7 نماذج لوحدات إضاءة حديثة جدا

الإنارة الداخلية هي عنصر جمالي ومؤثر بشكل فعال في راحتنا ورفاهيتنا الجسدية والنفسية والتحكم بعواطفنا، كثيرا ما تكون مصابيح الإضاءة هي جزء لا يتجزأ من ديكور منزلك، فإن كنت مهتم فعلا بتصميم جيد للإنارة بحيث يحقق إنارة فعالة ومريحة ومدهشة و جذابة للمكان والاشخاص، إلى جانب اختيار على أسس الطراز المستخدم للتصميم، هوميفاي ستقدم لنا اليوم 7 نماذج لوحدات إضاءة على الطراز الحديث ستلهمك بالتأكيد في تصميم منزلك ..
بري المعدن يجذب ويخطف القلوب، نصف دائة تحتوي بداخله على كريستالات، يعد تصميم مبتكر وناعم ويحمل بين طياته الكثير من الجمال، رغم حداثته وبساطته إلا أنه أضاف نوع من الفخامة للتصميم..
اختيار النجفة هذه المرة، جاء صناعي معاصر وحديث، حيث اختيرت بهيلكها التقليدي مطلي بشكل تقليدي مع وحدات إضاءة بسيطة جدا، تصميم بسيط يناسف فراغات المعيشة والنوم، وينجح في دوره بشدة وتميز..
عدد من المصابيح المتشابهة تجمعت معا وكونت نجفة أنيقة معاصرة ومبتكرة، فكرة رائعة ومميزة وكسرت نطاق التقليدية والملل، وتصلح لغرف النوم والاستقبال والمعيشة..
هذه الوحدة التلقيدية البسيطة، هي الأكثر شيوعا وانتشارا بين وحدات الإضاءة، ونجح الخبراء في تصميمها على كل الأشكال، سواء كانت جانبية ومن السقف، أو حتى إن كانت أباجورة، فبكل الأشكال هي تلبي احتياجاتنا واستخداماتنا ..
صناديق مستطيلة باللون الأسود مضاءة بشكل مبتكر لتعبر عن شخصية المصمم، عمليته وبساطته غلبت على اختياره وحدة إضاءة مثل ما هو أمامنا..
نرى في هذا التصميم الرائع نجفة سداسية متعددة الأحجام بتصميم دائري بداخلها أشكال هندسية متداخلة تُضفي أجواء وإضاءة مميزة، ويتميز هذا التصميم بالرقي ومظهر عصري مختلف ومميز، ولكن هذا النوع من النجف قد يحتاج ممر واسع ليُبرز جمال التصميم.
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