8 تصميمات لغرفة استحمام تناسب منزلك

اليوم سنتحدث قليلا عن الحمامات وتصميماتها، لذا يقدم لنا هوميفاي مجموعة من أجمل تصميمات غرف الاستحمام والأدشاش والتى قد تود امتلاكها في منزلك، ومنها من يناسب ميزانية محدودة والحمامات ذات مساحات صغيرة، يعد غرفة الاستحمام الحل الأمثل إن كنت من محبى الخصوصية حتى في حمامك، كما أنه يمنع خروج المياه إلى باقى أجزاء الحمام، ومع تطور عالم الديكور ظهرت تصميمات مبتكرة ومختلفة، سنقدم لك اليوم 8 نماذج مميزة تساعدك أن تختار ما يناسبك منها ..
يمكنك إضافة لمسات متنوعة لتصميم حمامك لتمنحه التميز والرونق المطلوب، ولا يقتصر هذا الأمر علي فقط تغيير الحمام ككل، ولكن هناك عدة أفكار كنقوش خاصة فقط للجزء المخصص لغرفة الاستحمام، تتناسب ألوان مع باقى عناصر الفراغ..
كما ذكرنا من قبل أن غرفة الاستحمام هو الحل الأمثل للمساحات الصغيرة، وخاصة إن كان لا يوجد إمكانية إضافة بانيو قدم، إضافة جدار زجاجي حول منطقة مخصصة للدش يحافظ على الحمام ككل جافا لأطول فترة ممكنة بالإضافة لمظهر أنيق ومنظم للحمام..
بلمسة رائعة من الخشب تمنح لغرفة الاستحمام بداخل حمامك نوع من الخصوصية من حيث المادة المستخدمة في التشطيب، بالإضافة إلى إلى أن يمكنك تصميم الأ{ضية بفراغات مناسبة لتقوم بصرف المياه بشكل سليم، وتحافظ على ثبات الأفدام وتمنع حدوث تزحلق أثناء الاستحمام، بالإضافة إلى أرفف مميزة بداخل الجدار ومضاءة بشكل رائع بلون أصفر دافئ ..
الطراز المسيطر علي هذا الحمام مستوحي من الطابع الياباني، حيث حوض القدم الخاص بالدوش وكسوة الحائط والجمع بين عنصري الخشب والبامبو وما ينتج عن كل هذا من أجواء تبعث علي الراحة النفسية والاسترخاء.
لا تتردد في أن تختار تصميم كالفنادق لغرفة الاستحمام، وهو سهل للغاية لا داعى للقلق ويمكن تنفيذه بأقل الامكانيات ..
اللون الأزرق من أكثر الألوان الساحرة التى تناسب تصميم الحمامات و لمسات منه تجعل أي فراغ ينطق بالجمال والرفاهية..
الحمام الذي يجمع بين البساطة والأناقة ، يتطلب الأمرغرفة استحمام ذات طراز مميز، كهذا الذي نراه أمامنا حيث يعتني بالتفاصيل ويحقق الجانب الجمالي بمختلف الأفكار كالتباين الذي نراه بين اللون الخشبي لوحدة التخزين والحائط الرمادي الفاتح المثبت به الكابينة بالإضافة إلي جمال الضوء الطبيعي الذي يغمر المكان بأكمله.
نري هنا حمام ذات طابع خاص يقع فيه الدوش في الركن البعيد خلف إطار زجاجي محدود، بلون بني متميز يتناغم مع لون الخشب المستخدم في وحدة التخزين أسفل الحوض، ويتباين مع اللون الرمادي المستخدم في باقي جدران الحمام وأرضيته..
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