيكي يجمع بين ألوان مميزة ومتناسقة جعلته الأنسب لهذه المساحة والأجواء هذا المنزل بشكل عام، لم يغلب دور البساطة على التصميم هذه المرة ليكون للازدحام دور في جعل المدخل بمثابة لوحة فنية متعددة العناصر، فقد تم استخدام كونسول خشبي لوضع اثنين من الأباجورات المتشابهة المُثبتة على قواعد معدنية لتسليط الضوء على اثنين من اللوحات الفنية ذات أُطر خشبية، وتم أيضًا استخدام وضع اثنين من والمزهريات الفخارية المتشابهة في اللون ليكون لازدواجية عناصر التزيين دور مميز في تعزيز الأجواء الكلاسيكية لهذا المنزل.
تصميم مميز لمدخل منزل اسكندنافي بسيط يجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد، تم استخدام اللون الأبيض المحايد لطلاء الجدران أرضية من الرخام يتناسب لونها مع لون عنصر الخشب الذي تم استخدامه في تصميم درابزين الدرج وبعض الأرفف الأخرى. تم استغلال المساحات من خلال إضافة طاولة خشبية بجوار السلم تحتوي على أدراج متعددة وتم تزينها بأُصص نباتات الزينة الخضراء لإضفاء أجواء البيئة على المكان والشعور بالراحة والدفء، كما تم أيضًا استخدام رف خشبي معلق لوضع مصباح كهربي مميز.
استمد هذا المدخل طابعه الخاص من خلال أجواء المنزل بشكل عام، فقد تم تصميمه بطريقة بسيطة من خلال وضع طاولة معدنية صغيرة مزينة بتماثيل تاريخي من الفخار الأبيض ويعلوها لوحة فنية ذات خلفية من اللون الأبيض وإطار خشبي أسود، كما تم استخدام شماعة طويلة متعددة الأطراف لوضع القبعات والمعاطف، تم إحداث مزيد من التكامل من خلال توحيد الأرضية الخشبية للمدخل و باقي غرف المنزل مما أضاف مزيد من الدفء والتميز على أجواء المنزل ككل.
إذا كنت من محبي الغابات الاستوائية وتُفضل تصميم منزلك على غرار هذه الأجواء، يمكنك اقتباس هذا التصميم الرائع الذي اعتمد على الأرضية الرمادية وتصميم الجدار المواجه للدرج باللون الرمادي أيضًا لإحداث ترابط واضح بينه وبين الأرضية يشعرك أنها مساحة مفتوحة، وفي نهاية المدخل تم استخدام أصيص زرع دائري مميز يحتوي على شجرة تشبه الموجودة في الغابات الاستوائية، ومن الملاحظ أيضًا أن تصميم الدرج الخشبي المعلق يتناسب إلى حد كبير مع أجواء هذه المساحة ومع اللون الأبيض الخاص بالجدران.
تصميم رائع وغير تقليدي لمدخل منزل مساحته كبيرة، اعتمد في تصميمه على المزج بين الألوان الهادئة والألوان الجريئة المشرقة، فقد تم استخدام اللون البيج الهادئ في ورق الجدران والسقف لإضافة طابع الرقة والهدوء على هذه المساحة، كما كان لاستخدام الأرضية الخشبية دور في إضافة مزيد من أجواء الدفء والراحة. تم وضع كونسول زجاجي شفاف وتم استغلال المساحة أسفل في وضع اثنين من المقاعد الصغيرة الملونة، وبالنظر إلى الجدار أعلى الكونسول الزجاجي نجد أنه قد تم تزيينها من خلال عمل فني زجاجي مزود بألوان مبهجة مما أضاف لمسة رقي لا مثيل لها.
لمن يفضلون الخصوصية يمكن أن يتم تصميم المدخل بهذه الطريقة ليتم فصله عن باقي أرجاء وغرف المنزل من خلال باب خشبي صغير، وتم استخدام طاولة معلقة باللون الأبيض لوضع المفاتيح وبعض الاكسسوارات الأخرى، وتم استغلال المساحة أسفل هذه الطاولة لوضع مقعد صغير مُنجد، وكان اختيار اللون الأبيض هنا هو الخيار الأمثل لهذا المدخل صغير المساحة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، استخدام الاكسسوارات النحاسية للجمع بين الكلاسيكية و العصرية.