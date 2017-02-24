قبل وبعد.. 13 صورة لمبني تم تجديده بشكل مذهل

واجهة المبنى هي عنوانه، وسمته التى يجب أن تحتفظ بكيانها وتفاصيلها، ولأننا دائما ما نريد أن نواكب الموضة ونتابعها، ونبحث عن كل ما هو جديد، ستجد الكثير من مشاريع إعادة إحياء واجهات منازل تقليدية وتجديدها على الطراز الحديث، ومثل أي طراز فإن هذا الطراز له خامات متميزة يمكنها إظهار محدداته بشكل أنيق ومتميز، واليوم سنقدم لك 13 صورة لمبني تم تجديده بشكل مذهل..
ستلاحظ المصمم احترم الطبيعة المحيطة للتصميم، وقرر أن يدمج ألوان جميع عناصرها معا ليخلق لوحة خلابة متناغمة وتخطف قلبك من أول إطلالة، اختيار اللون الأبيض جاء مناسبا جدا، بالإضافة للخط الخارجي للمبني والتقائه مع السماء جاء رائع ومميز، على عكس قديما حيث كان المنزل غير منسجم مع ما حوله من الطبيعة ..
لن تصدق ما انتهى به المبنى من جمال وفخامة، وما قبل وبعد التجديد، سترى في هذه الصور تعب وجهد الخبراء للوصول لهذه النتيجة الرائعة..
ستلاحظ توازن الواجهة الرئيسية للمنزل، حيث من أهم أسس ومحددات تصميم الواجهات هو تحقيق التوازن، ومفهومه بطريقة مبسطة هو إذا قسمنا الواجهة نصفين متساويين بخط وهمي تجد أن نصيب كل جهة لا يقل عن الأخر، أما التمثل فستجد النصفين متطابقين ..
تقسيم المناطق الخضراء علم يُدرس في أكبر الجامعات، له أسس ومحددات إن اتُبعت نجح التصميم وجاء في أفضل صوره، ومن ضمن هذه المحددات ترك مسارات حركة على مسافات محددة، قديما كانت الحدائق الخاصة تُزرع بأكملها ولا يخطط للأمر بشكل صحيح، وهذا ما يؤدي فيما بعد لتلف النباتات لكثرة الحركة عليها..
مدخل منزلك هو الجملة الترحيبية التى تود أن تخبر بها ضيوفك عند زيارة منزلك، وفي كل مرة يجب أن يشعر ضيفك بنفس أجواء البهجة والسعادة، كما ترى قديما كان مدخل المنزل ضعيف غير منظم، مصمم بشكل سئ دون تخطيط، أما الآن فاختار الصمم أن يبرز الكتلة العلوية للمنزل والتى جاءت كشرفة كبيرة لتؤكد وجود المدخل وتجذب له الأنظار، واختار اللون الأسود للباب ليضيف لمسة فخامة وأناقة لا مثيل لها..
في الأغلب الفناء الداخلي للمنزل يُهمل ولا يتم تصميمه ومع الوقت يتحول لمكان مهجور أو مخزن، ولكن هنا المصمم جعل منه جنة ورود ونباتات، بألوان مختلفة وأنواع مميزة..
استبدل المصمم الأعمدة بجدار كامل ليضيف خصوصية على الممر الجانبي للمنزل، ويظل اللون الأبيض هو البطل الأول والأخير في التصميم..
قبل كان المشهد منغلقا، نباتات كثيرة غير منظمة منعت عن المنزل رؤية الطبيعة الخلابة المحيطة بالمنزل، ولكن بعد التجديد قام الخبراء بجعل الرؤية أكثر انفتاحا رغم وجود النباتات والحفاظ عليها، ليتمتع أصحاب المنزل بالاستجمام على ضفاف حمام السباحة وطبيعة ساحرة..
قبل التجديد .. كان الفراغ يبدو أصغر ومنغلق، غير مضاء بشكل جيد، أما بعد التجديد، فقام المصمم بدمجه مع فراغ أكبر منه، وسمح بالإضاءة الطبيعية أن تنتشر بداخل المنزل بشكل متميز، تتألق هذه اللوحة الفنية بشكل رائع وتأتى باللون الأحمر لتكسر روتين اللون الأبيض..
إعادة التصميم الهندسي للمنزل من الداخل جاء رائعا ومميزا، جمع المصمم غرفة المعيشة وطاولة الطعام وركن خاص بالمدفأة في فراغ واحد..
قام المصمم بدمج التراس المفتوح داخل المنزل، بدلا من فصله عن طريق باب منزلق، ساهمت هذه الفكرة في إضافة مساحة داخلية للمنزل وشعور بالراحة والاتساع وهذا يعد استغلال أمثل للمساحات ..
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