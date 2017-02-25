8 تصميمات لغرفة استحمام تناسب منزلك

اليوم سنتحدث قليلا عن الحمامات وتصميماتها، لذا يقدم لنا هوميفاي مجموعة من أجمل تصميمات غرف الاستحمام والأدشاش والتى قد تود امتلاكها في منزلك، ومنها من يناسب ميزانية محدودة والحمامات ذات مساحات صغيرة، يعد غرفة الاستحمام الحل الأمثل إن كنت من محبى الخصوصية حتى في حمامك، كما أنه يمنع خروج المياه إلى باقى أجزاء الحمام، ومع تطور عالم الديكور ظهرت تصميمات مبتكرة ومختلفة، سنقدم لك اليوم 8 نماذج مميزة تساعدك أن تختار ما يناسبك منها ..