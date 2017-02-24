قبل وبعد.. 13 صورة لمبني تم تجديده بشكل مذهل

واجهة المبنى هي عنوانه، وسمته التى يجب أن تحتفظ بكيانها وتفاصيلها، ولأننا دائما ما نريد أن نواكب الموضة ونتابعها، ونبحث عن كل ما هو جديد، ستجد الكثير من مشاريع إعادة إحياء واجهات منازل تقليدية وتجديدها على الطراز الحديث، ومثل أي طراز فإن هذا الطراز له خامات متميزة يمكنها إظهار محدداته بشكل أنيق ومتميز، واليوم سنقدم لك 13 صورة لمبني تم تجديده بشكل مذهل..