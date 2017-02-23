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7 نماذج لوحدات إضاءة حديثة جدا

آية منير آية منير
Project DontDIY, Assen Emilov Photography Assen Emilov Photography غرفة المعيشة
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الإنارة الداخلية هي عنصر جمالي  ومؤثر بشكل فعال في راحتنا ورفاهيتنا الجسدية والنفسية والتحكم بعواطفنا، كثيرا ما تكون مصابيح الإضاءة هي جزء لا يتجزأ من ديكور منزلك، فإن كنت مهتم فعلا بتصميم جيد للإنارة بحيث يحقق إنارة فعالة ومريحة ومدهشة و جذابة  للمكان والاشخاص، إلى جانب اختيار على أسس الطراز المستخدم للتصميم، هوميفاي ستقدم لنا اليوم 7 نماذج لوحدات إضاءة على الطراز الحديث ستلهمك بالتأكيد في تصميم منزلك ..

1. بريق وجاذبية..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بري المعدن يجذب ويخطف القلوب، نصف دائة تحتوي بداخله على كريستالات، يعد تصميم مبتكر وناعم ويحمل بين طياته الكثير من الجمال، رغم حداثته وبساطته إلا أنه أضاف نوع من الفخامة للتصميم..

2. حلقات متداخلة..

homify مساحات تجارية البلاط Beige محلات تجارية
homify

homify
homify
homify

تصميم نجفة حديثة جدا عبارة عن حلقات متداخلة، ومضيئة وغير متساوية، هذا التصميم من أكثر النماذج شيوعا في الطراز الحديث، والتى نالت إعجاب الكثير من محبي عالم الديكور وتناسب أغلب الفراغت سواء كانت غرف نوم أو معيشة أو ملابس كما نرى..

3. لمبات صغيرة..

., Muebles Capsir Muebles Capsir غرفة المعيشة
Muebles Capsir

Muebles Capsir
Muebles Capsir
Muebles Capsir

اختيار النجفة هذه المرة، جاء صناعي معاصر وحديث، حيث اختيرت بهيلكها التقليدي مطلي بشكل تقليدي مع وحدات إضاءة بسيطة جدا، تصميم بسيط يناسف فراغات المعيشة والنوم، وينجح في دوره بشدة وتميز..

4. مجموعة متشابهة..

Project DontDIY, Assen Emilov Photography Assen Emilov Photography غرفة المعيشة
Assen Emilov Photography

Project DontDIY

Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography

عدد من المصابيح المتشابهة تجمعت معا وكونت نجفة أنيقة معاصرة ومبتكرة، فكرة رائعة ومميزة وكسرت نطاق التقليدية والملل، وتصلح لغرف النوم والاستقبال والمعيشة..

5. وحدات تقليدية..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الوحدة التلقيدية البسيطة، هي الأكثر شيوعا وانتشارا بين وحدات الإضاءة، ونجح الخبراء في تصميمها على كل الأشكال، سواء كانت جانبية ومن السقف، أو حتى إن كانت أباجورة، فبكل الأشكال هي تلبي احتياجاتنا واستخداماتنا ..

6. صناديق إضاءة ..

가회동 리모델링 프로젝트, 비에스디자인건축사사무소 비에스디자인건축사사무소 غرفة المعيشة
비에스디자인건축사사무소

비에스디자인건축사사무소
비에스디자인건축사사무소
비에스디자인건축사사무소

صناديق مستطيلة باللون الأسود مضاءة بشكل مبتكر لتعبر عن شخصية المصمم، عمليته وبساطته غلبت على اختياره وحدة إضاءة مثل ما هو أمامنا..

7. كرة شبكية..

Privates Wohnhaus in der Pfalz, pur natur pur natur غرفة المعيشة
pur natur

pur natur
pur natur
pur natur

نرى في هذا التصميم الرائع نجفة سداسية متعددة الأحجام بتصميم دائري بداخلها أشكال هندسية متداخلة تُضفي أجواء وإضاءة مميزة، ويتميز هذا التصميم بالرقي ومظهر عصري مختلف ومميز، ولكن هذا النوع من النجف قد يحتاج ممر واسع ليُبرز جمال التصميم.

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