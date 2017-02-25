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8 تصميمات لغرفة استحمام تناسب منزلك

آية منير آية منير
Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
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اليوم سنتحدث قليلا عن الحمامات وتصميماتها، لذا يقدم لنا هوميفاي مجموعة من أجمل تصميمات غرف الاستحمام والأدشاش والتى  قد تود امتلاكها في منزلك، ومنها من يناسب ميزانية محدودة والحمامات ذات مساحات صغيرة، يعد غرفة الاستحمام الحل الأمثل إن كنت من محبى الخصوصية حتى في حمامك، كما أنه يمنع خروج المياه إلى باقى أجزاء الحمام، ومع تطور عالم الديكور ظهرت تصميمات مبتكرة ومختلفة، سنقدم لك اليوم 8 نماذج مميزة تساعدك أن تختار ما يناسبك منها ..

1. لمسة خاصة..

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

يمكنك إضافة لمسات متنوعة لتصميم حمامك لتمنحه التميز والرونق المطلوب، ولا يقتصر هذا الأمر علي فقط تغيير الحمام ككل، ولكن هناك عدة أفكار كنقوش خاصة فقط للجزء المخصص لغرفة الاستحمام، تتناسب ألوان مع باقى عناصر الفراغ..

2. مساحة صغيرة..

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 100 кв. м в классическом стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

كما ذكرنا من قبل أن غرفة الاستحمام هو الحل الأمثل للمساحات الصغيرة، وخاصة إن كان لا يوجد إمكانية إضافة بانيو قدم، إضافة جدار زجاجي حول منطقة مخصصة للدش يحافظ على الحمام ككل جافا لأطول فترة ممكنة بالإضافة لمظهر أنيق ومنظم للحمام..

3. روعة الأخشاب..

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

بلمسة رائعة من الخشب تمنح لغرفة الاستحمام بداخل حمامك نوع من الخصوصية من حيث المادة المستخدمة في التشطيب، بالإضافة إلى إلى أن يمكنك تصميم الأ{ضية بفراغات مناسبة لتقوم بصرف المياه بشكل سليم، وتحافظ على ثبات الأفدام وتمنع حدوث تزحلق أثناء الاستحمام، بالإضافة إلى أرفف مميزة بداخل الجدار ومضاءة بشكل رائع بلون أصفر دافئ ..

4. تميز وأناقة..

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الطراز المسيطر علي هذا الحمام مستوحي من الطابع الياباني، حيث حوض القدم الخاص بالدوش وكسوة الحائط والجمع بين عنصري الخشب والبامبو وما ينتج عن كل هذا من أجواء تبعث علي الراحة النفسية والاسترخاء.

5. حمام فندقي..

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

لا تتردد في أن تختار تصميم كالفنادق لغرفة الاستحمام، وهو سهل للغاية لا داعى للقلق ويمكن تنفيذه بأقل الامكانيات ..

6. الأزرق الساحر..

CASA AL MARE, Filippo Fassio Architetto Filippo Fassio Architetto حمام
Filippo Fassio Architetto

Filippo Fassio Architetto
Filippo Fassio Architetto
Filippo Fassio Architetto

اللون الأزرق من أكثر الألوان الساحرة التى تناسب تصميم الحمامات و لمسات منه تجعل أي فراغ ينطق بالجمال والرفاهية..

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7 . البساطة والأناقة معا..

casa P, degma studio degma studio حمام
degma studio

degma studio
degma studio
degma studio

الحمام الذي يجمع بين البساطة والأناقة ،  يتطلب الأمرغرفة استحمام ذات طراز مميز، كهذا الذي نراه أمامنا حيث يعتني بالتفاصيل ويحقق الجانب الجمالي بمختلف الأفكار كالتباين الذي نراه بين اللون الخشبي لوحدة التخزين والحائط الرمادي الفاتح المثبت به الكابينة بالإضافة إلي جمال الضوء الطبيعي الذي يغمر المكان بأكمله.

8. تصميم ذات طابع خاص..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

نري هنا حمام ذات طابع خاص يقع فيه الدوش في الركن البعيد خلف إطار زجاجي محدود، بلون بني متميز يتناغم مع لون الخشب المستخدم في وحدة التخزين أسفل الحوض، ويتباين مع اللون الرمادي المستخدم في باقي جدران الحمام وأرضيته..

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