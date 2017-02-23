7 نماذج لوحدات إضاءة حديثة جدا

هذه الوحدة التلقيدية البسيطة، هي الأكثر شيوعا وانتشارا بين وحدات الإضاءة، ونجح الخبراء في تصميمها على كل الأشكال، سواء كانت جانبية ومن السقف، أو حتى إن كانت أباجورة، فبكل الأشكال هي تلبي احتياجاتنا واستخداماتنا ..